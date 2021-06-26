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Американський ракетний есмінець USS Ross направляється у Чорне море для участі в Сі-Бриз, - посольство США. ФОТО
Американський ракетний есмінець USS Ross зараз прямує в Чорне море, щоб взяти участь в щорічних міжнародних навчаннях Сі-Бриз.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в соцмережі Твіттер.
"Американський ракетний есмінець USS Ross направляється в Чорне моря для участі в щорічних навчаннях Сі-Бриз із більш ніж 30 країнами з усього світу. Глобальне партнерство заради миру!" - йдеться в повідомленні американського посольства.
Топ коментарі
+39 Павло Проценко
показати весь коментар26.06.2021 12:41
+27 Amber
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+26 Amber
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Будь ласка, зачекайте...
моха быть, моха быть........
Американский ракетный эсминец USS Ross
Правда головзебил скажет:"это спецоперация иных стран".
приготовьтесь сдохнуть
за фуйловский
геленджик !
https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт
В Великобританії порушили крим. справу проти Бориса Джонсона та Бена Уоллеса за прохід есмінця в територіальних водах України біля окупованого Криму.Ніби вони усвідомлювали можливі агресивні дії росії і поставили особовий склад під загрозу. П.С. Дико звучить? А Пороху це закидали
Здесь как нигде подходит их слоган:"Можем повторить!"
Ждем
В последнее посещение Севаса ещё до оккупации сделали фото с другом - у обеих улыбка до ушей ..😂
сквозь которые свисает свинячий целлюлит.
восхищаюсь 👍🏼😧😃
Перед натиском не устоять.
Собиратель земель для рассеюшки
Указал вам помоечку на...
ЗЫ... кацапе, рядом хлебные крошки валялись,
Ты нашел что поесть средь лайна? (импортозамещенного, чур драники у беларусов не канючить).
https://www.blackseanews.net/read/177433 ВМС Украины провели масштабные учения в Черном море / Фото, видео
(мысли конструктора "Адмирала Кузнецова")