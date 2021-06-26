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За вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість людей - 97 130, - МОЗ
Рекордна кількість щеплень за добу в Україні! 97 130 осіб були щеплені проти COVID-19 25 червня 2021 року. Одну дозу здобули 36 540 осіб, повністю імунізовані - 60 590 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.
Підкреслюється, що протягом минулої доби працювали: - 623 мобільні бригади, - 1229 пунктів щеплення; - 20 центрів вакцинації.
Станом на 24 червня 2021 року в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 742 181 осіб.
"Від початку прищеплювальної кампанії щеплені 1 871 511 осіб, з них отримали 1 дозу - 1871509 людей повністю імунізовані і отримали 2 дози - 550 966 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього зроблено 2 422 475 щеплень", - уточнили в МОЗ .
Топ коментарі
+2 Андрей Силенко
показати весь коментар26.06.2021 10:02
+2 Eugen Mk
показати весь коментар26.06.2021 10:40
+1 Aleksandr Ermak
показати весь коментар26.06.2021 10:12
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Будь ласка, зачекайте...
гноем кололи, или это он с Радуцким для лохов прикупил ?
В Украине создано скотское государство мусоров и воров в мантиях
А скільки часу тримається імунітет, після щеплення???
Тобто, поки останніх прищепили, перших тре заново вакцинувати...
Ось таке колесо робить зє пліснява...
Лично у меня утром 7 -го мая появился телефон. Супруга позвонила и нас записали на 12 часов этого же дня. В 12 мы заполняли анкеты, было больше 30 человек. Вопреки ожиданиям после 13-ти всё уже были свободны, с учётом 20-30 минут отдыха после прививки. Соседи, узнав это ,после праздников в течение одного двух дней, кто захотел провакцинировались. Вакцина южнокорейская.
Удачи вам.
Ти хоч зрозумів, за що я написав???
За неспроможність влади провести МАСОВЕ та ШВИДКЕ вакцинування...
Воно повинне включати в себе і всеосяжну агітацію, та мотивацію людей, в тому числі й довбодятлів, які тут пишуть всяку маячню. А в зє бубочки вистачає сил лише на дерибан бюджету і агітацію за себе любимага, за допомогою відосиків, та брехливих інтерв'ю на г+г...
А ще потрібно БАГАТО і ВІДРАЗУ доз та пунктів щеплення... В штатах для цього використовували стадіони та великі парковки, біля гіпермаркетів. Зараз мотивують навіть у метро, пропонуючи тижневі проїздні. В нас же не бачу ніякої соціальної агітації, та мотивування людей, а все тому, що й вакцини мало, і клоунській владі це не цікаво...
А моя сім'я вже вакцінувалась.
Ковбасу на вулиці, у спеку купляти можна???
А вакцинуватись, від зарази, яка може вбити тебе або рідних, чи принести багато шкоди здоров'ю, що вичухиватись місяцямі можна і витрачати купу коштів - то не можна???
Якщо вважаєш це розумним, то вважай...
Германия останавливает авиасообщение с Россией из-за волны заболеваний ковид, которая накрыла Российскую Федерацию.
Россия вошла в топ 4 стран по заболеваемости и в топ 3 стран по кол-ву смертей
Это первая и вторая партия китайской вакцины со сроком годности до 01.07.2021. Под списание уйдет около 300 тысяч доз.
Еще одна партия около 200 тысяч до 01.09.2021. ох уж эти сказочники , бржьеросные😂😂😂