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Зеленський (22416) Порошенко (15079) референдум (626) Донбас (22348)

Порошенко про ініціативу Зеленського провести референдум щодо "стіни" з ОРДЛО: Конституція напряму забороняє це

Порошенко про ініціативу Зеленського провести референдум щодо

Ідея провести референдум про відокремлення тимчасово окупованих територій від України злочинна.

Про це під час виступу на форумі депутатів місцевих рад Прикарпаття заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Зеленський вже майже відверто говорить про те, що він хоче провести референдум, щоб позбутися Донбасу і Криму. Конституція напряму забороняє це. І ми – українці, ми – "Європейська Солідарність" – наголошуємо, що не дамо навіть поставити це питання, щоб побудувати стіну між Україною і окупованими агресором територіями. Хоч стіну з Кримом, хоч стіну з Донецькою областю, хоч стіну з Луганською областю", - обурився Порошенко.

"Не за те українці віддавали і віддають до сьогодні свої життя. Бо й сьогодні українські Збройні сили, українське військо втратило героя", – говорить п’ятий президент.

Читайте також: Відокремлення окупованого Донбасу виносити на референдум заборонено законом, - Разумков

Порошенко наголосив, що два роки політики "умиротворення" Путіна призвели до руйнування міжнародної коаліції на підтримку України, і це надзвичайний виклик, який стоїть перед нашою державою.

Нагадаємо, в інтерв'ю "1+1", яке вийшло 24 червня 2021 року, Зеленський сказав, що "стіна" - це повне розірвання відносин "у тому чи іншому вигляді". Але якщо конфлікт не вдасться врегулювати з Росією, США, Німеччиною і Францією, то можливий повний розрив України з окупованим Донбасом. Але це рішення доведеться винести на референдум.
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Топ коментарі
+38
Зебилам надо в Конституции запретить размножаться, чтобы новые мамы Риммы не приносили в подолах маленьких олигофренов!
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26.06.2021 20:06
+32
Велике стіно будівництво?
Сцикунаря в наркотичному угарі вже допи...вся на реальний строк у в"язниці.
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26.06.2021 20:07
+29
что там Конституция... ведь на "стене" с зебилов можно поиметь ЕЩЕ 20.. а то и все 50 млрд. грн..
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26.06.2021 20:04
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Це ти так звеш свого батька?
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27.06.2021 13:04 Відповісти
Цей російський бот агітує за відторгнення та передачу окупованих територій, це саме та теза, яку вже 7 років повторюють у кремлі.
Протискайте "Відмітити як спам" під кожним коментарем цього російського бота, приберемо його із Цензора.
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26.06.2021 23:29 Відповісти
А что случилось ? Так тут неделю назад "порохоботня" орала что огородится нужно от лугандона , стену и по выше и ров с крокодилами и проволоку с током , а тут идол выступил против и все заорали о нарушении конституции
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27.06.2021 00:31 Відповісти
Цікаво, а як порохоботи могли виступати за відмову від власних земель, якщо вони послідовно виступали за звільнення української землі та недопущення відводу українських військ із передових позицій ? Це ж взаємовиключні тези
Мені здається хтось бреше і я навіть знаю хто
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27.06.2021 01:11 Відповісти
Так таких из вашей секты процентов 80 было , кричащих что бы отгородится от даунецких стеной ! Или это кацапские боты были , косящие под "патриотов порохоботов" ? Тогда фильтруйте свои ряды , овцы ! Или вы за одно с ними ?
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27.06.2021 13:37 Відповісти
Цікаво, а як таке могло бути, якщо порохоботи також послідовно виступають за відкриття пунктів пропуску на лінії зіткнення, щоб підтримувати зв'язок із нашими людьми, які залишились під окупацією ? Це ж взаємовиключні тези.
Мені здається хтось бреше і я навіть знаю хто
А справа ось у чому, порохоботи завжди послідовно виступали за підтримання контактів та за повне звільнення окупованих територій, а також за повний розрив відносин та сполучення із росією.
Тобто, цей кацап, якого ми назвемо Юрка Піздабол, не може зрозуміти різницю між кордоном із державою агресора і окупованою землею, і саме тому у його свинячій головешці вирують такі взаємовиключні думки. В принципі нічого дивно, ще Геббельс казав, що кацапи неповноцінні у своїх розумових здібностях і їх інтелект на рівні домашньої худоби
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27.06.2021 14:00 Відповісти
А вот мне тоже интересно как такое могло быть ? То вы гарлапаните одно , потом идол сказал , вы сразу против стены и за открытие пунктов пропуска . Может напомнить как вы ублюдки горланили , что зеля сдает позиции и отводит войска ? ВЫ ОРАЛИ , ЧТО ЭТО КАПИТУЛЯЦИЯ ! Вам овцам пытались обьяснить , что отвод идет с обеих сторон для обустройства пункта пропуска , но ни кто не хотел слушать - это капитуляция ! А теперь вы за пункты пропуска и контакты с окупированными территориями ? Так когда вы пи дели "патриоты" хреновы ?
Ну и ты видел кацапа под ником с фамилией и имям ? Нет ! Никогда! А вот под такими никами как у тебя и прячутся кацапня косящая под патриотов !
И хто тут ПИ ДОБОЛ ? ТЫ АПОЛОША , хотя ты ЛОШАРА !
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28.06.2021 01:25 Відповісти
Як у тебе бомбить, аж любо дорого дивитись
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28.06.2021 03:31 Відповісти
Это у вас оленеводов пердаки бомбят
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28.06.2021 10:59 Відповісти
Ну и вспомнил о конституции, как сам заявлял автор Минской капитуляции. Сам не хотел конституцию выполнять и другим ни в коем случае нельзя. Какаяразница навсегда.
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26.06.2021 21:05 Відповісти
Друге питання на референдумі:
"Ви за те, щоб викинути підер@с@ через побудовану стіну нах.?"
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26.06.2021 21:05 Відповісти
І який буде результат?
Більшість проголосує за те, щоб баригу викинути нахер.

Особисто я вважаю, що треба обох викидати.
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26.06.2021 21:51 Відповісти
а шо, нужен референдум? фюрер не отдаст территории, а шо, и дальше платить запроданцам? странно, кто ответит за 7(семь) лет выплат в лугандон..
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26.06.2021 21:05 Відповісти
гнида зеленая -это откровенный идейный враг украины
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26.06.2021 21:11 Відповісти
"
Порошенко об инициативе Зеленского провести референдум о "стене" с ОРДЛО: Конституция напрямую запрещает это..."

Стіна не стіна, але рів з крокодилами потрібний.
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26.06.2021 21:20 Відповісти
З крокодилами стіна потрібна на кордоні із росією ,
а не стіною відгородитися від Донецька , як того хоче Зебенятко , який ви4онує вказівки кремлівської молі 😀
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26.06.2021 21:27 Відповісти
Оказывается у довбодятла - такой план "Б", не вернуть земли , а отказаться от них.
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27.06.2021 04:13 Відповісти
А ви хочете, по плану кремля, посадити ту злоякісну пухлину в парламент, ще й компенсації їм виплачувати за розграбований донбас, дати їхнім затопленим шахтам "особливий статус"? Другу державну мову? Тобто, хочете заради цієї заразної гниди знищити Україну?
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27.06.2021 06:18 Відповісти
Розкажи нам усім, як можна повернути донецьк, луганськ та крим?

Зеля хоче перестати утримувати лугандон. Повністю перестати. І це правильне рішення в умовах сьогодення.
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27.06.2021 09:07 Відповісти
ну да - щоб його хазяї могли спокійнісєнько включити нові землі з новими рабами до своєї імперії
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27.06.2021 11:04 Відповісти
Не включать. Даю 90 відсотків на це.
Якщо ж захочуть включити, то ніхто ***** не завадить це зробити, як не завадили з Кримом.
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27.06.2021 12:53 Відповісти
Зеля Термос в политике причем на уровне нулевого класса,73 % дятлов Хрюкайте дальше...
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26.06.2021 21:23 Відповісти
это порошенко подогнал нам на голову этого чортового клоуна, да зэбилы?
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26.06.2021 21:25 Відповісти
Мудрий наріТ нам підкинув таку зеістоту 😄
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26.06.2021 21:28 Відповісти
Ну одно з трьох :
1- Відвойовати назло усім
2- Сказати - що все одно - москалі - і віддати
3- Як і зробив Порох - тихегько віддати на проблеми майбутніх ...
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26.06.2021 21:48 Відповісти
а вони згодні надавати таку допомогу? І, думаєш, не просили? Думаєш, не просили хоча би ввійти в переговорний нормандський формат?
В тому й то проблема...
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26.06.2021 22:17 Відповісти
Дания вышла в 1/4 ЧЕ,4:0 это круто...,Дания ЧЕМПИОН?
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26.06.2021 21:45 Відповісти
Не надо. Лаптеноги тогда скажут что почти выиграли у чемпиона.
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26.06.2021 21:47 Відповісти
Порошенко по крайней мере последователен. Это ведь при нём активисты блокировали составы с углём из Донецка, а Гройсман убеждал всех как это плохо для экономики.
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26.06.2021 21:46 Відповісти
Так, барига послідовний у своїй жадобі.
Для нього завжди торгівля та заробіток на першому місці.
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27.06.2021 09:10 Відповісти
Идея референдума о стене неправильная, но даже страшно предположить сколько проголосуют за )))))
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26.06.2021 21:46 Відповісти
Зачем так тупо сплавлять территории?Если их нельзя отвоевать,то можно по крайней мере обменять на одномоментное вступление Украины в НАТО и ЕС и вдобавок выбить компенсаций с рашки в несколько сотен ярдов долларов.ЕС снимает санкции с рашки,Украина получает защиту НАТО и ЕС и избавляется от гнойников русского мира,а рашка может уже спокойно присоединять эти гнойники к себе на законных основаниях.Все в профите.
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26.06.2021 21:50 Відповісти
Однажды Бернард Шоу обронил фразу, что все женщины продажные....
Королева, узнав об этом, при встрече с Шоу спросила:
- Верно ли, сэр, что Вы утверждаете, будто все женщины продажны?
- Да, Ваше Величество.
- И я тоже?!
- И вы, Ваше Величество.
- И сколько же я стою?!
- Десять тысяч фунтов стерлингов, - тут же определил Шоу.
- Что, так дешево?! Десять тысяч фунтов за королеву Англии?
- Вот видите, Вы уже и торгуетесь, - улыбнулся знаменитый драматург.
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26.06.2021 22:06 Відповісти
Брехлива казка, якої ніколи не було.
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27.06.2021 12:55 Відповісти
Хто на це піде?
Ні ЄС, ні росія не підуть на подібній обмін.
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27.06.2021 09:11 Відповісти
Пойдут ещё как.Потери каждый год от санкций в сотни миллиардов,рашку гнобят и унижают за оккупацию Крыма и ОРДЛО.Украина тратит на сдерживание орков и ихтамнетов тоже миллиарды долларов.Это всё убирается одной сделкой.Большое бабло задавит любую идейность.
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27.06.2021 18:33 Відповісти
Тут на сайті у 2014 році сотні імбецилів розповідали про "анаконду", про те, що кримський міст к@цапи ніколи не побудують, про те, що росії до 2020 року не буде...
Що з того збулося?
Росії не звикати витрачати гроші, тож свою політику вона не буде змінювати.
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28.06.2021 06:56 Відповісти
Збылось то что рашка безнадежно отстала от Запада практически во всех сферах.Кормить народ величием с каждым годом всё труднее.Китай технологиями не помогает потому что сам на подсосе у Запада.По сравнению с этим мосты это мелочь.Они это прекрасно понимают и такой вариант им бы подошел.Для местного быдла они бы смогли подать это как победу.
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28.06.2021 17:37 Відповісти
По-перше, росія й до 2014 року відставала у технологіях.
По-друге, санкціями не змогли дотиснути навіть Іран, а росія має значно більший запас міцності.
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28.06.2021 17:48 Відповісти
Да,но отставание не было таким катастрофическим.Даже дебил рогозин признал что они уже не могут делать нормальные спутники без импортных комплектующих.Иран это дикарская страна и он может спокойно замыкаться на самом себе и не зависеть от Запада,тогда как элитка рашки завязана в западный капитал по самые уши.
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28.06.2021 18:05 Відповісти
Воно ще з 90х доволі відчутне, але росія ще довго буде існувати та псувати нам життя.
Проти Ірану значно більш серйозні санкції, плюс росія має серйозний запас міцності. І не факт, що частину санкцій проти росії не скасують просто через те, що кремлівський коротун пообіцяє не влаштовувати кібератаки. Меркель та Макрон вже цього хочуть.
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29.06.2021 07:23 Відповісти
а може зелен-ий все-таки почне виконувати свої прямі обов'язки і відновить територіальну цілісність країни??
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26.06.2021 22:07 Відповісти
Минские соглашения подписаны так Петей, что ни какая стена не поможет. Просто ту -ту. Ну да, я виноват, ведь это я натворил, можете забанить, наказание жестоким будет.
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26.06.2021 22:13 Відповісти
Вот пишут ещё для КРЕПОСТНОГО УКРАИНСКОГО НАРОДА , которому даже СМИ Украины не принадлежат Президент України Володимир Зеленський щира, порядна та не байдужа до долі народу та України людина. Він не сприймає корупцію. Володимир Зеленський та його команда, не зважаючи на спротив олігархів, байдужих громадян, рішуче налаштовані зламати олігархічну систему у нашій країні. Інакше Україна стане територією, підконтрольною імперськІй Росії.
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26.06.2021 22:22 Відповісти
Ваша порядна зелена шмаркля вже почистила бюджет Украіни до дна !
Ви або проплачений бот , типу панянки Моновоі , або геть неосвітчена людина !!
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26.06.2021 23:49 Відповісти
Я показываю как в Украине крутят Украинским крепостным народом, который у себя ничего своего не имеет,
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27.06.2021 09:23 Відповісти
Дебилу можно всё
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26.06.2021 23:06 Відповісти
Цікаво, зеленський сам розуміє наслідки цієї дії ? Відразу після того, як Україна відмовиться від окупованих територій їх буде прийнято у склад РФ, а це державна зрада, змова із ворогом та капітуляція на його умовах, це у свою чергу легалізує народне право на силову зміну влади.
Хоча як на мене масові акції протесту перелякають зелених ще задовго до того, як дійде навіть до референдуму, не те що до практичної реалізації плану кремля
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26.06.2021 23:36 Відповісти
Краще відмова, ніж блокада. Але це не входить в плани кремля, бо їм потрібна нескінченна війна, постійний стан стресу українців. А Україні потрібна буферна зона від рашки, і для цього ідеально підходять ці дві гниди -- днр і лнр, але щоб відділити цю територію офіційно, нехай ідуть на своє, і не роззявляють рота на наше.
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27.06.2021 06:33 Відповісти
Після його зізнання про вагнерівців - не повинно бути ніяких сумнівів щодо його роботи на ворога
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27.06.2021 11:09 Відповісти
Порох єдиний з опозиційних політиків публічно реагує і дає оцінку на на кожен зашквар зеле-ватної зграї..Завжди чітка і недвозначна позиція. В той час як інші квазі опозиціонери і начебто патріоти мовчать засунувши язики в дупу. Не дивно що Порох заслужено збиратиме навколо себе весь протестно-патріотичний електорат.
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27.06.2021 00:20 Відповісти
Дайте Юлi волю!
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27.06.2021 04:35 Відповісти
ЗЫ... де це подiвся Сулейман Пашамович? ХМЫ...
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27.06.2021 04:37 Відповісти
Щось виходить поганий "збор", люди вже й забули про війну, яка тягнеться, як мокре горить. Так може тривати ще 10 і 20 років...
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27.06.2021 06:41 Відповісти
А ти хочеш щоб швиденько але палахкотіло по справжньому.?
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27.06.2021 22:06 Відповісти
У Пороха было 5 лет что бы решить проблему ордло. Он же все пять лет занимался, в основном, вопросами личного обогащения. Безвиз скорее всего пробил вынужденно, потому что боялся,что его прогонят. За это время он мог бы сделать больше, и Шенген и НАТО. Мое мнение ордло - раковая опухоль Украины. А что делают с раковыми опухолями в большинстве случаев? Правильно, их отрезают. Стена оптимальное решение.
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27.06.2021 00:42 Відповісти
Он же все пять лет занимался, в основном, вопросами личного обогащения.

А ось Forbs думає інакше.

Порошенко про ініціативу Зеленського провести референдум щодо "стіни" з ОРДЛО: Конституція напряму забороняє це - Цензор.НЕТ 2757

Цікаво, якщо у зеленоботів забрати брехню, що залишиться ?
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27.06.2021 01:20 Відповісти
Порошенко про ініціативу Зеленського провести референдум щодо "стіни" з ОРДЛО: Конституція напряму забороняє це - Цензор.НЕТ 4853
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27.06.2021 10:04 Відповісти
..так он-барыга,с кроликом уже угробили на "стену" 2 млрд. грн..и где она??
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27.06.2021 14:25 Відповісти
Порошенко про ініціативу Зеленського провести референдум щодо "стіни" з ОРДЛО: Конституція напряму забороняє це - Цензор.НЕТ 8485

Ось.
Принижувати зеленоботів фактами це насолода
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27.06.2021 16:18 Відповісти
10 км з 1500км кордону???
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27.06.2021 19:01 Відповісти
Близько 400 км
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28.06.2021 03:34 Відповісти
..не свисти...
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28.06.2021 12:55 Відповісти
Факт )
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28.06.2021 14:19 Відповісти
Ти теж за своє нікчемне і жалюгідне життя міг зробити набагато більше. Але все що можеш це розприскувати кремлівське лано в тирнеті..
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27.06.2021 22:09 Відповісти
Зелена падлюга сяде в тюрячку!!!
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27.06.2021 01:18 Відповісти
Наш, горячьо любимый, у которого нет конкурЭнтов Предводитель, скоро видать придумает решение Донбвопроса: вернуть статускво - временно (чтоб порешать) вернуть на трон Виктора Федерича и тот примет Постановление Кабмина, что мы таки будем ассоциированным членом... крапка
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27.06.2021 05:57 Відповісти
Не удивлюсь, если Зеля скоро выйдет с инициативой снять санкции с рашки, так как он разрулил конфликт. Еще и премию мира попросит.
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27.06.2021 06:06 Відповісти
Ну це ж клоун, у них свою психологія - головне щоб аплодували
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27.06.2021 22:15 Відповісти
А вот это Петя совершенно зря. Как старый порохобот говорю!
Единственный реальный выход для Украины - замораживание конфликта по типу Приднестровья.
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27.06.2021 10:44 Відповісти
тільки не зеко-манді це робити. Бо в заморозці - більше можливостей зради. І нас влаштововує заморозка не по штибу Придністров'я, а штибу Нагорного Карабаху - і те, не в усіх аспектах. Бо Придністров'я - це якраз і є зрада: там касапська 14-та армія.
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27.06.2021 14:02 Відповісти
Нам вигідно, щоб війна продовжувалась, правда не така як зараз, де українській армії заборонено вести вогонь у відповідь, а така як була за Порошенко, де росіян гинуло у середньому у 2-3 рази більше. У чому вигода ? У тому що війна це відкрита рана, яка з кожним роком зрощує ненависть до росіян, зростають нові покоління, які не пам'ятають світу без війни із росією і це все сприяє розриву між нашими народами і нам це дуже вигідно у стратегічній перспективі.
При тому спроба заморозити конфлікт це утопія, тому що росіяни не погодяться припинити війну і будуть порушувати припинення вогню, атакувати українські позиції, як вони це роблять зараз, допоки Україна не виконає їх умови, тобто не капітулює
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27.06.2021 14:21 Відповісти
Привет, мой махнарылый друг!
Совершенно правильно, вот только ты забыл уточнить, что " розриву між нашими народами" - это выгодно западу и прочим соросятям для разграбдения природных богатств наших братских народов!
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27.06.2021 20:18 Відповісти
..пшёл вон,мудак!!.."соросята"-"брацкие народы"?? О чём ,ты??Наслушался "киселя соловьиного"??..и повторяешь??
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28.06.2021 12:58 Відповісти
Ты, Владик, как понимаю вылез из жопы Аполлона?
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29.06.2021 11:12 Відповісти
От і їдь живи у Приднестров я вумнік )
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27.06.2021 22:15 Відповісти
..барыга с кроликом уже "стену" строили..и где она,и деньги из бюджета??
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27.06.2021 14:23 Відповісти
Кому-то там закон не писаний?
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27.06.2021 19:30 Відповісти
ЗЕЛЕНИЙ КЛОУН КРИЧАВ ЯК ЩО ЗА РІК НЕ ПРИПИНИТЬСЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ,
ТО ВІН ПІДЕ У ВІДСТАВКУ, А ТЕПЕР ГОРБАТОГО ДО СТІНИ ТУЛИТЬ ЗІ СТІНАМИ
З ОРДЛО ЯКЕ ТІЛЬКИ УБОГЕ І ЖАЛКЕ ЧМО.
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27.06.2021 22:13 Відповісти
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