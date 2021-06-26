УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12183 відвідувача онлайн
Новини
4 791 76
Німеччина (7090) росія (63568) США (20980) енергетика (2483) Північний потік (2446) Блінкен (1147)

США і Німеччина обговорюють варіанти компенсації Україні можливих втрат через запуск "Північного потоку-2", - Bloomberg

США і Німеччина обговорюють варіанти компенсації Україні можливих втрат через запуск

США і Німеччина планують домовитися про зобов'язання зі зміцнення енергетичної інфраструктури України і компенсації транзитних зборів, які можуть бути нею втрачені в результаті запуску газопроводу "Північний потік 2".

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що при цьому сторони також вивчають способи посилення "стримування російської агресії за допомогою загрози санкцій".

США і Німеччина хочуть укласти угоду, покликану ослабити геополітичні вигоди Москви після завершення будівництва газопроводу, до серпня, тобто, до планованого візиту до Вашингтона канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Агентство нагадало, що в середу в Берліні держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що обидві сторони говорили про способи "гарантій того, що Росія не зможе використовувати енергетику як інструмент примусу, спрямованого проти України або кого-небудь ще".

"Ми сповнені рішучості подивитися, чи зможемо ми отримати щось позитивне зі складної ситуації, яку ми успадкували", - сказав Блінкен, додавши, що США хочуть "зробити все можливе, щоб переконатися, що в кінцевому підсумку енергетичну безпеку Європи буде не підірвано, а фактично укріплено". Те ж саме, за його словами, стосується і України.

Також читайте: СБУ не пропонувала Мінкульту включити Басту в "чорний список", - заява
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
...В 90-е годы Россию абсолютно реально спасли от голодной смерти потоками гуманитарной помощи эти проклятые пиндосы и Европа. И это было. Это забыто, это ошельмовано, это надежно скрыто, вытерто из памяти. Но это было, и 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялись десятки военно-транспортных самолетов и направились на Москву, на Питер, в другие города СНГ. Это было, и называлась эта операция Provide Hope («Подай надежду»). Никуда от этого не денешься.
Чуть позже самолетов ВВС НАТО стало не хватать, и Минбороны США фрахтовало за свой счет гражданские суда. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием, ветчиной, шоколадом, маслом, колбасами, консервированным хлебом. И везли всё это в Россию. Но то же самое делала, правда, без такого американского пафоса, и проклятая Европа. Но США на эту операцию совершенно бескорыстно, бесприбыльно для себя потратили 41 миллиард долларов, и это были десятки тысяч тонн. Их доставляли. Они разворовывались, они распродавались, они залеживались в ожидании распродажи и просрочивались. Но их, тем не менее, хватило, чтобы накормить и одеть самых несчастных в собесах, в школах, больницах, детдомах, стариковских приютов.
Я очень хорошо помню прибытие этих бортов. И я, кстати, помню голодающие детские дома и драки в приютах стариковских за какой-нибудь паршивое печенье. Но вот эти самолеты, они шли, шли, набитые всем этим. И для чего шли - чтобы вот эти спасенные отъелись бы…
Отъелись, забурели, забыли, как будто им память стерли, и стали проклинать п...
Александр НЕВЗОРОВ
показати весь коментар
26.06.2021 08:46
+8
Иуды что-то там обсуждают.......
показати весь коментар
26.06.2021 08:13
+8
Ребенок сдохнет едва родившись,судьба Турецкого потопа... Султан Эрдоган торжественно его запустил месте с плешивым Хмырем и тут же похоронил...
показати весь коментар
26.06.2021 08:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Иуды что-то там обсуждают.......
показати весь коментар
26.06.2021 08:13 Відповісти
Бусы! (Как индейцам).
показати весь коментар
26.06.2021 09:41 Відповісти
Только базы нато на границах,на другое соглашаться нельзя.
показати весь коментар
26.06.2021 08:15 Відповісти
Лучшей компенсацией будет развал РФ, ну или черенок в заднице пу
показати весь коментар
26.06.2021 08:15 Відповісти
Другий варіант не підходить. На мордорі здохне одне ***** на його місце прийде друге *****. Тільки з розвалом козломордії людство зможе спокійніше дихати.
показати весь коментар
26.06.2021 09:02 Відповісти
так как компенсировали за АЭС в Бушере, или как за самолеты и аэродромы и ракеты и прочие меморандумы?
о, тогда давайте две, нет, три компенсации за трубу. и кредит. вон, Бацке хотели давать 3млрд., но не дают бо тот - террорист, а нам хотели дать 200млн. и вроде как дадут, возможно.
показати весь коментар
26.06.2021 08:18 Відповісти
Ребенок сдохнет едва родившись,судьба Турецкого потопа... Султан Эрдоган торжественно его запустил месте с плешивым Хмырем и тут же похоронил...
показати весь коментар
26.06.2021 08:18 Відповісти
Не неси чушь, ТП работает.
показати весь коментар
26.06.2021 11:01 Відповісти
ерманская и амеровская жыдовня ищут способ подкинуть баблеца жыдовне в Украину.........
показати весь коментар
26.06.2021 08:20 Відповісти
ээээххххпалестинаиграйразговаривай.........
показати весь коментар
26.06.2021 08:21 Відповісти
я ещё не забанен? странно...
показати весь коментар
26.06.2021 10:02 Відповісти
Мавзолейные рукожопые,вам кроме ГУЛАГа Сралина и Беломор-канала строить ничего нельзя....
показати весь коментар
26.06.2021 08:20 Відповісти
Понаслаждаемся ещё одной истерикой лаптей, и послушаем сказки, как они "снова прогнали американцев")
Ракетный эсминец USS Ross готовится к заходу в Черное море

Он будет участвовать в учениях Sea Breeze-2021.
Корабль движется из Военно-морской базы Суда-Бей (Греция) и в настоящее время находится в Средиземном море.
По некоторым данным, на следующей неделе он в сопровождении ещё двух кораблей прикрытия НАТО планирует повторить маршрут британского "Дефендера" и пройти в украинских территориальных водах вдоль украинского Крыма.
До полыхания кацапских пердаков - три, два, один... 👍🏼😀
показати весь коментар
26.06.2021 08:24 Відповісти
А онлайн трансляция будет? Я хочу это видеть. )))
показати весь коментар
26.06.2021 08:36 Відповісти
Как бы не договорились уже лапти с немчурой:кюнигсберг вернем,только Украина -наша,труба мешает сильно разгуляться,дичь сильно зубастая попалась...только базы нато и вооружения.
показати весь коментар
26.06.2021 08:25 Відповісти
Надеяться Украине можно только на себя. Время печальных песен прошло.
показати весь коментар
26.06.2021 08:25 Відповісти
К сожалению мы не приучены надеяться на себя
показати весь коментар
26.06.2021 08:31 Відповісти
...В 90-е годы Россию абсолютно реально спасли от голодной смерти потоками гуманитарной помощи эти проклятые пиндосы и Европа. И это было. Это забыто, это ошельмовано, это надежно скрыто, вытерто из памяти. Но это было, и 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялись десятки военно-транспортных самолетов и направились на Москву, на Питер, в другие города СНГ. Это было, и называлась эта операция Provide Hope («Подай надежду»). Никуда от этого не денешься.
Чуть позже самолетов ВВС НАТО стало не хватать, и Минбороны США фрахтовало за свой счет гражданские суда. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием, ветчиной, шоколадом, маслом, колбасами, консервированным хлебом. И везли всё это в Россию. Но то же самое делала, правда, без такого американского пафоса, и проклятая Европа. Но США на эту операцию совершенно бескорыстно, бесприбыльно для себя потратили 41 миллиард долларов, и это были десятки тысяч тонн. Их доставляли. Они разворовывались, они распродавались, они залеживались в ожидании распродажи и просрочивались. Но их, тем не менее, хватило, чтобы накормить и одеть самых несчастных в собесах, в школах, больницах, детдомах, стариковских приютов.
Я очень хорошо помню прибытие этих бортов. И я, кстати, помню голодающие детские дома и драки в приютах стариковских за какой-нибудь паршивое печенье. Но вот эти самолеты, они шли, шли, набитые всем этим. И для чего шли - чтобы вот эти спасенные отъелись бы…
Отъелись, забурели, забыли, как будто им память стерли, и стали проклинать п...
Александр НЕВЗОРОВ
показати весь коментар
26.06.2021 08:46 Відповісти
Я тоже хорошо помню те времена. Только в бескорыстие не верю. Были в долгах как Украина сейчас. Рассчитывались долго за всё, до последнего цента и рассчитались таки. Я верю и Украина тоже рассчитается и станет действительно независимой.
показати весь коментар
26.06.2021 10:03 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2021 10:06 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2021 10:10 Відповісти
США і Німеччина обговорюють варіанти компенсації Україні можливих втрат через запуск "Північного потоку-2", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 907 Дерьмоед не убийца вас нокормит тушонкой Рузвельта и ножками БУША-старшего..ждите карман шире
показати весь коментар
26.06.2021 08:41 Відповісти
Платить будут обитатели Московской Орды, в том числе и Роман Репа.
показати весь коментар
26.06.2021 09:24 Відповісти
Базы НАТО будут по всей Украине...не сцыте Крысы Мавзолейные...,а не толлько в Очакове и Бердянске...Борис Джонсон зна шо робыть
показати весь коментар
26.06.2021 08:46 Відповісти
джонсон борис наш бандеровец
показати весь коментар
26.06.2021 10:58 Відповісти
Удачи вам краснопузые....Северный и Турецкий ПОТОПЫ работать не будут...Зуб даю...
показати весь коментар
26.06.2021 08:49 Відповісти
І здавалося б - до чого тут США......
показати весь коментар
26.06.2021 08:50 Відповісти
ес и нато. что тут обсуждать
показати весь коментар
26.06.2021 08:51 Відповісти
Просто надо перестать использовать газ.
показати весь коментар
26.06.2021 09:06 Відповісти
для начала компенсируйте стоимость ЯО Украины(за Кравчуком- 170 лярдов баксов тогда и 300 сейчас) рашист,США ,Англия ,обещавшие в Будапеште неприкасаемость границ Украины - компенсируйте стоимость украинского Крыма,Мировые кидаловы , решили оккупанту давать монеты ,посредсвом продажи им газа в ЕС ,а Украине и ее народу снова вешают авантюру обещаний ,которую они по отношению к Украине и ее народу -ни разу не выполняли
показати весь коментар
26.06.2021 09:06 Відповісти
если пойдет компенсация за Крым то считай Крым мы потеряли совсем то есть продали
показати весь коментар
26.06.2021 12:45 Відповісти
иногда - это самый лучший вариант продать то,что приносит вред врагу и оккупанту Украины
показати весь коментар
26.06.2021 12:59 Відповісти
Лучшая компенсация это принять Украину в Евросоюз
показати весь коментар
26.06.2021 09:14 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2021 09:24 Відповісти
Зе должен спросить ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ В ЕС ???
показати весь коментар
26.06.2021 09:26 Відповісти
У кого спросить, у пороха?
показати весь коментар
26.06.2021 09:57 Відповісти
Нееть, это вопрос под силу джокеру 😀😀😀
показати весь коментар
26.06.2021 10:06 Відповісти
А порох тут при чем ? у кого нужно спрашивать так это у профессора януковича - если бы в 13 году он не показал бы Европе большой палец то мы уже были минимум на десять шагов ближе к ЕС
показати весь коментар
26.06.2021 12:50 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2021 10:07 Відповісти
срака голобородьки зебилам а не евросоюз
показати весь коментар
26.06.2021 11:00 Відповісти
Нікому б не було гірше, якби в Європу поступало побільше газу з США, з РФ, з Близького Сходу, Норвегії, - з усіх сторін світу. Не було б гірше!
Однак! Однак, однак... "Schröder-изация Европы продолжается, расширяется, углубляется, выходит все на более высокие орбиты. Коррупция в Европе более "технологичнее", дьявольски изощрённые".
"В Европы нет желания, нет политической воли ввести в действие свое же антимонопольное, рыночное ЕС-законодательство в "секторе газа", которое перевело б природный газ из ВНЕРЫНОЧНОГО ресурса/товара, из современного вида оружия по завоеванию Европы, - для начала! - в обычный товар, отслеживаемый цивизационными рыночными, антидемпинговыми и антикоррупционными механизмами, включающие защиту прав потребителей на свободу выбора поставщика - цитирую самого себя.Україна вже має "досвід" меморандума в Будапешті. Большие хищные птицы птицы всегда поладят между собой при разделе большой добычи, которой хватит на всех
показати весь коментар
26.06.2021 09:15 Відповісти
Германия и Франция на растяжке - боятся США И рашку. И лидеры Восточной Европы не довольны колллобарацией Германии с рашей
показати весь коментар
26.06.2021 09:29 Відповісти
Меркель старается заработать себе пенсию от газпрома 😀😀😜
показати весь коментар
26.06.2021 09:24 Відповісти
Интересно это будет единовременная компенсация или нас на постоянный подсос поставят?
показати весь коментар
26.06.2021 09:27 Відповісти
Я думаю дадут какой-нибудь кредит, на пару лярдов, и гордо объявят его "помощью".
показати весь коментар
26.06.2021 09:53 Відповісти
Или квоту в ЕС увеличат для нашей курятины.
показати весь коментар
26.06.2021 10:06 Відповісти
"компенсацией" будет кредит на строительство ветряков ?
показати весь коментар
26.06.2021 09:46 Відповісти
Вся эта зеленая энергетика убыточна для Украины
показати весь коментар
26.06.2021 12:52 Відповісти
А оно вам надо? Украинских олигархов кормить долларами?
показати весь коментар
26.06.2021 09:48 Відповісти
Подпишут Будапештский меморандум намбер ту?
показати весь коментар
26.06.2021 09:50 Відповісти
Ага, ядерну зброю вже компенсували, давши хабара зрадникам, які обезброїли державу та кинули її в хаос безкарності, грабунку та корупції, тепер ще одна "компенсація" Далі демонтаж державності та розвал і поглинання братішками сусідами. Все йде по плану ворогів України.
показати весь коментар
26.06.2021 09:54 Відповісти
И как будут немцы с жабоедами компенсировать последующую оккупацию юга и центра Украины после открытия СП2? Какая сумма будет за каждого погибшего украинца?
показати весь коментар
26.06.2021 09:58 Відповісти
ну, по этому поводу будет выражена СЕРЬЁЗНАЯ озабоченность !
показати весь коментар
26.06.2021 10:10 Відповісти
Наличных денег скорей всего не будет- разворуют сразу.
Скорей всего квоты на курятину и подсолнечное масло увеличат
показати весь коментар
26.06.2021 10:10 Відповісти
и для нищего украинского населения курятина и подсолнечное масло еще больше подорожают.
показати весь коментар
26.06.2021 10:11 Відповісти
немцы компенсируют, мне кажется. Вообще, было бы хорошо, если бы они ка-то нами занялись. Мы без постранней помощи коррупцию не победим. У меня лично надежды на это уже нет.
показати весь коментар
26.06.2021 10:10 Відповісти
было бы желание - но у нас пока "пчелы против меда"
показати весь коментар
26.06.2021 12:54 Відповісти
...не правильні бджоли.
показати весь коментар
26.06.2021 16:53 Відповісти
Лучшей компенсацией будет
если заберете себе предателя
и по совместительству и.о президента
прислугу олигархов поцЗеленского
Пусть вас веселит
показати весь коментар
26.06.2021 11:05 Відповісти
А евреям Германия уже выплатила все компенсации? Тут будет бОльшая общая сумма: кремлевский фюрерок начнет масштабное военное наступление, и нанесет громадные разрушения с реками крови. Вина Германии в этом(разумеется, часть вины, основное будет на подельнице Германии - раисе) безусловно, будет доказана, и многие многие поколения немцев будут работать на компенсации Украине.
показати весь коментар
26.06.2021 11:26 Відповісти
Самая лучшая компенсация это военные базы США в Днепре, Херсоне и Харькове.
показати весь коментар
26.06.2021 13:05 Відповісти
...Хутір Михайлівський - час підльоту Томагавка до Ново-Огарьово самий короткий. )(уйло в сортірі не встигне натягнути штани і збудеться його фраза - Замочити в туалеті.
показати весь коментар
26.06.2021 16:59 Відповісти
Эти идиоты действуют по принципу-давайте просто дадим русне кучу козырей,а потом будем усиленно думать как её с этими козырями переиграть.Сюр какой-то.
показати весь коментар
26.06.2021 13:20 Відповісти
https://newsua.one/news-politics/stalo-vidomo-szo-mozhe-nimechchina-zaproponuvati-u-50522.html
Стало відомо, що може Німеччина запропонувати Україні в обмін на запуск "Північного потоку-2" Угода, яку деякі офіційні особи планують підготувати до візиту канцлера Ангели Меркель у Вашингтон в липні, може означати, що держави зобов'язуються компенсувати Україні транзитні втрати після запуску «Північного потоку-2». Німеччина також може взяти на себе зобов'язання підтримати план з розвитку східноєвропейського співробітництва у сфері енергетики й транспорту.
Bloomberg зазначає, що можливі варіанти угоди були викладені кількома людьми, знайомими з переговорами. Та попри це сторони очікують протестів з боку членів Конгресу США, тому що з уже вказаних пропозицій були й ті, котрі пропонувалися раніше і які не змогли стримати Росію в минулому.
Обговорення проводять на рівні Держдепартаменту і МЗС Німеччини за активної участі радника з нацбезпеки США Джейка Саллівана і радника Меркель з іноземних справ та безпеки Яна Геккера.
Раніше видання Handelsblatt писало про запланований візит канцлера Німеччини до Вашингтону у липні 2021 року з приводу остаточного з'ясування позиції США щодо російського газопроводу.
Тоді журналісти зазначали, що Берлін може запропонувати Україні стати експортером водню. У разі, якщо Європа захоче досягнути своїх кліматичних цілей, їй знадобиться водень як енергоносій. Ідея полягає в тому, щоб переобладнати для цього існуючу мережу газопроводів.
показати весь коментар
26.06.2021 13:51 Відповісти
Все лежить на поверхні.
Потужність газопроводу «Північний потік» становить 27 млрд кубометрів в рік.
Проектна потужність газопроводу «Північний потік 2» становитиме 55 млрд кубометрів в рік.
В 2019 році Газпром експортував в далеке зарубіжжя 200,5 млрд м куб. Із них близько 150 млрд м куб в Європу.

Потужність ГТС України становить:
На вході в ГТС - 281 млрд куб. м
На виході з ГТС - 146 млрд куб. м
Потрібно враховувати ще одну важливу річ - СЕЗОННІСТЬ. Споживання газу літом і зимою різна, тому ГТС України використовує ПГС в зимовий період.

Постає питання, за чий рахунок будуть утримувати ГТС України? Адже у випадку аварії чи диверсії на Потоках Європа залишиться без газу, а українська ГТС не зможе перебрати на себе постачання газу до Європи оскільки не буде готова технічно.
Виходить, що українська ГТС потрібна Європі, як страховка, але ту страховку Європа бажає
отримати за кошт України.
"Зри в корень" (с)
показати весь коментар
26.06.2021 16:51 Відповісти
В виде компенсации подойдет прием Украины в НАТО и в ЕС или хотя бы в одну из этих структур. Все остальное это так ,хорошая мина при плохой игре.
показати весь коментар
26.06.2021 14:54 Відповісти
Ревізіоністка Меркель, ревізіоніст Макрон із шкіри вилазять, щоб догодити Путіну. Продажні душі. Ніякі традиційні європейські цінності їм не потрібні. Вигода понад усе! Два політичні виродки.
показати весь коментар
26.06.2021 15:12 Відповісти
Ніхто захищати Україну не буде. Україні потрібно самій навчитись себе захищати.
Народ, який не здатний себе захистити, приречений на зникнення.
показати весь коментар
26.06.2021 16:15 Відповісти
Все то фігня.

"Історія повторюється двічі: спершу як трагедія, потім - як фарс".

Гегель.
Домовлялись з Гітлером, отримали 2-у Світову.
Що отримаємо цей раз?
показати весь коментар
26.06.2021 16:12 Відповісти
 
 