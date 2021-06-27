Україна мусить домогтися, щоб послугами ГТС користувався не тільки "Газпром", а й інші компанії, - Вітренко
Україна, щоб убезпечити себе від наслідків запуску російського газопроводу "Північний потік-2", повинна домогтися, щоб послугами її ГТС користувалися для транзиту інші компанії, крім "Газпрому".
Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ. Глава НАК заявив, що росіяни до 2024 року виконуватимуть свої зобов'язання за поточним контрактом на транзит газу через Україну.
До 2024 року за контрактом "качай або плати" вони виконуватимуть свої зобов'язання. Інакше ми, по-перше, підемо в арбітраж і отримаємо ще більше з них грошей. Крім того, вони остаточно підірвуть свою репутацію в Європі", - сказав він.
Водночас, як зауважив Вітренко, з 2024 року "питання відкрите".
"Ми маємо розуміти, що якщо "Північний потік-2" буде побудований, то "Газпром" може обійтися без української ГТС без жодної шкоди для поточних контрактів "Газпрому". Це для нас найбільший виклик. Тому нам потрібно зробити те, що, крім "Газпрому", послугами української ГТС для транзиту мають користуватися інші компанії – які експортують газ з Центральної Азії в Європу, інші компанії, які видобувають газ у Росії, які б транзитували газ через Україну в Європу, і європейські компанії, які закупають газ на кордоні з Росією і транзитують через Україну. І в нас буде не один покупець наших послуг, а 100. Якщо всім цим покупцям Путін скаже: все, не качати – тоді уряд Німеччини не зможе сказати, що це в нас якийсь ринковий проєкт "Північний потік-2", - пояснив глава "Нафтогазу".
За його словами, тоді "буде для всіх очевидно, що це політичне рішення, яке обмежує обсяги газу, що йде на європейський ринок".
"Це порушення європейського закону про захист конкуренції, це антиконкурентні дії. І тоді європейський регулятор вже каратиме "Газпром", який фактично буде частиною картельної змови, щоб менше газу постачалося до Європи. Можливо, кожний цей крок окремо не змінить ситуацію кардинально, але сукупність цих кроків дозволить нам зруйнувати монополію, навіть не "Газпрому", а Путіна, який може зараз використовувати газ як геополітичну зброю", - заявив Вітренко.
Будь ласка, зачекайте...
докі до тями не прийдете.
каждый его высер звучит как оправдание...
2 неумнух старикана - будут ныть за одно и тоже и давно прошедшее до здоху.
нет рыжего - ни в Канадии ни в Америке - сьешьте маслинку и перестаньте уже ныть-смешить
дайте ей льготы, оно само нихт...
совок - ты уже определись, де тебя там черти носили когда все жили при совке...
ты и правда думаешь, шо то шо вижу я твоя родня не видит?
ты забыт и заброшен - ну поплачь ....
прикацапленая партия гарсонов в Украине - нет
де родился, от кого когда и в какой стране,
почему не был когда все были при совке и почему стоял на вышке?
подробно все...
есть вакансия на вышку в канадии? - не жирно но власть же - пойдете?
вопрос один и совсем простой вы хто и откуда?
100 вперед вам конечно...
да - сегодня ваш вечер - президент-предатель в доме..
завтра будет наш...
У Украины союзников нет - все на зраде....
сами - только сами, если мы конечно хотим шо бы Украина была.....
зубами, ногтями, чем угодно, если мы конечно хотим, шо бы Украина была
я очень хочу......
А если серьезно, то что более всего вероятно при успешной работе в этом направлении это не прокачка туркменского газа, а Новотековского и других игроков российского рынка которые безуспешно годами добиваются доступа к трубу (у Газпрома монополия сейчас). Так как Новотек в разы эффективней и прибыльней Газпрома, в конечно итоге это только приведёт к увеличиванию добычи газа в России, и как результат бОльшего роста ее экономики. Кремлевской казне какая разница с кого налоги стричь?
В мире экономика тесно связана
Все это понимают кроме наших
Украино ,,озабоченнчх ,,
Любить Украину это не только носить вышиванку
Прежде всего думать головой а не языком
Делать все во благо Украины и народа
как и я - такси - Центр и брось...
или такси - Подол брось...
а потом ногами домой - я знаю и люблю Киев , я каждый куст там знаю в любом районе...
а потом пришли криворогатые.!
вы отдали им Киев? - тока не говорите шо да....