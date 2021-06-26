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Новини Агресія Росії проти України
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Український воїн загинув сьогодні через ворожий обстріл біля Пісків. За вчора втрат немає, зафіксовано 12 обстрілів, - ООС

Український воїн загинув сьогодні через ворожий обстріл біля Пісків. За вчора втрат немає, зафіксовано 12 обстрілів, - ООС

За минулу добу, 25 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. В районі Водяного на Приазов'ї ворог тричі обстрілював позиції Об'єднаних сил з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В бік Гранітного російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з мінометів 120-го калібру. Поблизу н.п. Піски ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Біля Майорська збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"У районі населених пунктів Катеринівка та Авдіївка були зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу" Орлан-10 "з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно були придушені засобами РЕБ. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил за минулу добу немає", - підкреслюють в штабі.

Також читайте: Війська РФ з початку доби сім разів порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС

Також зазначається, що станом на 7 ранку 26 червня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

"В результаті обстрілу один український воїн зазнав осколкового поранення, несумісного з життям. Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття родині загиблого. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації і її найманців українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - додали в штабі.
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Топ коментарі
+25
Чому ЗЕчмо не припиняє війну як обіцяв?
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26.06.2021 08:06
+22
Знову втрати ......😪😪😪
Вічна пам'ять нашому воїну !!!
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26.06.2021 08:28
+18
за кожного загиблого Українця повинно здохнути 100 виродків-кацапів
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26.06.2021 08:05
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за кожного загиблого Українця повинно здохнути 100 виродків-кацапів
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26.06.2021 08:05 Відповісти
Чому ЗЕчмо не припиняє війну як обіцяв?
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26.06.2021 08:06 Відповісти
Чувачок вошел во вкус...косит бабло на войне и складывает его в офшорах..
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26.06.2021 08:39 Відповісти
Но, зельцман - это ж совсем другое дело, это ж ваш чувачок и шо? Клавиша, на голову не давит?
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26.06.2021 09:18 Відповісти
это не чапкис, зеленый не заметит
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26.06.2021 08:13 Відповісти
З "кацапами" стосунки потрібно підтримувать на рівні спілкування з тваринами - за допомогою батога! Вони іншого варіанту, пов"язаного з "пряниками", не розуміють! Коли їм прстягають руку дружби, вони її кусають і і стараються відгризти Коли їх б"ють дрючком, вони починають ту руку лизать і пропонувать жить мирно!
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26.06.2021 08:14 Відповісти
Знову втрати ......😪😪😪
Вічна пам'ять нашому воїну !!!
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26.06.2021 08:28 Відповісти
Нарешті правильно використали назву пункту Пєскі. Дякую.
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26.06.2021 08:54 Відповісти


Снова БПЛА ВСУ скинул на позиции попачления пол-литра.
Український воїн загинув сьогодні через ворожий обстріл біля Пісків. За вчора втрат немає, зафіксовано 12 обстрілів, - ООС - Цензор.НЕТ 2915
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26.06.2021 08:59 Відповісти
Український воїн загинув сьогодні через ворожий обстріл біля Пісків. За вчора втрат немає, зафіксовано 12 обстрілів, - ООС - Цензор.НЕТ 3396
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26.06.2021 09:03 Відповісти
Коли вже ми будимо знати, що відповідь була миттєвою і ворога, який пішов на цей злочин, було знищено?
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26.06.2021 09:02 Відповісти
Когда пятый станет седьмым
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26.06.2021 09:20 Відповісти
Світла пам'ять полеглому захиснику України.
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26.06.2021 09:21 Відповісти
Український воїн загинув сьогодні через ворожий обстріл біля Пісків. За вчора втрат немає, зафіксовано 12 обстрілів, - ООС - Цензор.НЕТ 4110
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26.06.2021 09:34 Відповісти
Сумуємо....Спочивай з миром, синку.....Український воїн загинув сьогодні через ворожий обстріл біля Пісків. За вчора втрат немає, зафіксовано 12 обстрілів, - ООС - Цензор.НЕТ 4424
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26.06.2021 09:44 Відповісти
Український воїн загинув сьогодні через ворожий обстріл біля Пісків. За вчора втрат немає, зафіксовано 12 обстрілів, - ООС - Цензор.НЕТ 3680
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26.06.2021 09:50 Відповісти
Меркельше,случайно,не стало грустно?Или грусть нападает на нее только когда с ****** не дают прилюдно пообниматься?
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26.06.2021 10:01 Відповісти
Він вдивлявся в очі біса,
Шукаючи в них миру.
Спонукала боягузтва риса.
- Я веду нарід до Офіру!-
Голосно себе вихваляв,
Стукаючи цюцюркою по піану,
Подумки гроші рахував,
Схованих на рахунках Оману.

Пуцьвирок зе кацапам продався,
А як час настав відплати-
Ріденьким усрався.
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26.06.2021 10:10 Відповісти
 
 