Вимагаємо припинення репресій щодо українців і кримських татар в окупованому Криму, - МЗС

У День кримськотатарського прапора Україна вимагає від Росії припинити репресії щодо українців і кримських татар в окупованому Криму, а також закликає міжнародну спільноту вжити додаткових заходів політико-дипломатичного тиску на країну-агресора.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, як і сімдесят сім років тому, російська окупаційна адміністрація намагається зруйнувати кримськотатарську ідентичність. Знищується пам’ять про кримськотатарські національні символи, грубо порушуються культурні, мовні та релігійні права корінного народу Криму.

Російська окупаційна адміністрація проводить системну політику утисків усіх релігійних спільнот, знищує релігійні пам’ятки кримських татар, проводить незаконні археологічні розкопки та перевозить культурні артефакти з Криму на територію Російської Федерації, використовуючи їх як політичний інструмент задля демонстрації зв’язку між півостровом і царською, радянською та сучасною Росією", - наголошується у заяві.

Читайте також: Закликаємо Росію поважати свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей і вимагаємо припинення окупації Криму, - посольство США

У МЗС підкреслили, що Україна засуджує політику держави-агресора, спрямовану на знищення кримськотатарської ідентичності, обмеження можливостей використання національної символіки, зокрема прапора, порушення прав на здобуття освіти рідною мовою, знищення національних культурних і релігійних пам’яток, пропагування мови ворожнечі та насаджування дискримінації за етнічними та релігійними ознаками.

"Цього дня вкотре нагадуємо Росії про необхідність виконання своїх зобов’язань як держави-окупанта та вимагаємо припинення репресій щодо українців та кримських татар, виконання Наказу Міжнародного Суду ООН від 19 квітня 2017 року та скасування заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Закликаємо міжнародну спільноту вжити додаткових заходів політико-дипломатичного тиску на РФ та захистити гуманітарне право та права людини на тимчасово окупованому півострові", - зазначили у відомстві.

Читайте також: Кримськотатарський прапор - наш спільний символ боротьби за повернення Криму додому - в Україну, - Офіс Президента. ФОТО

26 червня відзначається День кримськотатарського прапора, датою святкування якого обрано перший день роботи першої сесії Курултаю кримськотатарського народу II скликання.

Саме 26 червня 1991 року, після понад 73-річної вимушеної перерви, відбулося відродження Курултаю кримськотатарського народу, найвищого національного інституту корінного народу Криму. Тож 26 червня відзначаємо ще й тридцяту річницю відродження Курултаю кримськотатарського народу.

Кримськотатарський прапор було затверджено Першим Курултаєм кримських татар у 1917 році. У різний час він зазнавав репресій і заборон. Навіть зображення кримськотарского прапора в місцях депортації кримських татар - поселеннях Середньої Азії та Сибіру - вважалося злочином проти радянської влади.