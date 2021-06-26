Китай заявив, що поставляє вакцини в інші країни без жодних політичних умов, - Associated Press

Міністерство закордонних справ Китаю спростувало інформацію про шантаж України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

У заяві Міністерства закордонних справ Китаю сказано, що воно вітає рішення України не підписувати резолюцію щодо прав уйгурів, додавши, що "ми не чули, щоб Україна зіткнулася з будь-якими труднощами під час імпорту вакцин із Китаю".

У письмовій відповіді Китаю AP не йшлося про конкретне звинувачення, там заявили, що надання Китаєм вакцин і протиепідемічних матеріалів іншим країнам "не призначене для отримання вигоди від інших країн, і тут немає жодної геополітичної мети чи будь-яких політичних умов".

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Нагадаємо, раніше агентство Associated Press із посиланням на свої джерела писало про те, що китайські офіційні особи, імовірно, заявляли Україні, що заблокують призначену їй поставку 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, якщо вона підтримає в ООН документ, який закликає до ретельного вивчення ситуації з правами людини в Сіньцзяні. За даними видання, в четвер Україна нібито виключила своє ім'я зі списку тих, хто підтримав документ держав після того, як китайська влада попередила Київ, що заблокує заплановану поставку не менше 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 в Україну, якщо вона цього не зробить. Чи справді Україна відкликала підпис, поки офіційно не відомо.