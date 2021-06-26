Захарова про роздачу паспортів РФ жителям ОРДЛО: Це вимушений захід в умовах запровадження Києвом блокади, претензії Зеленського зрозуміти важко
Надання жителям ОРДЛО російського громадянства - наслідок невиконання Україною своїх зобов'язань щодо Мінських угод.
Про це йдеться у коментарі офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової, опублікованому на їхньому сайті, передає Цензор.НЕТ.
"Логіку і претензії В.Зеленського зрозуміти важко. Добре відомо, що надання громадянства є суверенною прерогативою суверенних держав. Міжнародним правом будь-яких обмежень щодо цього не встановлюється.
Ми не раз казали, що надання жителям Донбасу російського громадянства є вимушеною гуманітарної мірою в умовах запровадження Києвом соціально-економічної і транспортної блокади регіону, яку, згідно з Мінським угодами, він мав зняти. Через те, що Київ цього не робить, жителі Донецька і Луганська вже сім років зазнають утисків своїх прав.
Тож гуманітарний жест Росії є прямим наслідком невиконання Україною своїх зобов'язань щодо Мінських угод", - йдеться в заяві.
Захарова зазначила, що надання російського громадянства жителям ОРДЛО "повністю відповідає міжнародній практиці".
"Як відомо, свої паспорти жителям України у великих кількостях видають Польща, Угорщина і Румунія. За різними оцінками, на руках в українських громадян зараз є близько 300 тис. польських паспортів, 300 тис. угорських і 200 тис. румунських. Сама Україна активно надає громадянство жителям Придністров'я, у яких є близько 120 тис. українських паспортів. Прикро, що президент України вважає своїх громадян, які проживають в умовах блокади на сході країни і які вимушені набувати громадянства Росії, гіршими за тих українців, яким дозволено отримувати громадянство інших країн", - заявила представниця МЗС РФ.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю заявив, що РФ порушує логіку Мінських угод, видаючи населенню окупованих територій Донецької і Луганської областей російські паспорти.
Будь ласка, зачекайте...
маня помойся - воняешь
там таких? - все.
за наявності грошей зазвичай обирають паспорти не з куркою мутантом.
а жителям бессарабии и буковины ?а западной Украины и западной Беларуси после войны?а жителям трех стран балтии?
а тува как в совке оказалась?
хорош брехать,маха.иди лучше стакан стекломоя накати.
...взять второй паспорт -- это мудро... *)
*)
бо незабаром труси вже будеш забувати зняти під час дефекації
Она им нужна, чтоб защищать своих граждан
Это ж просто как немогу
2. Из ОРДЛО, напрямую, и по украинским документам тоже никуда не выедешь.
3. В первую очередь раздали всем кто состоит в "милиционерах", в полиции и т.п. структурах. Думаешь для того чтобы у них была возможность ездить по турецким и хорватским курортам? - нет! Это просто тиски в которые им зажали яйца чтобы не возникало мыслей о "соскочить" вообще или пытаться как-то "суверенно и независимо моторолить и гивить" (то бишь - ополченить и батальонить на свое усмотрение).
Если не заберете, то их Украина все равно пошлет на йух, на основании нового гражданства.
Тот тоже не может понять предъяву по НАТО))
и он самый первый должен свободно получать аусвайсы (причины - машка озвучила))))
тема нейтральная была....
думаю вы, Ксения и я - - дальше малорослые...
конечно есть - иначе бы я сюда не заходил.
Тут уже писали, повторюся: дайте їй сільодкі!
т.к. в условиях кацапской блокады они мучаются, переселившись с Украины с 1792 года !
Вони свої паспорти з куркою роздали в першу чергу військовим мавпам.
Тобто з Україною воюють не найманці,
з Україною воюють громадяни роССії.
І це ще один доказ що роССія окупант воює з Україною.