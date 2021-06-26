За вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість людей - 97 130, - МОЗ

Рекордна кількість щеплень за добу в Україні! 97 130 осіб були щеплені проти COVID-19 25 червня 2021 року. Одну дозу здобули 36 540 осіб, повністю імунізовані - 60 590 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.

Підкреслюється, що протягом минулої доби працювали: - 623 мобільні бригади, - 1229 пунктів щеплення; - 20 центрів вакцинації.

Станом на 24 червня 2021 року в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 742 181 осіб.

"Від початку прищеплювальної кампанії щеплені 1 871 511 осіб, з них отримали 1 дозу - 1871509 людей повністю імунізовані і отримали 2 дози - 550 966 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього зроблено 2 422 475 щеплень", - уточнили в МОЗ .

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