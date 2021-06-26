"Усі бояться бути з Росією у прямій війні", - посол ФРН Фельдгузен про членство України в НАТО

Членство України в НАТО не стоїть на порядку денному, в тому числі і через конфлікт на сході України, оскільки "всі бояться бути з Росією в прямій війні".

Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила в інтерв'ю "ZN.UA", коментуючи перспективу членства України в НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"У НАТО співпрацюють 30 держав, і це консенсусна організація. Цей консенсус потрібно знайти. Я думаю, що Україна має дуже впливових партнерів, які підтримують українські амбіції стати членом НАТО. Але це відбудеться не завтра, оскільки, як я вже сказала, це буде політичне рішення. У НАТО завжди були проблеми з країнами, де йде війна. Безумовно. Тому що одна з переваг НАТО - п'ята стаття Вашингтонського договору (передбачає діяльність НАТО для досягнення найважливішої мети - забезпечення захисту політичними, а за необхідності і військовими засобами безпеки і волі держав-членів. - Ред.). І всі бояться бути з Росією в прямій війні", - сказала Фельдгузен.

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Вона також додала, що НАТО співпрацює з Україною буквально щодня і "дуже уважно стежить за тим, що тут відбувається".

Фельдгузен зазначила, що дуже рада, що Україна отримала в НАТО статус партнера з розширеними можливостями. "Так, це точно не ПДЧ, проте Україна таким чином наблизиться до Альянсу, і Щорічна національна програма - теж можливість це зробити", - сказала пані посол.

Вона також порадила не переоцінювати роль Німеччини в НАТО. "Там є інші великі гравці - США, Франція, Велика Британія, Канада. Я думаю, що треба говорити з цими країнами, які дуже підтримують Україну, і розраховувати саме на їхній вплив в організації", - підкреслила Фельдгузен.

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