Кримськотатарський прапор - наш спільний символ боротьби за повернення Криму додому - в Україну, - Офіс Президента. ФОТО

З 2010 року в Україні 26 червня святкують День кримськотатарського прапора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Золота тамга на блакитному полотнищі – це символ нового народження політичного життя кримських татар. Так сказав муфтій Криму Номан Челебіджихан на відкритті першого Курултаю в Бахчисарайському палаці в листопаді 1917 року, коли був затверджений національний прапор кримськотатарського народу. В його основу покладена тарак-тамга – родовий знак династії Гіреїв, заснованої в XV столітті першим кримським ханом Хаджі I Гіреєм, який домігся незалежності Криму від Золотої Орди", - випливає з повідомлення.

Підкреслюється також, що протягом десятиліть кримськотатарський народ мужньо виборював право на своє існування, ідентичність, право жити на своїй землі. У 1918 році більшовики розігнали Курултай, заарештували й розстріляли сотні кримських татар та визнали блакитний стяг з тамгою "буржуазно-націоналістичним" символом. А 1944 року радянський режим влаштував депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини, що перетворилося на справжній геноцид. Та понад 20 років радянська влада заперечувала злочинний характер насильницької депортації.

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"Кримськотатарський прапор знову офіційно з'явився на кримській землі в 1991 році, коли з набуттям Україною незалежності в Сімферополі відбувся другий Курултай. А з 2010 року в Україні 26 червня святкують День кримськотатарського прапора", - відзначають в ОП.

Також нагадується, з початком окупації Кримського півострова Росією у 2014 році кримських татар знову почали переслідувати, як і 77 років тому. До їхніх помешкань вдираються серед ночі, їх кидають за ґрати за надуманими обвинуваченнями без можливості захистити себе й навіть не надають належної медичної допомоги.



"У таких умовах блакитний стяг із золотою тамгою – синонім чистоти та свободи, чесності й вірності, бездоганності та сили – знову став символом боротьби кримськотатарського народу за свої права. Символом опору загарбникам, символом духу свободи, закладеного багатьма поколіннями. Це наш спільний символ боротьби за повернення Криму додому – до України. Адже українці та кримські татари останні вісім років ведуть спільну боротьбу – за вкрадений у нас рідний Крим", - зазначають в Офісі Президента.

"Саме з цією метою Президент Володимир Зеленський своїм указом затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Цей документ серед іншого передбачає відновлення й забезпечення прав кримських татар як корінного народу. На виконання цього положення 18 травня 2021 року, в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проект закону "Про корінні народи України". Це мали б зробити ще 30 років тому, але відкладали. Чинний Глава держави здійснив цей важливий крок", - сказано в повідомленні.

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"26 червня в Україні згадуємо тих, хто під кримськотатарським прапором боровся за право свого народу на самоідентифікацію, хто поставив повернення до рідного дому за найвищу мету свого життя і хто прийняв мученицьку смерть.

Відновлення прав кримськотатарського народу як корінного народу України стане справжнім проявом історичної справедливості. Робитимемо все можливе для цього!" - підсумували в Офісі глави держави.









Зі свого боку 5-й президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко зазначив, що кримськотатарський прапор це символ незламності і любові до рідної землі.

Як підкреслює пресслужба партії, Порошенко привітав всіх з Днем кримськотатарського прапора.

Він нагадав, що 30 років тому відновив свою роботу Курултай кримськотатарського народу, а разом з тим був відновлений і блакитний прапор із золотою тамгою. Сьогодні вже традиційно активісти піднімуть величезне знамено у небо над тимчасово окупованим українським Кримом.

"Від Краматорська до Херсона – кримськотатарський прапор за десять днів пройшов десять міст. Сотні рук українців написали слова підтримки та побажання: "Крим – це Україна! Ми вас любимо!", "Повернемо Крим до дому!", "Окупанти, геть з Криму!", – пише Порошенко у Facebook.

"Цей прапор підніметься над кримським небом як символ того, що наша боротьба продовжується. І ми не зупинимося, поки Крим не повернеться до українського дому, а російський агресор не заплатить високу ціну за окупацію півострова", – наголошує п’ятий президент.

"Цього року День кримськотатарського прапора особливий. Рівно тридцять років тому продовжив працювати Перший Курултай після довгої перерви, пов’язаної російсько-большивітським терором проти кримськотатарського народу. Тоді ж був поновлений і кримськотатарський прапор", – нагадує Петро Порошенко.

"За ці роки золота тамга на блакитному стязі стала синонімом боротьби, незламності, вірності та любові до рідної землі. Символом, який об’єднав українців різних національностей довкола цінностей свободи і права мирно жити у власному домі, в українському Криму", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"Наша єдність, твердість і непохитність наближають день, коли кримськотатарський прапор знову замайорить поруч з українським у звільненому від агресора Криму. Інакше не може й бути, адже Крим – це Україна!", – пише п’ятий президент.