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ВР (14824) Китай (4354) Мережко (52)

Профільний комітет ВР інформації про нібито відмову України від резолюції щодо уйгурів через тиск Китаю не отримував, - "слуга народу" Мережко

Профільний комітет ВР інформації про нібито відмову України від резолюції щодо уйгурів через тиск Китаю не отримував, -

Комітет Верховної Ради із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва не отримував наразі інформації про те, що Київ нібито відкликав підпис під заявою щодо порушення прав у Сіньцзяні.

Про це кореспонденту Радіо Свобода повідомив голова комітету, представник "Слуги народу" Олександр Мережко, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином він відповів на питання про ймовірне відкликання Україною підпису під заявою та позицію комітету.

"Відповідь дуже проста: це якась неофіційна інформація. Для мене не дуже зрозумілим є посилання на "дипломатичні джерела". Що конкретно це означає? Які саме джерела маються на увазі? Щодо комітету, то наразі жодної інформації з цього приводу ми не отримували", – сказав Мережко.

Також читайте: Нуланд про шантаж Китаю: Доставку 500 тис. вакцин проти коронавірусу в Україну було скасовано. Препарат використовували як зброю

Нагадаємо, раніше агентство Associated Press з посиланням на свої джерела писало про те, що китайські офіційні особи, імовірно, заявляли Україні, що заблокують призначену їй поставку 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, якщо вона підтримає в ООН документ, який закликає до ретельного вивчення ситуації з правами людини в Сіньцзяні. За даними видання, в четвер Україна нібито виключила своє ім'я зі списку тих держав, хто підтримали документ, після того, як китайська влада попередила Київ, що заблокує заплановану поставку не менше 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 в Україні, якщо вона цього не зробить.

Водночас зараз журналістам агентства не вдалося отримати відповідь на запит щодо цієї теми ні в Києві, ні в Пекіні.

Чи дійсно Україна відкликала підпис, поки офіційно не відомо.

Пізніше виданню надали офіційний коментар Китаю. Вказується, що поставка вакцин у інші країни здійснюється без будь-яких політичних умов.
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Топ коментарі
+8
Да гидрид его в ангидрид, почему по этому поводу молчит членограй? Выбита почва из-под ног , что сбрехать? От недоразумение выбрали в керманычи... А чего стоит его дыбильный план "Б" про китайскую стену вокруг лугандонии - не отвоевывать территории , а отмежевываться, на руку пыне..
https://censor.net/ru/comments/locate/3273717/01921444-904b-716f-b16a-1b280fe4608b
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27.06.2021 01:13
+7
смотрим в будущее смело - бо тварей выбираем!
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27.06.2021 01:03
+7
Не поддержим Уйгуров- турки обидятся. Китайцы реально устроили концлагеря и исправительные гулаги для всех кто не китаец и других народностей и религий- буддистских монахов в оккупированном Тибете, уйгуров в Восточном Туркестане, нацменшины Внутренней монголии. Гитлер и сталин не додумались разбирать политических зеков на органы. Китайцы это поставили на поток.
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27.06.2021 01:27
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смотрим в будущее смело - бо тварей выбираем!
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27.06.2021 01:03 Відповісти
У вас и «Вагнеровцев « не было и Чвуса вы не воровали ? Зеублюдкам вонючкам брехливым , веры нет !
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27.06.2021 07:31 Відповісти
Да гидрид его в ангидрид, почему по этому поводу молчит членограй? Выбита почва из-под ног , что сбрехать? От недоразумение выбрали в керманычи... А чего стоит его дыбильный план "Б" про китайскую стену вокруг лугандонии - не отвоевывать территории , а отмежевываться, на руку пыне..
https://censor.net/ru/comments/locate/3273717/01921444-904b-716f-b16a-1b280fe4608b
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27.06.2021 01:13 Відповісти
Не поддержим Уйгуров- турки обидятся. Китайцы реально устроили концлагеря и исправительные гулаги для всех кто не китаец и других народностей и религий- буддистских монахов в оккупированном Тибете, уйгуров в Восточном Туркестане, нацменшины Внутренней монголии. Гитлер и сталин не додумались разбирать политических зеков на органы. Китайцы это поставили на поток.
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27.06.2021 01:27 Відповісти
Комитет не получал информации? Ай-яй-яй! А кто вас вообще в расчет принимает? Зряплату свою в конверте получили и сидите тихо!Когда дерьмак решит, что вам нужно знать, тогда и узнаете, а нет, так в иносми прочитаете))))

У нас в стране госпереворот произошел : из парламенстко-президентской превратились в Офисно-президентскую, а депутатишки вроде ничего не заметили)))
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27.06.2021 01:41 Відповісти
Украина действительно отозвала свою подпись под заявлением относительно ситуации с правами человека в китайской провинции Синьцзян, где компактно проживает народность уйгуров.

Об этом говорится в заявлении представительства Украины при ООН и других международных организациях, опубликованном 25 июня.

О причинах отзыва подписи под заявлением о ситуации в Синцьзяне, которое представили 22 июня на заседании Совета ООН по правам человека и которое Киев изначально поддерживал, не сообщается.
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27.06.2021 01:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bBgdXGQAHQM журавли
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27.06.2021 01:44 Відповісти
Один в каное новый альбом выходит
https://www.youtube.com/watch?v=TrX_J9NZtGY
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27.06.2021 01:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2cZ_EFAmj08 Профильный комитет ВР информации о якобы отказе Украины от резолюции по уйгурам из-за давления Китая не получал, - "слуга народа" Мережко - Цензор.НЕТ 5672 https://www.youtube.com/watch?v=2cZ_EFAmj08 Heart - Stairway to Heaven Led Zeppelin - Kennedy Center
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27.06.2021 02:00 Відповісти
Пан Саня вы бьете в больное, но друзьям прощается ....
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27.06.2021 02:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=N_lSJ-0Gl7Q Since I've Been Loving You
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27.06.2021 04:03 Відповісти
ето не Цеп
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27.06.2021 02:29 Відповісти
Это был вечер, гала-концерт, по случаю юбилея Цепов, весь состав Лэд Зеппелин, pа исключением умершего Бонхема(ударные) наблюдал за действом с балкона, еще и в присутствии президента США Обамы. Led Zeppelin: https://youtu.be/wM6jG6OxfjE Dazed and Confused (FULL MOVIE)
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27.06.2021 03:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xbhCPt6PZIU ето Цеп!
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27.06.2021 02:33 Відповісти
еще одна попытка подкожничества слева? - мы-вы больше без вопросов и ответов...
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27.06.2021 02:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vcFOVtzVi5Q Freddie Mercury Story : His tragic AIDS Story (2016)
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27.06.2021 03:53 Відповісти
Пан Саня не думай шо я цепенею при бемолях...
люблю ее слушать, музыку, особенно рок - да!
ставить ее выше того о чем я думаю? - нет.
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27.06.2021 09:07 Відповісти
Профильный комитет ВР информации о якобы отказе Украины от резолюции по уйгурам из-за давления Китая не получал, - "слуга народа" Мережко - Цензор.НЕТ 5459
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27.06.2021 01:58 Відповісти
Прикинуться уйгуром и при этом отдать голос ПРОТИВ - тоже надо уметь - такова, вероятно, логика не оставивших клоунаду лучших представителей этого искусства, среди которых, как известно, БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ
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27.06.2021 22:14 Відповісти
Землетрясения нет, а жертвы есть
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27.06.2021 03:28 Відповісти
Ну то хай газету купят. Или им Нуланд лично звонить должна?
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27.06.2021 06:02 Відповісти
Через месяц и профильный комитет ВР информацию получит. Всегда надо иметь в виду, что мы имеем дело с аферистами.
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27.06.2021 07:41 Відповісти
Там такой откат за вакцину от узкоглазых, какие нафиг уйгуры
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27.06.2021 08:23 Відповісти
Ворзможно, не очень осведомленному голове комитета нужно было бы первоначально обратиться в ОП, где ему, вероятно, ответили бы типа "не твое дело" и не пришлось бы зря сотрясать воздух, принося усугубление отрицательного эффекта от деятельности зе-сообщества?
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27.06.2021 22:09 Відповісти
 
 