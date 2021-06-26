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вакцина (4418) Китай (4353) США (20990) шантаж (60) Нуланд (175)

Нуланд про шантаж Китаю: Доставку 500 тис. вакцин проти коронавірусу в Україну було скасовано. Препарат використовували як зброю

Нуланд про шантаж Китаю: Доставку 500 тис. вакцин проти коронавірусу в Україну було скасовано. Препарат використовували як зброю

У Держдепі США заявили, що влада Китаю скасувала поставку вакцин в Україні через те, що та проголосувала в ООН за резолюцію щодо Сіньцзяну.

Про це заявила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Україна стала жертвою Китаю, коли проголосувала в Раді ООН з прав людини за резолюцію щодо Сіньцзяну. Доставка 500 тисяч вакцин проти коронавірусу з Китаю була скасована", - сказала Нуланд на онлайн-конференції Американської ради з Німеччини - що базується в Нью-Йорку неурядової організації.

"Це використання вакцин як зброю", - підкреслила Нуланд, додавши, що США, мають намір протистояти цьому.

Нагадаємо, раніше агентство Associated Press з посиланням на свої джерела писало про те, що китайські офіційні особи, імовірно, заявляли Україні, що заблокують призначену їй поставку 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, якщо вона підтримає в ООН документ, який закликає до ретельного вивчення ситуації з правами людини в Сіньцзяні. За даними видання, в четвер Україна нібито виключила своє ім'я зі списку тих держав, хто підтримали документ,  після того, як китайська влада попередила Київ, що заблокує заплановану поставку не менше 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 в Україні, якщо вона цього не зробить.

Водночас зараз  журналістам агентства не вдалося отримати відповідь на запит щодо цієї теми ні в Києві, ні в Пекіні.

Чи дійсно Україна відкликала підпис, поки офіційно не відомо.

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Топ коментарі
+66
500 тыс. китайского шмурдячка не перевесят расположения и поддержки Украины Штатами, которые легко могут заменить их на Пфайзер, Модерну или Джонсон - Украине надо просто выполнять взятые на себя обязательства стать по истине демократической страной.
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26.06.2021 15:12
+28
Це при тому що косоокі підари ще й заразили весь світ своїм вірусом
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26.06.2021 15:22
+23
Угу...именно для єтого желтожепьіе гоммунистьі и начали мировую биологическую войну. Немного натупив в начале, как и положенно у зомби.
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26.06.2021 15:06
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Одни используют газ, другие - вакцину. Неплохо бы приватизировать солнце и посмотреть на реакцию, чтобы остальные были посговорчивее. Один вопрос - как?
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26.06.2021 15:02 Відповісти
сказочник.. давай исчо..
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26.06.2021 15:08 Відповісти
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26.06.2021 15:22 Відповісти
Главное что Клоун никак не отреагировал
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26.06.2021 21:54 Відповісти
Приватизация у нас только в интересах олигарзической власти,-даже если и приватизируют то только они, опять ни чего не выйдет.
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27.06.2021 00:12 Відповісти
Почему все только приватизируют и переприватизируют а ничего не строят.
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27.06.2021 09:54 Відповісти
Мне кажется , что проблема даже не в том, что не строят что то новое, например нельзя построить новые автомобильные, железные дороги, газовые магистрали, потому, что это экономически не выгодно, очень большие затраты , а рынок не увеличивается, тоесть покупателей новых не становится и когда подсчитывают расходы и доходы может быть так, что затраты на амортизацию, % по кредиту и содержание не покроются выручкой, которая уменьшится в 2 раза если будет 2 например Укрщализныци, а еще должна быль прибыль , которая в % соотношении хотелось не меньше стоимости кредита, проще ни чего не стоить а призватизировать, во первых остается монополия предложения товара или услуг на рынке - это главная цель любого бизнеса,не надо снижать цену ,не теряется время на строитееьстве , как минимум год и выкупить у государства дешевле если не проводится реальный конкурс, а главная проблема в том что приватизация происходит без согласия собственника это народа предворительно не отдав акции трудовым коллективам и народу потому не чиновникам решать что выгодно народу, а что нет, может народ не хочет продавать Укргазвыдобування, а хочет поменять тех кто им не эфекивно управляет,заменив Президента и ВР, во вторых даже если бы народ и захотел купить пару акций, то продают их крупными лотами как говорят в одни руки, для закрытого АО тоесть кланово опять же это не рыночная экономика, а монопольная значит не в интересах народа , а в интересах олигархическрй власти и третий заслон , даже если и дали народу приватизировать то не дали бы зарабатывать, как на Земле, админ ресурсом, как отнятие урожая под предлогом ремонта дорог,очередь в портах и разные тарифы на перевалку,в районе появится резко сибирская язва или африканская чума , наезды налоговиков и просто вымогательство и рейдерство силовиков и "охранных" фирм не говоря уже за коррупцию в государсте и из за которой растет дефицит бюджета,инфляция и % по кредиту не возможно взять кредит дешевле 20% по сути в валюте, тогда как в Польшу 2-3% . А это второй момент почему не создется, что то новое в производстве товаров и услуг,потому, что власть по сути не дает заработать, в прямую и косвенно через коррупцию и не идет бизнес даже если приватизация произошла в интересах людей, создавая все условия, что бы население продало свой бизнес в частности Землю тем более понижая социальные стандарты из бюджета, куда население платит налоги, на не качесвенные, не эфективные так еще с откатами дороги, Зеленскому и другим слугам Сороса и Мирового банка, который ратует за приватизацию Земли вмесо улучшения условий бизнеса , как делают они у себя, в частности понижают кредиты для частного производства ниже инфляции из за дефицита бюджета за счет того же бюджета (предполодим инфляция 2% дефицыт бюджета 2%, маржа банка 1, 5% в итоге выдают кредит под проищволсто под 1,%=2-2+1,5) в надежде на дальнейший рост экономики и покрытия расходов бюджета на кредиты часному бизнесу за счет увеличившизся поступлений налогов и ни кто там магистрали за счет бюджета ни строит, а только за счет бюджета понижают кредит и на оборону,социалку, в частности строят проселочные дороги по тендеру.
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28.06.2021 17:42 Відповісти
Приватизация приватизацией но стратегические отртасли обязаны быть государственными.энергетика,тяжелая промышленность и оборонка.Теперь судьба Украины принадлежит кучке уродов-олигархов которые в льбой момент могут на законных основаниях просто остановить СВОИ ПРИВАТИЗИРОВАНЫЕ отрасли.И где это видано что миллиардные кредиты на шахты Ахметова выдали под гарантии Украины а не под залог его имущества,шахты закрываются если страна не покупает уголь по указаной Ахметовым цене да еще страна должна уплачивать по обязательствам взятым для Ахметова.
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28.06.2021 17:54 Відповісти
Согласен, вот Вы сами и ответили, почему в Украине ни чего не создается новое, потому что нами управляют моральные уроды - олигархическся власть.
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28.06.2021 22:38 Відповісти
Угу...именно для єтого желтожепьіе гоммунистьі и начали мировую биологическую войну. Немного натупив в начале, как и положенно у зомби.
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26.06.2021 15:06 Відповісти
так вы же не продали, когда надо было
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26.06.2021 15:11 Відповісти
500 тыс. китайского шмурдячка не перевесят расположения и поддержки Украины Штатами, которые легко могут заменить их на Пфайзер, Модерну или Джонсон - Украине надо просто выполнять взятые на себя обязательства стать по истине демократической страной.
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26.06.2021 15:12 Відповісти
у нас есть сливной бачек - БУБОЧКА... и уж поверьте подпись ОНО отозвало
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26.06.2021 15:15 Відповісти
Давайте дождёмся официального сообщения.
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26.06.2021 15:23 Відповісти
Уже отозвало.
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26.06.2021 19:00 Відповісти
Да, уже завалили нас штаты "Пфайзером"... Не успеваем самолёты с вакциной встречать.
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26.06.2021 15:50 Відповісти
Штаты ещё хорошо себя ведут, я бы после избрания пісяграя болт бы дал такой стране, чьё население еще не выздоровело от совка в голове..
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26.06.2021 18:16 Відповісти
Ага особенно после обязательств по будапештскому меморандуму.
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26.06.2021 20:52 Відповісти
Ну да, конечно, население и так уже на низком старте в сторону России, осталось подтолкнуть
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27.06.2021 08:47 Відповісти
Тем, кто на низком старте в паРашу - перо в жопу для равновесия. На месте государства я бы им ещё билет в один конец купил.🙄
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27.06.2021 15:23 Відповісти
https://twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1407990054648176641 10 ч

Уважно подивіться на цих людей.
Це - група дружби з КНР нашого МОН.
І вчора вони ухвалили рішення про масове поширення Інститутів Конфуція в Україні.
Тих самих, які вже заборонені у США, Швеції, тощо. Через загрозу нацбезпеці.
Ще воно утворили альянс вишів України та КНР.

Там буде близько 50 вишів з України та понад 80 з КНР.
Всі вони будуть просувати у нас реформи від китайського МОН, що безпосередньо керує геноцидом уйгурів, тибетців та інших поневолених народів.
Також МОН КНР знищує західну освіту у Гонконзі та насаджує «патріотичну».

Нуланд про шантаж Китаю: Доставку 500 тис. вакцин проти коронавірусу в Україну було скасовано. Препарат використовували як зброю - Цензор.НЕТ 501
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26.06.2021 20:49 Відповісти
Вони чекають на усілякі відрядження до Чайни, подальшого можливого працевлаштування там, з метою заробити грошенят...
У них в очах - юані та долари, Україна для них це щось накшталт трампліна...
Сумно...
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26.06.2021 22:31 Відповісти
Так если вакцына не оружие, так пусть США дадут нам ее, а если оружие так тем более или как вкладывать в безопастность США столько сколько не одна страна не сделала, когла Украина,вывела со своей территории и разрушила третий по величине ядерный потенциал в мире нацеленный на США так Украина демократичная,а как Будапештский меморандум выполнять так виноват Путин,или вакцыну дать потому что Зеленский-террорист все деньги с бюджета на откаты по дорогам пустил, что бы себе и слугам Сороса по запросу Мирового банка Земмлю в Украине скупить , так Украина не демократическая и коррупционная.Какие-то двойные стандарты применяются.
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27.06.2021 02:10 Відповісти
На воре и шапка горит, как говорится.
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26.06.2021 15:19 Відповісти
Це при тому що косоокі підари ще й заразили весь світ своїм вірусом
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26.06.2021 15:22 Відповісти
добре сказано,я б тільки уточнив- комуняцькі ,-далі по тексту...
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26.06.2021 22:50 Відповісти
Так, ця китайська загроза серйозна, -- всьому світові.
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27.06.2021 05:24 Відповісти
Нуланд треба не висловлювати озабочєнность через газети, а дати західні вакцини (при всій тупоголовості зьозіковської шобли).
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26.06.2021 15:22 Відповісти
Все так делают. МВФ и ЕС отменяют кредитование, если Украина не делает то, что они хотят, США отменяют сделку с Турцией по F35, если турки не делают, что хотят американцы. Кто-то скажет, это - другое. Все другое, но суть одна - соблазнить плюшечками или пытаться заставить, если не соблазняется.
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26.06.2021 15:22 Відповісти
У тебя, ватничек, уши прямо из ватника растут
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26.06.2021 16:51 Відповісти
Загроза китайців не в якості, а в кількості.
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27.06.2021 05:28 Відповісти
Ох, уж эти , по-кацапски, таукЕтайские братья с их безвизом.
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26.06.2021 15:30 Відповісти
Саме тому, політкоректність треба засунути в одне місце і називати ковід "Китайським вірусом". Трамп був правий.
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26.06.2021 15:37 Відповісти
Когда Зе сразу поперся за масками к китайским комунякам, типа свой к своим, да плюс откат, Зе тогда был на растяжке и искал куда причалить, но Байден наломал дров, и Зе пришлось дать заднюю, и вся его команда: ермак, татаров, подоляк и куча других ублюдков, были заточены под кремлевского мясника, и до сих пор наш комуняка импульсивно дергается.
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26.06.2021 15:39 Відповісти
На американских или немецких вакцинах нет отката. Вот хлопці и замутили с индусами и каитайцами.
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26.06.2021 15:43 Відповісти
Китай является крупнейшим торговым партнёром Украины. Так может, прагматичности ради, стоит вести себя поумнее. Например, воздержаться от голосования в ООН по Синьцзяну ?
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26.06.2021 15:48 Відповісти
Вы хоть знаете, что там в Синьцзяне творится ? Там притесняют уйгуров, а у сидящих в тюрьмах уйгуров изымают органы.
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26.06.2021 17:46 Відповісти
Нуланд про шантаж Китаю: Доставку 500 тис. вакцин проти коронавірусу в Україну було скасовано. Препарат використовували як зброю - Цензор.НЕТ 5520
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26.06.2021 21:09 Відповісти
Нуланд про шантаж Китаю: Доставку 500 тис. вакцин проти коронавірусу в Україну було скасовано. Препарат використовували як зброю - Цензор.НЕТ 6488
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26.06.2021 21:09 Відповісти
Ты в это сам веришь? А во вторых, ну и *** с ними. Нам какое до них дело.
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27.06.2021 13:38 Відповісти
Ну так такой же логики придерживается и Германия по сев. потоку 2, но только немцьі в глазах украинцев при єтом "легли под путлера", а украинцьі "прагматичньіе"
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26.06.2021 17:56 Відповісти
А может просто вести себя умно и отстаивать собственные интересы.
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26.06.2021 20:54 Відповісти
веди себе ,не веди,світ поляризується...сам ти нічого не вартий і Україна без союзників навряд чи вистоїть під кацапсинським натиском.Давно пора визначитись - ти з гарними чи розумними.Ось і гугняве осленя нікуди не беруть ні до тих ні до інших- пора розірвати.
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26.06.2021 23:02 Відповісти
Ну ну на союзников все надеетесь, это на Германию мабудь? А если сам ничего не стоишь, и не хочешь ничего стоить, и не делаешь ничего чтобы чего то стоить, то так ничего и не будешь стоить хоть с союзниками хоть без. Что бы выжить нужно чего то стоить, а союзники сами определяться стоят они чего нибудь как союзники или нет, за них вам ничего не решить, если сами за себя решить не можете.
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27.06.2021 11:20 Відповісти
Зачем нужны поставки вакцины из Китая, если Украина отказалась даже от Спутника? Получается, что и предложение продать вакцину - оружие, и отказ продать - оружие.
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26.06.2021 15:58 Відповісти
А почему даже? Спутник это ж известное фуфло!
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26.06.2021 20:51 Відповісти
Пропагандонам известное...
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27.06.2021 13:04 Відповісти
Кацапы типа им провакцинировались, и что? Теперь у них вспышка индийской короны и опять локдауны. При этом у "спутника" чуть ли не самое большое в мире количество побочек. Раз в столетие кацапам всё же удается сделать самостоятельно что-то путное, но, похоже это был не этот случай.
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27.06.2021 14:09 Відповісти
Локдауны из за вакцинации всего 10%. про побочки ты знать ничего не можешь, как и про все другое в мире, поскольку бот автоматический.
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27.06.2021 15:35 Відповісти
И это пишет мне свежесозданный аккаунт с номерками в имени? Чудны дела твои, Господи...
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27.06.2021 16:02 Відповісти
500 тыс.пекинского шмурдяка обменяют на 500тыс.московских помоев,получится братская взаимовыручка одного народа.
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26.06.2021 15:59 Відповісти
Зелена влада хотіла через Богатирьову прокладку продавати вакцину, от вам і відмова
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26.06.2021 16:36 Відповісти
Украина отозвала свою подпись.
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26.06.2021 17:44 Відповісти
поэтому шпион Зеленский собирается дать китайцам безвиз.
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26.06.2021 17:45 Відповісти
Я в новости прочитал "Associated Press со ссылкой на свои источники писало о том, что китайские официальные лица, предположительно, заявляли Украине"

То есть кто-то кому-то что-то наверное сказал... Я верно понял? А может и не кто-то, а может и не сказал...А может и не тому.
И на этом основании зам.министра США обвиняет Китай в давлении на Украину? Когда даже Украина этого не подтверждает?
Я че-то вообще запутался в этих хайли-лайкли.
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26.06.2021 18:07 Відповісти
Не переймайтесь. То не Ваше.
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26.06.2021 19:02 Відповісти
Всё просто в США агентура и разведка работает на высоком уровне, сомневаюсь, что бы Нуланд говорила не проверенные факты, а раскрывать источники может только идиот.
Тем более украинской власти коментировать итуацию при которой они в любом случаи не в лучшей позиции. Тут вакцина 500 тыс доз, а тут права человека.. и от чего то нужно отказаться..
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26.06.2021 22:42 Відповісти
Угу. На высоком. Сплошные "хайли-лайкли", как написано в статье
Впрочем, если это "вера", то не вопрос. Только вера - это к попам в церковь, а не в политику.

А украинские власти, если бы они реально получили от китайцев какую-то информацию, как раз напротив бы прокомментировали 100%. Потому что они УЖЕ проголосовали против Китая, терять-то уже нечего, так что это крайне хороший повод доказательно продемонстрировать "верность идеалам Запада, правам и свободам человека" и всё такое прочее.

А моё мнение такое - Украине на голосовании надо было воздержаться.
Или реально Зелю так волнует что там происходит в Синьцзяне? На суверенной территории Китая? Очень вряд ли. Украина так проголосовали вовсе не из-за любви к несчастным обездоленным народам, а исключительно для поддержки Запада. Давайте уж будем честны хоть с собою-то.
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27.06.2021 08:17 Відповісти
Наши говорящие головы всегда придерживаются одного принципа - сначала нафакапить, а потом гордо молчать в сторонке, пока не припрут к стене. Тогда начинают врать и изворачиваться, и только если уж совсем припрут и деваться некуда, тогда делают "покер-фейс" и говорят, что с самого начала так и задумали.
PS и да, нарушения прав человека в других странах не очень то волнуют тех, кого и в собственной стране права людей не очень то интересуют.
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27.06.2021 14:15 Відповісти
согласен.
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27.06.2021 22:00 Відповісти
А как по вашему обстоят дела с правами человека в Синьцзяне? Вообще, знаете ли Вы, где тот Синьцдзянь, и кто там с кем и в чём именно что то там нарушил?
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26.06.2021 20:25 Відповісти
Якось раніше підчас гастролів "кварталу"за кордоном Зеленський відверто називав Україну повією. Наразі він реалізує той сценарій на практиці... Таке гидко читати - країна не має ні свого лиця, ні своєї політики, ні свого проводу. Все залежить від подачок, милостині, похвалять - не похвалять, погладять-не погладять, харкнуть в морду, чи вріжуть копняка, пообіцяють чи пошлють (даруйте) *****. При жодному режимі, від УРСР Україну так не кидали, не зневажали і так низько не опускали...
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26.06.2021 20:48 Відповісти
А потому что сидение на двух стульях, как делает наша власть, уже не кормит.
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26.06.2021 20:50 Відповісти
Ну а чого ви очікували від комуняк?
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26.06.2021 21:01 Відповісти
Вибрали кретини дебілів,їжТЕ.
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26.06.2021 22:16 Відповісти
а шо делать, шо? деньги взяли вперед в Омане, а Украину до сих пор не поставили на колени, вот и нада батрачить перед рейхом словесами, а вдруг вывезет серая каурка. Но Боливар точно не вывезет двоих.
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26.06.2021 22:29 Відповісти
дык как насчет поставок вооружения, исполнения - американских же - законов и постанов, предоставления тех же вакцин, бомбежки Москвы и т.п. ... чтобы значит полностью независимое мнение было?
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26.06.2021 23:08 Відповісти
Да, вот такое заявление, но Пфайфер вместо Китая, мы вам всё равно не дадим, выкручивайтесь сами. И Украина выкручивается зачеркнув свою подпись под заявлением.
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27.06.2021 08:44 Відповісти
кИтаеза в Бога не верит - кИтаеза верит в оружие.... ...недоказуемо-невидимое....кИтаеза хитрый однако...

Вірусолог-втікач з Китаю: Коронавірус - безконтрольна біологічна зброя



Коронавірус - безконтрольна біологічна зброя. Таку думку висловила китайський вірусолог-втікач Лі-Мен Янь, яка була однією з перших, хто розповів про версію штучного походження SARS-CoV-2 в лабораторії інституту вірусології Уханя.

Нуланд про шантаж Китаю: Доставку 500 тис. вакцин проти коронавірусу в Україну було скасовано. Препарат використовували як зброю - Цензор.НЕТ 8128

https://racurs.ua/ua/n155604-v-gosti-do-okupantiv-golova-ksu-tupyckyy-trychi-yizdyv-v-okupovanyy-krym.html
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27.06.2021 09:53 Відповісти
Китай мразь, узурпатарная комуняцкоупызженная опухоль которую с руки вскормили белые сумащедшие
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27.06.2021 11:11 Відповісти
Они давно не коммунисты, дибил.
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27.06.2021 13:40 Відповісти
Нуланд про шантаж Китаю: Доставку 500 тис. вакцин проти коронавірусу в Україну було скасовано. Препарат використовували як зброю - Цензор.НЕТ 5326
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27.06.2021 14:32 Відповісти
Они всегда коммунисты олигофрен
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28.06.2021 10:29 Відповісти
Смотри внимательнее , кому даешь ответ . Адрес не перепутал ?
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28.06.2021 18:53 Відповісти
Перепутал
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29.06.2021 08:58 Відповісти
Это потому в Китае куча миллиардеров причем и среди их так называемой компартии.
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28.06.2021 21:13 Відповісти
Пишешь компартия и они не комунисты, ты абсолютный кретин.
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29.06.2021 09:03 Відповісти
Фантик и начинка не совпадают. Она может называться как угодно, идейных коммунистов времён Мао там давно нет.
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03.07.2021 13:06 Відповісти
 
 