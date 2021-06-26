За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 205 нових випадків, одужали 210 осіб, - Кличко

У Києві за минулу доби 25 червня виявлено 205 хворих на коронавірус. Померла одна людина.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"205 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла одна людина. Всього за період пандемії в місті 5187 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 213 235", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 114 жінок, віком від 18 до 81 року, 81 чоловік, віком від 19 до 71 року. А також 6 дівчаток від 7 місяців до 16 років і 4 хлопчики від 1 до 14 років.

До лікарень столиці госпіталізували 16 хворих на коронавірус. А також 57 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 210 людей. Загалом коронавірус подолали 204 144 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 39, у Дніпровському – 34 та в Оболонському районі – 28 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

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