Microsoft зазнала нових атак хакерів і підозрює, що до цього причетна РФ
Корпорація Microsoft повідомила про нові атаки хакерів. Компанія вважає, що їх здійснило угруповання Nobelium.
Про це пише Axios, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За даними Microsoft, угруповання скоювало злочини як проти окремих користувачів, так і проти різних організацій, а також державних установ.
Корпорація вказує, що їй відомо про три успішні атаки, при цьому всі інші цілі хакерів не отримали шкоди. У Microsoft відзначили, що повідомили про активність зловмисників всім тим, кого вони намагалися зламати.
Сама компанія також піддалася атаці - на одному з комп'ютерів співробітника Microsoft була знайдена програма, призначена для крадіжки даних. Хакери змогли використовувати отриману інформацію для своїх цілей, однак, за заявою компанії, зараз зламаний пристрій захищено.
За даними Microsoft, Nobelium базується в Росії і причетна до атаками на клієнтів SolarWinds.
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Встретился Байден с ******, построжил пальчиком, а атаки не прекратились. Может, ну их, эти встречи-разговоры? может, уже пора давить этого урода по-взрослому?
Если был там дедушка Бжезинский, возможно, остались и ученики. США без ведущих европейских стран тоже могут не все, чай не волшебники. Вот только фрау Риббентроп с мсье Макароном список вакансий изучают. Там платят хорошо.
супостаты
поляки за Польшу и только мы ждём когда же за нас кто-то съиграет отдаст всё выигран-
ное и ещё попку расцелует.... как дети ей Богу.... и потом обижаемся как дети когда очеред
ной раз детские фантазии растворяются без осадка.....
Но надо еще уметь использовать..а это труд
а мацкаль если что и сделает даже по взломанному
то это смех и слезы
https://www.youtube.com/watch?v=wX5YGs8_Ga0
что "Нас там нет и Это не мы"Microsoft подверглась новым хакерским атакам