Американський ракетний есмінець USS Ross направляється у Чорне море для участі в Сі-Бриз, - посольство США. ФОТО

Американський ракетний есмінець USS Ross зараз прямує в Чорне море, щоб взяти участь в щорічних міжнародних навчаннях Сі-Бриз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в соцмережі Твіттер.

"Американський ракетний есмінець USS Ross направляється в Чорне моря для участі в щорічних навчаннях Сі-Бриз із більш ніж 30 країнами з усього світу. Глобальне партнерство заради миру!" - йдеться в повідомленні американського посольства.







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