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Новини Агресія Росії проти України
9 024 192
газ (10265) напад (1095) посол (1079) росія (63574) транзит (771) Фельдгузен (111)

Роздуми, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту, - спекуляція, - посол ФРН Фельдгузен

Роздуми, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту, - спекуляція, - посол ФРН Фельдгузен

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає спекуляцією заяви про можливість нападу РФ на Україну, якщо не буде газового транзиту. Вона каже, що невідомо, чи можливо це.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол заявила в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

За її словами, про загрозу нацбезпеці через "Північний потій-2" говорить не тільки Польща і Україна, але і країни Балтії.

"Бо Україна має досить впливових партнерів в ЄС, і вони тісно співпрацюють, щоб разом довести свої побоювання, які, я вважаю, є реальними. Що можна зробити, це інше питання. Міркувати, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту, - це спекуляція. Ми не знаємо, відбудеться це чи ні", - заявила посол Німеччини.

Також читайте: Посол Німеччини в Україні Фельдгузен про бажання Меркель відновити діалог із Путіним: Франція і Німеччина хочуть чітко визначити політику ЄС щодо РФ
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Топ коментарі
+47
А если произойдет? Бровки домиком и озабоченность?
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26.06.2021 10:58
+28
Пані посол заперечує путінську агресію та більше 13 тис. жертв путінського нападу! Пані посол має бути оголошена персоною грн грата і виділена протягом 24 годин, ****!
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26.06.2021 11:08
+21
Это заявка посола ФРГ Фельдгузен на пост директора ГАЗПРОМА или РОСНЕФТИ.
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26.06.2021 11:02
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Но если Россия все же нападет, то Германии в лице посла Украине Анки Фельдгузен "озаботится". Ну ошиблась Анка, с кем не бывает
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26.06.2021 11:25 Відповісти
"Она говорит, что неизвестно, возможно ли это."
---------------
Это не только "возможно", это уже давно происходит, и только слепому это не видно.
РФ упорно обходит Украину своими "потоками", даже себе в убыток. СП-1 планировался ещё с прошлого века.
Тёте надо почитать "доктрину Герасимова".
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26.06.2021 11:28 Відповісти
Анке пулемёт и к Чапаеву на передовую !
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26.06.2021 11:28 Відповісти
Дивно, але пані посол у своїй фразі "Розмірковувати, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту, - це спекуляція. Ми не знаємо, відбудеться це чи ні " сама собі суперечить.
Вона не знає, але все одно то спекуляція
Це щось на кшталт «Пастернака не читав, але засуджую»
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26.06.2021 11:28 Відповісти
политика и проституция вещи несовместимо-совместимые
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26.06.2021 11:30 Відповісти
за столько лет древности они давно переплелись
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26.06.2021 12:19 Відповісти
Сам по себе транзит через Украину нужет в основном только чиновникам,которые имеют с этого транзита.Там 40% всех средств оседает в карманах не понятных лиц и фирм,которые обесеечивают якобы транзит...В бюджет поступает около миллиарда,а сейчас меньше миллиарда в год от транзита!А это для бюджета Украины - копейки и никак не могут повлиять на выполнение бюджета!
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26.06.2021 11:30 Відповісти
СП1 и СП2 могут быть загружены только наполовину, вот если форсмажор, тогда да...
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26.06.2021 11:56 Відповісти
А то что эрефия вообще могла напасть на Украину - это тоже спекуляция?
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26.06.2021 11:32 Відповісти
Они это могли сделать только в 14 .Сейчас они уже ни чего не могут.Тогдаиихняя армия навсегда будет лежать в украинской земле и навсегда!!!
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26.06.2021 11:46 Відповісти
никогда не кричи "гоп" если йайца еще над забором...
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26.06.2021 12:20 Відповісти
Можна подумати, що наявність ГТС їм якось заважає........
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26.06.2021 11:33 Відповісти
Да, и очень.
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26.06.2021 11:57 Відповісти
вообще то они живут на деньги, которые им приносит труба. Подумай на досуге, почему Рашка зацепилась за Крым и Донбасс, оставив в покое другие не менее ватные регионы - Харьков и Одессу. Потому что там идет труба на Запад. А тот факт что там украинцы начинали сопротивляться, означало для Москвы что в результате БД труба буде разрушена, и Рашку посадят на голодный паек. Путин хоть и *****, но не дебил, и если он строит трубу в обход не считаясь с затратами, трубу которая никогда не окупится, то значит он прекрасно понимает зачем это все надо
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26.06.2021 17:19 Відповісти
Тошнит от этой мерзкой обоссанной жадной вонючей немчуры.
жирные свиньи - одним словом...
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26.06.2021 11:34 Відповісти
Ну не нужно так.
Это НАШИ сограждане решили "хуже не будет", с какой радости немцы за нас впрягаться теперь должны?
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26.06.2021 11:37 Відповісти
Я с нашего быдлоэлектората (это те, которые и сегодня тянут за зе-гавно) вины не снимаю. Но это сюда не относится.

СП2 не имеет никакой коммерческой выгоды - это чисто политический проект насаживания гейРопы на газовую иглу, в который ссаная немчура решила подвязаться (см. Гитлер-Сралин) - типо тоже хотят править.

Так что...
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26.06.2021 11:46 Відповісти
Опять таки, нахер нам их проблемы, когда у нас у самих этих проблем - как у собаки блох?
На поддержку можно рассчитывать, если нуждаешься в ней.
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26.06.2021 11:53 Відповісти
Но почему не имеет никакой коммерческой выгоды? Он же окупится года за три. Да и политическая выгода это словоблудие, главное в политике это материальная выгода.
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26.06.2021 11:56 Відповісти
Вы почитайте дискуссию последних лет вокруг Газпрома, СП1, СП2 и Силы Сибири - рашинзы в долгах сильньно завязли.
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26.06.2021 12:01 Відповісти
Цена тыщи кубов на споте уже 400 бакинских и это не вечер, а говоришь нет выгоды. А если из этой суммы не отнимать стоимость трангзита в 32 бакса только Украины то СП-2 окупится за три года.
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26.06.2021 12:57 Відповісти
Ещё раз: и СП1 и СП2 могу быть загружены не более чем на 50%
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26.06.2021 13:43 Відповісти
сп 1 полностью качает и давно и даже больше 55, там почти 60 млрд кубов получается, его давно из газовой директивы вывели ,с сп2 тоже варианты, первый создают компанию можно даже иностранную которая покупает газ в раше, и гонит по сп 2 уже свой газ, и второй, 50 процентов надо только на немецкой территории а там чет совсем немного км, перед входом в германию делают развилку и вторую половину по ней. гонят, но это дорого ,проще. фирму прокладку делать
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26.06.2021 23:54 Відповісти
Вы бы вместо своих домыслов привели прямую ссылку на официальные документы.
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27.06.2021 03:17 Відповісти
по сп 2 согласен домыслы, по сп 1 гуглим и первая же ссылка 20 мая 2020 года получил от Германии освобождение от норм Газовой директивы ЕС и прокачал за 20 год 59 млрд кубов, на 4 млрд больше проэктной мощности
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28.06.2021 00:39 Відповісти
Прямую ссылку на официальный документ ЕС пожалуйста. Ни к чему прошедшему через рашу доверия нет.
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28.06.2021 01:46 Відповісти
в душе не знаю где ваши документы искать,да и не особо хочу этого делать,наши источники вам тоже надо полагать не авторитет https://24tv.ua/ru/severnyj-potok-1-osvobodili-ot-norm-direktivy-es-pochemu-rossii_n1347885
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29.06.2021 00:05 Відповісти
С вами всё ясно.
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29.06.2021 00:31 Відповісти
что со мной ясно? все пишут что освобожден, вам документ подавай, кацапские сми не авторитет, наши сми тоже не авторитет? хорошо буду как вы , дайте мне документ что сп 1 не освобожден от газовой директивы
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29.06.2021 01:08 Відповісти
Вы не хотите дать прямую ссылку на оригинал документа. Не понятно?
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29.06.2021 01:37 Відповісти
какой вы сложный может этот документ вообще не выложен с чего вы решили что такие документы выкладываются в сеть, ладно кацапские, ладно наши, откройте американскую википедию там все года раписаны когда и сколько качали по сп1 , и да дайте мне прямую ссылку на документ где написано что сп 1 не освобожден от газовой директивы, почему то что вы говорите аксиома и вы не подтверждаете ,я ссылаюсь на сми ,наши кацапские на википедию, вы же как попка дурак дай мне ссылку на документ.
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29.06.2021 01:48 Відповісти
Не нашёл сходу анализ от умных людей: - там затраты уже настолько большие что к моменту их окупаемости износ оборудования уже будет ... Так что он уже не окупится никогда.

Там второй вопрос что с немчуры содрали деньги за будущий газ с этого Потока - вот поэтому Меркельша и всирается чтобы хотя бы создать видимость что деньги будут отбиваться.

путен вертит жадную гейРопу как может...
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26.06.2021 12:11 Відповісти
"...главное в политике это материальная выгода" - конечно же нет.
Главное в политике - удовлетворение потребностей граждан своей страны. А первичные потребности - это здоровье и безопасность. Материальное - вспомогательное.

Но здесь вопрос в том что Шрёдер, Меркельша и прочая срань наживаются лично в ущерб граждан Германии. Т.е. - распродают то, что они должны охранять...
и, кстати:
https://www.youtube.com/watch?v=LeB94qVmePc Северный поток 2: Борьба с коррупцией и ее изнанка
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26.06.2021 12:27 Відповісти
Настоящие немцы в 45м остались лежать в мокшандии,они служили злу но никто не скажет что те немцы были слизняки.
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26.06.2021 12:24 Відповісти
Да... Меморандум в Будапеште-то подписан!))
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26.06.2021 11:36 Відповісти
гузно пані фельдфебельгузнен дуже вологе і затишне для *****...
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26.06.2021 11:36 Відповісти
" Размышлять, что Россия может напасть на Украину, если не будет газового транзита, - это спекуляция. Мы не знаем, произойдет это или нет", - заявила посол Германии."

Госпожа Посол!
Аккуратнее со словами, учитывайте особенности иестных читателей!
99% украинцев (и я в том числе) врспринимают слово "спекуляция" как синоним "надувательчтво", "обман", а вовсе не "в общенаучном, философском значении - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F отвлечённое , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 умозрительное рассуждение в противоположность рассуждению об эмпирических фактах " !!!
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26.06.2021 11:37 Відповісти
что бы оправдать поток 2 можно немцам и сомневаться в агрессии
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26.06.2021 11:42 Відповісти
Мені цікаво та жіночка реально настільки "альтернативно обдарована", тобто яскравий приклад деградації інтелектуального рівня дипломатичного корпусу Дойчланду.

Чи це така особлива форма циніцму, коли країна сама перебуваючи під військовою парасолькою НАТО і Сполучених Штатів Америки робить все щоб не пустити під цю парасольку ще когось і явно працює в інтересах потенційного ворога.
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26.06.2021 11:46 Відповісти
Второе
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26.06.2021 12:43 Відповісти
Жертвовать своим благополучием ради коррумпированной Украины Франция и Германия не желают. Так же само и Украина ради китайской вакцины отозвала подпись под осуждением геноцида уйгур в Китае. "Своя рубашка ближе к телу" и принципы справедливости - зло должно быть наказано - до одного места.
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26.06.2021 11:50 Відповісти
№80
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26.06.2021 11:56 Відповісти
В чому жертва?
В даному випадку недалекоглядність і нічого більше.

Орда працює по тій самій схемі вже 800 років.
Суть зводиться до того, щоб окупувати територію зібрати там всіх хто здатний тримати в руках зброю і кинути в наступну м'ясорубку. Кількість жертв не має значення.

Тобто зараз будуть брати Україну силами бурятів, калмиків, чеченів, дагестанців, сепарів.
Далі Польщу, Угорщину, країни Балтії гарматним м'ясом з України і Білорусі.
Німеччину вже поляками, мадярами, і чехами. Далі для окупації Франції вже пригодиться гарматне м'ясо з Німеччини.
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26.06.2021 12:28 Відповісти
зигуй своему )(йлу.
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26.06.2021 13:39 Відповісти
Одна думка шо Бога нєт - уже х*йня! (С)
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26.06.2021 11:50 Відповісти
Анка-куйломётчица
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26.06.2021 11:53 Відповісти
Куйломиньетчица
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26.06.2021 18:33 Відповісти
А эта фрау рибентрёныш, до сих пор в Украине???
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26.06.2021 11:54 Відповісти
Да-да, в 2014 они уверяли, что проблемы с Крымом они легко порешают дипломатическим путем...
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26.06.2021 11:57 Відповісти
Ну да, разве россия может на кого-то напасть?
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26.06.2021 12:01 Відповісти
..небось тупой ,как сибирский валенок,поэтому и не "понимаешь....
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26.06.2021 12:34 Відповісти
Блииин...
*********** переполнена Украина, даже призЕдент со своими придворными и то оказались ***********...
Кстати, пора следить за зЕлохом, может оказаться, уже сегодня соседом 1-го лигитив.говно!!!
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26.06.2021 12:13 Відповісти
Чему вы тут удивляетесь? Германия больше чем рашка финансово заинтересована в СП-2. И им все рано нападет рашка на Украину, или нет. Они прекрасно понимают какой интерес у рашки в СП 2, но на кону большие деньги для Германии.
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26.06.2021 12:15 Відповісти
Кстати, эта "девушка" об этом и хрюкает...
Видать ru.бли, как фрау рибентроп, зарабатывает!
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26.06.2021 12:21 Відповісти
Скільки коштувала ця позиція фройлян, путєну???
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26.06.2021 12:19 Відповісти
погоджуюсь. Москалі напали на Україну навіть ПІД ЧАС ГАЗОВОГО ТРАНЗИТУ! Є транзит чи нема транзиту - москальня воює з Україною так чи інакше...
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26.06.2021 12:23 Відповісти
москальня мала можливість напасти зі всіх сторін, але напала саме звідти, де вплив на "газовий транзит" мінімальний.
Тобто виходить, що все таки транзит має значення.
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26.06.2021 12:34 Відповісти
москальня напала з боку, де в них було найбільше бидло-вояк - тобто З КРИМУ! Все почалось в Криму. Було би в них більше м'яса в Білорусі і якась військова база, наприклад в Рівненській області, то напали би звідти - ГАРАНТОВАНО!
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27.06.2021 07:16 Відповісти
Ничего себе лахтинский десант высадился.
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26.06.2021 12:26 Відповісти
Такие мысли и есть спекуляциями. Зачем тогда они строят Северный поток?
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26.06.2021 12:41 Відповісти
у прорашистских шлюх и ПДЧ для Украины спекуляция и семилетняя война да оккупация украинского Крыма тоже спекуляция .Обслуживание интерсов рашистского сутенера и оккупанта Украины - для фрицев естестественный образ мазахистов
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26.06.2021 12:43 Відповісти
А чому наші не вищать ФАШИСТИ
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26.06.2021 12:45 Відповісти
россия уже напала!!! немецкий посол явно на стороне россии.
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26.06.2021 12:50 Відповісти
Всі німецькі урядовці на стороні параші. Це знають всі українські держслужбовці і представники бізнесу, хто коли не будь спілкувався з чиновниками посольства Німеччини в Києві, або з Бюро делегації німецької економіки в Україні.
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26.06.2021 13:01 Відповісти
Тогда Нормандский формат это очень плохая идея для Украины.
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26.06.2021 13:05 Відповісти
Путін тому й вибрав формат за участю Меркель і Олланда щоб дотиснули Порошенка здатись параші. Тільки не вийшло, бо Порошенко виявився більш стійким.
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26.06.2021 13:14 Відповісти
Все що виводить на чисту воду договорняки Німеччини і параші, фріци називають "спекуляції". На початку 2000-х українські ЗМІ писали про змову фріців і рашистів про те, що Німеччина буде блокувати рух України в ЄС і НАТО. Тоді посол ФРН в Україні (прізвище вже не пам'ятаю) також заявляв про спекуляції. Але мій тодішній начальник, представник одного відомого німецького комерційного закладу, який дуже прихильно ставився до України, після відвідин Посольства ФРН у Києві сказав мені таке: "Запам'ятай, Україна ніколи не буде в ЄС і в НАТО".
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26.06.2021 12:56 Відповісти
"Украина имеет довольно влиятельных партнеров в ЕС, и они тесно сотрудничают, чтобы вместе доказать свои опасения, которые, я считаю, реальны. Что можно сделать, это другой вопрос. Размышлять, что Россия может напасть на Украину, если не будет газового транзита, - это спекуляция. Мы не знаем, произойдет это или нет", - заявила посол Германии".
Ещё с бОльшим основанием можно считать эти слова послихи пустозвонством. Единственный кто это знает - это улусский хулио, отношения с которым вы так лелеете.
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26.06.2021 13:10 Відповісти
Колаборація з масовими вбивцями, купівля краденого українського газа в рашистських вбивць, це - не ге "спекуляція", це ваші фашистські злочини початку 21-го сторіччя. Вам за них доведеться відповідати разом з рашистами, та разом за те ж саме, але більш нахабне наприкінці 20-го.
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26.06.2021 13:15 Відповісти
Таке враження, що німецькі політики і дипломати вже домовились з москалями
в п'яте поділити Польщу.
Що буде далі їх традиційно, на даному етапі не обходить.
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26.06.2021 13:28 Відповісти
русня нагоняет "шеф все пропало", несмотря на то что их в говно макнули в ЕС. несмотря на вливания в германия и францию.
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26.06.2021 13:40 Відповісти
в случае агрессии предлагаю дать ей автомат и отправить на передок под дулом
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26.06.2021 13:40 Відповісти
Всего личь личное мнение посла, посланного заговаривать зубы пострадавшим украинцам...
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26.06.2021 13:41 Відповісти
если Неизвестно, значить Возможно.
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26.06.2021 14:15 Відповісти
поясню на вашому рівні. ви найняли б для своєї дитини,внучки маньяка бебі -сіттера,який може бути і добрим ?
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26.06.2021 14:56 Відповісти
Спекуляція це називати реальну загрозу спекуляцією.
Газпромштадт кончений.
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26.06.2021 15:25 Відповісти
Вашу страну разделяет большое расстояние от московии ,а что думают ближайшие соседи этой рф Вам безразлично?
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26.06.2021 16:55 Відповісти
немецкая послиха, говоря о том что нельзя утверждать нападет на нас РусХуйня или нет, по сути предлагает рискнуть нами ради своей наживы. Неплохо, что уж тут скажешь. А можно рискнуть немцами? Например давайте мы восстановим ядерную ракету, и в случае если РусХуйня нападет - мы ее отправим прямо на газораспределительную станцию в Германии. Ну так чтобы все по честному было? Риск дело благородное)
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26.06.2021 17:25 Відповісти
ну немцы всегда к нам с презрением относились. смотрите статью Тимошенко аж 2003 года в "Зеркале Недели". Юлия Володымиривна тогда писала шо в сраке она видела такую евроинтеграцию, когда германия и московия договорились попилить интересы Украины
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26.06.2021 22:26 Відповісти
в данный момент надо быть полным идиотом, что бы прислушиваться к мнению немецкой политики.....
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26.06.2021 18:52 Відповісти
ВРАНЬЕ. Газотранспортная система Украины, -один из сдерживающих факторов для путинской орды. СП2 это избавление от этого сдерживающего фактора, о чем немцы прекрасно знают.
Мне иногда кажется, что в шкафу у каждого немца, где-то глубоко запрятана форма SS.
Роздуми, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту, - спекуляція, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7163
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26.06.2021 20:19 Відповісти
Мы записываем и запоминаем
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26.06.2021 20:43 Відповісти
Это в смысле "ну мы не обязаны отвечать за то, что вы тут у себя все нахер разворовали до такой степени, что на вас скоро цыгане нападать будут. мы шо вам, мама?"
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26.06.2021 22:24 Відповісти
На понятном языке : " вы тут у себя разворовали казну до копейки, а германия должна за вас подписаться, чтобы вы и дальше крали свою казну и кредиты МВФ? не"
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26.06.2021 22:28 Відповісти
Германию это ОЧЕНЬ устраивает: крадут для неё, но не они.
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27.06.2021 03:21 Відповісти
🎹ну ну
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27.06.2021 18:01 Відповісти
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