Нуланд про шантаж Китаю: Доставку 500 тис. вакцин проти коронавірусу в Україну було скасовано. Препарат використовували як зброю
У Держдепі США заявили, що влада Китаю скасувала поставку вакцин в Україні через те, що та проголосувала в ООН за резолюцію щодо Сіньцзяну.
Про це заявила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
"Україна стала жертвою Китаю, коли проголосувала в Раді ООН з прав людини за резолюцію щодо Сіньцзяну. Доставка 500 тисяч вакцин проти коронавірусу з Китаю була скасована", - сказала Нуланд на онлайн-конференції Американської ради з Німеччини - що базується в Нью-Йорку неурядової організації.
"Це використання вакцин як зброю", - підкреслила Нуланд, додавши, що США, мають намір протистояти цьому.
Нагадаємо, раніше агентство Associated Press з посиланням на свої джерела писало про те, що китайські офіційні особи, імовірно, заявляли Україні, що заблокують призначену їй поставку 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, якщо вона підтримає в ООН документ, який закликає до ретельного вивчення ситуації з правами людини в Сіньцзяні. За даними видання, в четвер Україна нібито виключила своє ім'я зі списку тих держав, хто підтримали документ, після того, як китайська влада попередила Київ, що заблокує заплановану поставку не менше 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 в Україні, якщо вона цього не зробить.
Водночас зараз журналістам агентства не вдалося отримати відповідь на запит щодо цієї теми ні в Києві, ні в Пекіні.
Чи дійсно Україна відкликала підпис, поки офіційно не відомо.
Будь ласка, зачекайте...
Уважно подивіться на цих людей.
Це - група дружби з КНР нашого МОН.
І вчора вони ухвалили рішення про масове поширення Інститутів Конфуція в Україні.
Тих самих, які вже заборонені у США, Швеції, тощо. Через загрозу нацбезпеці.
Ще воно утворили альянс вишів України та КНР.
Там буде близько 50 вишів з України та понад 80 з КНР.
Всі вони будуть просувати у нас реформи від китайського МОН, що безпосередньо керує геноцидом уйгурів, тибетців та інших поневолених народів.
Також МОН КНР знищує західну освіту у Гонконзі та насаджує «патріотичну».
У них в очах - юані та долари, Україна для них це щось накшталт трампліна...
Сумно...
То есть кто-то кому-то что-то наверное сказал... Я верно понял? А может и не кто-то, а может и не сказал...А может и не тому.
И на этом основании зам.министра США обвиняет Китай в давлении на Украину? Когда даже Украина этого не подтверждает?
Я че-то вообще запутался в этих хайли-лайкли.
Тем более украинской власти коментировать итуацию при которой они в любом случаи не в лучшей позиции. Тут вакцина 500 тыс доз, а тут права человека.. и от чего то нужно отказаться..
Впрочем, если это "вера", то не вопрос. Только вера - это к попам в церковь, а не в политику.
А украинские власти, если бы они реально получили от китайцев какую-то информацию, как раз напротив бы прокомментировали 100%. Потому что они УЖЕ проголосовали против Китая, терять-то уже нечего, так что это крайне хороший повод доказательно продемонстрировать "верность идеалам Запада, правам и свободам человека" и всё такое прочее.
А моё мнение такое - Украине на голосовании надо было воздержаться.
Или реально Зелю так волнует что там происходит в Синьцзяне? На суверенной территории Китая? Очень вряд ли. Украина так проголосовали вовсе не из-за любви к несчастным обездоленным народам, а исключительно для поддержки Запада. Давайте уж будем честны хоть с собою-то.
PS и да, нарушения прав человека в других странах не очень то волнуют тех, кого и в собственной стране права людей не очень то интересуют.
бомбежки Москвыи т.п. ... чтобы значит полностью независимое мнение было?
Вірусолог-втікач з Китаю: Коронавірус - безконтрольна біологічна зброя
Коронавірус - безконтрольна біологічна зброя. Таку думку висловила китайський вірусолог-втікач Лі-Мен Янь, яка була однією з перших, хто розповів про версію штучного походження SARS-CoV-2 в лабораторії інституту вірусології Уханя.
https://racurs.ua/ua/n155604-v-gosti-do-okupantiv-golova-ksu-tupyckyy-trychi-yizdyv-v-okupovanyy-krym.html