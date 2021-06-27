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Газпром (3351) ГТС (585) Північний потік (2446) Вітренко Юрій (631)

Україна мусить домогтися, щоб послугами ГТС користувався не тільки "Газпром", а й інші компанії, - Вітренко

Україна мусить домогтися, щоб послугами ГТС користувався не тільки

Україна, щоб убезпечити себе від наслідків запуску російського газопроводу "Північний потік-2", повинна домогтися, щоб послугами її ГТС користувалися для транзиту інші компанії, крім "Газпрому".

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ. Глава НАК заявив, що росіяни до 2024 року виконуватимуть свої зобов'язання за поточним контрактом на транзит газу через Україну.

До 2024 року за контрактом "качай або плати" вони виконуватимуть свої зобов'язання. Інакше ми, по-перше, підемо в арбітраж і отримаємо ще більше з них грошей. Крім того, вони остаточно підірвуть свою репутацію в Європі", - сказав він.

Водночас, як зауважив Вітренко, з 2024 року "питання відкрите".

"Ми маємо розуміти, що якщо "Північний потік-2" буде побудований, то "Газпром" може обійтися без української ГТС без жодної шкоди для поточних контрактів "Газпрому". Це для нас найбільший виклик. Тому нам потрібно зробити те, що, крім "Газпрому", послугами української ГТС для транзиту мають користуватися інші компанії – які експортують газ з Центральної Азії в Європу, інші компанії, які видобувають газ у Росії, які б транзитували газ через Україну в Європу, і європейські компанії, які закупають газ на кордоні з Росією і транзитують через Україну. І в нас буде не один покупець наших послуг, а 100. Якщо всім цим покупцям Путін скаже: все, не качати – тоді уряд Німеччини не зможе сказати, що це в нас якийсь ринковий проєкт "Північний потік-2", - пояснив глава "Нафтогазу".

Також читайте: Збільшивши видобуток газу, Україна може вийти на рівень енергонезалежності й навіть експортувати його за кордон, - Вітренко

За його словами, тоді "буде для всіх очевидно, що це політичне рішення, яке обмежує обсяги газу, що йде на європейський ринок".

"Це порушення європейського закону про захист конкуренції, це антиконкурентні дії. І тоді європейський регулятор вже каратиме "Газпром", який фактично буде частиною картельної змови, щоб менше газу постачалося до Європи. Можливо, кожний цей крок окремо не змінить ситуацію кардинально, але сукупність цих кроків дозволить нам зруйнувати монополію, навіть не "Газпрому", а Путіна, який може зараз використовувати газ як геополітичну зброю", - заявив Вітренко.
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Топ коментарі
+4
Ты не понимаешь. Все - без исключения - должны Украине, а Украина никому никогда ничего не должна - потому как уже достаточно сделала (щит Европы, мученики демократии, и тд и тп). Если кто то по запаре начинает думать на секундочку о собственном народе и как вообще прокормиться, то это путинская проститутка которая забыла уроки 1938ого, 1956ого, 1812ого, 300 д.н.э…

А если серьезно, то что более всего вероятно при успешной работе в этом направлении это не прокачка туркменского газа, а Новотековского и других игроков российского рынка которые безуспешно годами добиваются доступа к трубу (у Газпрома монополия сейчас). Так как Новотек в разы эффективней и прибыльней Газпрома, в конечно итоге это только приведёт к увеличиванию добычи газа в России, и как результат бОльшего роста ее экономики. Кремлевской казне какая разница с кого налоги стричь?
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27.06.2021 10:16
+3
Коротко - порошенко с зеленским прос..али трубу. Украина и каждый украинец получили материальный ущерб.
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27.06.2021 01:29
+3
Витренко агент кремля. Мама в москве поживает. Как вообще это случилось, что сын занял такую должность? Это что, прикол такой?
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27.06.2021 01:30
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Скільки з України буде знущатися зелена шобла?
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27.06.2021 01:21 Відповісти
хочете правду? - завжди...
докі до тями не прийдете.
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27.06.2021 01:34 Відповісти
А по- моему Витренко толковый. Объясните, что плохого он предложил?
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27.06.2021 08:58 Відповісти
витренко и правда лигитимный или зеленопоставленый?
каждый его высер звучит как оправдание...
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27.06.2021 01:28 Відповісти
мама в рашке ждет денюжку. на все остальное им плевать
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27.06.2021 09:04 Відповісти
Коротко - порошенко с зеленским прос..али трубу. Украина и каждый украинец получили материальный ущерб.
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27.06.2021 01:29 Відповісти
А Юля?
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27.06.2021 08:00 Відповісти
йулю не трож...она обещала цену на газ вдвое снизить...
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27.06.2021 08:29 Відповісти
Витренко агент кремля. Мама в москве поживает. Как вообще это случилось, что сын занял такую должность? Это что, прикол такой?
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27.06.2021 01:30 Відповісти
Все логично, ведь клоун с шоблой тоже агенты кремля.
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27.06.2021 08:30 Відповісти
это ладно...а как получилось,шо ******* дочери сплошь миллиардеры? и шойговские...и мюллеровские отпрыски....
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27.06.2021 08:30 Відповісти
Ну и чем плохо, что украинской ГТС будет пользоваться не только Москва. По- моему это как раз направлено против Газпрома, а не за.
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27.06.2021 08:57 Відповісти
Чето оно часто ноет и воет !? Видать там дела с ГТС и Нефтегазом вообще кранты а может и полный пздц.
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27.06.2021 01:34 Відповісти
витренко, это какая-то жалкая пародия коболева, от жплизов зе
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27.06.2021 02:33 Відповісти
А по-моему он дело говорит. И правильно мыслит.
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27.06.2021 08:54 Відповісти
+40% ввп в лице зетренко, боже какой мудак
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27.06.2021 02:34 Відповісти
зеленые ваще обосрались, ставят какой-то вообще 95 квартал... зебилы
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27.06.2021 02:35 Відповісти
Ціна нафти вже перевалила за 75 доларів.Москалі зароблять гроші.І північний потік вже точно запустять.
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27.06.2021 03:11 Відповісти
дай угадаю - Байден виноват - ни Кацапия, ни Германия, нi Украина - Байден...
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27.06.2021 03:31 Відповісти
и в лице всех забитых, и повешеных в Америке негров, со времен Колумба - он все делает, шо бы не помочь Украине!
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27.06.2021 03:34 Відповісти
тебе то нефть зачем?- ты же просто нудный велосипедник - 5км в день или ты ей завтракаешь?
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27.06.2021 03:38 Відповісти
ща тебе с Канадии подгавкнут...
2 неумнух старикана - будут ныть за одно и тоже и давно прошедшее до здоху.
нет рыжего - ни в Канадии ни в Америке - сьешьте маслинку и перестаньте уже ныть-смешить
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27.06.2021 03:46 Відповісти
Ти кінчене бидло.
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27.06.2021 03:55 Відповісти
ну на личности так на личности - ты конченый неисправимый совок, которoму нужна "твердая рука" бо сам ни на шо, без указки, не спроможен...
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27.06.2021 04:01 Відповісти
Совкове бидло це ти.Я ж тобі дурню казав,що я в совці не живив.Йди на коліна ставай,перед афроамериканцями.
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27.06.2021 04:04 Відповісти
ты не ты не живив в совки? - так и думав, немовля якесь....
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27.06.2021 04:07 Відповісти
в капках "живив"
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27.06.2021 04:09 Відповісти
безитивнаня, даже для самого себя, совковая амеба...
дайте ей льготы, оно само нихт...
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27.06.2021 04:05 Відповісти
Мені льготи і квоти непотрібні і соціальної рівності непотрібні.Це ваше божество Байден розповідає за це.І вся демократична партія також.
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27.06.2021 04:11 Відповісти
як дурень шо не знае то добреше...
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27.06.2021 04:11 Відповісти
ты же тока мессаджем назад в совке не жил ?
совок - ты уже определись, де тебя там черти носили когда все жили при совке...
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27.06.2021 04:14 Відповісти
Що ти там мекаєш?
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27.06.2021 04:18 Відповісти
ты забыт и заброшен....
ты и правда думаешь, шо то шо вижу я твоя родня не видит?
ты забыт и заброшен - ну поплачь ....
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27.06.2021 04:34 Відповісти
демократична партия в США его интересуе..
прикацапленая партия гарсонов в Украине - нет
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27.06.2021 04:17 Відповісти
так - давай размер пенсии в долларах - где был, когда все были при совке...
де родился, от кого когда и в какой стране,
почему не был когда все были при совке и почему стоял на вышке?
подробно все...
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27.06.2021 04:23 Відповісти
а наш тобик то при малейшем надавливании оказывается мышью...
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27.06.2021 04:26 Відповісти
есть мнение, не очень хорошее - пока вся ета хрень совковая, не сдохнет - у наших детей нет ни одного шанса...
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27.06.2021 04:43 Відповісти
Дійсно.Коли ви не здохнете,то майбутнього немає.
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27.06.2021 04:48 Відповісти
прощаюсь с вами - епидемия, не надеть ли вам на свой рот?
есть вакансия на вышку в канадии? - не жирно но власть же - пойдете?
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27.06.2021 04:57 Відповісти
спасибо за добрые пожелания ....
вопрос один и совсем простой вы хто и откуда?
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27.06.2021 05:14 Відповісти
ты вонючий потный казел, как и предпологалось...
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27.06.2021 05:19 Відповісти
как и предполaгалось...
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27.06.2021 05:22 Відповісти
шо та мне подсказывает, шо ето будет после вас....
100 вперед вам конечно...
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27.06.2021 05:28 Відповісти
ето тебе так хотелось бы - прокладка кацацапляндская ...
да - сегодня ваш вечер - президент-предатель в доме..
завтра будет наш...
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27.06.2021 08:29 Відповісти
начувайся скотино...
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27.06.2021 08:30 Відповісти
меня банили за такие картинки...- тебе прислать?
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27.06.2021 05:46 Відповісти
https://t4.ftcdn.net/jpg/02/92/12/43/240*********************************************.jpg я вроде обещал
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27.06.2021 05:49 Відповісти
Зебілко, що ж ад тобою гугл-перекладач так знущається?
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27.06.2021 08:33 Відповісти
Зебіли вам подібні.Маю на увазі прихильники Байдена.Ви перед виборами в США,вели себе так само,як зебіли.
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27.06.2021 13:31 Відповісти
Дело в том, что паха поскупала все газопроводы экс ссср, сейчас например нереально купить газ у туркмен к промеру, как это делали при кучме
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27.06.2021 07:13 Відповісти
Газ Туркмении шел через Россию. Теперь нет. Витренко хочет, чтобы Раша опять пропускала его через свою территорию под страхом санкций. И чернз Украину. Правильно, но сомневаюсь, что получится.
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27.06.2021 09:04 Відповісти
Раха говно будет есть, но «под страхом санкций» , ничего не сделает, разве что при распаде Рахи, не давали оружия аборигенам
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27.06.2021 11:08 Відповісти
у туркмении нет лишнего газа все по хорошей цене выгребает китай, нам мало дать хорошую цену, нам еще за транзит с рашкой придется договариваться ,тот газ золотой будет
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28.06.2021 00:47 Відповісти
вы сами нарвались на бубу - нечего теперь стонать - никто не подаст...
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27.06.2021 07:18 Відповісти
Германия никогда не была союзником Украины и никогда не будет - перечитайте германскую есесовку послиху - не быстро - после сигареты...., а потом еще подумайте над ее словами и все поймете....
У Украины союзников нет - все на зраде....
сами - только сами, если мы конечно хотим шо бы Украина была.....

зубами, ногтями, чем угодно, если мы конечно хотим, шо бы Украина была
я очень хочу......
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27.06.2021 08:07 Відповісти
Или вернуть Порошенко. Он быстро наладит помощь с Запада.
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27.06.2021 09:05 Відповісти
Бред сивой кобылы - никто никому ничего не должен и если и есть в Туркмении газ, то его Газпром не обязан транзитировать в Украину, договора на поставку нет.
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27.06.2021 07:35 Відповісти
а был...пока ***** коннектор не взорвало в 2009 году
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27.06.2021 08:37 Відповісти
Ты не понимаешь. Все - без исключения - должны Украине, а Украина никому никогда ничего не должна - потому как уже достаточно сделала (щит Европы, мученики демократии, и тд и тп). Если кто то по запаре начинает думать на секундочку о собственном народе и как вообще прокормиться, то это путинская проститутка которая забыла уроки 1938ого, 1956ого, 1812ого, 300 д.н.э…

А если серьезно, то что более всего вероятно при успешной работе в этом направлении это не прокачка туркменского газа, а Новотековского и других игроков российского рынка которые безуспешно годами добиваются доступа к трубу (у Газпрома монополия сейчас). Так как Новотек в разы эффективней и прибыльней Газпрома, в конечно итоге это только приведёт к увеличиванию добычи газа в России, и как результат бОльшего роста ее экономики. Кремлевской казне какая разница с кого налоги стричь?
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27.06.2021 10:16 Відповісти
Мавзолейному быдлу Путлера выгодна любая лажа в Украине...,хоть в экономике,хоть в культуре или спорте...,кто бы ни был президентом Украины...,Быдло оно и в Африке быдло...
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27.06.2021 08:36 Відповісти
не просто выгодно. это его политика.
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27.06.2021 09:05 Відповісти
Дотринделись мы независимые
В мире экономика тесно связана
Все это понимают кроме наших
Украино ,,озабоченнчх ,,
Любить Украину это не только носить вышиванку
Прежде всего думать головой а не языком
Делать все во благо Украины и народа
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27.06.2021 08:58 Відповісти
Так думай-те.😁💚
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27.06.2021 09:07 Відповісти
Ти там не ходи, ти тут ходи. Маячня. Будуть користуватись тим чим вигідніше. Покупець завжди правий.
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27.06.2021 09:07 Відповісти
вы не поверите и будете смеяться, но у меня был дружок такой же повернутый на Киеве
как и я - такси - Центр и брось...
или такси - Подол брось...
а потом ногами домой - я знаю и люблю Киев , я каждый куст там знаю в любом районе...
а потом пришли криворогатые.!
вы отдали им Киев? - тока не говорите шо да....
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27.06.2021 09:32 Відповісти
Ну так почему этот йолуп до сих пор не заключил контракт с Туркменией на поставку газа ? Тогда можно требовать от Газпрома разрешение на прокачку через Россию. Но что мешает кацапам дать разрешение, но поставить такую цену за про качку, при которой газ станет на 50-100 долларов дороже чем из Европы ?
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27.06.2021 10:54 Відповісти
 
 