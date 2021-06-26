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Не можна заохочувати Путіна за його конфронтаційну політику, - прем'єр-міністр Польщі Моравецький

Не можна заохочувати Путіна за його конфронтаційну політику, - прем'єр-міністр Польщі Моравецький

Президента РФ Володимира Путіна не слід заохочувати за його конфронтаційну політику.

Так глава уряду Польщі Матеуш Моравецький відреагував на пропозицію Франції та Німеччини провести саміт Росія-ЄС на вищому рівні, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім часом замість заспокоєння ситуації між Росією і її сусідами доходить до чергових акцій провокаційного характеру, до чергових актів агресії", - написав Моравецький в своєму Twitter.

🇪🇺 Premier @MorawieckiM w #Bruksela: W ostatnim czasie zamiast uspokojenia sytuacji pomiędzy Rosją a jej sąsiadami dochodzi do kolejnych akcji o charakterze prowokacyjnym, do kolejnych agresji. Nie możemy nagradzać prezydenta Putina za to, że prowadzi konfrontacyjną politykę. pic.twitter.com/0G0dzGPURa

— Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 25, 2021

Також читайте: Лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним, - Bloomberg

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило із посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз має шукати прямий контакт із Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.

Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі ініціативу оцінили позитивно.

Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - ​​прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.

МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.
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Нельзя! Это неизбежно ведёт к ядерной войне в пределе. Но Западная Европа поощряет...
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26.06.2021 15:27 Відповісти
за политику конфронтации пуйла нужно поощрить его утилизацией.
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26.06.2021 15:40 Відповісти
Толково придумано.
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26.06.2021 16:30 Відповісти
Жена говорит что это не он, а все с ним разговаривают.Кто врет?
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26.06.2021 16:20 Відповісти
Я согласен, что его нельзя поощрять. Надо отказаться от разговоров вообще?
Ну ОК, а как тогда из ситуации-то выходить, не разговаривая вообще?
И если нельзя разговаривать, как говорит Моравецкий, то значит ли это, что Европе надо выйти вообще из Минска и прочего? Закрыть все посольства может надо?
Что Моравецкий-то предлагает?
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26.06.2021 18:09 Відповісти
объясните это тупой германии и французкой проститутке....
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26.06.2021 19:10 Відповісти
Путин понимает, когда сбивают российский самолёт. Топят российский атомоход.
Тогда он сразу становится безобидным и даже хохмит: ОНА УТОНУЛА.
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26.06.2021 21:38 Відповісти
 
 