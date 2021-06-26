Захарова про роздачу паспортів РФ жителям ОРДЛО: Це вимушений захід в умовах запровадження Києвом блокади, претензії Зеленського зрозуміти важко

Надання жителям ОРДЛО російського громадянства - наслідок невиконання Україною своїх зобов'язань щодо Мінських угод.

Про це йдеться у коментарі офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової, опублікованому на їхньому сайті, передає Цензор.НЕТ.

"Логіку і претензії В.Зеленського зрозуміти важко. Добре відомо, що надання громадянства є суверенною прерогативою суверенних держав. Міжнародним правом будь-яких обмежень щодо цього не встановлюється.

Ми не раз казали, що надання жителям Донбасу російського громадянства є вимушеною гуманітарної мірою в умовах запровадження Києвом соціально-економічної і транспортної блокади регіону, яку, згідно з Мінським угодами, він мав зняти. Через те, що Київ цього не робить, жителі Донецька і Луганська вже сім років зазнають утисків своїх прав.

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Тож гуманітарний жест Росії є прямим наслідком невиконання Україною своїх зобов'язань щодо Мінських угод", - йдеться в заяві.

Захарова зазначила, що надання російського громадянства жителям ОРДЛО "повністю відповідає міжнародній практиці".

"Як відомо, свої паспорти жителям України у великих кількостях видають Польща, Угорщина і Румунія. За різними оцінками, на руках в українських громадян зараз є близько 300 тис. польських паспортів, 300 тис. угорських і 200 тис. румунських. Сама Україна активно надає громадянство жителям Придністров'я, у яких є близько 120 тис. українських паспортів. Прикро, що президент України вважає своїх громадян, які проживають в умовах блокади на сході країни і які вимушені набувати громадянства Росії, гіршими за тих українців, яким дозволено отримувати громадянство інших країн", - заявила представниця МЗС РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю заявив, що РФ порушує логіку Мінських угод, видаючи населенню окупованих територій Донецької і Луганської областей російські паспорти.

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