Збій у роботі "ПриватБанку": з карт деяких клієнтів повторно списувалися кошти

В результаті технічного збою в роботі "ПриватБанку" з карт деяких клієнтів банку повторно списувалися кошти і некоректно відображався залишок на картці.

Про це прессекретар банку Олег Серга повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Прошу вибачення у деяких клієнтів нашого банку, які через прикрий збій сьогодні стикнулися з повторним списанням коштів за деякими картками та некоректним відображенням та використанням доступного залишку за карткою. Наші фахівці працюють над вирішенням проблеми", - резюмував прессекретар "Приватбанку".

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Він підкреслив, що некоректно списані суми будуть повернені протягом доби.

"Ще раз приносимо вибачення за надані незручності", - резюмував прессекретар "Приватбанку"

Тим часом, клієнти банку обурені таким "збоєм" в роботі установи і висловлюють своє невдоволення у коментарях під постом.







