Меркель щодня читає новини про Україну та планує обговорити тему Донбасу під час зустрічі з Байденом, - посол ФРН Фельдгузен
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден планують провести зустріч. Вони, зокрема, обговорять Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".
За її словами, для Меркель питання Донбасу є особистим.
"Донбас, звичайно, одна з найскладніших проблем, безперечно, вони про неї говоритимуть. Пані канцлер з перших днів була долучена до цієї проблеми, і, як мені говорили, вона щодня читає новини про Україну", - заявила посол.
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ЦІКАВО - СКІЛЬКИ КРЕМЛЬ КИДАЄ НА РАХУНОК МЕРКЕЛЬ ЗА ГАРНУ РОБОТУ
ции не бывает.... так что наши слёзы умиления по сп-2 к вам не потекут....