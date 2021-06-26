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Новини Агресія Росії проти України
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Білорусь (7836) Зеленський (22416) Луценко (3447) ПВК Вагнер (1534)

Порівнювати примусову посадку Ryanair для арешту опозиціонера з операцією із захопленням "вагнерівців" - те саме, що порівнювати 95-й квартал із 95-ю бригадою, - Луценко

Порівнювати примусову посадку Ryanair для арешту опозиціонера з операцією із захопленням

Порівнювати примусову посадку літака для захоплення опозиціонера і операцію із захоплення "вагнерівців" - те саме, що порівнювати 95-й квартал із 95-ю бригадою.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" ексгенпрокурор Юрій Луценко, інформує Цензор.НЕТ.

Далі він наводить свої тези з цього питання:

1. Примусова посадка літака Ryanair з допомогою білоруських винищувачів - не те саме, що посадка зазделегідь підготовленого і узгодженого з країною відправлення літака.

2. Примушування до посадки цивільних пілотів - не те саме, що сплановані дії підготовлених спецслужбами пілотів.

3. Непрогнозовані дії пасажирів при примусовій посадці літака - не те саме, що сплановані і відпрацьовані на тренуваннях дії спецпризначенців на борту з "вагнерівцями"

4. Терористичне захоплення літака заради увязнення опозиційного діяча - не те саме, що спільні із країнами НАТО дії в рамках кримінального провадження для покарання міжнародних терористів.

5. Оприлюднені матеріали СБУ та ГПУ в справі " вагнерівців" переконливо доводять, що це була саме українська спецоперація із залученням зарубіжних партнерів в рамках міжнародної правової допомоги.

Строк давності статті КК за державну зраду - більший навіть двох президентських термінів.

Також читайте: Зеленський хоче зняти з ОП відповідальність за провал спецоперації щодо "вагнерівців. Це може дуже вдарити по іміджу країни, - Костенко

Раніше президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.
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Топ коментарі
+66
І Луцик мокнув в гімно гідранта Зе !
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26.06.2021 10:48
+38
Сравнивать принудительную посадку Ryanair для ареста оппозиционера с операцией по захвату "вагнеровцев" - все равно, что сравнивать 95-й квартал с 95-й бригадой, - Луценко - Цензор.НЕТ 5394Сравнивать принудительную посадку Ryanair для ареста оппозиционера с операцией по захвату "вагнеровцев" - все равно, что сравнивать 95-й квартал с 95-й бригадой, - Луценко - Цензор.НЕТ 3159
...
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26.06.2021 11:27
+34
Луцик тролляка))))))) Зачетно опустил зелёную мразоту))))
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26.06.2021 11:30
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"3. Непрогнозируемые действия пассажиров при принудительной посадке самолета - не то же, что спланированные и отработанные на тренировках действия спецназовцев на борту с "вагнеровцами";Источник: https://censor.net/ru/n3273663"

Класс! Мирные пассажиры, которых никто не пугал возможностью аварийной посадки, оказывается, могли ужасно нашкодить в лице Протасевича - единственного, кому посадка грозила неприятностями. А вот многочисленная банда обученных убийц, которая могла совершить попытку захвата самолета еще в воздухе, не говоря о сопротивлении спецназу на земле, угрозы пассажирам не представляла. Или м.б. на рейсе с вагнеровцами все остальные пассажиры планировались быть спецназовцами и совершить бой с вагнеровцами еще в воздухе? Луценко привычно бредит, его папа еще в детстве выучил, как нужно говорить с быдлом - слушателями и читателями "великих людей".
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26.06.2021 11:20 Відповісти
мозгов не хватает предположить, что в случае с вагнеровцами в самолёте не было бы простых пассажиров?
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26.06.2021 11:33 Відповісти
А кто бульбофюрерное кагебе?
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26.06.2021 11:43 Відповісти
самолёт с пересадкой в минске не мог быть?
самолёт не мог быть с "пассажирами", летящими из какой-нибудь условной Эстонии, Польши, Германии в Турцию?
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26.06.2021 13:34 Відповісти
Могло быть а могло не быть. Везде озвучивался рейс Минск Стамбул. Откуда там условно пассажир из Польши, Германии? И сколько туда нужно загнать условных пассажиров что бы предотвратить захват каких либо заложников? Тем более преступникам понимающим что им за их преступления максимум наказания обмен.
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26.06.2021 19:30 Відповісти
Я это предположил, как вариант, но это весьма глупо, вагнеровцы могли еще при посадке "немножко удивиться" составу пассажиров, могли дать бой еще в воздухе, т.к. в полете применение огнестрельного оружия чревато, что могло погубить и самолет, и людей на земле, на которых он мог упасть.
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26.06.2021 11:46 Відповісти
какой "бой", кому?)) что за идиотские методички подоляка...
эти "вояки" обсыраются при первом же шухере.. тем более - когда без оружия и в самолете.
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26.06.2021 12:00 Відповісти
п.с. и только зебилам могли придумать идиотизм (и те поверят!) в "огнестрельное оружие"...
ага-ага.. танк и подводная лодка в багаже самолета
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26.06.2021 12:01 Відповісти
п.с. там что, по зомбоящику начали орать что вагнеровцы везли с собой оружие?))

Д******, б*ля))
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26.06.2021 12:02 Відповісти
Предполагать - это не твое, твое - срать жидким калом
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26.06.2021 14:08 Відповісти
Ви серйозно ?
З яких пір у літаки пускають з вогнепальниою ?
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26.06.2021 14:51 Відповісти
Господи, я наконец понял!
Никаких предательских схем, никаких дъявольских раскладов!
Зеленский слил операцию по вагнеровцам когда узнал, что её ОДОБРИЛ ПОРОШЕНКО !!!
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26.06.2021 11:25 Відповісти
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26.06.2021 11:49 Відповісти
95-й квартал и 95-я бригада. "хорошо сказал" (С)
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26.06.2021 11:26 Відповісти
Я жду выступления картофельного фюрера о том , что он все знал и до звонка Зе, что за вагнеровцами следило его КГБ и что ФСБ знало обо всем как уже блеяли некоторые жополизы и что звонок его дружбана Зе был не слив инфы а просто просьба разобраться, вот он и разобрался и выгнал вагнеровцев путину гыгы
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26.06.2021 11:27 Відповісти
Сравнивать принудительную посадку Ryanair для ареста оппозиционера с операцией по захвату "вагнеровцев" - все равно, что сравнивать 95-й квартал с 95-й бригадой, - Луценко - Цензор.НЕТ 5394Сравнивать принудительную посадку Ryanair для ареста оппозиционера с операцией по захвату "вагнеровцев" - все равно, что сравнивать 95-й квартал с 95-й бригадой, - Луценко - Цензор.НЕТ 3159
...
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26.06.2021 11:27 Відповісти
і так ясно, що клоуни(зверху) це не герої(знизу).
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26.06.2021 12:08 Відповісти
ні...картинка виставлена по цитаті Луценко - квартал і 95 бригада (не шукайте конспірологію)))
чисто технічно (та і філософічно) не стояти їм поруч...
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26.06.2021 12:15 Відповісти
Провокатор хренова, тебе мало разоблачающих публикаций Юрия Бутусова?!
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26.06.2021 11:32 Відповісти
Не обращай внимание на эту кремлевскую сраколизную падлу игоковича. Там клиника полная. Плюс баланда сегодня явно не свежая
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26.06.2021 11:42 Відповісти
раньбше ты вообще истерило и отрицало саму операцию.. а теперь ты по факту обосралось после признания бесноватого шута
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26.06.2021 12:04 Відповісти
Луцик тролляка))))))) Зачетно опустил зелёную мразоту))))
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26.06.2021 11:30 Відповісти
А ты никто , а просто какой то ОноТолик , а Луцыка знают все , как политика и не глупового человека 😀
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26.06.2021 12:33 Відповісти
..судя по "грамматике",то."югык"-правильное написание этой продажной шкуры..
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26.06.2021 12:47 Відповісти
Не суди по себе, тупая шкура
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26.06.2021 13:53 Відповісти
..что "югык"-"шестёркой" прикинулся??
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26.06.2021 23:52 Відповісти
Super, luchshoje sravnenije
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26.06.2021 11:41 Відповісти
"1. ... согласованного со страной отправления самолета"
А какая здесь "страна отправления"?
"Бацька" ж был не в курсе
Минск-Стамбул
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26.06.2021 11:47 Відповісти
сторона - турецька. Лайнер спочатку вилетів з Стамбула до Мінська, потім - зворотній курс. Хоч вчитуйся інфи, одними методичками ти ситий не будеш...
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26.06.2021 12:13 Відповісти
Самолёт турецкий, вылет из Минска.
Стамбул - Минск - сторона отправления - Турция
Минск - Стамбул - сторона отправления - ?
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26.06.2021 12:23 Відповісти
Туреччина; ще раз: з Мінська - зворотній рейс. За цей літак відповідала Туреччина.
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26.06.2021 12:38 Відповісти
Стамбул - Минск - сторона прибытия - Беларусь
Минск - Стамбул - сторона прибытия - тоже Беларусь?
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26.06.2021 12:55 Відповісти
Ти повністю дебіл?
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26.06.2021 13:00 Відповісти
Следую Вашей логике.
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26.06.2021 13:03 Відповісти
Походу ты следуешь с бутылки на йух
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26.06.2021 13:54 Відповісти
Я понял.
Это был рейс Стамбул - Стамбул с промежуточной посадкой в Минске.
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26.06.2021 13:00 Відповісти
Ні, видать, ще не повністю ... Так, саме так у диспетчерів.
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26.06.2021 13:01 Відповісти
Зелений недоумок злив операцію і ще відповість за це.
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26.06.2021 12:00 Відповісти
Зелені під..раси перетворюють Україну в суцільний квартал-95, а телеканали роботодавців Гідранта успішно дебілізує нарід.
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26.06.2021 12:03 Відповісти
НЕ ГОВОРИ ПРО ВЕСЬ НАРІД ,ПОКА ТИ ПЕРШИЙ ДИБІЛ, І МАБУТЬ ОСТАНІЙ.
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26.06.2021 15:06 Відповісти
Мене.
Чуєш, а Вєнєдіктова вже з"їхала з Державної дачі, що займає її проти законно?
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26.06.2021 12:11 Відповісти
Ну ясно, що тебе цікавить тільки думка тупого клоуна з юридичною освітою. А Луценко файно сказав !
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26.06.2021 12:27 Відповісти
Зе влип по полной с этой операцией. Начал отбрехиваться, юлить- выглядит конкретным брехлом. Скорей всего, он просто испугался доусрачки пойти на такой силовой сценарий захвата вагнеровцев. И его в принципе, можно понять. В самолёте ведь были и простые люди, которым это точно всё ненужно. Вдруг бы какой-нибудь вагнеровец, поняв что что-то пошло не так, убил бы кого-нибудь ещё в воздухе(или при посадке, неважно)? Это же не Протасевич, а убийцы и террористы. Зе испугавшись этого, хотел выйти на коне из этой ситуации. Хотел, чтобы Лука ему всех спокойненько, без рисков, выдал. А он бы потом пиарился пару лет, какой он гений. Но Лука его, понятное дело, кинул.
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26.06.2021 12:22 Відповісти
Порівнювати примусову посадку Ryanair для арешту опозиціонера з операцією із захопленням "вагнерівців" - те саме, що порівнювати 95-й квартал із 95-ю бригадою, - Луценко - Цензор.НЕТ 8054
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26.06.2021 12:32 Відповісти
Да он парень не плохой , только сцытся и тупой 😂😂😂
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26.06.2021 12:39 Відповісти
18 серпня 2020 р, головний редактор "Цензор.нет" https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4455945144445747 Юрій Бутусов виклав на своїй сторінці у Facebook хронологію тих подій, охарактеризувавши їх як "зраду на самій верхівці" влади.
3 августа в понедельник Зеленский снова собрал на совещание ту же группу лиц. Начальник ГУР МО Бурба заявил о провале дорогостоящей операции по захвату террористов, и что причина - предательство. Бурба потребовал начать проверку всех, у кого была информация об операции, и провести проверку на полиграфе себя, Ермака, Демченко и Машовца. Ермак высказал неудовольствие, что информация о провале появилась у наших партнеров из США. Однако никаких решений о проведении проверки по случаю провала президент Зеленский не принял.

1. 24 июля начальник ГУР МО Василий Бурба совместно с первым зампредом СБУ Русланом Баранецким прибыли к президенту для доклада о проведении финальной части операции и скором вылете террористов из Минска. В кабинете на совещании вместе с Зеленским присутствовали: глава Офиса президента Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО - глава комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко.
По данным источников Цензор.Нет, на совещании глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что операцию необходимо перенести. Ермак сослался на переговоры с Дмитрием Козаком, помощником президента РФ Путина, что задержание террористов помешает началу очередного перемирия на Донбассе 27 июля.
Руководители спецслужб сказали, что террористы уже в пути, зарегистрированы на рейс, и приостановка операции может привести к полному провалу. Операция готовилась больше года и связана с задержанием террористов, которые находились в розыске в Украине, и представляют интерес для правосудия Нидерландов, что никак не связано с Минским процессом. Однако Зеленский поддержал Ермака и дал приказ СБУ и ГУР МО захват террористов приостановить, а операцию перенести на 30 июля, чтобы было удобней объясняться с Москвой.

2. 25 июля на рейс Минск-Стамбул не явилось сразу 33 зарегистрированных пассажира. Они заселились в один из санаториев с приказом ждать нового вылета.

3. Вылет был назначен на 30 июля. Однако 29 июля спецслужбы Беларуси внезапно задержали всю группу накануне вылета. Действовавший на тот момент президент Лукашенко заявил, что цель группы - участие в массовых беспорядках на выборах в Беларуси 9 августа.

4. 31 июля Генпрокуратура Украины направляет представление прокуратуре Беларуси с просьбой об экстрадиционном аресте задержанных и выдаче их в Украину. Однако никакого ответа из Беларуси не пришло.
5. 3 августа в понедельник Зеленский снова собрал на совещание ту же группу лиц. Начальник ГУР МО Бурба заявил о провале дорогостоящей операции по захвату террористов, и что причина - предательство. Бурба потребовал начать проверку всех, у кого была информация об операции, и провести проверку на полиграфе себя, Ермака, Демченко и Машовца. Ермак высказал неудовольствие, что информация о провале появилась у наших партнеров из США. Однако никаких решений о проведении проверки по случаю провала президент Зеленский не принял.
6. 5 августа - без каких-либо предупреждений и обсуждений президент Зеленский издает указ об увольнении Бурбы и назначении нового начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Расследование провала дорогостоящей операции по захвату террористов так и не было начато. Президент Зеленский проводит переговоры с Лукашенко о выдаче террористов, по крайне мере тех девяти, которые являются гражданами Украины и используют украинские паспорта.
7. 7 августа Путин проводит переговоры с Лукашенко о выдаче всей группы террористов в РФ.
8. 14 августа Генпрокуратура РФ заявляет, что все задержанные в Беларуси террористы выданы в Россию.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4455945144445747
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26.06.2021 12:37 Відповісти
Часто Зе називають клоуном ,
Але я вважаю , що Воно не клоун , бо клоун це окрема професія ,
Воно не пойми що :
диплом куплений:"юрист" два слова не зв'яже і не володіє англійською, на сцені завчений текст..
Воно жадібне до грошей і визнання, тупе, недалеке та холуй кремля і зрадник !!
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26.06.2021 12:38 Відповісти
..такий .як і луценко-"генітальний пвокувор"..
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26.06.2021 12:48 Відповісти
а чомусь https://censor.net/ru/news/3273127/bayiden_predlojil_naznachit_spetsialista_po_ukraine_rf_i_evrazii_karpentera_postpredom_ssha_pri_obse. І тільки зелені уроди стьобуться з його політичного призначення на цю посаду.
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26.06.2021 13:14 Відповісти
Походу он тебе этими гениталиями по губам в свое время провер, никак забыть не можешь😄
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26.06.2021 13:57 Відповісти
..любитель "югыка"??
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26.06.2021 23:53 Відповісти
Беда наша не в зЕбиле, а в 73%! Они выбирают то рецидивиста, мол кто в тюрьме не сидел, то вора, пошлую пародию на комика, красиво обещает! И уверен, 73% - ********** процент! Имбицил потому что, подарок *****...
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26.06.2021 12:57 Відповісти
Біда у 53% які не з"явились на вибори.
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26.06.2021 13:12 Відповісти
швидше 93% які не зявились
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26.06.2021 15:34 Відповісти
касапський, ольгінський наратив. Отже, заношу тебе до ворогів, до касапів. Лапоть, нехай шастать!
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26.06.2021 13:17 Відповісти
Не зрозуміють не мае чим
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26.06.2021 12:43 Відповісти
Зараз повинна розпочати роботу ТСК (так для проформи бо результат вже відомий) а тому усіляких інсінуацій буде вкинуто велику кучу. Непришийкобилі хвіст Веніславський вкинув мульку що операцію по затриманню "вагнерівців" готували спецслужби РФії. І ця мулька буде братись за основу оскільки вона є кладкою до порятунку зелесрані. І не здивуюсь якщо москалі вчинять витік інформації.
Від деЗентерії необхідно лікуватись її локалізацією.
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26.06.2021 13:10 Відповісти
У Югі його гострий язик не відбереш. Його "лугандон" фактично приліпивсь до цих теріторій і вже навряд відліпеться, але буде читатись так само всіма мовами - Lugandon
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26.06.2021 13:13 Відповісти
Луценко тут все правильно аргументував, якби ви до нього не відносились.
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26.06.2021 13:27 Відповісти
Пошатнулось копростанское вяличае, с признанием зЕлоха о работе на *****! Спешить надо, не дай Бог, Порох или кто то покруче к власти придёт и не до что малокопростан в жопе, а и Кубань в Украину вернётся...
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26.06.2021 13:58 Відповісти
РЕСПЕКТ ЛУЦЕНКУ !!!! ДУЖЕ ВЛУЧНО !! В САМЕ ЯБЛУЧКО !!!
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26.06.2021 15:32 Відповісти
Могло быть а могло и не быть если выдумывать что попало. А то что везде говорится о рейсе Минск Стамбул то о каких пересадках можно выдумывать? И сколько могло быть условных пассажиров из Германии, Эстонии Польши и тд, полный самолёт?
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26.06.2021 15:54 Відповісти
для притомних українців Зєля Уклоністка давно помножила себе на нуль
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26.06.2021 17:18 Відповісти
Зеленную плесень руSSкого мира нужно вычащать из тела Украины!
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27.06.2021 01:02 Відповісти
шкура неубитого медведя
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28.06.2021 21:53 Відповісти
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