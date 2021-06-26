Збій у роботі "ПриватБанку": з карт деяких клієнтів повторно списувалися кошти
В результаті технічного збою в роботі "ПриватБанку" з карт деяких клієнтів банку повторно списувалися кошти і некоректно відображався залишок на картці.
Про це прессекретар банку Олег Серга повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Прошу вибачення у деяких клієнтів нашого банку, які через прикрий збій сьогодні стикнулися з повторним списанням коштів за деякими картками та некоректним відображенням та використанням доступного залишку за карткою. Наші фахівці працюють над вирішенням проблеми", - резюмував прессекретар "Приватбанку".
Він підкреслив, що некоректно списані суми будуть повернені протягом доби.
"Ще раз приносимо вибачення за надані незручності", - резюмував прессекретар "Приватбанку"
Тим часом, клієнти банку обурені таким "збоєм" в роботі установи і висловлюють своє невдоволення у коментарях під постом.
Будь ласка, зачекайте...
очереди были всегда к операторам. для этого есть приват24 на телефоне и круглосуточная техподдержка там чтобы задать вопрос.
большинство операций делается со смартфона. от заказа карты до страховки на авто
вот что выбешивает - не работают отделения по субботам. это большой минус
2-е) в чате Пр24 аналогичная ситуация, бот пишет что у них проблемы и на этом все заканчивается. Обещает вернуть деньгии до 20:00 но в итоге по сей час нихрена ничего не произошло.
3-е) Когда будете оформлять целевые выплаты там субсидия или монитезация льгот без этойа физической бумажки ни одна государственная служба перечислять не будет даже при наличи у вас электронных реквизитов вытянутых через Пр24, только физ. бумажку (С этим сталкивался лично и буквально недавно)
4-е) Допустим вы или ты был клиентом одного из банков, а тут тебе захотелось стать клиентом ПБ. Как ты это сделаешь? Если сейчас у них такая процедура даже при смене карты ты проходишь полную персонализацию начиная с подписи у клерка в планшете и заканчивая тем, что тебя по новой нужно сфоткать.
Короче не мути воду. Много вопросов нельзя сделать с банков не присутствуя физически. Зрозумыв, умник?!
_А как вы думали, Анна? Вы отдали свои деньги в банк каким-то чужим, посторонним людям - и с этого момента эти деньги уже не вполне ваши: вы ими владеете (пока что), но уже не распоряжаетесь всецело по своей воле. Тяжело людям такие простые и очевидные вещи доходят... Только через боль и потери.
сьогодні закрию розрахункові рахунки
Ну списали у меня сегодня гривен 500, через 2 часа они опять появились на счету.
12 лет я был клиентом Рай фай, но когда во власть пришёл дважды судимый, я забрал всё до шекеля и стал сразу снимать всё что приходило. Сейчас "ПОЧТАЛЬЁН" самый надёжный друг пенсов. А крикунов и зазывал в реформы и обезналичивание - учитесь посылать наХ.