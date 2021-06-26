Чоловік напав на перехожих із ножем у Німеччині: трьох убив, шістьох поранив. ФОТО
Чоловік з ножем нападав на людей в центрі німецького міста Вюрцбург, повідомляється про щонайменше 3 вбитих і 6 поранених.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише DW.
Чоловік з ножем нападав на людей в центрі німецького міста Вюрцбург в федеральній землі Баварія в п'ятницю, 25 червня.
Нападника затримали правоохоронці, йому вистрілили в ногу - його життю нічого не загрожує.
Поліція запевняє, що небезпека минула. Зазначається, що вбиті троє людей, є поранені, деякі з них - серйозно.
BREAKING VIDEO: 2 people dead and multiple injured in stabbing attack at Barbarossaplatz in Wuerzburg, Germany. A man with a knife can be seen attacking people in the video:— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 25, 2021
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Топ коментарі
+93 NonCFist
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+72 Oleksandr Onys
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+72 user009
показати весь коментар26.06.2021 02:23
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Будь ласка, зачекайте...
Звідки інфа, що він був ісламістом? В Німеччині як і у Франції, Бельгії чи Іспанії живе багато темношкірих, які жодного відношення до ісламу не мають. Я чув по радіо лише те, що він був психічно хворим і стояв на обліку в психіатрії.
ты нигер то всё.... рассизьм.....
White Lives Matters. Почему до сих пор молчит Байден?
ну шо кушайте не обляпойтесь
Ось вам, наприклад, афрохвошизди. )))
1942 рік. Ростов-на-Дону.
Не, ну есть конечно разный беспредел, но то всё дикие донбасянские переселенцы-кацапы ... да, Вова?
Если полиция не появилась, кто-то поспособствовал.
герои прошлого скоро возвратятся , или нас уничтожат
В общем, надеюсь, мысль моя понятна...
Отак би і корпус Роммеля.
Це, блін, "меч-кладинец".