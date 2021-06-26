Східна Європа - особлива частина світу, ми всі виховані з ідеєю, що німецької зброї тут ніколи не буде, - посол ФРН Фельдгузен

Причини відмови Німеччини поставляти зброю Україні пояснюються історичною пам'яттю.

Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила в інтерв'ю "ZN.UA", передає Цензор.НЕТ.

"Для Німеччини історично Східна Європа — особлива частина світу, ми всі були виховані з ідеєю, що німецьких солдатів, німецької зброї тут ніколи не буде. Ця ідея ніби в ДНК німців. І є дуже мало моїх співвітчизників, котрі, як я, бачили війну тут зараз. Я теж була так вихована. Але я бачу тут: якщо країни не грають за правилами, у нас знову є війна і треба захиститися. Проте у Німеччині люди дуже далекі від цього. Інший приклад. Мені один депутат німецького Бундестагу сказав, що його діти вже зовсім не думають про війну. І вони дивуються, коли батько розповідає, що свого часу був на демонстраціях проти розміщення ракет НАТО Pershing-2, коли Радянський Союз хотів розмістити свої SS-20. Так, це добре для наших людей — не думати про війну. Але моя дитина дуже багато думає про війну, бо вона тут була під час Революції Гідності і коли Росія напала на Україну. І мій син уже зовсім по-іншому сприймає ці події", - зазначила вона.

За словами Фельдгузен, поки складно знайти в Бундестазі та уряді більшість, щоб змінити думку про зброю для цього регіону.

Читайте також: Працюємо, щоб майбутній уряд Німеччини дав Україні зброю: нинішній - вже не змінить своєї позиції, - Кулеба

"Це справді складно. Але часи змінюються, уряди змінюються, можливо, щось зміниться і в цьому питанні. Проте, напевно, це дійсно так, що тільки індивідуальний досвід, як мій досвід тут, може швидше змінити цю усталену позицію" , - припустила посол.