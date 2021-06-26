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Робити щеплення проти коронавірусу можна людям із будь-яким рівнем антитіл, - представниця ВООЗ Вуйнович

Робити щеплення проти коронавірусу можна людям із будь-яким рівнем антитіл, - представниця ВООЗ Вуйнович

Наразі сплеск захворюваності на коронавірус спостерігається у Великій Британії, Росії та Португалії.

Про це заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Меліта Вуйнович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, пандемію можна зупинити цього року, але тільки спільними зусиллями. Вона зазначила, що вакцинація проти COVID-19 може проводитися за будь-якого рівня антитіл.

Вуйнович заявила, що, за попередніми даними, коронавірус "став другою причиною смертності в багатьох країнах".

"На першому місці - інфаркт міокарда, але ковід піднімається... Звичайно, кожна країна робить свої розрахунки і аналізи, але треба зрозуміти, що світ зустрівся з дуже серйозною загрозою", - вважає представниця ВООЗ.

За її словами, робити щеплення проти COVID-19 можна навіть людям, у яких є антитіла.

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"Якщо у вас є антитіла, це не означає, що вакцина завдасть вам якоїсь шкоди. Це неправда. Не дивлячись на рівень титрів антитіл, можливо безпечно вакцинуватися", - повідомила Вуйнович.

Як вважає представниця ВООЗ, зупинити пандемію "треба цього року", але "зусиль однієї людини недостатньо".

"Пандемія - це не погода, це не клімат, ми можемо впливати на неї. Це пандемія поведінки, це питання до людства, чи зможемо ми відразу зробити все від нас залежне, щоб зупинити пандемію", - додала фахівець.
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Топ коментарі
+11
... и любым названием вакцины!
А какая разница?!
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26.06.2021 15:59
+8
причитал "с любым уровне интеллекта"
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26.06.2021 16:09
+8
А зоопарк вакцин которые скльопали за полгода...еще даст жару...
Вирусу это только на руку...боюсь алфавита не хватит мутации обозначать...
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26.06.2021 16:47
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Такой статистики в открытых данных нет.
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26.06.2021 19:42 Відповісти
Тогда на чем основаны Ваши гробокопательские прогнозы?
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26.06.2021 19:44 Відповісти
Копать могилы будут для вакцинированных.
Не вакцинированные смогут в этом убедиться.
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26.06.2021 20:32 Відповісти
Адепты победы коммунизма точно так же писали.
П.С. Кстати, слово "невакцинированные" пишется слитно.
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26.06.2021 21:00 Відповісти
Слитно, раздельно - лишь бы не вакцинировались. Ожегов простит.
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26.06.2021 21:31 Відповісти
Вам так страстно хочется побольше жертв среди украинцев? Почему?
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26.06.2021 22:03 Відповісти
Украинцы обладают мощным здравым смыслом: если власть заботится о гражданах во время пандемии, но при этом не отменяет коммуналку, не уменьшает налоги, аренду, не выдаёт денег, а лишь насильно старается побольше народу обколоть, то "коронавирус" - это лишь информационный повод для того, чтобы ввести неизвестные вещества как можно большему числу людей.
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26.06.2021 22:33 Відповісти
По Вашей теории, получается, что самые глупые в мире израильтяне. Ничего не смущает в таком выводе?
П.С. Здравый смысл - это толща предрассудков, накопленная к восемнадцати годам. А. Эйнштейн.
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26.06.2021 22:54 Відповісти
А почему израильтяне не могут быть самыми глупыми в мире ?
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26.06.2021 23:31 Відповісти
Одна из причин в том, что есть Вы.
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27.06.2021 00:15 Відповісти
Израильтяне вакцинировали всё население, а потом снова начали носить маски.
То есть вакцина их так и не защитила ?
И это всё от большого ума ?
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27.06.2021 04:38 Відповісти
В Израиле с 10 июня по сей день ни одной смерти от ковида. В Украине за это время 762 смерти от ковида. И это всё от большого ума?
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27.06.2021 09:46 Відповісти
Это бла-бла-бла СМИ, где работают соплеменники израильтян.
Они прибрали к рукам медиа, и думают, что могут пудрить мозги остальному человечеству.
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27.06.2021 10:57 Відповісти
Надо же, а в январе 2021, когда в Израиле по 90-100 смертей от ковида было, там что по-Вашему, только истинные арийцы работали?
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27.06.2021 11:10 Відповісти
Когда им надо - они пишут про 90-100 умерших "от ковида".
А когда не надо - пишут, что ни одной смерти.
Главное - верить евреям.
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27.06.2021 16:30 Відповісти
Весь мир против Вас. Прям Матрица какая-то.
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27.06.2021 16:44 Відповісти
Я говорю: главное - всегда верить евреям.
А вы - про "весь мир"...
Чувствуете разницу ?
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27.06.2021 22:20 Відповісти
Все мировое еврейство против https://censor.net/ru/user/50367.
Полегчало?
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27.06.2021 22:25 Відповісти
Не надо приравнивать всё мировое еврейство к Хабаду.
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28.06.2021 02:18 Відповісти
Вы уже сами себе советы даете? Это же Вы писали - "Главное - верить евреям."
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28.06.2021 09:23 Відповісти
Прочти в ЛЮБОМ МЕД-СПРАВОЧНИКЕ что от ВИРУСОВ вакцин НЕТ и НИКОГДА НЕ БЫЛО !!
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27.06.2021 00:05 Відповісти
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27.06.2021 00:18 Відповісти
Заставить гоев платить за борьбу с тем, чего нет.
Это записано не в медсправочнике, а в других программных документах.
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27.06.2021 04:42 Відповісти
Нормальні давно зрозуміли: ви хочете заштрикати вашими "чарівними і універсальними" вкацинками всіх. І діток, і молодь, і вагітних, і людей з хронічними хворобами.
Посадити людство на голку з вашим варивом.
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27.06.2021 00:45 Відповісти
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