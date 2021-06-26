Збільшивши видобуток газу, Україна може вийти на рівень енергонезалежності й навіть експортувати його за кордон, - Вітренко

Україна може настільки збільшити власний видобуток газу, щоб стати енергонезалежною і навіть почати продавати його за кордон.

Про це 25 червня в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Моя особиста оцінка, що можна збільшити видобуток, принаймні до 25 млрд м³ на рік при скороченні неефективного споживання. Це дозволить Україні вийти фактично на рівень енергонезалежності. Тобто ми не будемо імпортувати газ, ми навіть зможемо його експортувати в невеликих обсягах", – сказав він.



За словами голови "Нафтогазу", зараз в Україні приватні і державні компанії видобувають загалом до 20 млрд м³ газу на рік.



"До речі, приватні компанії збільшують видобуток. На жаль, це "Нафтогаз" в останні роки скорочував видобуток", – підкреслив Вітренко.





Також читайте: "Нафтогаз" просить ФДМ передати йому у власність і управління державні ТЕЦ, - Вітренко