"Усі бояться бути з Росією у прямій війні", - посол ФРН Фельдгузен про членство України в НАТО
Членство України в НАТО не стоїть на порядку денному, в тому числі і через конфлікт на сході України, оскільки "всі бояться бути з Росією в прямій війні".
Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила в інтерв'ю "ZN.UA", коментуючи перспективу членства України в НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
"У НАТО співпрацюють 30 держав, і це консенсусна організація. Цей консенсус потрібно знайти. Я думаю, що Україна має дуже впливових партнерів, які підтримують українські амбіції стати членом НАТО. Але це відбудеться не завтра, оскільки, як я вже сказала, це буде політичне рішення. У НАТО завжди були проблеми з країнами, де йде війна. Безумовно. Тому що одна з переваг НАТО - п'ята стаття Вашингтонського договору (передбачає діяльність НАТО для досягнення найважливішої мети - забезпечення захисту політичними, а за необхідності і військовими засобами безпеки і волі держав-членів. - Ред.). І всі бояться бути з Росією в прямій війні", - сказала Фельдгузен.
Вона також додала, що НАТО співпрацює з Україною буквально щодня і "дуже уважно стежить за тим, що тут відбувається".
Фельдгузен зазначила, що дуже рада, що Україна отримала в НАТО статус партнера з розширеними можливостями. "Так, це точно не ПДЧ, проте Україна таким чином наблизиться до Альянсу, і Щорічна національна програма - теж можливість це зробити", - сказала пані посол.
Вона також порадила не переоцінювати роль Німеччини в НАТО. "Там є інші великі гравці - США, Франція, Велика Британія, Канада. Я думаю, що треба говорити з цими країнами, які дуже підтримують Україну, і розраховувати саме на їхній вплив в організації", - підкреслила Фельдгузен.
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не так страшны ихтамнеты, как нерешительность командиров и предательство булавоносца
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Ежегодня морковка недостижимая
Поэтому когда кто-то удивляется, почему немцы и французы говорят не так, как американцы, подумайте, какая территория получит больший ущерб при новой большой войне, чтобы понять, почему они пытаются соскочить.
"дрюжба, фроендшафт, очень каряшо !"
пусть начинают разучивать
Які шанси в них відсидітись в стороні після того як впаде Україна, а за нею і Польща?
Похоже, теперь наш черед быть арийцами и воевать с недо-человеками....🤔
да, мы будем еще "очень беспокоиться"
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Європейський Захід вже навіть не приховує, що в нього не стоїть. Імпотенти бісові, трясця його матері!