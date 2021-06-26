Американського поліцейського Човіна засудили на 22 роки в'язниці за вбивство чорношкірого Флойда, після якого в США почалися масові протести

Суддя Міннесоти засудив колишнього поліцейського Дерека Човіна до 22,5 років позбавлення волі за вбивство Джорджа Флойда під час арешту в травні 2020 року на тротуарі в Міннеаполісі, відео якого викликало глобальні протести.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters

Присяжні визнали 45-річного Човіна винним 20 квітня у вбивстві другого ступеня, вбивство третього ступеня і ненавмисному вбивстві Флойда.

Прокуратура просила 30-річне тюремне ув'язнення, захист - умовний термін.

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Нагадаємо, хвиля протестів у США виникла після того, як 25 травня помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні чоловік помер.

ФБР і прокуратура відкрили справу про правомірність дій поліції в Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримки порядку в штаті, в Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію.

Протести тривали і проходили біля Білого дому.