Посол Німеччини в Україні Фельдгузен про бажання Меркель відновити діалог із Путіним: Франція і Німеччина хочуть чітко визначити політику ЄС щодо РФ.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен пояснила бажання канцлера Німеччини Ангели Меркель відновити діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Тут йдеться про німецько-французькі пропозиції щодо чіткіше визначеної політики ЄС щодо Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол розповіла в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

За її словами, Франція і Німеччина хочуть чіткіше визначити політику ЄС щодо Росії:

швидкі і ефективні санкції ЄС проти Росії, якщо дії РФ роблять це необхідним;

додаткові обмежувальні заходи, включно з економічними санкціями,

більш інтенсивне співробітництво з країнами Східного партнерства.

Посол заявила, що можливість поговорити, в тому числі і на найвищому рівні, з російським президентом з таких питань, як наприклад зміна клімату і довкілля на основі принципів Могеріні, була лише частиною цих пропозицій.

"В Європейській Раді 24 червня не було більшості для підтримки даної пропозиції. Ось так ведуться дискусії в ЄС щодо зовнішньої політики: щодо цього потрібен консенсус всіх держав-членів, якого не було за цією пропозицією", - заявила Фельдгузен.

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Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило із посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз має шукати прямий контакт із Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.

Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі ініціативу оцінили позитивно.

Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - ​​прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.

МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.