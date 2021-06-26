Нуланд про шантаж Китаю: Доставку 500 тис. вакцин проти коронавірусу в Україну було скасовано. Препарат використовували як зброю

У Держдепі США заявили, що влада Китаю скасувала поставку вакцин в Україні через те, що та проголосувала в ООН за резолюцію щодо Сіньцзяну.

Про це заявила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Україна стала жертвою Китаю, коли проголосувала в Раді ООН з прав людини за резолюцію щодо Сіньцзяну. Доставка 500 тисяч вакцин проти коронавірусу з Китаю була скасована", - сказала Нуланд на онлайн-конференції Американської ради з Німеччини - що базується в Нью-Йорку неурядової організації.

"Це використання вакцин як зброю", - підкреслила Нуланд, додавши, що США, мають намір протистояти цьому.

Нагадаємо, раніше агентство Associated Press з посиланням на свої джерела писало про те, що китайські офіційні особи, імовірно, заявляли Україні, що заблокують призначену їй поставку 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, якщо вона підтримає в ООН документ, який закликає до ретельного вивчення ситуації з правами людини в Сіньцзяні. За даними видання, в четвер Україна нібито виключила своє ім'я зі списку тих держав, хто підтримали документ, після того, як китайська влада попередила Київ, що заблокує заплановану поставку не менше 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 в Україні, якщо вона цього не зробить.

Водночас зараз журналістам агентства не вдалося отримати відповідь на запит щодо цієї теми ні в Києві, ні в Пекіні.

Чи дійсно Україна відкликала підпис, поки офіційно не відомо.

Також читайте: На Китай чекає міжнародна ізоляція в разі відмови співпрацювати в розслідуванні походження COVID-19, - радник Байдена Салліван