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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Зеленський (22416) паспорт (1134) росія (63574) Донбас (22348) Захарова (348)

Захарова про роздачу паспортів РФ жителям ОРДЛО: Це вимушений захід в умовах запровадження Києвом блокади, претензії Зеленського зрозуміти важко

Захарова про роздачу паспортів РФ жителям ОРДЛО: Це вимушений захід в умовах запровадження Києвом блокади, претензії Зеленського зрозуміти важко

Надання жителям ОРДЛО російського громадянства - наслідок невиконання Україною своїх зобов'язань щодо Мінських угод.

Про це йдеться у коментарі офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової, опублікованому на їхньому сайті, передає Цензор.НЕТ.

"Логіку і претензії В.Зеленського зрозуміти важко. Добре відомо, що надання громадянства є суверенною прерогативою суверенних держав. Міжнародним правом будь-яких обмежень щодо цього не встановлюється.

Ми не раз казали, що надання жителям Донбасу російського громадянства є вимушеною гуманітарної мірою в умовах запровадження Києвом соціально-економічної і транспортної блокади регіону, яку, згідно  з Мінським угодами, він мав зняти. Через те, що Київ цього не робить, жителі Донецька і Луганська вже сім років зазнають утисків своїх прав.

Читайте також: Окупанти дають роботу лише жителям ОРДЛО, які отримали паспорт РФ, - ЗМІ

Тож гуманітарний жест Росії є прямим наслідком невиконання Україною своїх зобов'язань щодо Мінських угод", - йдеться в заяві.

Захарова зазначила, що надання російського громадянства жителям ОРДЛО "повністю відповідає міжнародній практиці".

"Як відомо, свої паспорти жителям України у великих кількостях видають Польща, Угорщина і Румунія. За різними оцінками, на руках в українських громадян зараз є близько 300 тис. польських паспортів, 300 тис. угорських і 200 тис. румунських. Сама Україна активно надає громадянство жителям Придністров'я, у яких є близько 120 тис. українських паспортів. Прикро, що президент України вважає своїх громадян, які проживають в умовах блокади на сході країни і які вимушені набувати громадянства Росії, гіршими за тих українців, яким дозволено отримувати громадянство інших країн", - заявила представниця МЗС РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю заявив, що РФ порушує логіку Мінських угод, видаючи населенню окупованих територій Донецької і Луганської областей російські паспорти.

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Топ коментарі
+39
Болел за Данию - отличные русофобы!

маня помойся - воняешь
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26.06.2021 21:44
+32
Мразь поганая
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26.06.2021 21:44
+18
Дайте ей селедки...
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26.06.2021 21:47
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Болел за Данию - отличные русофобы!

маня помойся - воняешь
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26.06.2021 21:44 Відповісти
Мразь поганая
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26.06.2021 21:44 Відповісти
обычная казлaмордая тварь...
там таких? - все.
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26.06.2021 22:23 Відповісти
Зеленський возмущається, бо хотів першим паспорт РФ отримати!
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26.06.2021 21:45 Відповісти

за наявності грошей зазвичай обирають паспорти не з куркою мутантом.
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26.06.2021 21:48 Відповісти
за наявності розуму...
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26.06.2021 21:50 Відповісти
недооцінка ворога - прямий шлях до поразки.
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26.06.2021 21:52 Відповісти
я не оцінював...то ж ти про гроші,а не я
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26.06.2021 21:55 Відповісти
ну бідним його важко назвати.
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26.06.2021 22:00 Відповісти
Зеленський свого часу казав, що буде вакцінуватись за свій кошт, а вколовся поперед усіх, за рахунок держави, як тільки привезли першу партію вакцини. Він з тих, що безкоштовно і оцту нап'ються.
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26.06.2021 22:44 Відповісти
така вже у них народна традиція
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26.06.2021 22:55 Відповісти
Дайте ей селедки...
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26.06.2021 21:47 Відповісти
Якої ще сільоткі? Овса їй!!
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27.06.2021 16:45 Відповісти
та ладно...вынужденная.
а жителям бессарабии и буковины ?а западной Украины и западной Беларуси после войны?а жителям трех стран балтии?
а тува как в совке оказалась?

хорош брехать,маха.иди лучше стакан стекломоя накати.
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26.06.2021 21:49 Відповісти
В чём особая борзость сказаного этой сктобазой? Ну пусть по линии МВД или мин-соц-политики бэкнул какой жирик штатно-дежурный! Но это высокий чиновник МИДа! Знает ведь отлично что сказанула! Таким только пивом торговать в разлив на окраинах---харя просто в тему такую.
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26.06.2021 21:50 Відповісти
Фашисты тоже выдавали аусвайсы.
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26.06.2021 21:50 Відповісти
Раздача -- это не принудительно!
...взять второй паспорт -- это мудро... *)
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26.06.2021 21:50 Відповісти
Расскажите это крымчанам. Спросите, как им живётся там, если нет паспорта РФ? А, вообще, возможно ли это? Но мне их не жалко- знаю там многих и почти все переобулись уже.
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26.06.2021 21:55 Відповісти
-- массового бега из парашной области не наблюдается... ... -- кого об чём спрашивать?
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26.06.2021 22:00 Відповісти
С этим не спорю. Но той свободы нет.
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26.06.2021 22:05 Відповісти
На свете счастья нет, но есть покой и воля (с)

*)
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26.06.2021 22:10 Відповісти
Снова нажралось? Отребье
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26.06.2021 23:39 Відповісти
Тем более в наше время, конечно лучше Польский и т.д. Но на безрыбье и рак мясо. Возмущение понятно, не все могут, вот и проявляется патриотизм.
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26.06.2021 22:52 Відповісти
ДЛЯ ВСЕХ БЮДЖЕТНИКОВ ПРИНУДИТЕЛЬНО.
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27.06.2021 07:11 Відповісти
харе бухати!
бо незабаром труси вже будеш забувати зняти під час дефекації
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26.06.2021 21:51 Відповісти
Гадаєте, ще не забуває?
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26.06.2021 22:30 Відповісти
Як це можна жити на московії і не бухати?
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27.06.2021 16:47 Відповісти
РАБссия успешно устранила опасных конкурентов в сфере металлургии,коими являлись до 2014 года Донецкий металлургический Завод и Альчевский Меткомбинат,все остальное Мавзолейная Пыль И ДЕЗА и Туфта о заботе рюсскагаварящих поселенцев РАБссии ...
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26.06.2021 21:52 Відповісти
Те, що Китай вже майже витіснив кацапню і має в розпорядженні землі розміром у декілька намкришів не означає, що свинособаки можуть роздавати туалетні папірці з мутованою куркою.
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26.06.2021 21:53 Відповісти
глупость рассеии и их стада безгранична, ведь так они теряет свою басню о том что это война между гражданами Украины. Что то подсказывает что сепары поголовна стали рабами раиисии, так получаеться граждани раисии стреляет в Украинские гражданы и это произходит на територии Украины.Чем раисия тогда не экспортирует терористов - в суде будет интересно.
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26.06.2021 21:56 Відповісти
Ну получил я РАБссиянскую ксиву,что дальше? За бугор не поедешь даже на футбол,не говоря о курортах Хорватии или Турции... с Лазурным берегом Франции...,Зад подтереть разве что...Бараны Мавзолейные...
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26.06.2021 21:57 Відповісти
Верно, тебе она ни к чему
Она им нужна, чтоб защищать своих граждан
Это ж просто как немогу
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27.06.2021 02:44 Відповісти
1. Раздают как внутренние, так и заграничные. Кто-то, турки или хорваты например, заявляли о том что они знают кто россияне, а кто донбасяне, кого пускать и кого не пускать?
2. Из ОРДЛО, напрямую, и по украинским документам тоже никуда не выедешь.
3. В первую очередь раздали всем кто состоит в "милиционерах", в полиции и т.п. структурах. Думаешь для того чтобы у них была возможность ездить по турецким и хорватским курортам? - нет! Это просто тиски в которые им зажали яйца чтобы не возникало мыслей о "соскочить" вообще или пытаться как-то "суверенно и независимо моторолить и гивить" (то бишь - ополченить и батальонить на свое усмотрение).
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27.06.2021 09:10 Відповісти
Ну тоді добре, кому ви видали свої паспорта , то забирайте їх собі на росію.
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26.06.2021 21:57 Відповісти
Все правильно они делают. Выдавайте паспорта и дальше. После деоккупации заберете этих новых русских к себе.
Если не заберете, то их Украина все равно пошлет на йух, на основании нового гражданства.
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26.06.2021 21:58 Відповісти
Раньше новые русские были в малиновых пиджаках и с золотыми цепями толщиной в палец, а сейчас как бомжи с цепями каторжников. ГУЛАГ это не зона, это созданная кремлядями страна.
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27.06.2021 08:15 Відповісти
Ну тут ей самое время "топить" за Байдена.
Тот тоже не может понять предъяву по НАТО))
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26.06.2021 21:59 Відповісти
Так это же марионетки ЛДНР запрещают выезжать на территорию Украины,а не наоборт.Эта дура опять нажралась бояры и всё перепутала.
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26.06.2021 22:01 Відповісти
Зеля трепанулся по поводу НАТО,типа он до сих пор служит в 95 квартале...так уже было...Украина получила Термос,Украина прост...ка,и прочая Туфта с бараньего языка якобы гаранта...
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26.06.2021 22:02 Відповісти
т.е. японцы (следуя логике машкиной) могут беспрепятственно и согласно озвученных ею международных норм (каки-хто))) выдавать свои паспорта жителям островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и целой группы островков Хабомаи ...?? не???
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26.06.2021 22:04 Відповісти
Да и фины могли бы карело-финам. Те же немцы жителям Кёнингсберга.
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27.06.2021 07:51 Відповісти
о! а жителям Кёнингсберга - так сам Бог велел !!!
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27.06.2021 08:52 Відповісти
Кенинсберг - исконно немецкий город.
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27.06.2021 08:57 Відповісти
я об этом же!!!
и он самый первый должен свободно получать аусвайсы (причины - машка озвучила))))
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27.06.2021 09:09 Відповісти
ваш один лайк показывает уровень кацапни на сайте....
тема нейтральная была....
думаю вы, Ксения и я - - дальше малорослые...
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27.06.2021 09:51 Відповісти
ну нет... имею надежду еще на нескольких - может спят ? ))))
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27.06.2021 09:53 Відповісти
то я так ерунду ляпнул,...
конечно есть - иначе бы я сюда не заходил.
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27.06.2021 09:58 Відповісти
Шо значить блокада? Коли хтось десь починає бузити та зброєю розмахувати та стріляти то його дійсно блокують та саджають в сізо.
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26.06.2021 22:10 Відповісти
Машка в ОРДЛО пользовалась бы большим успехом. Особенно, под вечер.
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26.06.2021 22:24 Відповісти
Там у нее есть конкурентка по дебильности алкашка Пирогова
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27.06.2021 07:09 Відповісти
Похмільний гумор маруськи. Жах який!
Тут уже писали, повторюся: дайте їй сільодкі!
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26.06.2021 22:28 Відповісти
считаю, что жители Кубани должны приготовиться к раздаче и получению украинских паспортов,
т.к. в условиях кацапской блокады они мучаются, переселившись с Украины с 1792 года !
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26.06.2021 22:35 Відповісти
В Украине идёт обычная война с оккупационными войсками Московии, а Москва показывает что это Гражданская война и под звучание балалайки, отхватила Крым, большую часть водного пространства Азовского и Чёрного морей, а так же часть угольного бассейна Донецкой области. ,я не удивлюсь что скоро рыбы двух морей будут тоже паспартизированыhttps://images.cnscdn.com/images/f/1/c/b/f1cb02fbd35a72bf1853b9d66f50270a/original.jpg
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26.06.2021 22:35 Відповісти
кремляди - наглые, лживые падлы.
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27.06.2021 08:03 Відповісти
В антифейковому.ру центрі повинні працювати не діти, а військові пенсіонери бажано совкового періоду, які знають як збудована пропагандонівська машина, яка ніякого відношення не має до прогресу і розвітку.
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26.06.2021 22:41 Відповісти
Країна, яка по великому рахунку, висралась на столі ООН, перед очима всієї світової спільноти, а також порушила всі міжнародні зобовязання, розказує про міжнародне право.
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26.06.2021 22:57 Відповісти
Так сделайте им блокаду по настоящему
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26.06.2021 22:58 Відповісти
Так завалують, що "гіноцид", як кримчани. Правда, над тими Бог змилувався, послав воду з камінцями і різним сміттям
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27.06.2021 08:06 Відповісти
Та тебе, тварь вонючая вообще что либо трудно понять, акромя налитого стакана. .
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26.06.2021 23:11 Відповісти
До зря несёт немытая.
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26.06.2021 23:32 Відповісти
Кацапсько-зелена падла!
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26.06.2021 23:49 Відповісти
А разве в минских бумажках вообще упоминается о какой-то блокаде,"которую надо снять"? Манька-махни лучше ещё стакан.
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26.06.2021 23:59 Відповісти
Захарова про роздачу паспортів РФ жителям ОРДЛО: Це вимушений захід в умовах запровадження Києвом блокади, претензії Зеленського зрозуміти важко - Цензор.НЕТ 3176
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27.06.2021 00:18 Відповісти
**** придворная
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27.06.2021 01:47 Відповісти
Венгерские Грады после этого не бомбят Украинцев. В этом разница, лошадь!👹👹👹👹👹👹👹
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27.06.2021 00:54 Відповісти
Я живу на Донбассе. Мой отец уходил в са в 1939 году,. вернулся в 1948. Я не пойму, какого хера вы припёрлись к нам со своим гиркиным и моторолой и пр. Украина - Унитарное государство и его законы нужно соблюдать. Вы уже убили тысяч пятнадцать наших наилучших сыновей и дочерей, и ещё о чём-то пасть свою раскрываете. Да пошли вы (мы ше братья) как говорил мой отец - корове на х.й.
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27.06.2021 01:26 Відповісти
А може він казав - кобилі в тріщину?
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27.06.2021 08:07 Відповісти
Звиняйте, в мене кацапська клава.
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27.06.2021 09:07 Відповісти
🤣
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27.06.2021 13:36 Відповісти
Це явка з повинною.

Вони свої паспорти з куркою роздали в першу чергу військовим мавпам.
Тобто з Україною воюють не найманці,
з Україною воюють громадяни роССії.
І це ще один доказ що роССія окупант воює з Україною.
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27.06.2021 07:05 Відповісти
А не простіше дати Україні (по тим же Мінським домовленностям) встановити контроль за тією частиною українсько- російського кордону і припинити спекуляції з якоюсь там "блокадою" і "громадянськую війною".
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27.06.2021 07:59 Відповісти
Выдача паспортов это последствия того что предатели с украинскими паспортами не зная настоящей действительности сильно завидовали цапам и хотели жить на россии , но съезжать не хотели на рефию т. к. жили не бедно , а торговать суверенитетом Украины всегда пожалуйста. Живя в Украине десятками лет начали играть на тему мови, спекулировать всем что они могли придумать, создавая хорошую ситуацию для оккупанта. Призвали его. А паспорта это уже последствия. Блокады для них так и не было, а зря.
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27.06.2021 10:04 Відповісти
А каким образом раздача российских паспортов уменьшает "социально-экономическую и транспортную блокаду региона"? 🤔🤔🤔
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27.06.2021 11:08 Відповісти
 
 