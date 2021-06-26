Китай заявив, що поставляє вакцини в інші країни без жодних політичних умов, - Associated Press
Міністерство закордонних справ Китаю спростувало інформацію про шантаж України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.
У заяві Міністерства закордонних справ Китаю сказано, що воно вітає рішення України не підписувати резолюцію щодо прав уйгурів, додавши, що "ми не чули, щоб Україна зіткнулася з будь-якими труднощами під час імпорту вакцин із Китаю".
У письмовій відповіді Китаю AP не йшлося про конкретне звинувачення, там заявили, що надання Китаєм вакцин і протиепідемічних матеріалів іншим країнам "не призначене для отримання вигоди від інших країн, і тут немає жодної геополітичної мети чи будь-яких політичних умов".
Нагадаємо, раніше агентство Associated Press із посиланням на свої джерела писало про те, що китайські офіційні особи, імовірно, заявляли Україні, що заблокують призначену їй поставку 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, якщо вона підтримає в ООН документ, який закликає до ретельного вивчення ситуації з правами людини в Сіньцзяні. За даними видання, в четвер Україна нібито виключила своє ім'я зі списку тих, хто підтримав документ держав після того, як китайська влада попередила Київ, що заблокує заплановану поставку не менше 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 в Україну, якщо вона цього не зробить. Чи справді Україна відкликала підпис, поки офіційно не відомо.
Будь ласка, зачекайте...
і що ви їм зробите..?
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А вы знали, что по данным НАН Украины в Украине от ковида умерло не 52 тысячи, а около 150 тыс. человек, а МОЗ занижает данные по распоряжению сверху?
Я тоже не знала. И лучше бы не знала и дальше. Ну вот теперь спокойной ночи, черт...
Він проаналізував зростання смертності в квітні порівняно з п'ятирічною середньою (2016-2020 рр): м.Київ +81,2%, Київська +65,1%, Хмельницька +60,0%, Харківська +59,3%, Одеська 59,0%, Миколаївська 58,4%, Дніпропетровська 48,0%, Житомирська 45,5%, Кіровоградська 43,4%, Чернівецька 42,1%, Вінницька 40,9%, Львівська 40,5%, Тернопільська 38,0%, Запорізька 37,6%, Сумська 37,5%, Чернігівська 35,4%, Донецька 33,4%, Луганська 32,3%, Черкаська 31,6%, Полтавська 31,0%, Закарпатська 29,8%, Волинська 28,9%, Рівненська 27,1%, Херсонська 24,6%, Івано-Франківська 16,2%.
Аналітик наголосив на тому, що центральна влада, а саме Зеленський, Шмигаль, Степанов побоялися брати на себе відповідальність. «Замість оперативного реагування на початок спалаху, всі сховалися як боягузи, і почали спихувати відповідальність на місцевих князьків. Ті в свою чергу також не підвели», - наголосив Істребін.
Він додав: «Про катастрофу з госпіталізаціями в Хмельницькій області я постійно писав. У підсумку ця область виявилася третьою за зростання смертності. Не відстала від них і Харківська область, де віртуальні ліжка малювали як погані. Людей возили за 50-100 в районні лікарні. А центральна влада з себе дурників зображала».
За словами Євгена Істребіна, цинізм, імпотенція, яку продемонстрували всі гілки влади, показує повний колапс системи управління. «Всі поводяться як тимчасові виконавці, головна мета - вкрасти, а далі хоч потоп. Винних як завжди немає. Є тільки мертві, які вже нічого не скажуть», - підкреслив він. https://newsua.one/news-soc/b-50417.html
Есть-да не про нашу честь.
єлемент нестабильности в мировой политике
...весь мир насилия разрушат! ...*)
Предатель Родины, занимающий высший государственный пост, априори, не является государственным мужем!
вариант "дельта" особенно прогрессирует в странах, ширяющихся китайской вакциной.
радуйтесь, шо китайчата де то своего шмурдяка вам недопоставили.
снимите с казла куртку, морду ему набейте и никогда, никогда не разменивайтесь на дешевое.
"скупой платит дважды".... - о жизнях вроде базар
а потом спросил с претезией - а почему собственно?
один тихарь ермак тупо стучит морзянкой - "козырь центру прошу подверждения приема".
ну и менделиха периодически беременет - к концу бубиного срока будет мать ее - героиня.
кино и сваты...
Ответ: бабушка Беня, у которой есть послушный внучек зеля.
то кацапский спутник-5 нет.
сразу назуй ету мазуту - за нее и разговора даже нет....
Да да да.Никаких целей кроме"Один пояс один путь".Когда это коммунисты говорили правду?
Китай заражён бацилой коммунизма.А тот кто ей заражён, обречён строить коммунистическое общество со всеми вытекающими.Построение такого общества и его конечный итог,мы могли наблюдать на примере СССР
... слимаки безхребетні, ви паплюжите Ім'я України.
Ну ок, тогда верю шо 3.7 миллионная Финляндия ВНЕЗАПНО напала на мирный совочек, 180-миллионный с целью дойти до Камчатки со своими полчищами в 10 танков и аж в 20 самолетов + 5 дивизий, против совершенно жалких 2000 танчиков и 3000 самолетиков и унылых 5млн. дидов у бедной красной орды.
В слове психушка можно ставить черту - если поциент в такое поверит, то он просто красножопый(даже не псих!)
так и в Китае - бабу из Франции заманили туда, уйгурку - так от ее описания этого лагеря - совкам то еще ничего(а зато дидысидели), но норм. человеку это кажется просто кошмаром.
и мразоту красножопую взрастил кто? ...... тадамммм..... тот кто и борется типо, с ней.
*нолики забыл после каждого числа, т.е. в 10 раз больше(бедный совочек, как же финны не дошли, чудом, до Аляски(ысконная, скрепная)))
Это первая и вторая партия китайской вакцины со сроком годности до 01.07.2021. Под списание уйдет около 300 тысяч доз.
Еще одна партия около 200 тысяч до 01.09.2021. ,😁😁😁