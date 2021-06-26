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Посол Німеччини в Україні Фельдгузен про бажання Меркель відновити діалог із Путіним: Франція і Німеччина хочуть чітко визначити політику ЄС щодо РФ

Посол Німеччини в Україні Фельдгузен про бажання Меркель відновити діалог із Путіним: Франція і Німеччина хочуть чітко визначити політику ЄС щодо РФ

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен пояснила бажання канцлера Німеччини Ангели Меркель відновити діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Тут йдеться про німецько-французькі пропозиції щодо чіткіше визначеної політики ЄС щодо Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол розповіла в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

За її словами, Франція і Німеччина хочуть чіткіше визначити політику ЄС щодо Росії:

швидкі і ефективні санкції ЄС проти Росії, якщо дії РФ роблять це необхідним;
додаткові обмежувальні заходи, включно з економічними санкціями,
більш інтенсивне співробітництво з країнами Східного партнерства.
Посол заявила, що можливість поговорити, в тому числі і на найвищому рівні, з російським президентом з таких питань, як наприклад зміна клімату і довкілля на основі принципів Могеріні, була лише частиною цих пропозицій.

"В Європейській Раді 24 червня не було більшості для підтримки даної пропозиції. Ось так ведуться дискусії в ЄС щодо зовнішньої політики: щодо цього потрібен консенсус всіх держав-членів, якого не було за цією пропозицією", - заявила Фельдгузен.

Також читайте: Меркель "трохи сумно", що партнери по ЄС не підтримали ідею саміту з Путіним

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило із посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз має шукати прямий контакт із Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.

Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі ініціативу оцінили позитивно.

Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - ​​прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.

МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.
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Топ коментарі
+16
Не нужна Меркель в Украине на день Независимости.
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26.06.2021 09:41
+13
Мне вся эта возня напоминает Льва Толстого - "непротивление злу насилием". Абсолютная мазохистская бессмыслица, тем более когда имеешь дело с российскими дикарями.
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26.06.2021 09:51
+11
Меркель не хочет уходить с политической арены врагом ****- он ее пенсии лишит ?
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26.06.2021 10:00
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Не нужна Меркель в Украине на день Независимости.
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26.06.2021 09:41 Відповісти
Надо поручить это Стерненко.
У него хорошо получается.
Лободе надавал, Басту обломал, пусть теперь Меркель боится.
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26.06.2021 09:55 Відповісти
Стерженьком нужно ещё повзрослеть
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26.06.2021 09:57 Відповісти
Стерненко
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26.06.2021 09:57 Відповісти
Позиція уряду Меркель абослютно ідіотська! Як можна вести переговори з міжнародними ядерними нарко-терористами, які розв'язали війну в Європі і ведуть її вже 8 років застосовуючи армію, спецслужби, російські державні компанії та ************ озброєння проти України? Меркель це політичний банкрут, агент радянської розвідки, яку путін шантажує радянським компроматом і примушує працювати в інтересах російських нарко-терористів! Німеччина витрачає свою репутацію на обслуговування абсолютно придурошних забаганок ядерного нарко-терориста путіна! Скільки ще німецький нарід буде терпіти в керівництві уряду Німеччини, офіціянтів які обслуговують вбивцю і терориста путіна?
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26.06.2021 11:55 Відповісти
С каждым разом хочется уточнить после заявлений Меркель и Макрона: в чём заключаются ваши европейские ценности, о которых вы прожужжали нам уши.
С 90-х годов вы определяете свою позицию, последовательно отдавая России часть Молдавии, затем Грузии, теперь Украины. Скоро будете готовы ещё что то отдать - например Прибалтику или Польшу.
Похоже что все ваши ценности заключаются в величине денежных сумм, идущих от Кремля.
За Германию вообще стыдно: во всех конфликтах она всегда пасёт последних в угоду Путину.
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26.06.2021 12:55 Відповісти
Бла-бла-бла.Меркельша и геронтофил Макрон всё уще глубоко озабочены?Так пусть попросят ***** повторить.Это их взбодрит.
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26.06.2021 09:44 Відповісти
Курва меркель получила от путина ультиматум, вот и жепу рвет чтовы организовать встречу ЕС с этим животным
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26.06.2021 09:44 Відповісти
Франции и Германии больше подходят названия ФНР и ГНР,и уже давно
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26.06.2021 10:14 Відповісти
Мне вся эта возня напоминает Льва Толстого - "непротивление злу насилием". Абсолютная мазохистская бессмыслица, тем более когда имеешь дело с российскими дикарями.
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26.06.2021 09:51 Відповісти
Непротивление злу бессилием. Это более точно подойдет позициям Меркель и Макрона.
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26.06.2021 10:30 Відповісти
такое впечатление, что сей посол тоже голобородька и сватов смотрит.
уровень примерно тот.

на кого эта хрень рассчитана?
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26.06.2021 09:54 Відповісти
Всім притомним все зрозуміло: нагадує =пєрєзаґрузку=.
"Животворящий" подав сигнал, легітимізував типу =вбивцю= (навибачався переконливо), тепер =союзники=, про яких він стільки натріщав і попхався в Європу, підхопили естафету.

Але кричать про =погану= Меркель (вона така й була, але такого ніби не пропонувала раніше), про тлю (тут взагалі без питань).
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26.06.2021 09:54 Відповісти
Шо ты чешешь... Бабки вы с ними хотите делать. Расчетливые ублюдки...
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26.06.2021 09:55 Відповісти
Единственное,что они делают "четко",так это отрабатывают деньги *****
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26.06.2021 09:58 Відповісти
Меркель это вчерашний день, украинцы давайте жить в своей стране по своим правилам и не лениться управлять своей страной.
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26.06.2021 09:58 Відповісти
7 лет идёт война
бабка Меркель проснулась -«быстрые и эффективные санкции ЕС против России, если действия РФ делают это необходимымИсточник: https://censor.net/ru/n3273655
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26.06.2021 09:58 Відповісти
Меркель не хочет уходить с политической арены врагом ****- он ее пенсии лишит ?
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26.06.2021 10:00 Відповісти
Складывается впечатление,что ***** давно ей эту пенсию платит.Только на бумаге нигде официально это не закреплено.
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26.06.2021 11:37 Відповісти
желании Меркель возобновить диалог с Путиным / Денег от Газпрома Меркель желает. И чтобы больше чем Шрёдеру. Папа канцлера был сотрудником «Штази» и был завербован в обмен на молчание о сотрудничестве с нацистами. Меркель завербована Штази в университете, в качестве секретного сотрудника по наблюдению за студентами. Знакомство Меркель и резидента КГБ Путина состоялось во время работы канцлера в АН. Ангелика Меркель - агент КГБ и ЦРУ?.07 июня 2017.
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26.06.2021 09:59 Відповісти
Просте питання. Яка може бути політика з колонією, яка виходить із під контролю і починає погрожувати тобі та кусати за руку.
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26.06.2021 10:00 Відповісти
Хрень какую-то мелет. Надо,мол встретиться с путлером чтобы быстрее санкции против засрашки вводить. Бред.Немчура позорная.
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26.06.2021 10:10 Відповісти
В совет директоров Роснефти она хочет ,ну и проказница Эммануэль тоже
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26.06.2021 10:16 Відповісти
Ха,Эммануэль.)))))Немецкая смоковница,мля,с "паркинсоном" и радосно им машущим "альцгеймером".Как раз во вкусе Макрона.
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26.06.2021 11:44 Відповісти
https://censor.net/ru/user/467322, а чому нашему мєлкому можна зустрічатися з х!йлом, щоб подивитися в очі цьому фашисту, а Меркель і Макрону не можна? Чому такі подвійні стандарти у деяких наших українців? Мені не подобається поведінка Меркель і Макрона, але поведінка нашого Голобородька мене обурює в сотні разів більше, адже х!йлопутін це наш ворог.
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26.06.2021 12:29 Відповісти
Тому шо нічого порівнювати нашего мєлкого з Меркель та Макроном.
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26.06.2021 17:41 Відповісти
Хватит эту пургу нести .
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26.06.2021 10:10 Відповісти
Анка Пулемётчица .
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26.06.2021 10:13 Відповісти
пургометчица
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26.06.2021 10:25 Відповісти
https://mobile.twitter.com/PolNorman1

https://mobile.twitter.com/PolNorman1 Pol Norman @PolNorman1

https://mobile.twitter.com/PolNorman1 https://mobile.twitter.com/PolNorman1



Германия останавливает авиасообщение с Россией из-за волны заболеваний ковид, которая накрыла Российскую Федерацию.
Россия вошла в топ 4 стран по заболеваемости и в топ 3 стран по кол-ву смертей
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26.06.2021 10:15 Відповісти
Це ця жіночка -посол вихваляла, нав'язувала формулу Штайнмайєра розроблену КГБ-ФСБ, як нашийник для України в руки кремля.
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26.06.2021 10:16 Відповісти
Так Німеччина, чи скоріше, фрау Мєркєль для себе все визначила досить чітко - праця у структурах Газпрому, вірніше в інтересах Газпрому (пуцина). Хоча можу погодитись, що "чітка" позиція більшої частини німецьких громадян - роль нечіткого флюгера.
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26.06.2021 10:18 Відповісти
Немецкий маланец - выкрутился, как завернул!!!!
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26.06.2021 10:35 Відповісти
https://kungurov.livejournal.com/293324.html Как один британский эсминец отымел весь флот РФ

Посол Німеччини в Україні Фельдгузен про бажання Меркель відновити діалог із Путіним: Франція і Німеччина хочуть чітко визначити політику ЄС щодо РФ - Цензор.НЕТ 8029
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26.06.2021 10:45 Відповісти
хотели с шакалом посоветоваться как его (шакала) задушить?
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26.06.2021 10:46 Відповісти
Гадит Пуйло, а ищут диалога они. Ну не идиоты?
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26.06.2021 10:49 Відповісти
_Нет, не идиоты! Крайне наивно думать что они это делают по глупости и наивности. Это просто абсолютно аморальные мерзавцы и подлецы.
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26.06.2021 12:05 Відповісти
Посол Німеччини в Україні Фельдгузен про бажання Меркель відновити діалог із Путіним: Франція і Німеччина хочуть чітко визначити політику ЄС щодо РФ.

Я допоможу коротко та чітко визначити політику Німеччини щодо РФ: Якмога енергійніше смоктати російську трубу з лицем найвищого ступеню стурбованності.
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26.06.2021 10:56 Відповісти
Не мокайте старую Ангелу....Ей очень не сладко приходиться. Немцы воевать ,скажем прямо ,не хотят (навоевались в прошлом веке) и за "ястребов" не голосуют. Большому бизнесу нужна прибыль , а на орде они хорошо зарабатывают ,потому давят на политиков. Она и рада бы....да куда ни кинь всюду клин. Мацква тратит огромные деньги на пропаганду своих фантазий и это работает.... Тетка устала и хочет покоя.
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26.06.2021 10:57 Відповісти
Похоже, дело идет к франко-германо-кацапскому саммиту. Фрау Риббентроп с Макароном все равно пролезут без мыла в ж...пу *****. Только свои лидерские позиции в Европе они, похоже, просрали. Уж очень от них ****** воняет. Интересно, что бы они пели, если бы ***** снесло на Донбассе не МН-17, а самолет Люфтганзы или Эйрфранс?
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26.06.2021 11:07 Відповісти
Они бы уже сдали путлеру не только свои страны, но и ЕС.
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26.06.2021 12:07 Відповісти
Как по мне, так все уже давно определились... Кроме макаронников и колбасников. Бабло расейское для этих уродов превыше всего!
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26.06.2021 12:07 Відповісти
Ну... так сразу европейскую страну не сдашь. Хотя они стараются! А Украину им сдать ваще за счастье. Вроде как не свое, а ***** порадовать можно!
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26.06.2021 12:09 Відповісти
Головна спецоперація ухйла сдєлана- Захід відвернувся вже від УККраїни публічно а вова єтому даже рад - якщо він на себе взяв таке! то уявімо що на нього є у Єрамка від уХйла!!!
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26.06.2021 12:11 Відповісти
Ми вже всім поперек горла
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26.06.2021 12:48 Відповісти
"Франция и Германия хотят четко определить политику ЕС по РФ".

А может быть политику ЕС по московии должен определять Брюссель, а не исключительно Германия и Франция?
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26.06.2021 13:17 Відповісти
как например изменение климата и окружающая среда на основе принципов Могерини, была лишь частью этих предложений.- газпромовская секретутка Могерини и в такой способ будет пробовать сделать рашиста нужным и рукопожатным.Почему ЕС легализирует страну - оккупанта , предложением котнактов и сотрудничества ???Продажные твари в отношении украинского народа
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26.06.2021 13:34 Відповісти
Фрау потрібно або хрестик зняти або труси натягнути. Москалі не християни і договори з ними ні до чого не призведуть.
Але Вона намагається виставити себе ще потрібній для КООП "Озеро", однак час розставить свої червоні лінії. Думаю їй вже приготували місце у ГазПромі. Штазі своїх не кидають.
Мікрон взагалі чекає виборів як Порятунку бо боїться чегових виступів ЖИЛЕТІВ.
Бріти молодці!!!!!!!!! Вони вгадали з тим що будуть метамарфози з фрау і маланцем жабоїдом і відмжувались.
А от наші паршиві гниди не дають можливості вирватись з обіймів ката, тому що усі олігархи що сидять на голці Газ Прому не заінтересовані втрачати своє місце. маланці обох країн єднаються поставили свого у Президента недолугого але надали йому няньку яка керує у незаконний спосіб усім, а нянька як тішиться - розставляє усюди своїх москаликів.
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26.06.2021 13:52 Відповісти
Меркель - " Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым.. точнее молодой".
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26.06.2021 14:50 Відповісти
что посол, что канцлер - обе идиотки.
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26.06.2021 18:38 Відповісти
Помнит ли госпожа посол, чем закончился мюнхенский сговор 1938 года?:
https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2824346-echo/ Добрый следователь Эммануэль
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27.06.2021 00:31 Відповісти
Посол Німеччини в Україні Фельдгузен про бажання Меркель відновити діалог із Путіним: Франція і Німеччина хочуть чітко визначити політику ЄС щодо РФ - Цензор.НЕТ 5064
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27.06.2021 00:32 Відповісти
 
 