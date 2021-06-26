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кіберзлочин (809) хакер (1334) Microsoft (269)

Microsoft зазнала нових атак хакерів і підозрює, що до цього причетна РФ

Microsoft зазнала нових атак хакерів і підозрює, що до цього причетна РФ

Корпорація Microsoft повідомила про нові атаки хакерів. Компанія вважає, що їх здійснило угруповання Nobelium.

Про це пише Axios, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними Microsoft, угруповання скоювало злочини як проти окремих користувачів, так і проти різних організацій, а також державних установ.

Корпорація вказує, що їй відомо про три успішні атаки, при цьому всі інші цілі хакерів не отримали шкоди. У Microsoft відзначили, що повідомили про активність зловмисників всім тим, кого вони намагалися зламати.

Сама компанія також піддалася атаці - на одному з комп'ютерів співробітника Microsoft була знайдена програма, призначена для крадіжки даних. Хакери змогли використовувати отриману інформацію для своїх цілей, однак, за заявою компанії, зараз зламаний пристрій захищено.

За даними Microsoft, Nobelium базується в Росії і причетна до атаками на клієнтів SolarWinds.

Також читайте: Держспецзв'язок щодо підпису "Байдена" під петицією про відставку Татарова: Це хакерська атака найвищого рівня складності
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Топ коментарі
+14
Повторюю знов. Де що в світі трапилось, - шукайте сліди лаптєй.
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26.06.2021 13:10
+8
Какая беззащитная у нас Майкрософт! И какие крутые кацапы!

Встретился Байден с ******, построжил пальчиком, а атаки не прекратились. Может, ну их, эти встречи-разговоры? может, уже пора давить этого урода по-взрослому?
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26.06.2021 13:11
+4
ташовынаговариваете?
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26.06.2021 13:11
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А що - Байден дозволив фактично, чому б і не атакувати?
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26.06.2021 13:10 Відповісти
_Но он же прошение подал! Мол вот то и это в США не атакуйте. Снизойдите к нижайшей просьбе вашего лакея, проявите милость, государь император.
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26.06.2021 13:14 Відповісти
Повторюю знов. Де що в світі трапилось, - шукайте сліди лаптєй.
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26.06.2021 13:10 Відповісти
_Путлеровские фашисты пошли по списку, переданному байденом в прошении к людоеду в Женеве, видимо.
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26.06.2021 13:11 Відповісти
ташовынаговариваете?
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26.06.2021 13:11 Відповісти
Какая беззащитная у нас Майкрософт! И какие крутые кацапы!

Встретился Байден с ******, построжил пальчиком, а атаки не прекратились. Может, ну их, эти встречи-разговоры? может, уже пора давить этого урода по-взрослому?
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26.06.2021 13:11 Відповісти
Хто будет давить, эти пустозвоны?! Я вас умоляю... Потому-то людоед так и взборзел.
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26.06.2021 13:16 Відповісти
Однажды эти пустозвоны СССР без единого выстрела на ноль помножили. Не добили, правда.
Если был там дедушка Бжезинский, возможно, остались и ученики. США без ведущих европейских стран тоже могут не все, чай не волшебники. Вот только фрау Риббентроп с мсье Макароном список вакансий изучают. Там платят хорошо.
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26.06.2021 13:27 Відповісти
Вакансий Газпрома
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26.06.2021 13:27 Відповісти
типа вернуть его в G8? Так пытаются понемногу, но не очень выходит - слишком уж зашварен, с ЕС вон облом вышел
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26.06.2021 13:26 Відповісти
и тут дело в копеечках... вернее в центиках - ждут пока крыса сама здохнет.... экономят
супостаты
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26.06.2021 13:29 Відповісти
Никто - и США в том числе - не захочет бороться за права украинцев за счет своих налогоплательщиков. Но есть другие методы. Хотя и деньги выделяют уже. И слава Богу, что на летальное оружие, а не на одеяла.
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26.06.2021 13:32 Відповісти
удивительное дело - амеры играют за америку, бриты за Британию, япошки за Японию,
поляки за Польшу и только мы ждём когда же за нас кто-то съиграет отдаст всё выигран-
ное и ещё попку расцелует.... как дети ей Богу.... и потом обижаемся как дети когда очеред
ной раз детские фантазии растворяются без осадка.....
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26.06.2021 13:37 Відповісти
Согласен. Но замечу, что не все таких подарков ждут. Некоторые молча собирают для фронта все, от трусов до беспилотников и снацперских винтовок. Есто, правда, и такие, которые сидят в кургузых пиджачках перед камерой и воняют: "пачиму Украина да сих пор ни в НАТА?!"
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26.06.2021 13:46 Відповісти
сколько там тех магистральных каналов в рашку заходит. отключить ее от инета физически можно за час. останется только спутниковый, доступный десятку тысяч человек.
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26.06.2021 13:17 Відповісти
Боевые хакеры непременно окажутся среди тех у кого будет инет.
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26.06.2021 13:19 Відповісти
Ну так добавте їм ще "палєзних" санкцій
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26.06.2021 13:20 Відповісти
та шо там хаккеры.... грузовичков и самолётиков ждите.... и вокзалы проверяйте
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26.06.2021 13:27 Відповісти
пора Байдену відповісти за базар та покарати расісю за цифровий тероризм
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26.06.2021 13:27 Відповісти
Честный русский - утилизированный русский. Или для кого-то это новость?
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26.06.2021 13:27 Відповісти
Договор подписанный с террорашкой не стоит и той бумаги... А так да, можно и с Ковидом договариваться, а не бороться с ним.
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26.06.2021 13:29 Відповісти
русские хакеры взламывают все в мире и добывают и по вакцинам и по технологиям и по разведке и вообще все, что им даст новую информацию по всему и потом в РФ это реализуют. хакеры в этом веке - это самое мощное оружие. Украине тоже нужны хакерские воска большие с многотысячными сотрудниками.
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26.06.2021 13:33 Відповісти
то что взламывают-это точно
Но надо еще уметь использовать..а это труд
а мацкаль если что и сделает даже по взломанному
то это смех и слезы
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26.06.2021 16:47 Відповісти
Кацапські мусора ламають руки жінці:
https://www.youtube.com/watch?v=wX5YGs8_Ga0
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26.06.2021 13:37 Відповісти
Значит надо еще раз встретиться и посмотреть друг-другу в глаза. И так еще раз сто. А в перерывах выражать глубокую обеспокоенность и обещать разрушительные санкции.
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26.06.2021 13:43 Відповісти
усе зло у свети от мацкалей, ветры, ураганы, цунами, землетрясения, пульсация пукана главветеринара - це усе проделки путена
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26.06.2021 14:34 Відповісти
Slavon Ganchuk Бач, кацап а знаєш що мацкалі то Зло. Молодець, можеш злізти з пляшки на день , заслужив.
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26.06.2021 14:50 Відповісти
А де суперновини - про Windows 11 - чи ця подія не заслуговує на поміщення на https://censor.net/
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26.06.2021 14:46 Відповісти
Та не вже.... неможебути, Байден же щ сам, лічно казав ***** що як що що то ОГО Го ГО що буде... ого ГО...О. Вони досі у світі не зрозуміли що означає ***** й те що недаремно Українці назвали путлера *****м.
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26.06.2021 14:48 Відповісти
Світовий, мультимільярдний ІТ-гігант, з бюджетом, який перевищує бюджет всієї расєї (!!) скаржиться на хакірські отаки з Сизрані
Microsoft зазнала нових атак хакерів і підозрює, що до цього причетна РФ - Цензор.НЕТ 6707
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26.06.2021 16:04 Відповісти
После заявления )(уйла на встрече с байденом
что "Нас там нет и Это не мы"Microsoft подверглась новым хакерским атакам
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26.06.2021 16:43 Відповісти
Пора бы по морде бить,но только ни Трамп,ни Байден не способны.Готовят очередные пугалки для ху..ла.Ждемс.
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26.06.2021 19:38 Відповісти
 
 