Ворог від початку доби 9 разів порушив перемир'я, один воїн загинув, - пресцентр штабу ООС
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, із метою подальшого звинувачення української сторони в порушенні режиму припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку доби зафіксовано 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил.
Поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь із мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Унаслідок обстрілу один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення, несумісного з життям. Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття родині загиблого.
Неподалік Гнутового ворог двічі обстріляв українських захисників із мінометів 120-го і 82-го калібрів.
У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.
Біля Красногорівки російські окупанти тричі обстріляли наші позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь".
Будь ласка, зачекайте...
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В вечерней сводке отмечается: "С начала суток зафиксировано 9 обстрелов позиций Объединенных сил.
Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огоньИсточник: https://censor.net/ru/n3273701
Донецк, 26 июн - ДАН. Военнослужащие ДНР открыли ответный огонь по позициям украинской армии, с которых сегодня утром велись обстрелы Донецка и юга Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
Сегодня утром украинская армия открыла минометный огонь по https://dan-news.info/defence/vojska-kieva-vypustili-dva-desjatka-120-mm-min-po-severnoj-okraine-donecka.html северной и https://dan-news.info/defence/ukrainskie-vojska-vypustili-17-min-po-zapadnoj-okraine-donecka.html западной окраинам Донецка, ...
увидит, что тут слово против слова ....
Как ему понять кто начинал, а кто отвечал? Как понять кто виноват?