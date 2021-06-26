УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11432 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
12 175 76
корабель (1594) Сі-Бриз (87) США (20990) військові навчання (2758) Чорне море (1620)

Американський ракетний есмінець USS Ross направляється у Чорне море для участі в Сі-Бриз, - посольство США. ФОТО

Американський ракетний есмінець USS Ross зараз прямує в Чорне море, щоб взяти участь в щорічних міжнародних навчаннях Сі-Бриз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в соцмережі Твіттер.

"Американський ракетний есмінець USS Ross направляється в Чорне моря для участі в щорічних навчаннях Сі-Бриз із більш ніж 30 країнами з усього світу. Глобальне партнерство заради миру!" - йдеться в повідомленні американського посольства.

Американський ракетний есмінець USS Ross направляється у Чорне море для участі в Сі-Бриз, - посольство США 01

Також читайте: У навчаннях Sea Breeze-2021 задіють приблизно 3 тис. осіб, 30 кораблів і 30 повітряних суден, - ВМС ЗСУ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+39
В добрый путь
показати весь коментар
26.06.2021 12:41
+27
У рашистів знову буде розрив проміжності 😅😧
показати весь коментар
26.06.2021 12:42
+26
Саме так , маршрут той самий !
показати весь коментар
26.06.2021 12:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В добрый путь
показати весь коментар
26.06.2021 12:41 Відповісти
Киньте якорь у Алушты!
показати весь коментар
26.06.2021 13:04 Відповісти
даже если этот эсминец проплывёт у берегов Болгарии, кацапошваль всё равно его "победит"
показати весь коментар
26.06.2021 13:36 Відповісти
конечно, в "танках" на пропердженых диване дома и кресле в генеральском кабинете 😂
показати весь коментар
26.06.2021 16:06 Відповісти
Йтиме як і Дефендер?
показати весь коментар
26.06.2021 12:42 Відповісти
Саме так , маршрут той самий !
показати весь коментар
26.06.2021 12:43 Відповісти
...пока держать будешь - мозоли не натри
показати весь коментар
26.06.2021 12:54 Відповісти
а в следующем году высадятся на Севастопольскую набережную ?
моха быть, моха быть........
показати весь коментар
26.06.2021 12:59 Відповісти
вы там, того, кингстоны часом не откройте, когда на горизонте покажется

Американский ракетный эсминец USS Ross
показати весь коментар
26.06.2021 13:01 Відповісти
Забили.
показати весь коментар
26.06.2021 13:02 Відповісти
Давай.
показати весь коментар
26.06.2021 13:05 Відповісти
.."12-причал" могут из Средиземки уничтожить...Всё остальное-"блеф ху*ла"...Твоё "пари"-мёртвому припарки..У них-оружие,способное уничтожить єтот "тюлькин флот" отставший от современніх на 2 поколения...Ещё в 70- 80 -тые был относительный паритет-сейчас-НЕТ!!
показати весь коментар
26.06.2021 13:02 Відповісти
Может захватит в попутчики пару турецких корветов, зайдут вместе в Грузию, там есть пара десантных кораблей, ну а оттуда, всей веселой ватагой на Одессу по тому же международному коррироду как и Дефендер
показати весь коментар
26.06.2021 13:05 Відповісти
если турецких, то достаточно сухогрузов с овцами! есть прецеденты, как кацапская рухлядь тонет от одного вида овцевоза
показати весь коментар
26.06.2021 13:37 Відповісти
У рашистів знову буде розрив проміжності 😅😧
показати весь коментар
26.06.2021 12:42 Відповісти
будет героический обстрел пердаками по заветам дидов
показати весь коментар
26.06.2021 13:38 Відповісти
👍🏼🤣🤣🤣именно так 😀
показати весь коментар
26.06.2021 13:47 Відповісти
Уже слышен салют из разрывающихся кацапских пердаков)))
показати весь коментар
26.06.2021 12:42 Відповісти
...и скрип открывающихся кингстонов ЧФ РФ
показати весь коментар
26.06.2021 13:02 Відповісти
мабуть НАТО буде робити референдум у Криму
показати весь коментар
26.06.2021 12:43 Відповісти
Халва-халва-халва...
показати весь коментар
26.06.2021 13:07 Відповісти
Прекрасная новость.
Правда головзебил скажет:"это спецоперация иных стран".
показати весь коментар
26.06.2021 12:44 Відповісти
Ну от знає шо його там руцкіє матраси патопят як предидущі два ******* і сіравно не каються.
показати весь коментар
26.06.2021 12:46 Відповісти
цапов принуждают к привыканию
показати весь коментар
26.06.2021 12:47 Відповісти
слышен уже вой с болот?
показати весь коментар
26.06.2021 12:47 Відповісти
рабы в тильняшках !
приготовьтесь сдохнуть
за фуйловский
геленджик !
показати весь коментар
26.06.2021 12:49 Відповісти
Сам може воювати проти всього флоту россії
показати весь коментар
26.06.2021 12:50 Відповісти
..да..."пророческие слова" эфиопского еврея..."славянский мирЪ" -мокшей и эрзей??
показати весь коментар
26.06.2021 13:05 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2021 13:14 Відповісти
Ну вот, можно было и по позже, а то у рашни партки ещё не просохли после англичан.
показати весь коментар
26.06.2021 12:51 Відповісти
Та шо ж такое?! Не успело ***** в пух и прах британский эсминец разнести, как американский тут как тут?! Та скока ж у НАТЫ этих эсминцев? Не ровен час, придется Отмирал Кузнецов на буксире в черное море тащить. Никто не в курсе, он там не затонул еще?
показати весь коментар
26.06.2021 12:51 Відповісти
..да на хрен они не упали.эти "мистрали",со своей тихоходностью и вооружением..
показати весь коментар
26.06.2021 13:07 Відповісти
Да куда уж им до "Кузнецова".
показати весь коментар
26.06.2021 13:30 Відповісти
Wellcome to Ukrainian Black Sea!
показати весь коментар
26.06.2021 12:53 Відповісти
Добро пожаловать в украинский Крым!
показати весь коментар
26.06.2021 12:56 Відповісти
Теперь тупин вынужден будет, вопреки своему страху, посылать свои катерки делать предупредительные залпы в трюмы. Иначе его свои же орки сожрут.
показати весь коментар
26.06.2021 12:54 Відповісти
Отлично, но я в последнее время предпочитаю британские военные корабли...
показати весь коментар
26.06.2021 12:58 Відповісти
Кацапи готують рогатки.
показати весь коментар
26.06.2021 13:03 Відповісти
Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море для участия в Си-Бриз, - посольство США - Цензор.НЕТ 8819
показати весь коментар
26.06.2021 13:04 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт



В Великобританії порушили крим. справу проти Бориса Джонсона та Бена Уоллеса за прохід есмінця в територіальних водах України біля окупованого Криму.Ніби вони усвідомлювали можливі агресивні дії росії і поставили особовий склад під загрозу. П.С. Дико звучить? А Пороху це закидали
показати весь коментар
26.06.2021 13:05 Відповісти
Американський ракетний есмінець USS Ross направляється у Чорне море для участі в Сі-Бриз, - посольство США - Цензор.НЕТ 9901
показати весь коментар
26.06.2021 13:10 Відповісти
Будет проходить в украинских водах так же как и Дефендер
показати весь коментар
26.06.2021 13:19 Відповісти
Ласкаво запрошуємо і чекаєм!!!
показати весь коментар
26.06.2021 13:32 Відповісти
Такою оравою конче необхідно зайти в севастопольську бухту,ніхто навіть і не рипнеться! Ну хіба що потоплять свої корита на вході! А так крім лементу і смороду від всраних штанів нічого не буде! Це їм не порошенківські ночви таранити!!!
показати весь коментар
26.06.2021 13:38 Відповісти
Да,пора пришла еще одному памятнику .
Здесь как нигде подходит их слоган:"Можем повторить!"
ЖдемАмериканський ракетний есмінець USS Ross направляється у Чорне море для участі в Сі-Бриз, - посольство США - Цензор.НЕТ 9141
показати весь коментар
26.06.2021 14:14 Відповісти
все эти метки москальские снести в Крыму после дэоккупации
показати весь коментар
26.06.2021 14:40 Відповісти
Всегда любил этот памятник за внешний вид, а ещё больше за событие, в честь которого он поставлен

В последнее посещение Севаса ещё до оккупации сделали фото с другом - у обеих улыбка до ушей ..😂
показати весь коментар
26.06.2021 16:10 Відповісти
Масонская колонна. В Питере таких полно.
показати весь коментар
26.06.2021 17:07 Відповісти
Ватаныыыыыыыыы! Заряжайте свои пуканыыыыыыыыы!
показати весь коментар
26.06.2021 13:43 Відповісти
А где "убийца" авианосцев Кузя? Что там изобретатели вундервафлей?
показати весь коментар
26.06.2021 13:50 Відповісти
Так це ж не авіносець в Чорне море зайшов, а каби Джеральд Форд завітав, тади да кузя показав би кузькіну мать)
показати весь коментар
26.06.2021 13:55 Відповісти
Кузькина мать оказалась бы в дырявых панталонах,
сквозь которые свисает свинячий целлюлит.
показати весь коментар
26.06.2021 17:05 Відповісти
Ответом форумчан ЦН , на крики лаптєногих ,
восхищаюсь 👍🏼😧😃
показати весь коментар
26.06.2021 13:52 Відповісти
Трепещите противники нового,
Перед натиском не устоять.
Собиратель земель для рассеюшки
Указал вам помоечку на...
ЗЫ... кацапе, рядом хлебные крошки валялись,
Ты нашел что поесть средь лайна? (импортозамещенного, чур драники у беларусов не канючить).
показати весь коментар
26.06.2021 14:05 Відповісти
Так а диму наростити? А?😀
показати весь коментар
26.06.2021 14:05 Відповісти
"воронежу" досталось при появлении британского корабля.. Теперь очередь " тамбова".
показати весь коментар
26.06.2021 14:11 Відповісти
А навчання - проходять ...
https://www.blackseanews.net/read/177433 ВМС Украины провели масштабные учения в Черном море / Фото, видео
показати весь коментар
26.06.2021 14:28 Відповісти
До чого би таке
Американський ракетний есмінець USS Ross направляється у Чорне море для участі в Сі-Бриз, - посольство США - Цензор.НЕТ 9762
показати весь коментар
26.06.2021 14:31 Відповісти
Побесить кацапов всегда клево
показати весь коментар
26.06.2021 14:30 Відповісти
Дави их бл.дь
показати весь коментар
26.06.2021 14:50 Відповісти
Welcome to Ukraine, american friends!
показати весь коментар
26.06.2021 14:59 Відповісти
Добро пожаловать, американские партнёры! Учебные цели для учебных стрельб и бомбометания готовы - Севастопольская бухта и Керченский мост. Мокшанские посудины будут служить движущимися мишенями.... Кремлёвская крыса уже спряталась в подземном бункере.... Подальше от....Ковида.... И НАТОвских ракет....Дурачок плешивый...
показати весь коментар
26.06.2021 15:04 Відповісти
"Чудеса: корабль идёт, а дыма нет ..."
(мысли конструктора "Адмирала Кузнецова")
показати весь коментар
26.06.2021 16:33 Відповісти
Одесса - ЖДЕТ!!!!! Добро пожаловать!!!!!
показати весь коментар
26.06.2021 18:58 Відповісти
Американський ракетний есмінець USS Ross направляється у Чорне море для участі в Сі-Бриз, - посольство США - Цензор.НЕТ 2972
показати весь коментар
26.06.2021 19:49 Відповісти
Не забудьте заглянуть в Севастополь и напомнить лаптям чей Крым.
показати весь коментар
26.06.2021 23:29 Відповісти
Наше терпение не безгранично
показати весь коментар
27.06.2021 03:17 Відповісти
Американський ракетний есмінець USS Ross направляється у Чорне море для участі в Сі-Бриз, - посольство США - Цензор.НЕТ 8196
показати весь коментар
27.06.2021 03:19 Відповісти
 
 