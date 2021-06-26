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За вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість людей - 97 130, - МОЗ

За вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість людей - 97 130, - МОЗ

Рекордна кількість щеплень за добу в Україні! 97 130 осіб були щеплені проти COVID-19 25 червня 2021 року. Одну дозу здобули 36 540 осіб, повністю імунізовані - 60 590 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.

Підкреслюється, що протягом минулої доби працювали: - 623 мобільні бригади, - 1229 пунктів щеплення; - 20 центрів вакцинації.

Станом на 24 червня 2021 року в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 742 181 осіб.

"Від початку прищеплювальної кампанії щеплені 1 871 511 осіб, з них отримали 1 дозу - 1871509 людей повністю імунізовані і отримали 2 дози - 550 966 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього зроблено 2 422 475 щеплень", - уточнили в МОЗ .

Також читайте: Пекін погрожував Україні заблокувати постачання вакцин, якщо Київ підтримає документ про порушення прав людини в Китаї, - "Associated Press"
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Топ коментарі
+2
А все таки, як легко за допомогою продажних чинуш, ЗМІ та Інтернету з приматів зробити баранів.
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26.06.2021 10:02
+2
Ширнулся? Молодец, цак в нос и не отсвечивай.
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26.06.2021 10:40
+1
везьде брешуть
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26.06.2021 10:12
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интересно, гниду и проходимца зеленского тоже китайским
гноем кололи, или это он с Радуцким для лохов прикупил ?
В Украине создано скотское государство мусоров и воров в мантиях
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26.06.2021 09:24 Відповісти
ковішилдом.
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26.06.2021 10:24 Відповісти
Все на курорты хотят попасть.
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26.06.2021 09:30 Відповісти
На 180 дней...😁
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26.06.2021 09:37 Відповісти
Эта музыка будет вечной
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26.06.2021 10:39 Відповісти
Якщо треба двічі вакцинувати, то на вакцинування 70 відсотків на елення піде майже два роки...
А скільки часу тримається імунітет, після щеплення???
Тобто, поки останніх прищепили, перших тре заново вакцинувати...
Ось таке колесо робить зє пліснява...
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26.06.2021 09:38 Відповісти
Ага, ти не забувай що через 180 днів знову на друге коло. Раніше правда казали, що через 90 днів та бачать, що терміни потрібно розтягнути. Курочка па зернишку.... Тепер примати все ваше нікчемне життя буде проходити від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини.
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26.06.2021 10:05 Відповісти
Кто вам доктор? В поликлиниках висят объявления о кабинетах для вакцинации с номером телефона. Если вы не посещаете поликлинику то позвоните регистратуру - вам там сообщат номер телефона.
Лично у меня утром 7 -го мая появился телефон. Супруга позвонила и нас записали на 12 часов этого же дня. В 12 мы заполняли анкеты, было больше 30 человек. Вопреки ожиданиям после 13-ти всё уже были свободны, с учётом 20-30 минут отдыха после прививки. Соседи, узнав это ,после праздников в течение одного двух дней, кто захотел провакцинировались. Вакцина южнокорейская.
Удачи вам.
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26.06.2021 10:13 Відповісти
Да, кстати нас ждут на повтор в коце июля - врачи имеют наши телефоны и сказали, что позвонят.
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26.06.2021 10:16 Відповісти
Ширнулся? Молодец, цак в нос и не отсвечивай.
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26.06.2021 10:40 Відповісти
Не треба мене «лікувати».
Ти хоч зрозумів, за що я написав???
За неспроможність влади провести МАСОВЕ та ШВИДКЕ вакцинування...
Воно повинне включати в себе і всеосяжну агітацію, та мотивацію людей, в тому числі й довбодятлів, які тут пишуть всяку маячню. А в зє бубочки вистачає сил лише на дерибан бюджету і агітацію за себе любимага, за допомогою відосиків, та брехливих інтерв'ю на г+г...
А ще потрібно БАГАТО і ВІДРАЗУ доз та пунктів щеплення... В штатах для цього використовували стадіони та великі парковки, біля гіпермаркетів. Зараз мотивують навіть у метро, пропонуючи тижневі проїздні. В нас же не бачу ніякої соціальної агітації, та мотивування людей, а все тому, що й вакцини мало, і клоунській владі це не цікаво...
А моя сім'я вже вакцінувалась.
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26.06.2021 11:53 Відповісти
Пухом земля.
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26.06.2021 16:28 Відповісти
Вільний від розуму???
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26.06.2021 21:32 Відповісти
ти про себе? ну а хто ще буде приймати в себе експериментальну жижу яка не пройшла 3 фазу клінічних випробувань? лише вільна від розуму істота
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26.06.2021 21:37 Відповісти
Тобто кавуни та дині у червні можна???
Ковбасу на вулиці, у спеку купляти можна???
А вакцинуватись, від зарази, яка може вбити тебе або рідних, чи принести багато шкоди здоров'ю, що вичухиватись місяцямі можна і витрачати купу коштів - то не можна???
Якщо вважаєш це розумним, то вважай...
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26.06.2021 22:46 Відповісти
я не їм кавуни у червні, не купляю ковбасу на вулиці у спеку, не п'ю воду з калюжі. Твої маніпуляції безглузді. А ти можеш випити до купи ще й ціаністого калію, бо ти і так все життя себе травиш. Така твоя логіка.
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28.06.2021 14:35 Відповісти
Дай Бог тобі, разом з твоєю логікою, рідними та знайомими не потрапити у лікарню, з цією заразою. Бо я вже маю купу перехворілих і загиблих родичів та знайомих. Йди натрися часником...
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28.06.2021 17:05 Відповісти
Дай Бог тобі і твоїй родині не вдавитися водою насмерть. А поки що ти, не розуміючи небезпеки, п'єш. Не пий будь-ласка і рідним заборони. Бережених Бог ереже.
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29.06.2021 14:49 Відповісти
А все таки, як легко за допомогою продажних чинуш, ЗМІ та Інтернету з приматів зробити баранів.
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26.06.2021 10:02 Відповісти
Антипрививочников никто не душет. Пока.
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26.06.2021 11:08 Відповісти
везьде брешуть
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26.06.2021 10:12 Відповісти
https://mobile.twitter.com/PolNorman1 Pol Norman @PolNorman1

Германия останавливает авиасообщение с Россией из-за волны заболеваний ковид, которая накрыла Российскую Федерацию.
Россия вошла в топ 4 стран по заболеваемости и в топ 3 стран по кол-ву смертей
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26.06.2021 10:16 Відповісти
це значить, це руссостадо попреться через Україну автобусним сполученням в Бориспіль.
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26.06.2021 10:26 Відповісти
Да чего уж там: по смертям на втором месте после Индии(1186) - 601 смерть. Да и по новым заболевшим 20393 тоже после Индии (49052) на втором.
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26.06.2021 10:26 Відповісти
Минздрав второй день подряд списывает просроченную вакцину как использованную. "Вакцинация" бьет рекорды.
Это первая и вторая партия китайской вакцины со сроком годности до 01.07.2021. Под списание уйдет около 300 тысяч доз.
Еще одна партия около 200 тысяч до 01.09.2021. ох уж эти сказочники , бржьеросные😂😂😂
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27.06.2021 10:04 Відповісти
 
 