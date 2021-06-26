Венедіктова проти ідеї Зеленського про "стіну" з ОРДЛО: "Я як громадянин не готова ні від кого відгороджуватися"
Від окупованих районів Донецької та Луганської областей не варто відгороджуватися "стіною", про референдум з приводу якої говорив президент України Володимир Зеленський.
Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила 25 червня в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Я можу сказати просто як громадянин. Мабуть, я як громадянин не готова ні від кого відгороджуватися стіною, якщо будуть голосувати на референдумі. Я не за прості рішення… Так, ми втратили сім років. Діти, які народилися сім років тому, вже ходять до школи у другий клас... Діти, яким було по сім років, зараз підлітки. Ми втратили багато чого ментально з нашими людьми, але ж це не означає, що ми маємо відмовлятися", – сказала вона.
У грудні 2019 року Зеленський заявив, що його команда не буде чекати ще п'ять років, щоб урегулювати воєнний конфлікт на Донбасі. План Б з урегулювання ситуації на Донбасі – це "стіна", яка означатиме, що на території ОРДЛО буде вже не Україна, а "щось інше".
В інтерв'ю "1+1", яке вийшло 24 червня 2021 року, Зеленський сказав, що "стіна" – це повне розірвання відносин "в тому чи іншому вигляді". Але якщо конфлікт не вдасться врегулювати з Росією, США, Німеччиною і Францією, то можливий повний розрив України з окупованим Донбасом. Але це рішення доведеться винести на референдум.
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перефраз...
только вот не от тебя это уже зависит,беня диктова
чко государево! Не помнишь, кто брякнул? Гордилась, небось, назначением, распирало? А теперь пришло понимание, что отвечать будете все вместе, да поздно. Либо сади ермаков с татаровыми и прочей проблядью, либо молча катись к логическому финишу новыхлиц.
переїхали ті, хто мав фінансові можливості, а не ті, хто любить Україну. Періодично спілкуюсь с тими переселенцями, вата та напіввата у 50%.
Але подивіться як голосували українці Криму до окупації. Більшість за проросійські партії, українські партії щось набирали переважно завдяки голосам кримських татар. А подивіться результати останніх місцевих виборів на півдні і сході неокупованої частини від Одеси до Харкова. Там партія шарія набрала більше ніж "Європейська солідарність". А допустіть до виборів окуповані території, то побачите у Верховній Раді терористів з ОРДЛО. Тоді можна не проводити референдум по НАТО.
Кроме этого, Тимошенко заявила, как писали киевские газеты, что одного из самых богатых людей Украины, миллиардера и президента футбольного клуба "Шахтер" Рината Ахметова новая власть "пошлет мыть полы"..,»
Коротка пам'ять і тупий мозок лохторату, що вибирає кожен гіршого президента.
А наша персона і Гепрокурор і доктор наук (до речі юридичних, тато академік юриспруденції) невіть не уточнила -громадянкою якої країни вона являється, може громадянин світу (колись модно було мати Нансеновський паспорт) А може тому не уточнила, що в ОРДЛО заправлюють етнічні мокшанці, все ж таки корені з берегів Волги. А гнусавий готовить новий прикол - референдум по територіальній цілісності України. А прикол по Еквадору якраз до речі. Тільки в еквадорі не сміялись.
Е. Киселев― Предательством национальных интересов украинское общество посчитало бы, скажем, размен признания.
Есть такая формула, она витает в головах некоторых российских политиков, что вот, мол, Украина согласится на то, чтобы получить Донбасс, а взамен скажет, что все, мы снимаем все претензии по Крыму. Вот хрен. Вот хрен на постном масле. Вот я показываю от имени украинского народа.
Е. Киселев― Еще раз. Четкая формула. Никогда украинское общество, никогда украинские граждане, во всяком случае, при жизни живущих поколений не согласятся на то, чтобы отступиться от Крыма.
А что касается вот этих самых оккупированных территорий, которые разрушены, откуда уехали практически все люди, мало-мальски настроенные патриотически, проукраински.
Там остались в основном старики, дети, люди, в силу каких-то обстоятельств к этой территории привязанные.
Ведь полтора миллиона беженцев, извините меня.
Не поддается учету количество людей, которые уехали вглубь России и выбрали жить при Путине и у Путина.
Полтора миллиона беженцев, перемещенных лиц уехали оттуда из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, что называется, на материковую Украину.
Вот просто чтобы сопоставить масштабы, я вам скажу, что это вдвое больше, чем было беженцев в Палестине, после того как случилась первая арабо-израильская война, и когда арабы отказались идти по плану, предложенному Генеральной Ассамблеей ООН, и сказали: «Нет, не будем делить Палестину. Хотим всю ее».
Пошли войной на вновь созданное еврейское государство, проиграли ее вчистую, и в результате возникла проблема палестинских беженцев.
К. Ларина―… если поставить стену. Будет еще больше беженцев.
Е. Киселев― Вы знаете, полтора миллиона адаптировались, абсорбировались, если уж использовать израильскую терминологию.
Вы знаете, в Израиле было Министерство абсорбции.
Вот удивительным образом Украина абсорбировала эти полтора миллиона перемещенных лиц.
Я думаю, если будут еще, абсорбирует еще. В обществе какое отношение?
Это тема, которую неоднократно затрагивали разные люди сначала осторожно, потом все громче и громче.
Это все равно что в 1949 году пошли бы навстречу Иосифу Виссарионовичу Сталину и на особых условиях включили бы в состав ФРГ восточные немецкие земли на правах автономии со своей отдельной политической системой, фактически управляемой из Москвы с правом вето на решение каких-то центральных органов власти и так далее и тому подобное.
Но это неприемлемая штука.
Но Москва ничего другого не хочет.
Значит, видимо, Украине придется пойти по этому немецкому пути: построить Берлинскую стену, образно говоря,
а в Конституции, возможно, на основании решения референдума написать,
что вот эти земли украинские и они будут приняты в состав Украины тогда, когда они посчитают нужным на основе народного волеизлияния, тоже отдельного какого-нибудь всенародного голосования, референдума.
Вот когда эти территории, которые сегодня называют ЛНР и ДНР, вот эти самопровозглашенные территории созреют для того, чтобы все-таки покаяться, что называется, и, как блудные дети, вернуться в лоно матери Украины, тогда стену можно будет разобрать.
К. Ларина― А какой сейчас статус официальный у этого региона? Он кто?
Е. Киселев― Это отдельные районы Донецкой и Луганской областей, которые являются временно оккупированными.
К. Ларина― Но там граждан считают украинцами?
Е. Киселев― В Украине нет процедуры лишения гражданства.
К. Ларина― Тогда они имеют право принимать участие в референдуме, получается, по закону. Я просто хочу это понять.
Е. Киселев― В референдуме они не смогут принять участие, потому что референдум может проводиться только там, где он проводится по украинским законам под контролем украинских властей, Центральной избирательной комиссии, где украинские правоохранительные органы смогли бы обеспечить соблюдение законов, порядок, невмешательство со стороны недолжных лиц и организацией в свободное волеизъявление граждан..Поскольку все вот эти перечисленные условия, а также многие другие выполнены быть не могут, там может состояться только референдум имени падшей женщины Эллы Памфиловой. Ну а как ее еще назвать, простите? " - Эхо Москвы, эфир, 25 ИЮНЯ 2021
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Концерт российского рэпера Басты в Киеве в самом разгаре. Желающих попасть на него было очень много, очередь стартовала задолго до входа в Stereo Plaza. Купившим билет не было никакого дела до того, что этот кумир малолеток и мажоров незаконно посещал оккупированный Крым с концертами и снимался в фильме про Керченский мост.
Были там протестующие, которые задавали вопросы тем, кто входил в клуб - нравится ли им спонсировать войну России против Украины? Многие отвечали, что вообще о такой впервые слышат...
Вы всё ещё удивляетесь, что агрессивно-тупое большинство выбрало себе подобных?
мож*д потому шо считают шо жители днобасса возмущенные ..... и далее по тексту(Порошенко напал на днобасс короче) - об этом слышали, а Рашка ни при чем
1. Заморозка конфлікта за будь-яку ціну. Якщо говорити про Донбас, то в Зеленського немає жодних В чи С. На зміну «миру за будь-яку ціну» прийшла «заморозка конфлікту за будь-яку ціну». Але, що дуже важливо, відповідальність за сам концепт заморозки має лягти на плечі українців, які на референдумі самі скажуть, що робити з Донбасом. Деталей, судячи з усього, наразі немає. Є певний епатаж, який скерований, зокрема, і на зовнішнього споживача (особливо перед візитами до Берліну та Вашингтону). Як би там не було, вся державна машина працюватиме на заморозку конфлікту. Чи вдасться це? Все знову впирається в позицію Путіна, пасивну позицію України та спроби Меркель домовитися з Путіним через певні економічні процеси. США поки спостерігають, не втручаючись активно в цю історію. В концепті заморозки є один мінус: якщо не вдасться - а вірогідність цього дуже висока - наступним кроком стануть заяви про те, що Захід нам не допомагає, в НАТО нас не беруть, тому давайте думати про переговори з РФ.https://www.dsnews.ua/ukr/blog/klichko-donbas-i-marshal-zhukov-yak-zelenskiy-hoche-zrobiti-ukrajinciv-kraynimi-25062021-429347
Ця зелена курва бачите не готова відгороджуватись стіною, але жити в Пущі- Водиця в президентській резиденції під охороною за високою брамою готова)
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А сама пряталась в не положенной ей госдаче в лесу, с охраной и за 6-ти метровым забором.
Зельмака за грати відправляй.