У 2028-му для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде 35 років стажу, - Лазебна

До кінця поточної сесії Верховна Рада не встигне розглянути законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода про прогрес свого відомства із запровадженням накопичувальної пенсійної системи, інформує Цензор.НЕТ.

Лазебна згадала, що їй неодноразово доводилося відповідати на питання журналістів про те, чому накопичувальний принцип ще не впроваджений.

"Чому їх це так цікавить? Тому що, знаючи, що таке солідарна система, коли в тебе буде вік 60 років, у тебе повинен бути стаж 35 років. У 2028 році це буде така норма– 35 років стажу, якщо ти хочеш піти в 60. А коли в тебе була би накопичувальна, то 60 років приходить твій пенсійний вік, який сьогодні в державі пенсійний вік, ти можеш розраховувати на свій власний накопичувальний рахунок", – порівняла урядовиця.

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За її словами, наразі у Верховній Раді зареєстровані кілька законопроєктів із упровадження накопичувальної системи, один із них – на основі пропозиції Мінсоцполітики.

"Дуже часто відбуваються наради під головуванням прем’єр-міністра і народних депутатів, Мінфіну, Мінекономіки, регулятора, тобто Національної комісії з регулювання цінних паперів і фондового ринку, щоб всі бачили свою зону і сферу відповідальності. Це не тільки робота Мінсоцполітики. Це більше фінансові інструменти. Треба підготувати людей. А найголовніше – треба людям казати, що ця система захищена", – пояснила Лазебна.

Вона вважає, що до кінця поточної сесії Верховна Рада не встигне розглянути законопроєкт, хоча він є на порядку денному засідання 29 червня.

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"Для мене це (розгляд 29 червня. – Ред.) було би найкраще. Чому? Ухвалити в першому читанні як основу, об’єднатися і доопрацювати. Я вважаю, що якщо ми її не впровадимо, то це будуть великі втрачені можливості для людей. Потім треба буде людям пояснювати, чому ми їм не дали таке майбутнє, яке могли би дати. Тобто це така пастка буде", – припускає міністерка.

За офіційними даними, в Україні налічується 11 мільйонів пенсіонерів, це 27% від загальної кількості населення. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок в Україні становить 60 років, це передбачає пенсійна реформа, ухвалена попередньою владою ще у 2011 році.