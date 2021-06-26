Роздуми, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту, - спекуляція, - посол ФРН Фельдгузен
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає спекуляцією заяви про можливість нападу РФ на Україну, якщо не буде газового транзиту. Вона каже, що невідомо, чи можливо це.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол заявила в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".
За її словами, про загрозу нацбезпеці через "Північний потій-2" говорить не тільки Польща і Україна, але і країни Балтії.
"Бо Україна має досить впливових партнерів в ЄС, і вони тісно співпрацюють, щоб разом довести свої побоювання, які, я вважаю, є реальними. Що можна зробити, це інше питання. Міркувати, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту, - це спекуляція. Ми не знаємо, відбудеться це чи ні", - заявила посол Німеччини.
Топ коментарі
+47 Елена Саховская 1bab7fcd
показати весь коментар26.06.2021 10:58
+28 Igor Lyashenko 37b3b0fe
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+21 Русский Алкаш
показати весь коментар26.06.2021 11:02
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Будь ласка, зачекайте...
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Это не только "возможно", это уже давно происходит, и только слепому это не видно.
РФ упорно обходит Украину своими "потоками", даже себе в убыток. СП-1 планировался ещё с прошлого века.
Тёте надо почитать "доктрину Герасимова".
Вона не знає, але все одно то спекуляція
Це щось на кшталт «Пастернака не читав, але засуджую»
жирные свиньи - одним словом...
Это НАШИ сограждане решили "хуже не будет", с какой радости немцы за нас впрягаться теперь должны?
СП2 не имеет никакой коммерческой выгоды - это чисто политический проект насаживания гейРопы на газовую иглу, в который ссаная немчура решила подвязаться (см. Гитлер-Сралин) - типо тоже хотят править.
Так что...
На поддержку можно рассчитывать, если нуждаешься в ней.
Там второй вопрос что с немчуры содрали деньги за будущий газ с этого Потока - вот поэтому Меркельша и всирается чтобы хотя бы создать видимость что деньги будут отбиваться.
путен вертит жадную гейРопу как может...
Главное в политике - удовлетворение потребностей граждан своей страны. А первичные потребности - это здоровье и безопасность. Материальное - вспомогательное.
Но здесь вопрос в том что Шрёдер, Меркельша и прочая срань наживаются лично в ущерб граждан Германии. Т.е. - распродают то, что они должны охранять...
и, кстати:
https://www.youtube.com/watch?v=LeB94qVmePc Северный поток 2: Борьба с коррупцией и ее изнанка
Госпожа Посол!
Аккуратнее со словами, учитывайте особенности иестных читателей!
99% украинцев (и я в том числе) врспринимают слово "спекуляция" как синоним "надувательчтво", "обман", а вовсе не "в общенаучном, философском значении - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F отвлечённое , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 умозрительное рассуждение в противоположность рассуждению об эмпирических фактах " !!!
Чи це така особлива форма циніцму, коли країна сама перебуваючи під військовою парасолькою НАТО і Сполучених Штатів Америки робить все щоб не пустити під цю парасольку ще когось і явно працює в інтересах потенційного ворога.
В даному випадку недалекоглядність і нічого більше.
Орда працює по тій самій схемі вже 800 років.
Суть зводиться до того, щоб окупувати територію зібрати там всіх хто здатний тримати в руках зброю і кинути в наступну м'ясорубку. Кількість жертв не має значення.
Тобто зараз будуть брати Україну силами бурятів, калмиків, чеченів, дагестанців, сепарів.
Далі Польщу, Угорщину, країни Балтії гарматним м'ясом з України і Білорусі.
Німеччину вже поляками, мадярами, і чехами. Далі для окупації Франції вже пригодиться гарматне м'ясо з Німеччини.
*********** переполнена Украина, даже призЕдент со своими придворными и то оказались ***********...
Кстати, пора следить за зЕлохом, может оказаться, уже сегодня соседом 1-го лигитив.говно!!!
Видать ru.бли, как фрау рибентроп, зарабатывает!
Тобто виходить, що все таки транзит має значення.
Ещё с бОльшим основанием можно считать эти слова послихи пустозвонством. Единственный кто это знает - это улусский хулио, отношения с которым вы так лелеете.
в п'яте поділити Польщу.
Що буде далі їх традиційно, на даному етапі не обходить.
Газпромштадт кончений.
Мне иногда кажется, что в шкафу у каждого немца, где-то глубоко запрятана форма SS.