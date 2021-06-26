Порошенко про ініціативу Зеленського провести референдум щодо "стіни" з ОРДЛО: Конституція напряму забороняє це
Ідея провести референдум про відокремлення тимчасово окупованих територій від України злочинна.
Про це під час виступу на форумі депутатів місцевих рад Прикарпаття заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Зеленський вже майже відверто говорить про те, що він хоче провести референдум, щоб позбутися Донбасу і Криму. Конституція напряму забороняє це. І ми – українці, ми – "Європейська Солідарність" – наголошуємо, що не дамо навіть поставити це питання, щоб побудувати стіну між Україною і окупованими агресором територіями. Хоч стіну з Кримом, хоч стіну з Донецькою областю, хоч стіну з Луганською областю", - обурився Порошенко.
"Не за те українці віддавали і віддають до сьогодні свої життя. Бо й сьогодні українські Збройні сили, українське військо втратило героя", – говорить п’ятий президент.
Порошенко наголосив, що два роки політики "умиротворення" Путіна призвели до руйнування міжнародної коаліції на підтримку України, і це надзвичайний виклик, який стоїть перед нашою державою.
Нагадаємо, в інтерв'ю "1+1", яке вийшло 24 червня 2021 року, Зеленський сказав, що "стіна" - це повне розірвання відносин "у тому чи іншому вигляді". Але якщо конфлікт не вдасться врегулювати з Росією, США, Німеччиною і Францією, то можливий повний розрив України з окупованим Донбасом. Але це рішення доведеться винести на референдум.
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Мені здається хтось бреше і я навіть знаю хто
Мені здається хтось бреше і я навіть знаю хто
А справа ось у чому, порохоботи завжди послідовно виступали за підтримання контактів та за повне звільнення окупованих територій, а також за повний розрив відносин та сполучення із росією.
Тобто, цей кацап, якого ми назвемо Юрка Піздабол, не може зрозуміти різницю між кордоном із державою агресора і окупованою землею, і саме тому у його свинячій головешці вирують такі взаємовиключні думки. В принципі нічого дивно, ще Геббельс казав, що кацапи неповноцінні у своїх розумових здібностях і їх інтелект на рівні домашньої худоби
Ну и ты видел кацапа под ником с фамилией и имям ? Нет ! Никогда! А вот под такими никами как у тебя и прячутся кацапня косящая под патриотов !
И хто тут ПИ ДОБОЛ ? ТЫ АПОЛОША , хотя ты ЛОШАРА !
"Ви за те, щоб викинути підер@с@ через побудовану стіну нах.?"
Більшість проголосує за те, щоб баригу викинути нахер.
Особисто я вважаю, що треба обох викидати.
Порошенко об инициативе Зеленского провести референдум о "стене" с ОРДЛО: Конституция напрямую запрещает это..."
Стіна не стіна, але рів з крокодилами потрібний.
а не стіною відгородитися від Донецька , як того хоче Зебенятко , який ви4онує вказівки кремлівської молі 😀
Зеля хоче перестати утримувати лугандон. Повністю перестати. І це правильне рішення в умовах сьогодення.
Якщо ж захочуть включити, то ніхто ***** не завадить це зробити, як не завадили з Кримом.
1- Відвойовати назло усім
2- Сказати - що все одно - москалі - і віддати
3- Як і зробив Порох - тихегько віддати на проблеми майбутніх ...
В тому й то проблема...
Для нього завжди торгівля та заробіток на першому місці.
Королева, узнав об этом, при встрече с Шоу спросила:
- Верно ли, сэр, что Вы утверждаете, будто все женщины продажны?
- Да, Ваше Величество.
- И я тоже?!
- И вы, Ваше Величество.
- И сколько же я стою?!
- Десять тысяч фунтов стерлингов, - тут же определил Шоу.
- Что, так дешево?! Десять тысяч фунтов за королеву Англии?
- Вот видите, Вы уже и торгуетесь, - улыбнулся знаменитый драматург.
Ні ЄС, ні росія не підуть на подібній обмін.
Що з того збулося?
Росії не звикати витрачати гроші, тож свою політику вона не буде змінювати.
По-друге, санкціями не змогли дотиснути навіть Іран, а росія має значно більший запас міцності.
Проти Ірану значно більш серйозні санкції, плюс росія має серйозний запас міцності. І не факт, що частину санкцій проти росії не скасують просто через те, що кремлівський коротун пообіцяє не влаштовувати кібератаки. Меркель та Макрон вже цього хочуть.
Ви або проплачений бот , типу панянки Моновоі , або геть неосвітчена людина !!
Хоча як на мене масові акції протесту перелякають зелених ще задовго до того, як дійде навіть до референдуму, не те що до практичної реалізації плану кремля
А ось Forbs думає інакше.
Цікаво, якщо у зеленоботів забрати брехню, що залишиться ?
Ось.
Принижувати зеленоботів фактами це насолода
Единственный реальный выход для Украины - замораживание конфликта по типу Приднестровья.
При тому спроба заморозити конфлікт це утопія, тому що росіяни не погодяться припинити війну і будуть порушувати припинення вогню, атакувати українські позиції, як вони це роблять зараз, допоки Україна не виконає їх умови, тобто не капітулює
Совершенно правильно, вот только ты забыл уточнить, что " розриву між нашими народами" - это выгодно западу и прочим соросятям для разграбдения природных богатств наших братских народов!
ТО ВІН ПІДЕ У ВІДСТАВКУ, А ТЕПЕР ГОРБАТОГО ДО СТІНИ ТУЛИТЬ ЗІ СТІНАМИ
З ОРДЛО ЯКЕ ТІЛЬКИ УБОГЕ І ЖАЛКЕ ЧМО.