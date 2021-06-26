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вакцина (4418) Китай (4353) шантаж (60)

Китай заявив, що поставляє вакцини в інші країни без жодних політичних умов, - Associated Press

Китай заявив, що поставляє вакцини в інші країни без жодних політичних умов, - Associated Press

Міністерство закордонних справ Китаю спростувало інформацію про шантаж України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

У заяві Міністерства закордонних справ Китаю сказано, що воно вітає рішення України не підписувати резолюцію щодо прав уйгурів, додавши, що "ми не чули, щоб Україна зіткнулася з будь-якими труднощами під час імпорту вакцин із Китаю".

У письмовій відповіді Китаю AP не йшлося про конкретне звинувачення, там заявили, що надання Китаєм вакцин і протиепідемічних матеріалів іншим країнам "не призначене для отримання вигоди від інших країн, і тут немає жодної геополітичної мети чи будь-яких політичних умов".

Читайте також: Нуланд про шантаж Китаю: Доставку 500 тис. вакцин проти коронавірусу в Україну було скасовано. Препарат використовували як зброю

Нагадаємо, раніше агентство Associated Press із посиланням на свої джерела писало про те, що китайські офіційні особи, імовірно, заявляли Україні, що заблокують призначену їй поставку 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, якщо вона підтримає в ООН документ, який закликає до ретельного вивчення ситуації з правами людини в Сіньцзяні. За даними видання, в четвер Україна нібито виключила своє ім'я зі списку тих, хто підтримав документ держав після того, як китайська влада попередила Київ, що заблокує заплановану поставку не менше 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 в Україну, якщо вона цього не зробить. Чи справді Україна відкликала підпис, поки офіційно не відомо.
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Топ коментарі
+15
вакцин валом. просто Дерьмак взял бабосы от китайцев
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26.06.2021 22:27
+7
Просто так Украина отозвала свою подпись что ли? Не верю китаезам!
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26.06.2021 22:31
+7
Китаю свойственна беспринципность и цинизм. Верить китайцу - себя не уважать.
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26.06.2021 22:35
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вакцин валом. просто Дерьмак взял бабосы от китайцев
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26.06.2021 22:27 Відповісти
та не только дермак взял)
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26.06.2021 22:34 Відповісти
👏👏👏 А зеублюдки брехали , что китайцы требовали фирму -прокладку ! 😂😹
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26.06.2021 22:38 Відповісти
авжеж, знали, і давно
і що ви їм зробите..?

https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13



А вы знали, что по данным НАН Украины в Украине от ковида умерло не 52 тысячи, а около 150 тыс. человек, а МОЗ занижает данные по распоряжению сверху?
Я тоже не знала. И лучше бы не знала и дальше. Ну вот теперь спокойной ночи, черт...
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27.06.2021 00:03 Відповісти
«Сьогодні з'явилися дані по смертності в регіональному розрізі. У Києві в квітні смертність зросла на 81% порівняно з п'ятирічною середньою. Далі йде Київська область +65%, Хмельницька область + 60%, Харківська та Одеська область + 59%», - написав Євген Істребін .

Він проаналізував зростання смертності в квітні порівняно з п'ятирічною середньою (2016-2020 рр): м.Київ +81,2%, Київська +65,1%, Хмельницька +60,0%, Харківська +59,3%, Одеська 59,0%, Миколаївська 58,4%, Дніпропетровська 48,0%, Житомирська 45,5%, Кіровоградська 43,4%, Чернівецька 42,1%, Вінницька 40,9%, Львівська 40,5%, Тернопільська 38,0%, Запорізька 37,6%, Сумська 37,5%, Чернігівська 35,4%, Донецька 33,4%, Луганська 32,3%, Черкаська 31,6%, Полтавська 31,0%, Закарпатська 29,8%, Волинська 28,9%, Рівненська 27,1%, Херсонська 24,6%, Івано-Франківська 16,2%.

Аналітик наголосив на тому, що центральна влада, а саме Зеленський, Шмигаль, Степанов побоялися брати на себе відповідальність. «Замість оперативного реагування на початок спалаху, всі сховалися як боягузи, і почали спихувати відповідальність на місцевих князьків. Ті в свою чергу також не підвели», - наголосив Істребін.

Він додав: «Про катастрофу з госпіталізаціями в Хмельницькій області я постійно писав. У підсумку ця область виявилася третьою за зростання смертності. Не відстала від них і Харківська область, де віртуальні ліжка малювали як погані. Людей возили за 50-100 в районні лікарні. А центральна влада з себе дурників зображала».

За словами Євгена Істребіна, цинізм, імпотенція, яку продемонстрували всі гілки влади, показує повний колапс системи управління. «Всі поводяться як тимчасові виконавці, головна мета - вкрасти, а далі хоч потоп. Винних як завжди немає. Є тільки мертві, які вже нічого не скажуть», - підкреслив він. https://newsua.one/news-soc/b-50417.html
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27.06.2021 00:04 Відповісти
Доброе утро шмара.Кому ты пишешь очевидные вещи?
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27.06.2021 09:56 Відповісти
Валом. Купіть хоч одну дозу, будь ласка.
Есть-да не про нашу честь.
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27.06.2021 15:52 Відповісти
Зачем покупать,если предлагают семейники и колят синоваком всех желающих?начали вакцинировать коллективы Пфайзером,пример из 40 человек желающих 9.знаю не понаслышке.если есть желание то уколят,попробуй
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27.06.2021 20:14 Відповісти
если и не сбрехали-так китайцев подставили...
єлемент нестабильности в мировой политике
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26.06.2021 22:29 Відповісти
Китайцам верить, это одно и тоже что верить кацапам.
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27.06.2021 08:53 Відповісти
Режиму хитросделанных клоунов , тем более веры нет !
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27.06.2021 09:06 Відповісти
Просто так Украина отозвала свою подпись что ли? Не верю китаезам!
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26.06.2021 22:31 Відповісти
Ну шо? -- образуется коммуняцкая Тема -- голодных в союзе с бедными...
...весь мир насилия разрушат! ...*)
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26.06.2021 22:32 Відповісти
Запад посредством уток пытается оправдать своего нерадивого подопечного, который хитро увильнул от коллективного осуждения Китая, когда все остальные послушно портят отношения со всемирной фабрикой. Зеленский поступил как государственный муж, а не клоун.
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26.06.2021 22:35 Відповісти
Зєльоних підозр В ПРИНЦИПІ НЕ МОЖЕ ДІЯТИ І МИСЛИТИ, ЯК ДЕРЖАВНИК, бо він тупий жид на службі.
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26.06.2021 22:43 Відповісти
На службі у Коломойського.
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27.06.2021 10:53 Відповісти
В тому числі і в нього.
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27.06.2021 18:22 Відповісти
"Подоляк - ты"?!
Предатель Родины, занимающий высший государственный пост, априори, не является государственным мужем!
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26.06.2021 22:44 Відповісти
Китаю свойственна беспринципность и цинизм. Верить китайцу - себя не уважать.
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26.06.2021 22:35 Відповісти
Верь клоуну с и его шобле ! Уважай себя !
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26.06.2021 22:41 Відповісти
Невже зелень знов набрехала?
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26.06.2021 22:46 Відповісти
РОБЯТА, в нынешнем времени балом правят бабки, даже политикой, просто у нас, нищебродов, все оправдывают политикой. Хорошо заплатили бы, как Израиль, любая бы была вакцина, а так выпрашивайте, кто то и даст, а кто то и на ................ пошлет.
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26.06.2021 22:46 Відповісти
Відсмоктати в жовтодупого- це цілком фізіологічна вимога Ніякої політики.
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26.06.2021 22:52 Відповісти
опа от врачиков - статистика.
вариант "дельта" особенно прогрессирует в странах, ширяющихся китайской вакциной.
радуйтесь, шо китайчата де то своего шмурдяка вам недопоставили.
снимите с казла куртку, морду ему набейте и никогда, никогда не разменивайтесь на дешевое.
"скупой платит дважды".... - о жизнях вроде базар
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26.06.2021 22:57 Відповісти
Китай заявив, що поставляє вакцини в інші країни без жодних політичних умов, - Associated Press - Цензор.НЕТ 6898
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26.06.2021 23:07 Відповісти
...а опісля вони завозили горобців назад, купуючи їх за валюту
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26.06.2021 23:08 Відповісти
Профіт))
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27.06.2021 09:40 Відповісти
китай заявил, маня заявила, ***** сказало, лошадь отигогокалась, буба слил,
а потом спросил с претезией - а почему собственно?
один тихарь ермак тупо стучит морзянкой - "козырь центру прошу подверждения приема".
ну и менделиха периодически беременет - к концу бубиного срока будет мать ее - героиня.
кино и сваты...
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26.06.2021 23:22 Відповісти
Вопрос: кто может быть хитрее самого хитрого китайца?
Ответ: бабушка Беня, у которой есть послушный внучек зеля.
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26.06.2021 23:39 Відповісти
если китайская ширка у кого то и вызывает подозрения,
то кацапский спутник-5 нет.
сразу назуй ету мазуту - за нее и разговора даже нет....
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26.06.2021 23:42 Відповісти
зэ-ублюдки зарабатывают на китайском дерьме вот и отказываются нормальные вакцины брать
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27.06.2021 00:15 Відповісти
здесь нет никакой геополитической цели или каких-либо политических условий".

Да да да.Никаких целей кроме"Один пояс один путь".Когда это коммунисты говорили правду?
Китай заражён бацилой коммунизма.А тот кто ей заражён, обречён строить коммунистическое общество со всеми вытекающими.Построение такого общества и его конечный итог,мы могли наблюдать на примере СССР
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27.06.2021 00:29 Відповісти
Кулєба, комуняки оцінили та привітали вашу ницість. ще й обізвали оце ганьбище - "рішенням України"
... слимаки безхребетні, ви паплюжите Ім'я України.
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27.06.2021 00:50 Відповісти
Китаю верить?
Ну ок, тогда верю шо 3.7 миллионная Финляндия ВНЕЗАПНО напала на мирный совочек, 180-миллионный с целью дойти до Камчатки со своими полчищами в 10 танков и аж в 20 самолетов + 5 дивизий, против совершенно жалких 2000 танчиков и 3000 самолетиков и унылых 5млн. дидов у бедной красной орды.
В слове психушка можно ставить черту - если поциент в такое поверит, то он просто красножопый(даже не псих!)
так и в Китае - бабу из Франции заманили туда, уйгурку - так от ее описания этого лагеря - совкам то еще ничего(а зато дидысидели), но норм. человеку это кажется просто кошмаром.
и мразоту красножопую взрастил кто? ...... тадамммм..... тот кто и борется типо, с ней.
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27.06.2021 09:56 Відповісти
против совершенно жалких 2000 танчиков и 3000 самолетиков\\\\\\\\

*нолики забыл после каждого числа, т.е. в 10 раз больше(бедный совочек, как же финны не дошли, чудом, до Аляски(ысконная, скрепная)))
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27.06.2021 09:58 Відповісти
Минздрав второй день подряд списывает просроченную вакцину как использованную. "Вакцинация" бьет рекорды.
Это первая и вторая партия китайской вакцины со сроком годности до 01.07.2021. Под списание уйдет около 300 тысяч доз.
Еще одна партия около 200 тысяч до 01.09.2021. ,😁😁😁
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27.06.2021 10:03 Відповісти
С Китая началось все и они должны компенсировать миру убытки! Столько людей погибло, жесть просто!
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27.06.2021 14:40 Відповісти
Та може й ні. Тут роль мокшанії необхідно вивчити. Те, що в них великий падьож, ще нічого не говорить. Версія про походження цієї біди з Сибіру повинна бути також перевірена. Самі зробили - самі й напоролись. Китай - посередником виявився невзначай. Я б таку версію не відкидав.
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27.06.2021 15:59 Відповісти
 
 