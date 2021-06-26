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Зеленський (22411) ПВК Вагнер (1534) Офіс Президента (1998) Костенко Роман (202)

Зеленський хоче зняти з ОП відповідальність за провал спецоперації щодо "вагнерівців". Це може дуже вдарити по іміджу країни, - Костенко

Зеленський хоче зняти з ОП відповідальність за провал спецоперації щодо

Суспільство досі чекає відповіді на питання, чи була державна зрада у вищому керівництві держави в зливі спецоперації щодо "вагнерівців".

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" нардеп "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чому крапка у питанні зриву спецопераціії по затриманню "вагнерівців" ще довго не буде поставлена? Незважаючи на спробу президента знизити градус напруги навколо цього питання, після його коментарів щодо цієї спецоперації у суспільства виникне ще більше запитань. Хотілось би звернути увагу на ключові тези з його відповіді і запропонувати кожному проаналізувати його слова", - пише він.

Далі Костенко наводить свої тези з цього питання:

-Чому весь цей час заперечувався факт існування спецоперації а потім, майже через рік, особисто президент підтвердив що вона була?

-Можна дійти висновку, що це була складна для ОП ситуація, яка потребувала багато часу для вирішення. Можливо намагалися затягнути, щоб з часом суспільний резонанс спав. Чи можливо замітали сліди? Однак, завдяки прикутій увазі міжнародних розслідувачів фокус не змістився. Всі і досі чекають відповіді на питання, чи була державна зрада у вищому керівництві держави, і завдяки чому "вагнерівці" уникнули відповідальності за злочини проти України.

- З відповіді президента Зеленського не зрозуміло, коли саме він звонив Лукашенку. Після того, коли "вагнерівців" затримали, чи перед цим, передаючи відповідну інформацію? Це одне з ключових питань, на які потрібно людям знати відповідь.

- Президент заявив, що це була спецоперація не України, а інших країн. Таким чином він хоче зняти з ОП відповідальність за її провал. Однак, такі заяви можуть дуже сильно вдарити по іміджу нашої країни. Можливо будуть нові міжнародні скандали. І взагалі, за правилами роботи спецслужб та дипломатії, це неприпустимо. Людей, які хотіли допомогти Україні затримати наших ворогів, зараз звинувачені в тому, що вони хотіли нас використати для своєї спецоперації. Члени ЧВК "Вагнер" в першу чергу були потрібні нам, оскільки воювали проти України, а не наших партнерів, яких звинувачують в ОП.

- Чому президент порівнює посадку літака задля затриманням терористів з посадкою літака для арешту опозиціонера Протесавеча?

Багато фахівців ще до підтвердження спецоперації прогнозували, що ОП обере таку стратегію комунікації задля того, щоб показати людям приклад: дивіться, що сталося в Білорусі, ви також хочете щоб міжнародна спільнота так відреагувала на посадку літака Україною, і ми були в міжнародній ізоляції?

Тільки тут потрібно чітко розмежовувати, що спецоперація із затримання "вагнерівців" передбачала посадку літака, на борту якого були терористи в рамках спланованої спецоперації з іноземними партнерами, і проінформованим та підготовленим екіпажем літака. Це не викрадення літака і його посадка задля затримання однієї людини задля політичних розправ. Тому ці слова президента -  це просто маніпуляція.

Стосовно перспектив дізнатися правду і поставити крапку в цьому питанні. Створена Слугами Народу декілька місяців тому Тимчасова слідча комісія, яка повинна розслідувати це питання, так і не запрацювала.

Депутатів з опозиційних політичних сил, які погодилися на пропозицію увійти до її складу за умови першочергово розслідування справи "вагнерівців" так і не включило, і невідомо чи вже включать. Знову розпочинаємо боротьбу за можливість дізнатися, чи була зрада у вищому керівництві держави чи не було. Ну хоч про спецоперацію вже дізналися, майже через рік", - підсумував він.

Також читайте: Спецоперацію із "вагнерівцями" курували спецслужби Росії, - Веніславський

Раніше президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.
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Топ коментарі
+44
поздравляю всех жителей Украины- у нас президент-идиот-
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26.06.2021 09:32
+27
Сравнивавший -за деньги- Украину с порноактрисой четыреждыуклонист спросил : У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО? И сам себе ответил: Я позвонил и предупредил его ( Лукашенко о "вагнеровцах" ).
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26.06.2021 09:43
+25
Он сдал эту операцию провалил на пользу оккупанту.
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26.06.2021 09:33
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Общество до сих пор ждет ответа на вопрос, была ли государственная измена в высшем руководстве государства в сливе спецоперации по "вагнеровцах". .. Источник: https://censor.net/ru/n3273654
Та ніяких відповідей суспільство вже не чекає . Все і так зрозуміло . . Тоді , що це , як не - чистісінька зрада інтересів держави , які полягають в покаранні терористів , вбивць українців . !! Перша особа країни вже сама зіналась в тому , що - ці інтереси вона зрадила . Для майбутнього суду , це залізобетонний доказ злочину .. Зміниться влада - Зе сяде .
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26.06.2021 10:34 Відповісти
вже повним ходом іде робота, щоб не змінилася
взагалі, таке враження, ніби вони тільки цим і зайняті
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26.06.2021 10:39 Відповісти
Что может еще сильнее ударить по имиджу страны чем Зе и его ОП?
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26.06.2021 10:48 Відповісти
Ті, хто Зе вибирали.
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26.06.2021 14:09 Відповісти
как минуса так Украина
как плюса так пупкин, заулпкин
резиновые изделия №2-быдлоылита взяла такую моду

в экономике аналог
национализация убытков, приватизация прибылей
если зе лох это значит, шо зе лох, а не Украина лохушка

утверждать обратное - ненавидеть Нэньку
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26.06.2021 10:49 Відповісти
этот зекомандувач шныряет везьде и здает,здает и здает
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26.06.2021 10:50 Відповісти
Зеленський хоче зняти з ОП відповідальність за провал спецоперації щодо "вагнерівців. Це може дуже вдарити по іміджу країни, - Костенко - Цензор.НЕТ 8349
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26.06.2021 10:55 Відповісти
Зеленський хоче зняти з ОП відповідальність за провал спецоперації щодо "вагнерівців. Це може дуже вдарити по іміджу країни, - Костенко - Цензор.НЕТ 355
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26.06.2021 11:14 Відповісти
Вместо выноса всего российского шапито из Банковой вперед ногами, мы до сих пор обсуждаем их предательства.
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26.06.2021 11:19 Відповісти
Долго шифровался и пирятал свое комуняцкое нутро Вовчик, но оно вылезло, и думаю похоронит шлему.р
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26.06.2021 11:23 Відповісти
"хотели нас использовать для своей спецоперации".

Для совка-косоворотника росія і Білорусь свої, а Штати і Захід чужі. Тому віслюк і подзвонив лукашенку, бо він довіряє лукашенку і не довіряє США. Штати допомагали Україні піймати вбивць, клоун допоміг путіну уникнути міжнародного трибуналу.
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26.06.2021 11:39 Відповісти
последние два года зеленая плесень добивает ошметки имиджа Украины...так медленно и тяжело доставшегося воюющей стране...
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26.06.2021 11:39 Відповісти
Господи, я наконец понял!
Никаких предательских схем, никаких дъявольских раскладов!
Зеленский слил операцию по вагнеровцам когда узнал, что её ОДОБРИЛ ПОРОШЕНКО !!!
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26.06.2021 11:40 Відповісти
схоже що так і є ...
З-за поребрика кричать :
- " .. будь хто , лишень не Порох ... "
і Зе-команда галасує теж-саме .
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26.06.2021 13:49 Відповісти
клоуна на зоне назовут "Леночка"...
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26.06.2021 11:56 Відповісти
Все,що хоче песиголовець бєня озвучує його одоробало -зе.
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26.06.2021 12:22 Відповісти
не песиголовець, а пеЙсиголовець
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26.06.2021 14:12 Відповісти
Цікаво,а який зараз імідж в України?
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26.06.2021 12:29 Відповісти
Негативний. Дуже негативний.
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27.06.2021 21:45 Відповісти
Зеленський хоче зняти з ОП відповідальність за провал спецоперації щодо "вагнерівців. Це може дуже вдарити по іміджу країни, - Костенко - Цензор.НЕТ 3577
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26.06.2021 12:31 Відповісти
Сам продажна іуда Юрій Костенко - найбільший вдар по іміджу країни. Бубонящій патріотичні промови Юрій взяв у Януковіча кругленьку суму грошей, щоб закликати своїх щирих прихильників голосувати противсіх у 2010му, і росписавсь за неї у чорній бухгалтерії ригів. Зараз закидує "камінці" фсбшна консерва, може українці вже забули? Може час вилазити з політичної домовини? Дивіться, мов, який я офігєнний патріотець!!!
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26.06.2021 12:35 Відповісти
Взагалі то заяву зробив Роман Костенко, а не Юрій Костенко.

https://www.facebook.com/kostenko.roman83

Зеленський хоче зняти з ОП відповідальність за провал спецоперації щодо "вагнерівців. Це може дуже вдарити по іміджу країни, - Костенко - Цензор.НЕТ 4775
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26.06.2021 13:17 Відповісти
Зрозуміло. Але тим не меньш.
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26.06.2021 13:47 Відповісти
До чого тут України її визнаним у Світі іміджем , яка сама голіруч стала супроти ОРДИ.
Мова йде про гнид пархатих що дорвадись до влади у незаконний шлях і у незаконний шлях представляють Україну.
Народ України повинен сказати своє слово - "імпічмент".
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26.06.2021 13:22 Відповісти
Приведіть конкретні приклади , що Юрій Бутусов (гл.ред) :
- " підгавкування росіянам" ...
Або вважатимемо вас неадекватним .
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26.06.2021 13:53 Відповісти
Я думаю, что Байден после такого выступления шмаркли откажется его приглашать. А о чём говорить? О выдаче Кломойского властям США ? О вступлении в НАТО после многих свидетельств предательства шмарклей интересов НАТО и США ? О том чтобы выдать Украине транш, после того как Украина прощает Коломойскому и др. олигархам многомиллиардные долги ?
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26.06.2021 14:11 Відповісти
клоун будет смешить сокамерников в тюрьме.
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26.06.2021 14:14 Відповісти
Як на мене,то знімати треба недолугого клоуна. А потім притягати до відповідальності разом зі всіма його шавками...
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26.06.2021 15:30 Відповісти
імератриця Зеля Какаразница - зрадниця, барига на крові, як і особоупороті залишки з 73% дебілів-експериментаторів
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26.06.2021 17:23 Відповісти
интересно, а шо сметуны думают за то шо буба вскрылся на ровном месте?
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26.06.2021 20:47 Відповісти
Зеленський хоче зняти з ОП відповідальність за провал спецоперації щодо "вагнерівців". Це може дуже вдарити по іміджу країни, - Костенко - Цензор.НЕТ 9086
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26.06.2021 23:56 Відповісти
Зеленський хоче зняти з ОП відповідальність за провал спецоперації щодо "вагнерівців". Це може дуже вдарити по іміджу країни, - Костенко - Цензор.НЕТ 1627
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27.06.2021 00:00 Відповісти
Зеленський хоче зняти з ОП відповідальність за провал спецоперації щодо "вагнерівців". Це може дуже вдарити по іміджу країни, - Костенко - Цензор.НЕТ 8413
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27.06.2021 01:10 Відповісти
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