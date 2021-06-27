Україна мусить домогтися, щоб послугами ГТС користувався не тільки "Газпром", а й інші компанії, - Вітренко

Україна, щоб убезпечити себе від наслідків запуску російського газопроводу "Північний потік-2", повинна домогтися, щоб послугами її ГТС користувалися для транзиту інші компанії, крім "Газпрому".

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ. Глава НАК заявив, що росіяни до 2024 року виконуватимуть свої зобов'язання за поточним контрактом на транзит газу через Україну.

До 2024 року за контрактом "качай або плати" вони виконуватимуть свої зобов'язання. Інакше ми, по-перше, підемо в арбітраж і отримаємо ще більше з них грошей. Крім того, вони остаточно підірвуть свою репутацію в Європі", - сказав він.

Водночас, як зауважив Вітренко, з 2024 року "питання відкрите".

"Ми маємо розуміти, що якщо "Північний потік-2" буде побудований, то "Газпром" може обійтися без української ГТС без жодної шкоди для поточних контрактів "Газпрому". Це для нас найбільший виклик. Тому нам потрібно зробити те, що, крім "Газпрому", послугами української ГТС для транзиту мають користуватися інші компанії – які експортують газ з Центральної Азії в Європу, інші компанії, які видобувають газ у Росії, які б транзитували газ через Україну в Європу, і європейські компанії, які закупають газ на кордоні з Росією і транзитують через Україну. І в нас буде не один покупець наших послуг, а 100. Якщо всім цим покупцям Путін скаже: все, не качати – тоді уряд Німеччини не зможе сказати, що це в нас якийсь ринковий проєкт "Північний потік-2", - пояснив глава "Нафтогазу".

Також читайте: Збільшивши видобуток газу, Україна може вийти на рівень енергонезалежності й навіть експортувати його за кордон, - Вітренко

За його словами, тоді "буде для всіх очевидно, що це політичне рішення, яке обмежує обсяги газу, що йде на європейський ринок".

"Це порушення європейського закону про захист конкуренції, це антиконкурентні дії. І тоді європейський регулятор вже каратиме "Газпром", який фактично буде частиною картельної змови, щоб менше газу постачалося до Європи. Можливо, кожний цей крок окремо не змінить ситуацію кардинально, але сукупність цих кроків дозволить нам зруйнувати монополію, навіть не "Газпрому", а Путіна, який може зараз використовувати газ як геополітичну зброю", - заявив Вітренко.