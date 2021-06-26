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Новини Агресія Росії проти України
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"Усі бояться бути з Росією у прямій війні", - посол ФРН Фельдгузен про членство України в НАТО

Членство України в НАТО не стоїть на порядку денному, в тому числі і через конфлікт на сході України, оскільки "всі бояться бути з Росією в прямій війні".

Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила в інтерв'ю "ZN.UA", коментуючи перспективу членства України в НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"У НАТО співпрацюють 30 держав, і це консенсусна організація. Цей консенсус потрібно знайти. Я думаю, що Україна має дуже впливових партнерів, які підтримують українські амбіції стати членом НАТО. Але це відбудеться не завтра, оскільки, як я вже сказала, це буде політичне рішення. У НАТО завжди були проблеми з країнами, де йде війна. Безумовно. Тому що одна з переваг НАТО - п'ята стаття Вашингтонського договору (передбачає діяльність НАТО для досягнення найважливішої мети - забезпечення захисту політичними, а за необхідності і військовими засобами безпеки і волі держав-членів. - Ред.). І всі бояться бути з Росією в прямій війні", - сказала Фельдгузен.

Також читайте: Меркель щодня читає новини про Україну та планує обговорити тему Донбасу під час зустрічі з Байденом, - посол ФРН Фельдгузен

Вона також додала, що НАТО співпрацює з Україною буквально щодня і "дуже уважно стежить за тим, що тут відбувається".

Фельдгузен зазначила, що дуже рада, що Україна отримала в НАТО статус партнера з розширеними можливостями. "Так, це точно не ПДЧ, проте Україна таким чином наблизиться до Альянсу, і Щорічна національна програма - теж можливість це зробити", - сказала пані посол.

Вона також порадила не переоцінювати роль Німеччини в НАТО. "Там є інші великі гравці - США, Франція, Велика Британія, Канада. Я думаю, що треба говорити з цими країнами, які дуже підтримують Україну, і розраховувати саме на їхній вплив в організації", - підкреслила Фельдгузен.

Також читайте: Роздуми, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту, - спекуляція, - посол ФРН Фельдгузен
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Топ коментарі
+36
Ты боишься! А украинцы восьмой год в этой войне!
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26.06.2021 13:31
+23
"Все боятся быть с Россией в прямой войне", - посол ФРГ Фельдгузен о членстве Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 1701"Все боятся быть с Россией в прямой войне", - посол ФРГ Фельдгузен о членстве Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 4247
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26.06.2021 13:45
+22
Колись ті самі європейські сцикуни боялися прямої війни з Гітлером. Історія вчить що чим більше бояться тим швидше ця війна сі стане.
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26.06.2021 13:48
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не так страшен черт как его малюют!
не так страшны ихтамнеты, как нерешительность командиров и предательство булавоносца
За даними Microsoft, Nobelium базується в Росії і причетна до атак на клієнтів SolarWinds. "Усі бояться бути з Росією у прямій війні", - посол ФРН Фельдгузен про членство України в НАТО - Цензор.НЕТ 2524

...
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26.06.2021 15:08 Відповісти
Такое признание равносильно - делайте мол с 40млн украинцев что угодно только нас не трогайте. А потом у рф разогреется аппетит и она бросит эти 40млн украинцев на войну с европой.
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26.06.2021 15:27 Відповісти
Именно
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26.06.2021 18:29 Відповісти
Так, это точно не ПДЧ, тем не менее Украина таким образом приблизится к Альянсу, и Ежегодная национальная программа - тоже возможность это сделать", - сказала посолИсточник: https://censor.net/ru/n3273679

Ежегодня морковка недостижимая
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26.06.2021 15:28 Відповісти
Большие страны Европы не хотят большой войны из-за последующих экономических катаклизмов. США ведут себя более уверенно, потому что, если начнется 3 мировая, американские солдаты снова будут воевать на чужой территории, и если ядерные ракеты не полетят (не долетят), территория США не пострадает, как и во время первых двух мировых войн, чего не скажешь о территории Европы. Европейцы из богатых стран это хорошо понимают, поэтому их риторика отличается от американской.

Поэтому когда кто-то удивляется, почему немцы и французы говорят не так, как американцы, подумайте, какая территория получит больший ущерб при новой большой войне, чтобы понять, почему они пытаются соскочить.
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26.06.2021 15:38 Відповісти
ради этого Европа готова стать новой большой ГДР:


"дрюжба, фроендшафт, очень каряшо !"


пусть начинают разучивать
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26.06.2021 18:03 Відповісти
Тобто є країни які з точки зору московії надзвичайно багаті і практично беззахисні, що робить їх чудовою здобиччю.
Які шанси в них відсидітись в стороні після того як впаде Україна, а за нею і Польща?
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26.06.2021 19:01 Відповісти
В 39 году тоже никто не хотел войны, всё Гитлеру в глаза заглядывали а некоторые до 22 22 июня 41 г эшелоны гнали в Германию. И чем закончилась политика умиротворения?
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27.06.2021 06:21 Відповісти
Нарешті у одної ідіотки "прорвалося" - "Все боятся быть с Россией в прямой войне" Е**ть--колотить!" Вам нагадать чим закінчилося "нєжелание войни" у 39-му"?!!! Хочете "повтору"? Так радіація кордонів не знає! Будете її жерти не зважаючи на "нейтралітет"!!!
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26.06.2021 15:51 Відповісти
А чем закончилось нежелание войны в 1949, когда было создано НАТО? Невоенной победой и разрушением противника.
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26.06.2021 16:06 Відповісти
Немец пошел не тот, сцикливый.

Похоже, теперь наш черед быть арийцами и воевать с недо-человеками....🤔
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26.06.2021 16:04 Відповісти
Тому вони і штовхають у таку війну лише Україну! А насправді Уйло дуже вміло, немов на рибалці вудить Францію та Німеччину, то залякуючі підтягне, то попустить. Але в реальності французи та німці не можуть зрозуміти, що ніякої супервеличі Росії не залишилося, а є лише суперПук у їхні Європейськи вуха!
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26.06.2021 16:37 Відповісти
сцикливий та продуманий Запад визнав, що ЗСУ та добровольці України крутіше усього блока НАТО.. але і в цьому вони засцуть зізнатися
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26.06.2021 17:16 Відповісти
для такої анки і зєлєнскій - чапаєв
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26.06.2021 18:23 Відповісти
А как Германию принимали? Она не была расколона ? И холодной войны не было?Наверное нам надо дать коридор прохода орды к Германии и Франции.Пусть они тоже попробуют этот фунт лиха.
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26.06.2021 18:43 Відповісти


да, мы будем еще "очень беспокоиться"
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26.06.2021 19:03 Відповісти
на мнение немчуры продажной - НАСРАТЬ! УКРАИНА будет в НАТО.......
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26.06.2021 19:01 Відповісти
да отзовите эту немецкую дуру из УКРАИНЫ!!!!!!
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26.06.2021 19:03 Відповісти
потрібна перезагрузка уряду Німеччини, інакше буде повний бардак
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26.06.2021 19:04 Відповісти
ПОЗОР - такому заявлению!!!! Берите пример с БРИТАНИИ!!!!!
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26.06.2021 19:05 Відповісти
звичайно бояться. тільки треба розуміти одне; якщо україна "впаде", завтра "ляже вся європа.
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26.06.2021 19:22 Відповісти
І це німецька дипломатія ? Шлях би її трафив !
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26.06.2021 20:26 Відповісти
хто ці "всі"? хай нацик за себе говорить!
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26.06.2021 22:10 Відповісти
Якщо підкорився страху то вже програв, на жаль не має мужиків там одні підарасти у керівництва.
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26.06.2021 22:48 Відповісти
представляю, как поржали кацапы почитав эту статью. Просто бальзам на их душу. Уж если думаешь так, зачем же это вслух нести? дура тупая...
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27.06.2021 01:25 Відповісти
Членство Украины в НАТО не стоитИсточник: https://censor.net/ru/n3273679

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Європейський Захід вже навіть не приховує, що в нього не стоїть. Імпотенти бісові, трясця його матері!
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27.06.2021 04:38 Відповісти
Всі вони бояться. За свої гроші та владу. Від котрих їх незабаром розірве. Вони бояться і нас. Кого тільки вони й не бояться!
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27.06.2021 10:44 Відповісти
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