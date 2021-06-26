Східна Європа - особлива частина світу, ми всі виховані з ідеєю, що німецької зброї тут ніколи не буде, - посол ФРН Фельдгузен
Причини відмови Німеччини поставляти зброю Україні пояснюються історичною пам'яттю.
Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила в інтерв'ю "ZN.UA", передає Цензор.НЕТ.
"Для Німеччини історично Східна Європа — особлива частина світу, ми всі були виховані з ідеєю, що німецьких солдатів, німецької зброї тут ніколи не буде. Ця ідея ніби в ДНК німців. І є дуже мало моїх співвітчизників, котрі, як я, бачили війну тут зараз. Я теж була так вихована. Але я бачу тут: якщо країни не грають за правилами, у нас знову є війна і треба захиститися. Проте у Німеччині люди дуже далекі від цього. Інший приклад. Мені один депутат німецького Бундестагу сказав, що його діти вже зовсім не думають про війну. І вони дивуються, коли батько розповідає, що свого часу був на демонстраціях проти розміщення ракет НАТО Pershing-2, коли Радянський Союз хотів розмістити свої SS-20. Так, це добре для наших людей — не думати про війну. Але моя дитина дуже багато думає про війну, бо вона тут була під час Революції Гідності і коли Росія напала на Україну. І мій син уже зовсім по-іншому сприймає ці події", - зазначила вона.
За словами Фельдгузен, поки складно знайти в Бундестазі та уряді більшість, щоб змінити думку про зброю для цього регіону.
"Це справді складно. Але часи змінюються, уряди змінюються, можливо, щось зміниться і в цьому питанні. Проте, напевно, це дійсно так, що тільки індивідуальний досвід, як мій досвід тут, може швидше змінити цю усталену позицію" , - припустила посол.
Будь ласка, зачекайте...
ету тварь нужно немедленно убирать с Украины
Украина должна требовать вместе с Польшей с Германии компенсации за разрушения Второй мировой, за массовые расстрелы и рабский труд.
компенсации они давно раздали
Если отжать всю мутную воду из выступлений г-жи послицы, то получится следующее: "кацапский газ нам гораздо важнее, чем кровь и свобода украинцев."
Г-жа Фельдгузен! Если кацапы начнут очень дешево поставлять вам топливо, сделанное из самих украинцев, что вы нам расскажете про ДНК?
та пошла ты в сраку - старая неумная наци-коза?
когда будешь валить - новоиспеченых кацапских фашистов с собпй забери - Ермака и бубу
Ермак никого не интересует и чем его меньше..... - та хоть в трубу дружбы его впихните на глубокий занюx... - не повезет ему если выжывивет? - рубать значит.
Почему никто не трогает японцев за их преступления против человечества, за геноцид китайцев, за отправку белого населения Харбина на медицинский эксперимент в отряд 731 (кстати население было полностью антисоветским, большинство бежала от большевизма)...
За нарушение всех правил ведения войны за применение бактериологического оружия протв гражданского населения и.тп ...так они еще и потерпевшая нация от атомной бомбардировки