"Баста - путінська шестьорка", - активісти провели акцію під Stereoplaza. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Перед початком концерту російського виконавця Басти (Івана Вакуленка), який незаконно відвідував Крим і публічно підтримує політику президента РФ Володимира Путіна, біля київського концерт-холу Stereoplaza відбулась акція.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції тримали плакати з написами "Баста - путінська шестьорка", "Баста фінансує російську армію" і подібними, запитували у тих, хто зібрався на концерт, чи поважають вони Україну, а також вигукували: "Крим - це Україна, Баста - окупант".

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Організатори нагадують, що Баста незаконно відвідував окупований Крим, грав у російській кінопропаганді роль російського військового, який служить у Криму, брав участь у російських пропагандистських акціях, які виправдовують окупацію Криму.





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Також активісти розтягнули на мосту банер "Баста - русня" і запалили фаєри.







Фото, відео - Олег Богачук

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російський репер Баста, який відвідував окупований Крим, виступає з концертами в Києві та Одесі. Напередодні в Києві активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд до України через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури й інформаційної політики повідомило, що Басті знову дозволено в'їзд в Україну.