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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (14081) МЗС (4022) прапор (472) кримські татари (1997)

Вимагаємо припинення репресій щодо українців і кримських татар в окупованому Криму, - МЗС

Вимагаємо припинення репресій щодо українців і кримських татар в окупованому Криму, - МЗС

У День кримськотатарського прапора Україна вимагає від Росії припинити репресії щодо українців і кримських татар в окупованому Криму, а також закликає міжнародну спільноту вжити додаткових заходів політико-дипломатичного тиску на країну-агресора.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, як і сімдесят сім років тому, російська окупаційна адміністрація намагається зруйнувати кримськотатарську ідентичність. Знищується пам’ять про кримськотатарські національні символи, грубо порушуються культурні, мовні та релігійні права корінного народу Криму.

Російська окупаційна адміністрація проводить системну політику утисків усіх релігійних спільнот, знищує релігійні пам’ятки кримських татар, проводить незаконні археологічні розкопки та перевозить культурні артефакти з Криму на територію Російської Федерації, використовуючи їх як політичний інструмент задля демонстрації зв’язку між півостровом і царською, радянською та сучасною Росією", - наголошується у заяві.

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У МЗС підкреслили, що Україна засуджує політику держави-агресора, спрямовану на знищення кримськотатарської ідентичності, обмеження можливостей використання національної символіки, зокрема прапора, порушення прав на здобуття освіти рідною мовою, знищення національних культурних і релігійних пам’яток, пропагування мови ворожнечі та насаджування дискримінації за етнічними та релігійними ознаками.

"Цього дня вкотре нагадуємо Росії про необхідність виконання своїх зобов’язань як держави-окупанта та вимагаємо припинення репресій щодо українців та кримських татар, виконання Наказу Міжнародного Суду ООН від 19 квітня 2017 року та скасування заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Закликаємо міжнародну спільноту вжити додаткових заходів політико-дипломатичного тиску на РФ та захистити гуманітарне право та права людини на тимчасово окупованому півострові", - зазначили у відомстві.

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26 червня відзначається День кримськотатарського прапора, датою святкування якого обрано перший день роботи першої сесії Курултаю кримськотатарського народу II скликання.

Саме 26 червня 1991 року, після понад 73-річної вимушеної перерви, відбулося відродження Курултаю кримськотатарського народу, найвищого національного інституту корінного народу Криму. Тож 26 червня відзначаємо ще й тридцяту річницю відродження Курултаю кримськотатарського народу.

Кримськотатарський прапор було затверджено Першим Курултаєм кримських татар у 1917 році. У різний час він зазнавав репресій і заборон. Навіть зображення кримськотарского прапора в місцях депортації кримських татар - поселеннях Середньої Азії та Сибіру - вважалося злочином проти радянської влади.
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Топ коментарі
+2
Вимагаємо припинення репресій щодо українців і кримських татар в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 8753

...
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26.06.2021 17:06
+1
В ходе столкновений между сторонниками и противниками сближения Крыма с Россией пострадали около 20 человек. В министерстве здравоохранения республики сообщили, что за помощью медиков обратились семь человек.

Сложно в интернете найти? Или чтобы ляпнуть?
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26.06.2021 17:01
+1
Стали, сотни политзаключенных и батальон "Крым" на востоке Украины.
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26.06.2021 17:11
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Те постоянно кого-то призывают, а зебизяны всё требуют!
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26.06.2021 16:37 Відповісти
В ходе столкновений между сторонниками и противниками сближения Крыма с Россией пострадали около 20 человек. В министерстве здравоохранения республики сообщили, что за помощью медиков обратились семь человек.

Сложно в интернете найти? Или чтобы ляпнуть?
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26.06.2021 17:01 Відповісти
Стали, сотни политзаключенных и батальон "Крым" на востоке Украины.
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26.06.2021 17:11 Відповісти
Не спорю.
...но тогда уже оккупация началась...
А надо было валить кацапаов сразу!

Была такая массовая надежда -- татары начнут, а Украина поддержит.
Я не осуждаю... -- мы все, Совка больные дети -- хлебать-не-расхлебать...
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26.06.2021 17:16 Відповісти
Надо было. Но для этого тупин и забрал к себе овоща. И трубил на весь мир о нелегитимности правительства Украины. А все страны мира в ступоре наблюдали все это, все еще не веря что вот так выглядит рашистский фашизм.
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26.06.2021 17:20 Відповісти
Не был ты просто в моей шкуре в Крыму. Я знаю о чем пишу. Не на диване сидел.
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26.06.2021 17:35 Відповісти
Вимагаємо припинення репресій щодо українців і кримських татар в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 8753

...
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26.06.2021 17:06 Відповісти
а зеля против
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26.06.2021 17:43 Відповісти
https://twitter.com/Ogrysko https://twitter.com/Ogrysko Volodymyr Ogrysko @Ogrysko
Залізна завіса над Московією опускається. Щойно МЗС РФ заявило, що не рекомендує росіянам виїжджати до США і ще …110 країн, з якими США мають угоди про правову допомогу. Наче, щоб уберегти росіян від арешту. По суті-щоб сиділи вдома і як казали в СРСР «не высовывались». Вітаємо!
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26.06.2021 19:58 Відповісти
 
 