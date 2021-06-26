Чоловік напав на перехожих із ножем у Німеччині: трьох убив, шістьох поранив. ФОТО

Чоловік з ножем нападав на людей в центрі німецького міста Вюрцбург, повідомляється про щонайменше 3 вбитих і 6 поранених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Чоловік з ножем нападав на людей в центрі німецького міста Вюрцбург в федеральній землі Баварія в п'ятницю, 25 червня.

Нападника затримали правоохоронці, йому вистрілили в ногу - його життю нічого не загрожує.

Поліція запевняє, що небезпека минула. Зазначається, що вбиті троє людей, є поранені, деякі з них - серйозно.

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