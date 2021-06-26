УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11458 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 138 105
Байден (2855) Меркель (1138) росія (63574) США (20990) Донбас (22348) Фельдгузен (111)

Меркель щодня читає новини про Україну та планує обговорити тему Донбасу під час зустрічі з Байденом, - посол ФРН Фельдгузен

Меркель щодня читає новини про Україну та планує обговорити тему Донбасу під час зустрічі з Байденом, - посол ФРН Фельдгузен

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден планують провести зустріч. Вони, зокрема, обговорять Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

За її словами, для Меркель питання Донбасу є особистим.

"Донбас, звичайно, одна з найскладніших проблем, безперечно, вони про неї говоритимуть. Пані канцлер з перших днів була долучена до цієї проблеми, і, як мені говорили, вона щодня читає новини про Україну", - заявила посол.

Також читайте: Роздуми, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту, - спекуляція, - посол ФРН Фельдгузен
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+30
Меркель абсолютно провальний і нікчемний політик, вона неспроможна сформувати власну позицію по багатьом питанням, за Меркель цю позицію формують всі хто хоче - німецький бізнес, політичні наставники Меркель і навіть путін. Просто соромно дивитись що в керівництві Німеччини знаходиться людина яка неспроможна реалізувати політичний та економічний потенціал головної країни ЄС. Німеччину водять як віслюка туди куди вигідно різним політичним спекулянтам та міжнародним терористам. Це ганьба та політична протитуція!
показати весь коментар
26.06.2021 12:29
+19
Німці абсолютно аполітичні і не ходять на вибори інакше такого безпринципного та нікчемного опудала не було б на посту канцлера Німеччини!
показати весь коментар
26.06.2021 12:36
+17
Читает новости? А должна читать доклады спецслужб.
показати весь коментар
26.06.2021 12:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
І навіть на унітазі: кожну хвилину, сердешна, використовує для блага України...
показати весь коментар
26.06.2021 21:13 Відповісти
По ее словам, для Меркель вопрос Донбасса является личным. Источник: https://censor.net/ru/n3273669

ЦІКАВО - СКІЛЬКИ КРЕМЛЬ КИДАЄ НА РАХУНОК МЕРКЕЛЬ ЗА ГАРНУ РОБОТУ
показати весь коментар
26.06.2021 23:55 Відповісти
у штази ещё в приснопамятные было такое понятие уже ставшее слоганом- лишней информа
ции не бывает.... так что наши слёзы умиления по сп-2 к вам не потекут....
показати весь коментар
27.06.2021 05:43 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет. Украина между этими воронами. То один нападает, то другой.
показати весь коментар
27.06.2021 07:36 Відповісти
Продажним курвам везе. При Гітлері першою б загриміла кудись у Заксенгаузен. Але такі як Гітлер приходять раз на тисячу років....
показати весь коментар
27.06.2021 10:11 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 