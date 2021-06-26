Порівнювати примусову посадку Ryanair для арешту опозиціонера з операцією із захопленням "вагнерівців" - те саме, що порівнювати 95-й квартал із 95-ю бригадою, - Луценко

Порівнювати примусову посадку літака для захоплення опозиціонера і операцію із захоплення "вагнерівців" - те саме, що порівнювати 95-й квартал із 95-ю бригадою.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" ексгенпрокурор Юрій Луценко, інформує Цензор.НЕТ.

Далі він наводить свої тези з цього питання:

1. Примусова посадка літака Ryanair з допомогою білоруських винищувачів - не те саме, що посадка зазделегідь підготовленого і узгодженого з країною відправлення літака.

2. Примушування до посадки цивільних пілотів - не те саме, що сплановані дії підготовлених спецслужбами пілотів.

3. Непрогнозовані дії пасажирів при примусовій посадці літака - не те саме, що сплановані і відпрацьовані на тренуваннях дії спецпризначенців на борту з "вагнерівцями"

4. Терористичне захоплення літака заради увязнення опозиційного діяча - не те саме, що спільні із країнами НАТО дії в рамках кримінального провадження для покарання міжнародних терористів.

5. Оприлюднені матеріали СБУ та ГПУ в справі " вагнерівців" переконливо доводять, що це була саме українська спецоперація із залученням зарубіжних партнерів в рамках міжнародної правової допомоги.

Строк давності статті КК за державну зраду - більший навіть двох президентських термінів.

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Раніше президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.