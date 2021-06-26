Американського поліцейського Човіна засудили на 22 роки в'язниці за вбивство чорношкірого Флойда, після якого в США почалися масові протести
Суддя Міннесоти засудив колишнього поліцейського Дерека Човіна до 22,5 років позбавлення волі за вбивство Джорджа Флойда під час арешту в травні 2020 року на тротуарі в Міннеаполісі, відео якого викликало глобальні протести.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters
Присяжні визнали 45-річного Човіна винним 20 квітня у вбивстві другого ступеня, вбивство третього ступеня і ненавмисному вбивстві Флойда.
Прокуратура просила 30-річне тюремне ув'язнення, захист - умовний термін.
Нагадаємо, хвиля протестів у США виникла після того, як 25 травня помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні чоловік помер.
ФБР і прокуратура відкрили справу про правомірність дій поліції в Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримки порядку в штаті, в Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію.
Протести тривали і проходили біля Білого дому.
Будь ласка, зачекайте...
Днепр , верх Мазепы , возле ступенечек
Так це - саме дякуючи йому і його шайці.
Роздули істерію для передвиборчої кампанії.
Перекинули на Європу своє довбануте гепання на коліна, на Євро вже плюються.
На Трибуні писали, що лише 6 команд колінкували (добре, що Україна в це збіговисько не входить).
Зате "животворящий" сімейку нарика-рецидивіста у себе приймав, приватну аудієнцію їм забацав.
Украине - ни на что не надеяться.
Зря отдали бомбу...
Пьеса в несколько актов.
Акт первый.
Всегосударственный опрос на тему: "Считаете ли вы себя жертвой расовой дискриминации, жертвой дискриминации ваших предков на территории США?".
Акт второй.
Всем ответившим "ДА" - в зубы билет в один конец в страну проживания предков и котлету "подъёмных" на новой-старой родине. Уверен - половина стран африки временно обрадуются таким денежным новым репатриантам и за мзду небольшую с удовольствием по просьбе США тут же дадут им их истинное историческое гражданство.
Акт третий.
Проблема решена.
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Але після такого суворого вироку афроамериканці втратять тормоза. Бо кожен поліцмен буде боятись до нього доторкнутись, щоб не сісти на 22 роки. Це почнеться хаос і реальна громадянська, коли буде перестрілка на вулицях. Це вбивчий вирок для Америки
"Прощай, нємитая Россія..."
Можна ж культурніше, - відкинув коньки, сплів лапті, врізав дуба.
Як жив - так і скінчив.
Бо вони (негри) садисти. Дякую, що прояснили цей аспект.