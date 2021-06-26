Збільшивши видобуток газу, Україна може вийти на рівень енергонезалежності й навіть експортувати його за кордон, - Вітренко
Україна може настільки збільшити власний видобуток газу, щоб стати енергонезалежною і навіть почати продавати його за кордон.
Про це 25 червня в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Моя особиста оцінка, що можна збільшити видобуток, принаймні до 25 млрд м³ на рік при скороченні неефективного споживання. Це дозволить Україні вийти фактично на рівень енергонезалежності. Тобто ми не будемо імпортувати газ, ми навіть зможемо його експортувати в невеликих обсягах", – сказав він.
За словами голови "Нафтогазу", зараз в Україні приватні і державні компанії видобувають загалом до 20 млрд м³ газу на рік.
"До речі, приватні компанії збільшують видобуток. На жаль, це "Нафтогаз" в останні роки скорочував видобуток", – підкреслив Вітренко.
Будь ласка, зачекайте...
... и коммуналку отменить!
... и по 4000 долларов зарплаты!
... и аэропорты в каждом городе!
... и миллиард деревьев!
... и код на каждом дереве!
... и Нью-Васюки!!!!!
-мир в глазах мертвого *****
....
Україна може регулярно іншим заробляти ..., і с/г продукція - якщо не перевантажувати грунти, зберігати культорообіг ...
А решта імпортноспроможних виробництв - де ? А чи не є викуп їх та угроблення - спецоперацією РФ
Итіть ти " Америку відкрив " , Юра .!! Без тебе я про це навіть і не здогадався б ..!! А тепер розкажи КОЛИ таке буде ?? І як ти це плануєш зробити ??
Жаби - королі.
Що розкинув крила,
Мов зелений птах
Цілий день парила б
Жаба в небесах.
Що могла б дістати
Навіть до зірок,
Що створив літати
Жаб зелених бог.
а если владельцы скважин (сплошь все рыгоаналы ) не захотят увеличивать,что тогда делать будете?
Це - реальна його цитата...
Он навіть домашне господарство, що виробляє електрику на сонячних панелях, її усю продає задорого державі, а споживає дешеву з мережі
Какие-то бесконечные Остапы БЕндеры(
Только БЕндер был человеком, который кодекс чтил, а эти - никогда.
И он в отличие от вас, Витренко энд компани, бедных не грабил!
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Каждой советской семье - отдельную квартиру к 2000 году, - Горбачёв.