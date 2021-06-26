Меркель щодня читає новини про Україну та планує обговорити тему Донбасу під час зустрічі з Байденом, - посол ФРН Фельдгузен

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден планують провести зустріч. Вони, зокрема, обговорять Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

За її словами, для Меркель питання Донбасу є особистим.

"Донбас, звичайно, одна з найскладніших проблем, безперечно, вони про неї говоритимуть. Пані канцлер з перших днів була долучена до цієї проблеми, і, як мені говорили, вона щодня читає новини про Україну", - заявила посол.

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