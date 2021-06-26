Посол Німеччини в Україні Фельдгузен про бажання Меркель відновити діалог із Путіним: Франція і Німеччина хочуть чітко визначити політику ЄС щодо РФ
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен пояснила бажання канцлера Німеччини Ангели Меркель відновити діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Тут йдеться про німецько-французькі пропозиції щодо чіткіше визначеної політики ЄС щодо Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол розповіла в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".
За її словами, Франція і Німеччина хочуть чіткіше визначити політику ЄС щодо Росії:
швидкі і ефективні санкції ЄС проти Росії, якщо дії РФ роблять це необхідним;
додаткові обмежувальні заходи, включно з економічними санкціями,
більш інтенсивне співробітництво з країнами Східного партнерства.
Посол заявила, що можливість поговорити, в тому числі і на найвищому рівні, з російським президентом з таких питань, як наприклад зміна клімату і довкілля на основі принципів Могеріні, була лише частиною цих пропозицій.
"В Європейській Раді 24 червня не було більшості для підтримки даної пропозиції. Ось так ведуться дискусії в ЄС щодо зовнішньої політики: щодо цього потрібен консенсус всіх держав-членів, якого не було за цією пропозицією", - заявила Фельдгузен.
Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило із посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз має шукати прямий контакт із Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.
Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі ініціативу оцінили позитивно.
Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.
МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.
Будь ласка, зачекайте...
У него хорошо получается.
Лободе надавал, Басту обломал, пусть теперь Меркель боится.
С 90-х годов вы определяете свою позицию, последовательно отдавая России часть Молдавии, затем Грузии, теперь Украины. Скоро будете готовы ещё что то отдать - например Прибалтику или Польшу.
Похоже что все ваши ценности заключаются в величине денежных сумм, идущих от Кремля.
За Германию вообще стыдно: во всех конфликтах она всегда пасёт последних в угоду Путину.
уровень примерно тот.
на кого эта хрень рассчитана?
"Животворящий" подав сигнал, легітимізував типу =вбивцю= (навибачався переконливо), тепер =союзники=, про яких він стільки натріщав і попхався в Європу, підхопили естафету.
Але кричать про =погану= Меркель (вона така й була, але такого ніби не пропонувала раніше), про тлю (тут взагалі без питань).
бабка Меркель проснулась -«быстрые и эффективные санкции ЕС против России, если действия РФ делают это необходимымИсточник: https://censor.net/ru/n3273655
https://mobile.twitter.com/PolNorman1 Pol Norman @PolNorman1
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Германия останавливает авиасообщение с Россией из-за волны заболеваний ковид, которая накрыла Российскую Федерацию.
Россия вошла в топ 4 стран по заболеваемости и в топ 3 стран по кол-ву смертей
Я допоможу коротко та чітко визначити політику Німеччини щодо РФ: Якмога енергійніше смоктати російську трубу з лицем найвищого ступеню стурбованності.
А может быть политику ЕС по московии должен определять Брюссель, а не исключительно Германия и Франция?
Але Вона намагається виставити себе ще потрібній для КООП "Озеро", однак час розставить свої червоні лінії. Думаю їй вже приготували місце у ГазПромі. Штазі своїх не кидають.
Мікрон взагалі чекає виборів як Порятунку бо боїться чегових виступів ЖИЛЕТІВ.
Бріти молодці!!!!!!!!! Вони вгадали з тим що будуть метамарфози з фрау і маланцем жабоїдом і відмжувались.
А от наші паршиві гниди не дають можливості вирватись з обіймів ката, тому що усі олігархи що сидять на голці Газ Прому не заінтересовані втрачати своє місце. маланці обох країн єднаються поставили свого у Президента недолугого але надали йому няньку яка керує у незаконний спосіб усім, а нянька як тішиться - розставляє усюди своїх москаликів.
https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2824346-echo/ Добрый следователь Эммануэль