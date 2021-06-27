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Новини Пенсійна реформа
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пенсійна реформа (723) Лазебна Марина (167)

У 2028-му для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде 35 років стажу, - Лазебна

У 2028-му для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде 35 років стажу, - Лазебна

До кінця поточної сесії Верховна Рада не встигне розглянути законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода про прогрес свого відомства із запровадженням накопичувальної пенсійної системи, інформує Цензор.НЕТ.

Лазебна згадала, що їй неодноразово доводилося відповідати на питання журналістів про те, чому накопичувальний принцип ще не впроваджений.

"Чому їх це так цікавить? Тому що, знаючи, що таке солідарна система, коли в тебе буде вік 60 років, у тебе повинен бути стаж 35 років. У 2028 році це буде така норма– 35 років стажу, якщо ти хочеш піти в 60. А коли в тебе була би накопичувальна, то 60 років приходить твій пенсійний вік, який сьогодні в державі пенсійний вік, ти можеш розраховувати на свій власний накопичувальний рахунок", – порівняла урядовиця.

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За її словами, наразі у Верховній Раді зареєстровані кілька законопроєктів із упровадження накопичувальної системи, один із них – на основі пропозиції Мінсоцполітики.

"Дуже часто відбуваються наради під головуванням прем’єр-міністра і народних депутатів, Мінфіну, Мінекономіки, регулятора, тобто Національної комісії з регулювання цінних паперів і фондового ринку, щоб всі бачили свою зону і сферу відповідальності. Це не тільки робота Мінсоцполітики. Це більше фінансові інструменти. Треба підготувати людей. А найголовніше – треба людям казати, що ця система захищена", – пояснила Лазебна.

Вона вважає, що до кінця поточної сесії Верховна Рада не встигне розглянути законопроєкт, хоча він є на порядку денному засідання 29 червня.

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"Для мене це (розгляд 29 червня. – Ред.) було би найкраще. Чому? Ухвалити в першому читанні як основу, об’єднатися і доопрацювати. Я вважаю, що якщо ми її не впровадимо, то це будуть великі втрачені можливості для людей. Потім треба буде людям пояснювати, чому ми їм не дали таке майбутнє, яке могли би дати. Тобто це така пастка буде", – припускає міністерка.

За офіційними даними, в Україні налічується 11 мільйонів пенсіонерів, це 27% від загальної кількості населення. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок в Україні становить 60 років, це передбачає пенсійна реформа, ухвалена попередньою владою ще у 2011 році.
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Топ коментарі
+20
Меня уже кинула . В 54 года я имею стажа 18 лет ФОПом. Я не думаю , что мне защищают 5 лет учебы в институте и 2 года советской армии, итого 7 лет. Институт оканчивал в 91-м году и как раз начались 90-е , работать идти некуда что бы зарплату платили официально на которую прожить можно . 10 лет в задницу по базарам да неофициальным работам. Потом 18 лет ФОП. Как раз 35 лет! За всю жизнь ни копейки от государства помощи, ни больничных, ни бесплатного лечения , ни бесплатного образования ребенку! Врачам бабло , в школе бабло , пару обращений в полицию- нахрен послали! Я не хочу больше ни копейки платить! Хотите налоги получать - выполняйте функции Государства , а у нас государство - рэкетир! Дай , но ничего взамен!Просто отдайте то ,что я заплатил из собственного кармана за 18 лет! И отвалите !Козлы!
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27.06.2021 01:11
+14
а толку от позичания, что при 35 стажа, что при как у вас 43 все равно МИНИМАЛОЧКА ((
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27.06.2021 00:23
+14
Субсидии тоже пора отобрать,а то Порошенко разбаловал 73 % баранов
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27.06.2021 04:06
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У мене 43. Можу позичити кому не вистачає.
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27.06.2021 00:13 Відповісти
По ціні 26400 грн/рік чи будеш демпінгувати пенсійний фонд?
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27.06.2021 00:19 Відповісти
а толку от позичания, что при 35 стажа, что при как у вас 43 все равно МИНИМАЛОЧКА ((
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27.06.2021 00:23 Відповісти
Ахахха да
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27.06.2021 00:26 Відповісти
Ну якщо зарплатня була мізер, то мінімалочка і буде.
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27.06.2021 00:27 Відповісти
короче потогонная система
в штатах чтобы получать социальную пенсию в 62 надо отработать 40 кварталов то есть 10 лет
а деньги с с накопительных пенсионных фондов можно снимать с 55 лет
так многие собственно и делают - уходят на пенсию в 55 живут за счен накопительной пенсии а в 62-67 кто когда хочет начинают получать социальную
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27.06.2021 00:23 Відповісти
То есть протянуть очередной распил, на этот раз на "накопительных пенсиях", требуют журналисты? А письма от трудовых коллективов тоже приходят? Уже до брежневщины дошли
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27.06.2021 00:26 Відповісти
Саме так. Ті самі "журналісти", котрі в 90-ті роки створювали довірчі трасти, а двотисячних кредитні спілки.
Тільки тоді люди несли їм гроші добровільно, а нині - щоб в обов'язковому порядку.
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27.06.2021 00:29 Відповісти
Ни до конца текущей сессии, ни до конца правления зеленых вы это не рассмотрите. Я не видел отчета Пенсионного Фонда о поступлениях из бюджета на начисление пенсий. А индексацию зелевласть пыталась приостановить не один раз.
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27.06.2021 00:34 Відповісти
На пенсію надіятись - себе не поважати
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27.06.2021 00:36 Відповісти
Только в этой убогой стране в случае недостачи стажа не учитывают ВЕСЬ. Спасайтесь глупцы!
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27.06.2021 00:39 Відповісти
а в 2158- пенсии вообще не будет.
ети зеленые твари никогда не поймают виртуального аленя....
на календарь посмотри, бровистка одтрускавеченая...
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27.06.2021 00:42 Відповісти
как в песТне - .. и ждет меня не пенсия а .........
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27.06.2021 00:49 Відповісти
Родина всё равно тебя кинет,сынок!Это о ПФУ.
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27.06.2021 00:58 Відповісти
Меня уже кинула . В 54 года я имею стажа 18 лет ФОПом. Я не думаю , что мне защищают 5 лет учебы в институте и 2 года советской армии, итого 7 лет. Институт оканчивал в 91-м году и как раз начались 90-е , работать идти некуда что бы зарплату платили официально на которую прожить можно . 10 лет в задницу по базарам да неофициальным работам. Потом 18 лет ФОП. Как раз 35 лет! За всю жизнь ни копейки от государства помощи, ни больничных, ни бесплатного лечения , ни бесплатного образования ребенку! Врачам бабло , в школе бабло , пару обращений в полицию- нахрен послали! Я не хочу больше ни копейки платить! Хотите налоги получать - выполняйте функции Государства , а у нас государство - рэкетир! Дай , но ничего взамен!Просто отдайте то ,что я заплатил из собственного кармана за 18 лет! И отвалите !Козлы!
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27.06.2021 01:11 Відповісти
Армию и институт тебе засчитают в страховой стаж за те года. А Фоб - тут вопрос
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27.06.2021 05:17 Відповісти
Да , только как раз будучи ФОПом я и платил со своего кармана! Как раз это и должны засчитать. И все равно еще 10 лет тогда надо для минималочки.
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27.06.2021 10:23 Відповісти
не гони,армия и учеба засчитывается в стаж.
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27.06.2021 07:55 Відповісти
Віри зеленій мавпі більше немає!!! Зеленому покидьку - віри більше немає! Я - за Петра!!!
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27.06.2021 01:23 Відповісти
А що, Петро був відмінив цю пенсійну реформу, а зелений знов продовжив?
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27.06.2021 02:33 Відповісти
А що, була віра? Співчуваю ти йолоп.
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27.06.2021 10:35 Відповісти
Субсидии тоже пора отобрать,а то Порошенко разбаловал 73 % баранов
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27.06.2021 04:06 Відповісти
Для начала их "подкорректируют" на часть 73х процентных))))
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27.06.2021 07:43 Відповісти
Кто же тебя барана разбаловал?
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27.06.2021 10:23 Відповісти
а что, Лазебная - украинка, яро борющаяся за права украинцев? Лазебная...
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27.06.2021 06:57 Відповісти
А мусора так як і раніше? В 35 вже на пенсії?
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27.06.2021 07:38 Відповісти
в 45
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27.06.2021 07:44 Відповісти
Деякі в 35
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27.06.2021 11:48 Відповісти
Это было до второго прихода рыгов. Януковощ раздавал(его кабмин) многи ментовские направлениям "год за полтора". В итоге тело после двух лет срочной(армии) прослужив в ментуре 12 календарных имело право на пенсию. Минимум в 32 года. Молодые менты этот момент усвоили, выбрали яникевича в 10м,получили +5 лет, а после 14го год за полтора убрали.
Многие инвалидность покупают.
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27.06.2021 12:09 Відповісти
главное - шоб ордловцам пенсии платили из которых половина левых..
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27.06.2021 07:40 Відповісти
кстати, да. при зеленом хмыре начали платить пенсии всем пенсам лугандона. теперь они получают пенсии не только в дыре, но и от Украины. с такими раскладами - война будет вечной.
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27.06.2021 07:45 Відповісти
Если у тебя до 40лет не было офицальной работы с официально большой зарплатой, то пенсии даже теоретически не будет. Следующий вопрос: зачем платить отчисления в пенсонный фонд, если те деньги, которые платит государтсво моей маме пенсионерке не хватает ей даже на жизнь, при этом у нее большой трудовой стаж?
Т.е платя в пенсионный фонд сегодня, мы содержим в первую очередь дармоедов в виде мусоров, судей, чиновников, которые получают по 20-50+ тыс пенсии за то, что те все годы своей проф деятельности, пользовались страной для личного обогащения.
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27.06.2021 07:41 Відповісти
Это не нормально. У меня один знакомый получал пенсию из Франции проработав там всего 9 лет. Пенсия была больше чем в Украине, где он проработал 40 лет.
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27.06.2021 07:49 Відповісти
Я получаю приличную пенсию в Украине, но я все равно жалею. что мы не получали зарплату в конвертах. Это единственно правильный ответ олигархическому государству. Я все-равно до сих пор страдаю от недоплаченных денег в моей молодости.
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27.06.2021 07:53 Відповісти
Яка пенсія через десятиліття... ....не знаю, що буде наступного року.
Ми зараз запозичаємо половину бюджету. Може статись, що виплати всі припиняться.
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27.06.2021 08:07 Відповісти
про індексацію і постійні підвищення забула натриздіти(((
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27.06.2021 08:21 Відповісти
мразей в мантиях и ублюдков депутатов утопить в выгребной яме
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27.06.2021 08:37 Відповісти
молодёж смотрит на своих родителей с их "пенсионной судьбой" и понимает, что работать честно, в сотрудничестве с государством, где чиновники, элиты - это вороватое жлобьё, нет смысла..
держава тебя всегда "кинет", чиновники-йурысты тебя всегда обберут, ещё и должен будешь, а мусора их всех защитят за твои же бабки-налоги..
а налоги платят ВСЕ простые украинцы, даже те, кто работает втёмную, через ПДВ20% при любой покупке и прочих куплях-продажах.. лучше всего от налогов уклоняются владные "Зели-Бени" - у них на руках все козыри: венедиктовы-баклановы
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27.06.2021 09:20 Відповісти
А чому вже не 65?
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27.06.2021 09:50 Відповісти
Чому 35 а не 61?
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27.06.2021 10:01 Відповісти
Не нужно надеется на то, что будет пенсия. Надеятья нужно на себя! Тем более, что большая часть мужчин не доживает попросту до пенсии...
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27.06.2021 10:24 Відповісти
Враховуючи тривалість життя в нашій країні, економія буде хороша.
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27.06.2021 11:49 Відповісти
..и даже имея пенсию в эквиваленте 300 долларов в 2010 году,сейчас имею/благодаря мерзавцам/-140...Эти все "пакращення","компенсации","индексации"..БЛЕФ,начиная с бандюгана,эстафету ,которую продолжил барыга и нынешние клоуны...
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27.06.2021 12:28 Відповісти
ЗЕФІЛИ ВИ РАДІ СВОМУ ВИБОРУ?
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27.06.2021 14:35 Відповісти
у этой Лазебной ,чтоб Вы знали,будет пенсия у одной ,больше чем сдесь присутвующих пенсия форумчан.
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27.06.2021 16:47 Відповісти
 
 