Суд залишив під вартою до 23 серпня підозрюваного у державній зраді генерала СБУ Шайтанова

Голосіївський районний суд продовжив до 23 серпня термін утримання під вартою генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це прокурор у справі Шайтанова Іван Кисилевич повідомив виданню "Ґрати" червня.

Адвокат підозрюваного генерал-майора розповів "Ґратам", що за 14 місяців перебування під вартою у його підзахисного серйозно погіршився стан здоров'я. Він просив суд віддати Шайтанова на поруки автогонщика Олексія Мочанова і нардепа від "Слуги народу" Ігоря Герасименка.



Прокурор наполягав, що Шайтанова потрібно залишити під арештом, оскільки, на думку обвинувачення, є ризики, що він може втекти або впливати на свідків. Адвокат заперечував, аргументуючи свою позицію тим, що суд почав розгляд справи по суті.



Суддя задовольнив клопотання обвинувачення.

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Нагадаємо, контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді та здійсненні терактів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував убивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що полковник Шайтанов, який штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську, став генерал-майором СБУ. Зокрема, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Шайтанов 18 лютого 2014 року командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві.

За офіційними даними, під час штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок, і подальшої пожежі, три майданівці зазнали поранення і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька людей загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні. У квітні 2014 р. Шайтанов вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковським. Навіть більше, Шайтанов, який командував тоді "Альфою" СБУ, не виконав наказ атакувати блокпости терористів навколо Слов'янська. Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанов був знятий з командування спецпідрозділом "Альфа".