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Євросоюз визнаватиме паспорти вакцинації, проведеної в Україні, але з Ізраїлем і США потрібно домовлятися окремо, - МОЗ

Євросоюз визнаватиме паспорти вакцинації, проведеної в Україні, але з Ізраїлем і США потрібно домовлятися окремо, - МОЗ

В Україні незабаром розпочнеться видача міжнародних сертифікатів вакцинації. Наша держава і Європейський Союз домовляться про взаємне визнання документів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник глави Міністерства охорони здоров'я Ярослав Кучер в ефірі телеканалу "Україна 24".

"З ЄС буде домовленість, ми є у всіх робочих групах, ми вже навіть обмінялися відповідними ключами для перевірки правильності та актуальності виданих сертифікатів, ми протестували деякі речі. Але з Ізраїлем, США та іншим країнами, які не в ЄС, треба буде домовлятися окремо", - сказав він.

Кучер підкреслив, що цей процес вже триває, цим займається МЗС. "Сертифікат діятиме стільки ж, скільки у Європі. Там є три терміни. Наступного тижня вже буде фіналізовано нормативний документ, який це регулюватиме. Щоб не було жодних спекуляцій, то ми поговоримо про це вже у вівторок", - зазначив заступник голови МОЗ.

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Він повідомив, що наступного місяця планується запускати через додаток "Дія" саме видачу сертифіката для людей, які отримали дві дози вакцини. "Я вчора отримав другу, протестував видачу міжнародного свідоцтва на собі, причому робив це в різних місцях, щоб перевірити, як це працює. Непогано працює", - запевнив заступник міністра.

За його словами, додаток "Дія" буде синхронізовано із системою E-Health. "Користувач робить запит на отримання цього сертифіката, і тоді система E-Health підтягнеться, так задумано. Для подорожей у країни ЄС ви прикордоннику на кордоні можете показати QR-код, він його тим чи іншим способом просканує, і він буде бачити, що справді ця людина отримала щеплення і це підтверджено державою", - сказав Кучер.

На першому етапі запустять сертифікати з повною вакцинацією, але паралельно триває розробка для тих, хто перехворів і, відповідно, за тестами.

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Топ коментарі
+8
Бумажка за подписью семейного врача, написанная от руки -- это далеко не паспорт.

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26.06.2021 17:22
+6
Как я понял, тех кого привили короноваком пролетают
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26.06.2021 17:41
+5
ес не признает прививку несертифицированной в ес вакциной
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26.06.2021 17:47
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180 дней булет признавать?? А потом что...еще раз ширяться???😁
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26.06.2021 17:15 Відповісти
Эти твари в аэропортах чхали на иностранцев которые имеют сертификаты о прививках, или переболели, им толька лишь рубить капусту на тестах по заоблачным ценам, при этом шарамыжныки на бусах возят в Европу народ по фальшивым сертификатам по 20 евро и Европа это не видит.
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26.06.2021 20:53 Відповісти
Бумажка за подписью семейного врача, написанная от руки -- это далеко не паспорт.

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26.06.2021 17:22 Відповісти
https://lenta.ru/news/2021/06/25/poorilonmask/ Илон Маск распродал недвижимость и поселился в лачуге
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26.06.2021 17:41 Відповісти
Как я понял, тех кого привили короноваком пролетают
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26.06.2021 17:41 Відповісти
Откуда вы это поняли?
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26.06.2021 17:46 Відповісти
ес не признает прививку несертифицированной в ес вакциной
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26.06.2021 17:47 Відповісти
ЕС признаёт короновак так как его признала МОЗ. Вакцинированные короноваком смогут свободно перемещаться в ЕС и по ЕС. Другое дело что в ЕС короновак пока не применяется. Не путайте.
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26.06.2021 18:03 Відповісти
нет
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26.06.2021 18:16 Відповісти
Да. Уже признаёт. У меня на днях знакомый поехал в Германию с сертификатом на коронавак. Всё прокатило.
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26.06.2021 18:23 Відповісти
ага. правда сертификаты еще не запустили. но ваш знакомый уже с ним пересекал границу.
пустили его потому, что у него был тест пцр за 72 часа. не знаю, требуют ли немцы сейчас 10 дневный карантин и повторное тестирование
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26.06.2021 18:35 Відповісти
лично короновак видал ?
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26.06.2021 19:40 Відповісти
Не признает. Не врите.
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26.06.2021 18:38 Відповісти
И ковидшелом тоже...
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26.06.2021 19:52 Відповісти
Очередная ложь! А почему же до сих пор не признали?
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26.06.2021 17:58 Відповісти
Что не признали? ААААА держи вора!!!! А то что в самой ЕС сертификаты начнут действовать только с 01.07.2021. вам пофигу. Лишь бы ляпнуть.
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26.06.2021 18:05 Відповісти
Вы уж как то опрелелитесь...действуют или не действуют...😁
А то в одном посте они у вас действубт...а в другом уже нет..

ua sharaban
Да. Уже признаёт. У меня на днях знакомый поехал в Германию с сертификатом на коронавак. Всё прокатило
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26.06.2021 19:45 Відповісти
Ты поедь со своим коронаваком в Германию. Потом поделишься впечатлениями ))).
И не хами незнакомым людям.
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26.06.2021 19:56 Відповісти
ну так договаривайтесь. вы бы своих шлюх отправили этот вопрос прорабатывать. а то только деньги на них тратите. подсунили бы под директора пфайзера в прошлом году две-три сосны, давно бы уже все закончилось.
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26.06.2021 18:18 Відповісти
Евросоюз будет признавать паспорта вакцинации, проведенной в Украине
...правда, Минздрав не предупредил, что признание распространяется только на сертифицированные в ЕС вакцины...
...но, то такэ -- хто має, той і зможе...
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26.06.2021 18:23 Відповісти
ну так умные люди и прививаются только такими вакцинами. но их будет в итоге не более 27%.
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26.06.2021 18:47 Відповісти
Вот это хорошая новость. Надеюсь, уже появились "товарисчи- предприниматели", которые предоставляют такие паспорта вакцинации, без самой вакцинации? А то знаете ли, есть некий запрос у некоторых, на это дело
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26.06.2021 18:42 Відповісти
Да нормально все будет...
Если есть спрос...значит будет и предложение...фундаментальный закон рынка...
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26.06.2021 19:51 Відповісти
Надеюсь)
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26.06.2021 20:12 Відповісти
Опять Израиль ,сильно высоко себя ценит, может пора и нам так себя позиционировать?Хотя бы по отношению к избранным...
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26.06.2021 21:49 Відповісти
в Ізраїлі знову спалах епідемії,бо всі дружно "забили" на карантинні заходи..
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27.06.2021 11:13 Відповісти
Условия договорённости со Штатами следующие - американский паспорт одновременно является паспортом вакцинации. Мы не ведем централизованного реестра и вести не будем.
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27.06.2021 00:16 Відповісти
 
 