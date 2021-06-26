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державна зрада (1635) Шайтанов (30)

Суд залишив під вартою до 23 серпня підозрюваного у державній зраді генерала СБУ Шайтанова

Суд залишив під вартою до 23 серпня підозрюваного у державній зраді генерала СБУ Шайтанова

Голосіївський районний суд продовжив до 23 серпня термін утримання під вартою генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це прокурор у справі Шайтанова Іван Кисилевич повідомив виданню "Ґрати" червня.
Адвокат підозрюваного генерал-майора розповів "Ґратам", що за 14 місяців перебування під вартою у його підзахисного серйозно погіршився стан здоров'я. Він просив суд віддати Шайтанова на поруки автогонщика Олексія Мочанова і нардепа від "Слуги народу" Ігоря Герасименка.

Прокурор наполягав, що Шайтанова потрібно залишити під арештом, оскільки, на думку обвинувачення, є ризики, що він може втекти або впливати на свідків. Адвокат заперечував, аргументуючи свою позицію тим, що суд почав розгляд справи по суті.

Суддя задовольнив клопотання обвинувачення.

Також читайте: Підозрюваного в державній зраді генерал-майора СБУ Шайтанова залишили під вартою до березня, - адвокат Тігішвілі

Нагадаємо, контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді та здійсненні терактів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував убивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що полковник Шайтанов, який штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську, став генерал-майором СБУ. Зокрема, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Шайтанов 18 лютого 2014 року командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві.

За офіційними даними, під час штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок, і подальшої пожежі, три майданівці зазнали поранення і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька людей загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні. У квітні 2014 р. Шайтанов вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковським. Навіть більше, Шайтанов, який командував тоді "Альфою" СБУ, не виконав наказ атакувати блокпости терористів навколо Слов'янська. Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанов був знятий з командування спецпідрозділом "Альфа".
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Топ коментарі
+2
каков поп - таков приход... противно видеть это говно из числа слабоумных...
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26.06.2021 05:28
+2
Под стражей должен находиться зеленский -ИУДА ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ( в какой стране ещё такое возможно ) только в Украине ………Янукович , а теперь нарик с бандой мародёров хитросделанных Позорище несусветное
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26.06.2021 09:15
+1
Все і вся нашпіговано зрадниками.
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26.06.2021 07:51
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каков поп - таков приход... противно видеть это говно из числа слабоумных...
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26.06.2021 05:28 Відповісти
Под стражей должен находиться зеленский -ИУДА ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ( в какой стране ещё такое возможно ) только в Украине ………Янукович , а теперь нарик с бандой мародёров хитросделанных Позорище несусветное
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26.06.2021 09:15 Відповісти
Все і вся нашпіговано зрадниками.
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26.06.2021 07:51 Відповісти
Исправьте в тесте "пердает" на более приличное слово.
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26.06.2021 07:56 Відповісти
может это самокритика
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26.06.2021 08:11 Відповісти
А може так було і задумано.
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26.06.2021 08:11 Відповісти
https://www.slovoidilo.ua/2021/06/26/novyna/bezpeka/venedyktova-vystupyla-proty-toho-vidhorodzhuvaty-donbas-stinoyu Венедиктова виступила проти того, щоб відгороджувати Донбас «стіною» Ми втратили сім років. Діти, які народилися сім років тому, вже ходять до школи у другий клас... Діти, яким було по сім років, зараз підлітки - зазначила Венедиктова. К примеру в Грузии дети до 18 лет уже не знают русского языка, может это и хорошо для независимости их государства от Московии. Государство Украину рвёт на части когда власть в Украине не принадлежит коренному Украинскому народу, а от этого Украина может быть слита опять Московии. Стена с оккупированной частью Донбасса нужна и пусть это будет серой зоной для сепаратистов и для тех кому чуждо всё украинское.
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26.06.2021 08:17 Відповісти
Резервация?
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26.06.2021 09:08 Відповісти
Блдь, перестаньте называть этого ушлепка Мочанова автогонщиком. Он мент вонючий, бывший беркутовец. Из него автогонщик, как из члена молоток. Понты дешевые колотит, пиариться, без мыла в жопу лезет во все издания и на телеканалы. Слава Богу последнее время его стали меньше показывать.
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26.06.2021 09:23 Відповісти
Блдь, якийсь сюр!!!

Як це - суд за якусь там державну зраду гнобить цього поважного пана!!!??? А де домашній арешт, вихід під заставу, взяття на поруки покажних людей? Він же не вкрав мішок картоплі або блок сигарет!!! За що його залашили в буцегарні??? Відпустіть негайно і вибачтесь! Да, і не забудьте компенсувати зарплату і преміїї, а також нарахуйте добрячу пенсію!
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26.06.2021 20:10 Відповісти
 
 