Зеленський запитав у кандидатів у канцлери Німеччини про членство України в ЄС і НАТО, "Північний потік-2" та саміти ЄС-Росія. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у панельній дискусії на тему: "Роль Німеччини у світі", організованій Мюнхенською безпековою конференцією (MSC), під час якої звернувся до кандидатів на пост Федерального канцлера Німеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.
Окрім іншого, Зеленський наголосив, що день виборів у Бундестаг - 26 вересня - важливий і для України.
"Вибори до Бундестагу мають значення для нас, адже Німеччина – це наш ключовий партнер. Це важлива сторона "нормандського формату" й наш союзник на шляху до європейської спільноти", – зазначив президент і додав, що саме тому бачення майбутнього федерального канцлера політики щодо України є вкрай важливим для нього особисто.
Тож Володимир Зеленський звернувся до кандидатів із низкою запитань.
"Чи згодні ви, що європейський проєкт не буде завершеним і повноцінним без України? Чи згодні ви, що шлях України до Європи має бути дорогою з двостороннім рухом? Від Революції Гідності, коли сотні українців віддали свої життя за європейський вибір, минуло сім років. Чи не втомилась Європа так довго ховатися від питання членства України в ЄС? І чи не настав час від дипломатичних уникань перейти до чітких відповідей, умов, кроків і строків?" – поцікавився президент.
Також він нагадав, що нині до державних кордонів України стягнуто близько 100 тисяч російських військових. У цій ситуації всі європейські лідери підтримують надання нашій країні належних безпекових гарантій, але водночас Україна не є членом НАТО.
"Тож якщо ми не в НАТО, про які саме безпекові гарантії йдеться?" – також запитав він.
Крім того, глава України поцікавився думкою кожного з кандидатів щодо підтримки проєкту "Північний потік–2", зокрема чи зміцнює він європейську безпеку, чи сприяє єдності континенту й чи є цей проєкт пасткою для України та всієї Європи.
"Як ви гадаєте, анексія Росією Криму та війна на сході України, понад 14 тисяч загиблих у війні на Донбасі та півтора мільйона людей, які змушені покинути власні домівки, – все це є достатніми причинами, щоб не розглядати всерйоз ідею відновлення самітів ЄС–Росія до відновлення територіальної цілісності України?" – запитав насамкінець президент та подякував за чесні відповіді.
Участь у дискусії взяли голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС), прем’єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет, віцеканцлер – федеральний міністр фінансів Німеччини (Соціал-демократична партія Німеччини, СДПН) Олаф Шольц та співголова партії Союз 90/Зелені Анналена Бербок.
Учасники заходу давали відповіді на ключові питання, які хвилюють міжнародну спільноту: якою має бути роль Німеччини у світі, яких наслідків очікувати для її міжнародної та безпекової політики в контексті трансатлантичних відносин та за їхніми межами.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=umYLqtXZp2M https://www.youtube.com/watch?v=umYLqtXZp2M
Кандидатам на пост канцлерів ФРН глибоко наплювати на Зеленського і на його ролики, тим більше на незрозумілій їм мові!!
Порошенка слухали без перекладача , а храпатого гидко слухати 😀
Кандидаты в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза Армин Лашет и от Социал-демократической партии Олаф Шольц не считают возможным приобретение Украиной в ближайшее время членства в ЕС и НАТО.
Как https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3271356-kandidaty-v-kanclery-germanii-vyskazalis-otnositelno-clenstva-ukrainy-v-es-i-nato.html сообщает сегодня «Укринформ», об этом они заявили в эфире телеканалаhttps://www.ard.de/ ARD , отвечая на вопросы в видеоформате от Президента Украины Владимира Зеленского, не считает ли Германия, что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины, или «не устала Европа так долго прятаться» от вопроса о членстве Украины в ЕС и в НАТО и не нужно ли уже перейти к конкретным шагам.
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%B0%D0%BB-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0.html Зеленский засыпал вопросами кандидатов в канцлеры Германии. Видео
«Нужно быть честными и реалистичными», - заявил Шольц, отметив, что пока Брюссель стоит перед необходимостью завершить процесс интеграции с Западными Балканами, что займет много лет. К тому же, сначала нужно реформировать сам ЕС, ведь всем известно, как трудно достигать решений в кругу даже 27 членов, сказал он.
С Украиной сейчас, по мнению кандидата-эсдека, необходимо установить отношения тесного партнерства. Что касается перспективы членства в НАТО, то «вопрос не стоит» сейчас на повестке дня, заявил Шольц.
Лашет соглашается, что «членство в ЕС можно легко обещать, но реальность другая». Он обратил внимание на то, что в таком случае должны действовать одинаковые законы как в Берлине, так и в маленьком городке на востоке Украины, что в ближайшей перспективе не представляется возможным.
«Я не вижу возможности, чтобы 27 стран пока были в состоянии принять такую большую страну, как Украина … теоретически - «да», но в реальности - «нет», - добавил Лашет.
Он подчеркнул, что Берлин все делает для поддержки Украины. В частности, Германия вместе с Францией делает все с точки зрения обеспечения безопасности Украины, подчеркнул Лашет.
При этом он назвал «неправильным» рассматривать возможность поставки оружия Украине, ведь «это дискредитирует позицию Германии как члена Нормандского формата, Минского процесса», поскольку в таком случае Германия, мол, становится участником конфликта.
Об оружии выразилась и кандидат в канцлеры ФРГ, лидер «Зеленых» Анналена Бербок, которая снова отметила, что Германия должна предоставить Украине ненаступальное вооружение. Также Бербок заявила о необходимости усилить миссию ОБСЕ на востоке и добавила, что Германия может помочь минимум в разминировании. На вопрос о членстве Украины в ЕС и https://www.ukrinform.ru/tag-nato НАТО она не ответила.
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Как видим, кандидаты в Канцлеры Германии оперативно ответили на вчерашние вопросы Зеленского.
При этом их ответы наверняка не понравились президенту Украины, который хотел услышать, мол, Германия выступает за немедленное вступление Украины в НАТО и ЕС.
Примечательно, что Зеленский с упертостью, достойной лучшего применения, продолжает обиженно задавать западным лидерам вопрос, почему Украина до сих пор не в НАТО? И получает от них зубодробительные ответы на него:
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B5.html Байден еще раз назвал беспамятному Зеленскому условие для вступления в НАТО
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%82%D0%BE%D1%87.html Столтенберг выставил Зеленскому точно такое же требование как и Байден
Теперь украинский горе-президент услышал очередное «нет» от немцев… Но ему еще повезло, что они ответили в мягкой форме - без упоминания про разгул коррупции в Украине при Зеленском, провал всех реформ и т.д.
- Надевай свой красный нос и развлекай нас! Нам не весело!