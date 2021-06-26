США і Німеччина обговорюють варіанти компенсації Україні можливих втрат через запуск "Північного потоку-2", - Bloomberg

США і Німеччина планують домовитися про зобов'язання зі зміцнення енергетичної інфраструктури України і компенсації транзитних зборів, які можуть бути нею втрачені в результаті запуску газопроводу "Північний потік 2".

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що при цьому сторони також вивчають способи посилення "стримування російської агресії за допомогою загрози санкцій".

США і Німеччина хочуть укласти угоду, покликану ослабити геополітичні вигоди Москви після завершення будівництва газопроводу, до серпня, тобто, до планованого візиту до Вашингтона канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Агентство нагадало, що в середу в Берліні держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що обидві сторони говорили про способи "гарантій того, що Росія не зможе використовувати енергетику як інструмент примусу, спрямованого проти України або кого-небудь ще".

"Ми сповнені рішучості подивитися, чи зможемо ми отримати щось позитивне зі складної ситуації, яку ми успадкували", - сказав Блінкен, додавши, що США хочуть "зробити все можливе, щоб переконатися, що в кінцевому підсумку енергетичну безпеку Європи буде не підірвано, а фактично укріплено". Те ж саме, за його словами, стосується і України.

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