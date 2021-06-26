Порівнювати примусову посадку Ryanair для арешту опозиціонера з операцією із захопленням "вагнерівців" - те саме, що порівнювати 95-й квартал із 95-ю бригадою, - Луценко
Порівнювати примусову посадку літака для захоплення опозиціонера і операцію із захоплення "вагнерівців" - те саме, що порівнювати 95-й квартал із 95-ю бригадою.
Про це пише на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" ексгенпрокурор Юрій Луценко, інформує Цензор.НЕТ.
Далі він наводить свої тези з цього питання:
1. Примусова посадка літака Ryanair з допомогою білоруських винищувачів - не те саме, що посадка зазделегідь підготовленого і узгодженого з країною відправлення літака.
2. Примушування до посадки цивільних пілотів - не те саме, що сплановані дії підготовлених спецслужбами пілотів.
3. Непрогнозовані дії пасажирів при примусовій посадці літака - не те саме, що сплановані і відпрацьовані на тренуваннях дії спецпризначенців на борту з "вагнерівцями"
4. Терористичне захоплення літака заради увязнення опозиційного діяча - не те саме, що спільні із країнами НАТО дії в рамках кримінального провадження для покарання міжнародних терористів.
5. Оприлюднені матеріали СБУ та ГПУ в справі " вагнерівців" переконливо доводять, що це була саме українська спецоперація із залученням зарубіжних партнерів в рамках міжнародної правової допомоги.
Строк давності статті КК за державну зраду - більший навіть двох президентських термінів.
Раніше президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.
Будь ласка, зачекайте...
Класс! Мирные пассажиры, которых никто не пугал возможностью аварийной посадки, оказывается, могли ужасно нашкодить в лице Протасевича - единственного, кому посадка грозила неприятностями. А вот многочисленная банда обученных убийц, которая могла совершить попытку захвата самолета еще в воздухе, не говоря о сопротивлении спецназу на земле, угрозы пассажирам не представляла. Или м.б. на рейсе с вагнеровцами все остальные пассажиры планировались быть спецназовцами и совершить бой с вагнеровцами еще в воздухе? Луценко привычно бредит, его папа еще в детстве выучил, как нужно говорить с быдлом - слушателями и читателями "великих людей".
самолёт не мог быть с "пассажирами", летящими из какой-нибудь условной Эстонии, Польши, Германии в Турцию?
эти "вояки" обсыраются при первом же шухере.. тем более - когда без оружия и в самолете.
ага-ага.. танк и подводная лодка в багаже самолета
Д******, б*ля))
З яких пір у літаки пускають з вогнепальниою ?
Никаких предательских схем, никаких дъявольских раскладов!
Зеленский слил операцию по вагнеровцам когда узнал, что её ОДОБРИЛ ПОРОШЕНКО !!!
...
чисто технічно (та і філософічно) не стояти їм поруч...
А какая здесь "страна отправления"?
"Бацька" ж был не в курсе
Минск-Стамбул
Стамбул - Минск - сторона отправления - Турция
Минск - Стамбул - сторона отправления - ?
Минск - Стамбул - сторона прибытия - тоже Беларусь?
Это был рейс Стамбул - Стамбул с промежуточной посадкой в Минске.
Чуєш, а Вєнєдіктова вже з"їхала з Державної дачі, що займає її проти законно?
3 августа в понедельник Зеленский снова собрал на совещание ту же группу лиц. Начальник ГУР МО Бурба заявил о провале дорогостоящей операции по захвату террористов, и что причина - предательство. Бурба потребовал начать проверку всех, у кого была информация об операции, и провести проверку на полиграфе себя, Ермака, Демченко и Машовца. Ермак высказал неудовольствие, что информация о провале появилась у наших партнеров из США. Однако никаких решений о проведении проверки по случаю провала президент Зеленский не принял.
1. 24 июля начальник ГУР МО Василий Бурба совместно с первым зампредом СБУ Русланом Баранецким прибыли к президенту для доклада о проведении финальной части операции и скором вылете террористов из Минска. В кабинете на совещании вместе с Зеленским присутствовали: глава Офиса президента Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО - глава комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко.
По данным источников Цензор.Нет, на совещании глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что операцию необходимо перенести. Ермак сослался на переговоры с Дмитрием Козаком, помощником президента РФ Путина, что задержание террористов помешает началу очередного перемирия на Донбассе 27 июля.
Руководители спецслужб сказали, что террористы уже в пути, зарегистрированы на рейс, и приостановка операции может привести к полному провалу. Операция готовилась больше года и связана с задержанием террористов, которые находились в розыске в Украине, и представляют интерес для правосудия Нидерландов, что никак не связано с Минским процессом. Однако Зеленский поддержал Ермака и дал приказ СБУ и ГУР МО захват террористов приостановить, а операцию перенести на 30 июля, чтобы было удобней объясняться с Москвой.
2. 25 июля на рейс Минск-Стамбул не явилось сразу 33 зарегистрированных пассажира. Они заселились в один из санаториев с приказом ждать нового вылета.
3. Вылет был назначен на 30 июля. Однако 29 июля спецслужбы Беларуси внезапно задержали всю группу накануне вылета. Действовавший на тот момент президент Лукашенко заявил, что цель группы - участие в массовых беспорядках на выборах в Беларуси 9 августа.
4. 31 июля Генпрокуратура Украины направляет представление прокуратуре Беларуси с просьбой об экстрадиционном аресте задержанных и выдаче их в Украину. Однако никакого ответа из Беларуси не пришло.
5. 3 августа в понедельник Зеленский снова собрал на совещание ту же группу лиц. Начальник ГУР МО Бурба заявил о провале дорогостоящей операции по захвату террористов, и что причина - предательство. Бурба потребовал начать проверку всех, у кого была информация об операции, и провести проверку на полиграфе себя, Ермака, Демченко и Машовца. Ермак высказал неудовольствие, что информация о провале появилась у наших партнеров из США. Однако никаких решений о проведении проверки по случаю провала президент Зеленский не принял.
6. 5 августа - без каких-либо предупреждений и обсуждений президент Зеленский издает указ об увольнении Бурбы и назначении нового начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Расследование провала дорогостоящей операции по захвату террористов так и не было начато. Президент Зеленский проводит переговоры с Лукашенко о выдаче террористов, по крайне мере тех девяти, которые являются гражданами Украины и используют украинские паспорта.
7. 7 августа Путин проводит переговоры с Лукашенко о выдаче всей группы террористов в РФ.
8. 14 августа Генпрокуратура РФ заявляет, что все задержанные в Беларуси террористы выданы в Россию.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4455945144445747
Але я вважаю , що Воно не клоун , бо клоун це окрема професія ,
Воно не пойми що :
диплом куплений:"юрист" два слова не зв'яже і не володіє англійською, на сцені завчений текст..
Воно жадібне до грошей і визнання, тупе, недалеке та холуй кремля і зрадник !!
Від деЗентерії необхідно лікуватись її локалізацією.