Кандидат у канцлери Німеччини Лашет: "Північний потік - 2" зупинять, якщо Путін використовуватиме його проти України
Відповідаючи на запитання Володимира Зеленського про "Північний потік-2", всі кандидати в канцлери Німеччини погодилися, що інтереси України мають враховуватися.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
Лідер німецької партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС), кандидат у канцлери Армін Лашет не відкидає призупинення проєкту "Північний потік-2" в разі його використання "проти України".
"Геостратегічний вплив було обговорено - він не має шкодити Україні, тут є європейські зобов'язання. Якщо президент Путін не буде дотримуватися цього правила і використовуватиме його проти України, то можна будь-якої миті, навіть коли трубопровід готовий, зупинити його, бо тоді зникне основа домовленості. Все просто", - заявив політик у спільному інтерв'ю з кандидатами в канцлери від "Зелених" і соціал-демократів Анналеною Бербок і Олафом Шольцом.
Лашет підкреслив, що Європа завжди посилала відповідні сигнали.
Зі свого боку, Шольц також погодився, що інтереси України мають враховуватися. За його словами, Німеччина брала участь у переговорах щодо цього питання, і в майбутньому транзит газу через українську територію має бути гарантований.
"З цього приводу потрібно вести переговори", - заявив Шольц, додавши, що Німеччина має співпрацювати з Україною щодо поставки водневого палива.
Бербок, яка, як і її партія, є послідовним критиком "Північного потоку-2", заявила, що проєкт не має бути закінчений.
"Я була в Росії, я розмовляла з вирішальними акторами про його мету. Мені завжди казали, що мета - це Україна, обхід санкцій. Це всі знають. Можна далі говорити, що це економічний проєкт, але це не так. <...> Коли трубопровід буде готовий, ним пустять газ, мета Путіна в тому, щоб використовувати цей газ, щоб відключити український трубопровід, щоб ним не поступав, щоб дестабілізувати Україну, оскільки більше не будуть надходити гроші", - заявила вона.
Лідерка "зелених" нагадала, що відповідно до газової директиви ЄС трубопровід має отримати ще один дозвіл регулятора - його оператором не має бути власник труби.
"Це погодження не має видаватися. Це означає, що ми можемо зупинити його (трубопровід) на цьому етапі", - заявила Бербок, додавши, що у трубопроводу "немає майбутнього, бо він націлений проти Європи".
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иначе опять еврошлюхи ограничатся консультациями
Україна повинна бути готовою вступити в НАТО, коли з'явиться вікно можливостей - посол Німеччини
Двері вікно
Вот допустим ситуацию, что путин начал полноценную войну против Украины и ГТС разбомбили... И что СП2 отстановтя??? Да хрен там - наоборот увеличат прокачку!!!
Он, от части для этого и строился, чтобы можно было спокойно воевать в Украине, не оставив ЕС без газа - чтобы они меньше вякали
к тому же, в этой писульке должно быть прописано тщательно и недвусмысленно какие именно действия ОБЯЗАНО предпринять ЕС если случится "использование сп против Украины" иначе будет как с будапештской туалетной бумагой
Це факт, що використання газу і його транзит - явище тимчасове. Німеччина вирішила повністю відмовитися від вуглецевих джерел енергії до 2045 року. Я говорила з експертами: нам ще потрібно досить багато газу до, можливо, 2032 року, але потім його використання дуже сильно зменшиться.
- А навіщо ж тоді Німеччина будує з росіянами «Північний потік-2»? Якщо ви самі кажете, що газ вам скоро не буде потрібен?
Я знаю, що для Росії це завжди був геополітичний проєкт. Але не забувайте, що Німеччина як держава не вкладала грошей у цей газопровід. Це проєкт окремих фірм, там немає гарантій від держави.
- Але ж держава підтримує ПП2 політично…
Фактом є те, що ми мусимо знайти на перспективу для України солідний фундамент для розвитку країни, тому що це теж не може бути вугілля або газ, а має бути «зелена» енергія, водень, у тому числі і для Європи. І ми повинні дати Україні можливість заробляти на цьому гроші. Думаю, це дуже важливо.
- Але ви вже згадували водень. Чи підходить українська труба, за німецькими оцінками, для транспортування водню до Європи?
Я не експерт, але фахівці кажуть, що для водню потрібні інші, більш міцні трубопроводи, ніж для природного газу.
- Тобто існуючу українську ГТС не можна буде використовувати для транспортування водню до Європи? Можна, але тільки для невеличкої частини - до 25%, як мені пояснили експерти. Наскільки я розумію, нам треба думати про новий підхід до транзиту водню в Європу.
https://zn.ua/ukr/international/posol-nimechchini-v-ukrajini-anka-feldhuzen-usi-bojatsja-buti-z-rosijeju-v-prjamij-vijni.html
Потрібно наполягати щоб Европа купувала газ на кордоні України із Московією і платила Україні за транспортування і все не потрібно нічого вигадувати але ж хтось дуже проти.Потужностей вистачає плюс є сховища на всяк випадок якоїсь аварії.При тому що будують потоки з півдня через Турцію.Це тільки політичний процес.Україна може дати згоду тільки коли ми будемо в НАТО
https://zn.ua/ukr/international/posol-nimechchini-v-ukrajini-anka-feldhuzen-usi-bojatsja-buti-z-rosijeju-v-prjamij-vijni.html
а тут газа нет ...
всё из-за какой-то Украины...
ох - вздохнул немец,
и съел их сырыми...
испортишь пенсию меркельше? - тебя ***** с очереди в директора гаспрома снимет.
извинись немедленно...
І залишитесь без газу з фєдєрашки???
От жеж ******...
Сделать крылатые ракеты с ядерными боеголовками для Украины техничнски- это раз плюнуть. И давно пора было это сделать
Например, где в ВС "Нептун" массово? Нет его! А почему? Потому что это "не раз плюнуть" и дорого.
2. Никто этого Украине не позволит. В первую очередь ЕС и США.
Если может Вы лично готовы забить на США и ЕС, то я не уверен, что Зеля и любой следующий президент - не готовы.
Они сделают любую диверсию с подрывом ее и скажут, ну, вот видите, Украина ненадежный партнер.
А расследование будет как и с МН17.
"Этонемы и настамнет"
Наивные немцы, они за долгие годы так и не поняли, какие русские коварные твари!
Как назвать тех, кто притащил Бук через границу, уничтожил МН17 и вернул Бук с известным всем номером обратно в Россию?
И все для того, чтобы обвинить Украину в том, что она агрессор и на этом основании иметь полное право для масштабной агрессии.
Но сбили, да не тот самолет.
Газ пойдет через Турецкий поток, СП1 и СП2 и Китай.
На Украину газа может "не хватить".
Или Украина "откажется" заключать договор на условиях ГазПрома.
Или Европа предпочтёт более дешёвый газ из других потоков газу, который после прохождения по Украине будет стоить дороже.
У ГазПрома масса вариантов и ничего не надо взрывать.
И ещё, Вы, пожалуйста, не забывайте, что "друзья" на Западе строят заводы по приёму и переработке сжиженного газа - это раз. И пытаются строить балтик пайп - это два.
Что с точки зрения Украины как транзитёра в общем приводит ровно к тому же результату - обнулению нужности украинской трубы.
Почему-то негодуя на путена, мы забываем о том, что милый сердцу Запад делает ровно то же самое. Хотя, конечно, они говорят, что это как раз потому что кровавый путен злобно влияет и всё прочее, но результат-то ровно тот же! Труба в Украине будет не нужна. Об этом подумайте.
Просто меньше трендите а делайте дело
Один триндел в Севастополе будет база НАТО /с чистыми руками/
Россия не допустит нато в Украину
Как сша наши ракеты на Кубе /1961год /
А пообещают перед выборами нам все /'' только верьте,,/
Всегда жалею что у нам не было пьяног майора
/который ,забыл, бы сдать десяток ядерных боеголовок
говорили говорила
и сама себе не верила
Другого объяснения симпатий Меркель к Путину не вижу. А Макрона Путин просто купил, к гадалке не ходи...