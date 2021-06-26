У Мінських домовленостях є проблеми, які вже не можна вирішити, - посол Німеччини Фельдгузен
Надзвичайний і Повноважний посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен не впевнена, що канцлер Ангела Меркель до кінця свого терміну заявить про те, що Мінські угоди неможливо виконати в нинішньому вигляді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю для ZN.UA.
Сама пані посол Німеччини заявляє, що в цих домовленостях є проблеми, які вирішити вже не можна.
"Я дуже поважаю своїх колег, які зараз працюють над цими проблемами, розробляли так звані кластери, тому що це креативний підхід до переорганізації Мінських угод, порядку їх виконання. Але ми знову бачимо: якщо одна сторона не хоче конструктивно працювати над цим, прогресу у нас немає", - додала Фельдгузен.
Топ коментарі
+16 Olha Olha
показати весь коментар26.06.2021 15:21
+14 Сергей Трофимов 7c913dc7
показати весь коментар26.06.2021 15:27
+14 Чайка Київ
показати весь коментар26.06.2021 15:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ок. У мене більше немає бажання перекладати з пустого в порожнє пан ненімець , доброго вечора
26.06.21 10:54https://censor.net/ru/news/3273664/razmyshlenie_chto_rossiya_mojet_napast_na_ukrainu_esli_ne_budet_gazovogo_tranzita_spekulyatsiya_posol
так чего плачешься?
https://twitter.com/ZeHelmet Шлем https://twitter.com/ZeHelmet @ZeHelmet https://twitter.com/ZeHelmet/status/1408824990460489728 2 ч
Может, Германия и газ не будет покупать?
Просто Германия и газ - сразу нехорошие аналогии с Аушвицем появляются)
и тем, у кого нет боевых действий от страны агрессора под видом гуманитарной помощи руцкому миру и ежедневных перемирных обстрелов с жертвами ... это никогда не понять
Бабка - явно путинский агент.
Существует только одна проблема - агрессия РФ. Путинских режим не хочет выполнять никаких договорённостей, в РФ заявляют что они вообще не при чём , и это Украина должна всё выполнять.
Какой порядок?!
Порядок может быть только один - прекратить огонь и все бандформирования РФ должны убраться с территории Украины за поребрик! Ну какой ещё порядок может быть? Если конечно с головой у Фельдгузен "порядок".
...вот и всё...*)
І СКЛАДАЄТЬСЯ ВРАЖЖЕННЯ, ЩО ТО НЕ НІМЦІ ЄВРЕЇВ
НАМАГАЛИСЯ ВИНИЩІТИ У ДРУГУ СВІТОВІ,
А ЄВРЕЇ ВИНИЩІЛИ НІМЦІВ І ТЕПЕР ЖИВУТЬ В ГЕРМАНІЇ.
Пива нет и неизвестно. (с)
...никто из третьих сторон, себе в ущерб вам не поможет...
...чем о тут всяких нищих фриков и мутных оскорбушников слухать...*)
https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2824346-echo/