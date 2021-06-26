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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27076) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Ворог від початку доби 9 разів порушив перемир'я, один воїн загинув, - пресцентр штабу ООС

Ворог від початку доби 9 разів порушив перемир'я, один воїн загинув, - пресцентр штабу ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, із метою подальшого звинувачення української сторони в порушенні режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку доби зафіксовано 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

Поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь із мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Унаслідок обстрілу один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення, несумісного з життям. Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття родині загиблого.

Неподалік Гнутового ворог двічі обстріляв українських захисників із мінометів 120-го і 82-го калібрів.

Також читайте: Бойовики перешкоджають роботі СММ ОБСЄ на Донбасі, - звіт місії

У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.

Біля Красногорівки російські окупанти тричі обстріляли наші позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь".

Також читайте: У Мінських домовленостях є проблеми, які вже не можна вирішити, - посол Німеччини Фельдгузен
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Топ коментарі
+12
Спочивай з миром, Герой....

Враг 26 июня нарушил перемирие 9 раз, погиб один украинский воин, - пресс-центр штаба ООС - Цензор.НЕТ 8379
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26.06.2021 18:00
+10
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
Враг 26 июня нарушил перемирие 9 раз, погиб один украинский воин, - пресс-центр штаба ООС - Цензор.НЕТ 7207

...
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26.06.2021 18:05
+1
Будь проклята. кремлёвская шизоидная крыса....Ответишь за все смерти.... Сдохни мучительно и гори в Аду...
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26.06.2021 19:26
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Спочивай з миром, Герой....

Враг 26 июня нарушил перемирие 9 раз, погиб один украинский воин, - пресс-центр штаба ООС - Цензор.НЕТ 8379
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26.06.2021 18:00 Відповісти
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
Враг 26 июня нарушил перемирие 9 раз, погиб один украинский воин, - пресс-центр штаба ООС - Цензор.НЕТ 7207

...
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26.06.2021 18:05 Відповісти
УБЛЮДОЧНОЕ, ты хоть само поняло, шо тут накалякало?
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26.06.2021 18:28 Відповісти
а используюца на передовой разрешенные 60мм минометы?
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26.06.2021 18:25 Відповісти
Марш в вышиванках и национальных крымскотатарских нарядах состоялся в Одессе.
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26.06.2021 18:46 Відповісти
Вот зайдет на два этих сайта какой-нибудь немец или американец, который НЕ патриот ни украинский, ни дэнээровский(российский), прочитает два сообщения и глянув на карту сообразит, что речь идет об одном и том же событии

В вечерней сводке отмечается: "С начала суток зафиксировано 9 обстрелов позиций Объединенных сил.
Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огоньИсточник: https://censor.net/ru/n3273701

Донецк, 26 июн - ДАН. Военнослужащие ДНР открыли ответный огонь по позициям украинской армии, с которых сегодня утром велись обстрелы Донецка и юга Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
Сегодня утром украинская армия открыла минометный огонь по https://dan-news.info/defence/vojska-kieva-vypustili-dva-desjatka-120-mm-min-po-severnoj-okraine-donecka.html северной и https://dan-news.info/defence/ukrainskie-vojska-vypustili-17-min-po-zapadnoj-okraine-donecka.html западной окраинам Донецка, ...

увидит, что тут слово против слова ....
Как ему понять кто начинал, а кто отвечал? Как понять кто виноват?
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26.06.2021 18:58 Відповісти
Будь проклята. кремлёвская шизоидная крыса....Ответишь за все смерти.... Сдохни мучительно и гори в Аду...
показати весь коментар
26.06.2021 19:26 Відповісти
 
 