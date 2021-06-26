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Новини Агресія Росії проти України
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Німеччина (7091) Меркель (1138) Донбас (22348) мінські угоди (2227) Фельдгузен (111)

У Мінських домовленостях є проблеми, які вже не можна вирішити, - посол Німеччини Фельдгузен

У Мінських домовленостях є проблеми, які вже не можна вирішити, - посол Німеччини Фельдгузен

Надзвичайний і Повноважний посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен не впевнена, що канцлер Ангела Меркель до кінця свого терміну заявить про те, що Мінські угоди неможливо виконати в нинішньому вигляді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю для ZN.UA.

Сама пані посол Німеччини заявляє, що в цих домовленостях є проблеми, які вирішити вже не можна.

"Я дуже поважаю своїх колег, які зараз працюють над цими проблемами, розробляли так звані кластери, тому що це креативний підхід до переорганізації Мінських угод, порядку їх виконання. Але ми знову бачимо: якщо одна сторона не хоче конструктивно працювати над цим, прогресу у нас немає", - додала Фельдгузен.

Також читайте: Венедіктова проти ідеї Зеленського про "стіну" з ОРДЛО: "Я як громадянин не готова ні від кого відгороджуватися"
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Топ коментарі
+16
ну, то купіть більше газу в цій "одной сторонє".спонсоруйте агресора.(Німіччина найбільше купляє газу в рф.)
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26.06.2021 15:21
+14
"Проблемы", "нельзя решить", "разрабатывали кластеры", "порядка их выполнения"...
Бабка - явно путинский агент.
Существует только одна проблема - агрессия РФ. Путинских режим не хочет выполнять никаких договорённостей, в РФ заявляют что они вообще не при чём , и это Украина должна всё выполнять.
Какой порядок?!
Порядок может быть только один - прекратить огонь и все бандформирования РФ должны убраться с территории Украины за поребрик! Ну какой ещё порядок может быть? Если конечно с головой у Фельдгузен "порядок".
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26.06.2021 15:27
+14
Проблема в тому, що в Україні немає кому це робити. Переляканий Янелох, під керівництвом фсб-шного дерьмака, здатен лише зализати фуйла.
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26.06.2021 15:30
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ну, то купіть більше газу в цій "одной сторонє".спонсоруйте агресора.(Німіччина найбільше купляє газу в рф.)
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26.06.2021 15:21 Відповісти
Фрау Фельдгузен не купує газ і взагалі немає ніякого відношення до газу , чи то норвежського чи то кацапського
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26.06.2021 15:51 Відповісти
фрау представляє ФРН,а не себе.
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26.06.2021 16:05 Відповісти
Пан Мельнік представляє Україну у Німеччині , але він не може бути відповідальним за те що Україна хандлює на мільярди доларів з країною агресором
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26.06.2021 18:41 Відповісти
Пан німець уявляє, що стане з Україною за тиждень, коли перестати торгувати з цими виродками? Пан готовий постачати в Україну, наприклад, нафтопродукти?
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26.06.2021 19:08 Відповісти
Я це добре уявляю але я не про це , я про подвійні стандарти. Панове , робите гешєфт з кацапами (?) , так о то курва і не тре тикати пальцем на тих ( на кого до речі кацапи НЕ нападали і теріторію не крали) хто також хандлює з ними.
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26.06.2021 19:45 Відповісти
Пан німець запросто може обійтись без ху%%остану, але не робить цього, бо кармани набиває. А у нас це в основному питання виживання. Де Ви таких словечок нахватались?
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26.06.2021 20:55 Відповісти
Читай вище .
Ок. У мене більше немає бажання перекладати з пустого в порожнє пан ненімець , доброго вечора
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26.06.2021 21:42 Відповісти
Хенде хох!
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27.06.2021 14:20 Відповісти
а чего тогда нос сует не в свое дело?

26.06.21 10:54https://censor.net/ru/news/3273664/razmyshlenie_chto_rossiya_mojet_napast_na_ukrainu_esli_ne_budet_gazovogo_tranzita_spekulyatsiya_posol
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26.06.2021 16:14 Відповісти
Без волшебного пенделя сытые немецкие бюргеры не могут. К тому же предвыборная компания идет.
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26.06.2021 16:27 Відповісти
По-перше це якраз її справа, вона посол в Україні а не в Монголії, а по друге це було інтерв'ю в якому вона відповідала на питання і висловлювала свою точку зору, не бачу тут жодних проблем
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26.06.2021 18:35 Відповісти
сам написал https://censor.net/ru/comments/locate/3273689/01921444-a940-73bc-aa6c-6bb062138338?
так чего плачешься?
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26.06.2021 18:42 Відповісти
В якому місці я плачусь ?? Я спілкуюсь, дискутую і хамло не вмикаю якщо людина норм. спілкується
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26.06.2021 19:52 Відповісти
https://twitter.com/ZeHelmet

https://twitter.com/ZeHelmet Шлем https://twitter.com/ZeHelmet @ZeHelmet https://twitter.com/ZeHelmet/status/1408824990460489728 2 ч

Может, Германия и газ не будет покупать?
Просто Германия и газ - сразу нехорошие аналогии с Аушвицем появляются)
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26.06.2021 22:14 Відповісти
Навсегда.
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26.06.2021 15:34 Відповісти
В любом договоре существует проблема с его односторонним изменением ранее подписавшейся стороной, именно из за этого договора имеют хоть какое то значение, большее, чем у туалетной бумаги.
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26.06.2021 15:23 Відповісти
посєму нада заглянуть в глаза.
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26.06.2021 15:23 Відповісти
и это правда! там есть проблемы, а самая главная - брехливая раша с ее имперскими амбициями и пятаком торчащим во всех военных конфликтах в мире...
и тем, у кого нет боевых действий от страны агрессора под видом гуманитарной помощи руцкому миру и ежедневных перемирных обстрелов с жертвами ... это никогда не понять
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26.06.2021 15:24 Відповісти
Украине нужно требовать вводить следующий уровень санкций против РФ, потому что они не прекращают своей агрессии против Украины и продолжают оккупировать территории Украины и мешают Украине развиваться. русские вцепились, как пиявки и пьют кровь Украины. Санкциями нужно их выжигать!
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26.06.2021 15:25 Відповісти
Проблема в тому, що в Україні немає кому це робити. Переляканий Янелох, під керівництвом фсб-шного дерьмака, здатен лише зализати фуйла.
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26.06.2021 15:30 Відповісти
Скажи спасибо тому кто эти договоренности подписал !!
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26.06.2021 16:41 Відповісти
Хто і які?
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26.06.2021 17:11 Відповісти
А ще більше тому, хто їх написав.
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26.06.2021 23:03 Відповісти
То нехай залиже до смерті.
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26.06.2021 19:10 Відповісти
Нало требовать обязательно. Только кому и от кого. Зеленский требовать будет? Он для политиков мирового уровня просто глупый мальчишка со своими детскими фантазиями. Что до ЕС, там у Плешивого союзников тоже хватает. Меркель, Макрон, Орбан - это только первые лица
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26.06.2021 15:34 Відповісти
"Проблемы", "нельзя решить", "разрабатывали кластеры", "порядка их выполнения"...
Бабка - явно путинский агент.
Существует только одна проблема - агрессия РФ. Путинских режим не хочет выполнять никаких договорённостей, в РФ заявляют что они вообще не при чём , и это Украина должна всё выполнять.
Какой порядок?!
Порядок может быть только один - прекратить огонь и все бандформирования РФ должны убраться с территории Украины за поребрик! Ну какой ещё порядок может быть? Если конечно с головой у Фельдгузен "порядок".
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26.06.2021 15:27 Відповісти
Меркельша решила похерить Минские соглашения, чтобы снять санкции с Рашки. Иначе -
В Минских договоренностях есть проблемы, которые уже нельзя решить, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8078
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26.06.2021 15:30 Відповісти
Какая разница между Меркель и Зеленским? -- Меркель нравится немцам и не нравится украинцам... ...а Зеленский нравится только украинцам.

...вот и всё...*)
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26.06.2021 16:17 Відповісти
"Минские" с их пунктами и очередностью- невыполнимы. Но пусть дальше болтают и обсуждают. Время идёт- санкции продолжаются. Если в этом и есть замысел, то "минские" не такие уж и плохие.
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26.06.2021 15:34 Відповісти
Минские-минскими, а санкции- санкциями. Чтобы с Московии сняли санкции, они должны вывести войска с ОРДЛО и с Крыма.
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26.06.2021 19:37 Відповісти
ОТ ПОДИВИШСЯ НА ПОВЕДІНКУ ГЕРМАНЦІВ І...
І СКЛАДАЄТЬСЯ ВРАЖЖЕННЯ, ЩО ТО НЕ НІМЦІ ЄВРЕЇВ
НАМАГАЛИСЯ ВИНИЩІТИ У ДРУГУ СВІТОВІ,
А ЄВРЕЇ ВИНИЩІЛИ НІМЦІВ І ТЕПЕР ЖИВУТЬ В ГЕРМАНІЇ.
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26.06.2021 15:35 Відповісти
Там только одна проблема... Фашистская Федерация и ее газпромоские прикормыши. Нет Террорашки - нет проблем!
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26.06.2021 15:36 Відповісти
Что анка, Украина мешает фрау рибентроп ***** вытащить на самит ЕС? Рибентроп же "минск-2" писала, на пару с моржовой звиздой! Пора переходить на просто"Минск" (1), так как фуйню придуманный рибентропшой и ******, не возможно выполнить...
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26.06.2021 15:59 Відповісти
а германия и не должна ничего решать...решают конфликтующие стороны.и это точно написано в минских.
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26.06.2021 16:10 Відповісти
Вам и карты в руки -- сдавайте! *)
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26.06.2021 16:12 Відповісти
нам то чего? санкции раиське капают на больное место.вот и пусть капают.
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26.06.2021 16:16 Відповісти
То есть -- банкуете не вы.

Пива нет и неизвестно. (с)
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26.06.2021 16:19 Відповісти
Сдался бы, но не могу свою цюцюрку в свинособаку совать! Извини лишнехромосом, от вас русским духом тошнит...
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26.06.2021 16:54 Відповісти
Взагалі то якраз Мінські домовленості ніяк не вирішуються. Окрім того, що війни як би нема - вона прикрита ковпаком, під назвою Мінські домовленості. А самі домовленості в інтересах третіх сторін, і взагалі поза інтересами сторін конфлікту.
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26.06.2021 16:21 Відповісти
Та идите уже под Офис Предателей и сделайте его обратно Администрацией Президентов!
...никто из третьих сторон, себе в ущерб вам не поможет...
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26.06.2021 16:26 Відповісти
Безумовно є проблеми, тому фр. Ріббентроп прислала нам фельдгузно(фельдзадницю), з натяком.
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26.06.2021 16:26 Відповісти
Заявить - і піде на пенсію глушити пиво, чи рейнське вино.
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26.06.2021 16:27 Відповісти
И правильно сделает.
...чем о тут всяких нищих фриков и мутных оскорбушников слухать...*)
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26.06.2021 16:45 Відповісти
Не уважаемая, а ты чьё за 11.8 ****** здесь красуешься, от сытной жизни? Или ***** запретило в мусорные баки лазить?
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26.06.2021 17:02 Відповісти
Пиво ваше-пісі Асі. Пийте.
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26.06.2021 19:11 Відповісти
фАШИКИ ИХ НЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ
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26.06.2021 18:42 Відповісти
ну НИЧЁ АРАБЫ ИМ ПОКАЖУТ ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ
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26.06.2021 18:44 Відповісти
В союзе с курдами и турками.
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26.06.2021 19:38 Відповісти
Так называемые кластеры макрона-путинской подстилки,- есть ничто иное, как Мюнхенский сговор 2:
https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2824346-echo/
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26.06.2021 20:00 Відповісти
Согласно его кластерам пошагово будет реализоваться только капитуляция Украины и ее присоединение к ОРДЛУ.
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26.06.2021 20:07 Відповісти
так ведь сами "минские соглашения" - это и есть предательство и капитуляция Украины ! Их категорически нельзя выполнять.
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26.06.2021 20:25 Відповісти
Для дебілів саме так.
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27.06.2021 11:21 Відповісти
Нема там ніяких проблем - путєн повинен вивести зброю та своїх вбивць... А якщо не виводить, треба посилювати санкції, а не отримувати хабарі від ху#ла...
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26.06.2021 23:48 Відповісти
Ніякі санкції не поможуть, якщо українці не хочуть відібрати окуповані території військовим шляхом, а це треба було зробити ще в 2018 р. А капітулянтські домовленості не можна було підписувати ні в якому разі, їх підписали, бо шкода було свого бізнесу.
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27.06.2021 07:34 Відповісти
Тільки дебіли не розуміють, що їх обидві сторони підписували не задля того, щоб дослівно виконувати.
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27.06.2021 11:19 Відповісти
Тільки дебіли не розуміють, що найкращий захист і оборона -- це атака і наступ.
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27.06.2021 18:03 Відповісти
 
 