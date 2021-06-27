Профільний комітет ВР інформації про нібито відмову України від резолюції щодо уйгурів через тиск Китаю не отримував, - "слуга народу" Мережко

Комітет Верховної Ради із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва не отримував наразі інформації про те, що Київ нібито відкликав підпис під заявою щодо порушення прав у Сіньцзяні.

Про це кореспонденту Радіо Свобода повідомив голова комітету, представник "Слуги народу" Олександр Мережко, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином він відповів на питання про ймовірне відкликання Україною підпису під заявою та позицію комітету.

"Відповідь дуже проста: це якась неофіційна інформація. Для мене не дуже зрозумілим є посилання на "дипломатичні джерела". Що конкретно це означає? Які саме джерела маються на увазі? Щодо комітету, то наразі жодної інформації з цього приводу ми не отримували", – сказав Мережко.

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Нагадаємо, раніше агентство Associated Press з посиланням на свої джерела писало про те, що китайські офіційні особи, імовірно, заявляли Україні, що заблокують призначену їй поставку 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, якщо вона підтримає в ООН документ, який закликає до ретельного вивчення ситуації з правами людини в Сіньцзяні. За даними видання, в четвер Україна нібито виключила своє ім'я зі списку тих держав, хто підтримали документ, після того, як китайська влада попередила Київ, що заблокує заплановану поставку не менше 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 в Україні, якщо вона цього не зробить.

Водночас зараз журналістам агентства не вдалося отримати відповідь на запит щодо цієї теми ні в Києві, ні в Пекіні.

Чи дійсно Україна відкликала підпис, поки офіційно не відомо.

Пізніше виданню надали офіційний коментар Китаю. Вказується, що поставка вакцин у інші країни здійснюється без будь-яких політичних умов.