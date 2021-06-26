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Новини Окупація Криму
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Кримськотатарський прапор - наш спільний символ боротьби за повернення Криму додому - в Україну, - Офіс Президента. ФОТО

Кримськотатарський прапор - наш спільний символ боротьби за повернення Криму додому - в Україну, - Офіс Президента. ФОТО

З 2010 року в Україні 26 червня святкують День кримськотатарського прапора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Золота тамга на блакитному полотнищі – це символ нового народження політичного життя кримських татар. Так сказав муфтій Криму Номан Челебіджихан на відкритті першого Курултаю в Бахчисарайському палаці в листопаді 1917 року, коли був затверджений національний прапор кримськотатарського народу. В його основу покладена тарак-тамга – родовий знак династії Гіреїв, заснованої в XV столітті першим кримським ханом Хаджі I Гіреєм, який домігся незалежності Криму від Золотої Орди", - випливає з повідомлення.

Підкреслюється також, що протягом десятиліть кримськотатарський народ мужньо виборював право на своє існування, ідентичність, право жити на своїй землі. У 1918 році більшовики розігнали Курултай, заарештували й розстріляли сотні кримських татар та визнали блакитний стяг з тамгою "буржуазно-націоналістичним" символом. А 1944 року радянський режим влаштував депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини, що перетворилося на справжній геноцид. Та понад 20 років радянська влада заперечувала злочинний характер насильницької депортації.

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"Кримськотатарський прапор знову офіційно з'явився на кримській землі в 1991 році, коли з набуттям Україною незалежності в Сімферополі відбувся другий Курултай. А з 2010 року в Україні 26 червня святкують День кримськотатарського прапора", - відзначають в ОП.

Також нагадується, з початком окупації Кримського півострова Росією у 2014 році кримських татар знову почали переслідувати, як і 77 років тому. До їхніх помешкань вдираються серед ночі, їх кидають за ґрати за надуманими обвинуваченнями без можливості захистити себе й навіть не надають належної медичної допомоги.

"У таких умовах блакитний стяг із золотою тамгою – синонім чистоти та свободи, чесності й вірності, бездоганності та сили – знову став символом боротьби кримськотатарського народу за свої права. Символом опору загарбникам, символом духу свободи, закладеного багатьма поколіннями. Це наш спільний символ боротьби за повернення Криму додому – до України. Адже українці та кримські татари останні вісім років ведуть спільну боротьбу – за вкрадений у нас рідний Крим", - зазначають в Офісі Президента.

"Саме з цією метою Президент Володимир Зеленський своїм указом затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Цей документ серед іншого передбачає відновлення й забезпечення прав кримських татар як корінного народу. На виконання цього положення 18 травня 2021 року, в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проект закону "Про корінні народи України". Це мали б зробити ще 30 років тому, але відкладали. Чинний Глава держави здійснив цей важливий крок", - сказано в повідомленні.

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"26 червня в Україні згадуємо тих, хто під кримськотатарським прапором боровся за право свого народу на самоідентифікацію, хто поставив повернення до рідного дому за найвищу мету свого життя і хто прийняв мученицьку смерть.
Відновлення прав кримськотатарського народу як корінного народу України стане справжнім проявом історичної справедливості. Робитимемо все можливе для цього!" - підсумували в Офісі глави держави.

Кримськотатарський прапор - наш спільний символ боротьби за повернення Криму додому - в Україну, - Офіс Президента 01
Кримськотатарський прапор - наш спільний символ боротьби за повернення Криму додому - в Україну, - Офіс Президента 02
Кримськотатарський прапор - наш спільний символ боротьби за повернення Криму додому - в Україну, - Офіс Президента 03
Кримськотатарський прапор - наш спільний символ боротьби за повернення Криму додому - в Україну, - Офіс Президента 04

Зі свого боку 5-й президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко зазначив, що кримськотатарський прапор це символ незламності і любові до рідної землі.

Як підкреслює пресслужба партії, Порошенко привітав всіх з Днем кримськотатарського прапора.

Він нагадав, що 30 років тому відновив свою роботу Курултай кримськотатарського народу, а разом з тим був відновлений і блакитний прапор із золотою тамгою. Сьогодні вже традиційно активісти піднімуть величезне знамено у небо над тимчасово окупованим українським Кримом.

"Від Краматорська до Херсона – кримськотатарський прапор за десять днів пройшов десять міст. Сотні рук українців написали слова підтримки та побажання: "Крим – це Україна! Ми вас любимо!", "Повернемо Крим до дому!", "Окупанти, геть з Криму!", – пише Порошенко у Facebook.

"Цей прапор підніметься над кримським небом як символ того, що наша боротьба продовжується. І ми не зупинимося, поки Крим не повернеться до українського дому, а російський агресор не заплатить високу ціну за окупацію півострова", – наголошує п’ятий президент.

"Цього року День кримськотатарського прапора особливий. Рівно тридцять років тому продовжив працювати Перший Курултай після довгої перерви, пов’язаної російсько-большивітським терором проти кримськотатарського народу. Тоді ж був поновлений і кримськотатарський прапор", – нагадує Петро Порошенко.

"За ці роки золота тамга на блакитному стязі стала синонімом боротьби, незламності, вірності та любові до рідної землі. Символом, який об’єднав українців різних національностей довкола цінностей свободи і права мирно жити у власному домі, в українському Криму", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"Наша єдність, твердість і непохитність наближають день, коли кримськотатарський прапор знову замайорить поруч з українським у звільненому від агресора Криму. Інакше не може й бути, адже Крим – це Україна!", – пише п’ятий президент.
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Топ коментарі
+5
Флаг это хорошо,
а вот как быть с подонком, объявившим невиновных в убийстве
и отправившим их гнить в застенках ?
или ему просто аваков денег дал и ничего личного ?
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26.06.2021 10:05
+4
А можно поинтересоваться,в чем именно заключается "борьба" татар с оккупантами?Если борьба-это торговля фруктиками и известняком,то -да,борются.
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26.06.2021 10:09
+4
Флагом Крым не вернуть а вот СИЛЬНАЯ АРМИЯ И ФЛОТ это могут сделать !
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26.06.2021 10:12
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Флаг это хорошо,
а вот как быть с подонком, объявившим невиновных в убийстве
и отправившим их гнить в застенках ?
или ему просто аваков денег дал и ничего личного ?
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26.06.2021 10:05 Відповісти
Это о ком речь?
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26.06.2021 10:07 Відповісти
и правда, кто объявил Антоненко и Кузьменко убийцами ?
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26.06.2021 10:10 Відповісти
А при чем ЭТО к татарскому флагу?
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26.06.2021 10:26 Відповісти
а при чём офис клована к татарскому флагу ?
а, зеленский собирался в угоду путину воду
в Крым подавать, а оправдать это помощью
народу, понятно ....
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26.06.2021 12:32 Відповісти
Мда уж...Тема новости-день татарского флага.При чем тут Антоненко и Кузьменко?Про поставки воды он тебе лично сообщил?
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26.06.2021 12:46 Відповісти
А можно поинтересоваться,в чем именно заключается "борьба" татар с оккупантами?Если борьба-это торговля фруктиками и известняком,то -да,борются.
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26.06.2021 10:09 Відповісти
Тебе в прошлый раз непонятны объяснения были, когда ты про крымско-татарские дивизии спрашивал?
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26.06.2021 12:59 Відповісти
Это ты о чем?
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26.06.2021 19:09 Відповісти
А можно поинтересоваться,в чем именно заключается "борьба" татар с оккупантами?Если борьба-это торговля фруктиками и известняком,то -да,борются.

про это
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26.06.2021 19:10 Відповісти
Та я понял,что не о проблемах популяризации черного шаманизма в отдаленных районах крайнего севера
"крымско-татарские дивизии"-это о чем и что,по-твоему,я не понял?
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26.06.2021 22:02 Відповісти
Флагом Крым не вернуть а вот СИЛЬНАЯ АРМИЯ И ФЛОТ это могут сделать !
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26.06.2021 10:12 Відповісти
И какой флот нужен? Для войны или просто для присутствия? Конкретно в цифрах ответь сколько чего.
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26.06.2021 11:08 Відповісти
Всего побольше ,всё современное ,оснащённое ракетами желательно с ядерными боеголовками .
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26.06.2021 12:03 Відповісти
скорее для присутствия , десяток-полтора сверхбыстроходных, 50 узлов+корабликов, всевидящих и хорошо начиненных класса корвет, и катеров ракетных класса айленд таких же скоростных, десятков 5 и достаточно...остальное ракеты умные и шустрые СД берегового базирования, вот тут чем больше тем лучше и с разной начинкой, как стационарные так и мобильные, вторых много, много сотен нужно...ну и СИСТЕМЫ ПВО, вот тут работы непочатый край...вот тогда ни одна винторогая псина и смотреть в сторону Украины бояться будет....РСМД сюрпризами- ГЛАВНОЕ И ОСНОВНОЕ средство для оберега Украины от каких либо и кого либо агрессивных желаний !
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26.06.2021 15:17 Відповісти
Я вот подумал над тем сколько это будет стоить, сколько десятков лет понадобится это все купить, запустить и обслуживать. И ради чего? Охраны в Азовском море пары барж в месяц плывущих с зерном и металлоломом? Та там затрат будет на 100 млрд а чистой прибыли от груза на 20.
И тем более сейчас с появлением высокоточных ракет и беспилотников вообще все уже меняется.
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26.06.2021 17:38 Відповісти
Лучше эти деньги направить в основное направление - для наземных войск, где сейчас конфликт и идет.
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26.06.2021 17:43 Відповісти
соседушко ипонутый на всю голову, маскировку миротворца скинул наконец и нутро свое вурдалацкое оголил, а там кроме крови, душ убиенных млн.ами уже и тени погостов, ничего больше и нет...а это надолго..это как израиль и арабы примерно будет, поэтому военных и военную промышленность под жесткий контроль и в приоритет, все остальное пока побоку..если сохраниться есть желание...андрофак болотный, почуял запах крови, а это может быть опасно..трусливая старая европа плечо точно не подставит, а амеры далеко...
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26.06.2021 19:40 Відповісти
я не только о морской защите выше писал, там все...примерно на лярдов зелени-100+
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26.06.2021 19:51 Відповісти
При ограниченных ресурсах надо концентрироваться на самое основное. При такой сухопутной границе с моря не нападут для захвата суши, но даже теоретически если и нападут то уже важна будет линия обороны и оснащения именно на суше. И вцелом дешевле и практичнее держать ракетные комплексы на берегу, благо точность и дальность ракет на 300 км позволяет простреливать акваторию Азовского моря. А корабли по сути надо иметь больше чтобы с браконьерами бороться.
Но мне кажется когда сейчас напирают что сначала надо флот заиметь, то тут больше для отвлечения внимания и дать ложную иллюзию - что как только так все и решится. Но не решится имхо, и время потянется и деньги потратятся а практического толка будет очень мало. Зато на суше конфликт идет уже сейчас и вот где нужно оснащение уже сейчас.
Повторюсь что возможно этот информационный перевод внимания в заиметь мини флот не случаен а спланированная ложная надежда на потом, но в ущерб действительно необходимого. Вот например давно нужен свой патронный завод, по многим причинам. Турция недавно построила такой завод за 25 млн $. У Украины что нет 25 млн долларов ? Та это же копейки учитывая все расходы на войну.
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26.06.2021 20:40 Відповісти
все это имеет право на жизнь, но море свое, в смысле шельф, нужно хорошо защитить....все требуется делать паралельно, по мере поступления средств на покупки лучшей техники и собственных разработок..
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26.06.2021 20:59 Відповісти
Никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти", - Зеленский/ Зеленский: Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно. /Россиянам будет стыдно за Крым, - Зеленский/ Кукарекает тот, который : Во время захвата Крыма Зеленский снимался в фильме в России.
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26.06.2021 10:16 Відповісти
После продажи кодланом Коломойского Украины Израилю и РФ украинцы тоже будут будут отмечать день флага. Украинского. Нелегально. Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично". Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.
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26.06.2021 10:35 Відповісти
Вот в чем поднаторела эта власть так это делать красивые и патриотические заявления - чувствуется опыт сцены 95 епанутого квартала!!!! Пистеть не мешки ворочать!!!!!
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26.06.2021 10:42 Відповісти
Желания много, а возможности ноль. И так со всем, что происходит в стране.
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26.06.2021 11:23 Відповісти
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1408681187967647747 1 ч

Санкції РНБО проти Фірташа в дії!
Субота, День кримськотатарського прапора,
ТБ Фірташа:
Интер: А зорі здєсь тіхіє, Завтра била война, Офіцери,
концерт-бенефіс з колаборантами і кримнашистами;
НТН: Совєцькі фільми + Нєуловімиє мстітєлі;
К 1: Орьол і рєшка.
Все - мовою окупантів.
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26.06.2021 11:36 Відповісти
А татари ведуть таку боротьбу?.........
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26.06.2021 11:56 Відповісти
 
 