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Висоцький Тарас (87)

При покупці-продажу землі держава контролюватиме площу ділянки і походження грошей для оплати, - заступник голови Мінагрополітики Висоцький

При покупці-продажу землі держава контролюватиме площу ділянки і походження грошей для оплати, - заступник голови Мінагрополітики Висоцький

При покупці-продажу землі держава не контролюватиме процес домовленостей між учасниками угоди. Контролю підлягають два основних моменти — площа ділянки, що продається, а також походження грошей, якими оплачується угода.

Про це на телеканалі "Дом" розповів перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький, передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що умови ринку землі націлені  насампепред на дрібні та середні сільгосппідприємства.

"Які є обмежувачі з відкриттям ринку землі з 1 липня? Площа покупки — не більш 100 гектарів в одні руки. Тобто в умовах України — це дрібне підприємство. Бо середнє — від 3 до 5 тис. гектарів. Тобто 100 гектарів — це фермери. Ми говоримо, що дрібні фермери — це взагалі до 500 гектарів. Потім, через 2,5 роки, межею буде 10 тис. гектарів. Це знову ж середні підприємства. Холдинги, в середньому, обробляють від 50 тис. гектарів і вище", — сказав заступник міністра.

Висоцький зазначив, що зараз відкривається ринок в першу чергу на паї. В основному, паї — це 3-7 гектарів."І вартість середнього паю буде близько 200 тис. грн", — уточнив він.

Також читайте: Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко

Вибрати для придбання ділянку землі можна за допомогою онлайнреєстру Державний земельний кадастр. Тут складена інтерактивна карта всієї землі України, щодо кожної ділянки можна подивитися її базові параметри, цільове призначення землі, а також дізнатися про власника.

"Якщо ви хочете купити землю — дивіться, хто власник, звертаєтеся до нього з пропозицією. Держава цей процес не контролює. Ви самі домовляєтеся з власником", — пояснив Висоцький.

При цьому держава контролює два моменти при купівлі-продажі землі:

  • щоб не продавали понад 100 гектар;
  • історію походження грошей, якими оплачується покупка.

Все це перевіряє нотаріус, у якого здійснюється операція купівлі-продажу.

"Тобто треба показати джерело доходу — або довідку про доходи, про зарплату, або декларацію з податкової служби. Це дуже важливо, щоб тут не використовувалися тіньові гроші. І обов'язково платіж йде через розрахунковий рахунок. Тобто готівковий розрахунок також заборонений", — підкреслив Висоцький.

Також читайте: Кабмін завершив підготовку до запуску ринку землі 1 липня, - міністр Лещенко

Нагадаємо, в Україні 33 млн гектарів землі перебуває в приватній власності, від 5 млн гектарів — у комунальній, державній власності. Ринок землі передбачає придбання та продаж виключно приватної землі. На покупку державних або комунальних земель накладено безстрокову заборону, їх можна лише здавати в оренду.
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Топ коментарі
+27
Контроль будет исключительно за обычными гражданами, что бы не покупали лишнего)
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27.06.2021 02:29
+25
Даже не стал читать дальше заголовка. Они уже все для себя подготовили.
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27.06.2021 01:51
+20
у Ахмета и Коломы происхождение проверьте в первую очередь.
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27.06.2021 01:51
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у Ахмета и Коломы происхождение проверьте в первую очередь.
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27.06.2021 01:51 Відповісти
Даже не стал читать дальше заголовка. Они уже все для себя подготовили.
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27.06.2021 01:51 Відповісти
Продажа украинской земли накроет медным тазом Зе и слуг народа
И по заслугам 😃
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27.06.2021 01:54 Відповісти
Зебарыга таки продает Украину
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27.06.2021 02:10 Відповісти
При покупке-продаже земли государство будет контролировать площадь участка и происхождение денег для оплаты, - замглавы Минагрополитики Высоцкий - Цензор.НЕТ 9269
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27.06.2021 02:24 Відповісти
Контроль будет исключительно за обычными гражданами, что бы не покупали лишнего)
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27.06.2021 02:29 Відповісти
- Все это проверяет нотариус, у которого совершается сделка купли-продажи.

Тобто ніхто
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27.06.2021 02:56 Відповісти
Напёрсточники готовы проверять)))
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27.06.2021 03:34 Відповісти
меня всегда интересовал вопрос, ответа на который я не знаю до сих пор.

а государсво - ето хто?
тока не говорите мне за предателя и анал табу.....
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27.06.2021 04:53 Відповісти
сцарек хрипатый
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27.06.2021 08:02 Відповісти
какой бы ни был у нас придурок при власти - по вашему кацапскому сцарю фаер?
всегда поддержу - он по другому не понимает...
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27.06.2021 08:21 Відповісти
ОПГ под вывеской государство уже украло землю не дав провести референдум. Закон принят с 12 нарушениями конституции под их контролем. И дальше собираются контролировать свое воровство,
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27.06.2021 04:53 Відповісти
Говорят, что сейчас не больше 100 га. Да мошенники еще в этом году могут ввести "мелкое" изменение в закон. Могут сделать ограничение даже не то что 10 тыс га, а 200 тыс га. Ввести во время летнего зноя или во время очередного локдауна, когда в Киеве будет закрытый транспорт. Когда киевляне не смогут выйти с протестом. Мошенники у власти. Требующие остановки дерибана должны были уже не возле КС протестовать, а возле администрации президента. И стоять до победного конца. Сотни тысяч людей собрать. Дерибан это серьезное дело. Это афера тысячелетия.
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27.06.2021 05:06 Відповісти
Мошенников надо в самом начале останавливать, а не дожидаться когда уже поздно будет.
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27.06.2021 05:09 Відповісти
Подозреваю, что в зеленые собраны множество людишек, прямые предки которых участвовали в проведении голодомора 1932-1933.
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27.06.2021 05:13 Відповісти
Воры и мародёры будут контролировать происхождение денег - теперь я спокоен...
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27.06.2021 05:51 Відповісти
А как же презумпция невиновности?
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27.06.2021 06:28 Відповісти
Перед тем как что-то доказывать гражданину нужны доказательства его виновности.
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27.06.2021 06:29 Відповісти
вы неправильно понимаете презумпцию невиновности.
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27.06.2021 06:52 Відповісти
Растолкуйте.
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27.06.2021 07:50 Відповісти
С бабла должен быть уплачен налог.Вы должны предъявить налоговый отчёт, как билет на самолёт. Ведь по презумпции невиновности вас на борт не пустят.
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27.06.2021 08:49 Відповісти
Или если есть деньги то ты по умолчанию виновен и обязан доказать что они законные? По моему тут какое то нарушение закона)
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27.06.2021 06:28 Відповісти
Нет, так работают деньги во всём ЦИВИЛИЗОВАННОМ мире. Например, чтобы купить акции на бирже США, вы обязаны предоставить отчёт о происхождении средств.
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27.06.2021 08:51 Відповісти
Особую надежду внушают слова "государство будет контролировать"
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27.06.2021 06:49 Відповісти
ЖРИ ТЕ 73% , будет , как в 1937/
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27.06.2021 08:06 Відповісти
Кстати, Германии это тоже касается.
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27.06.2021 08:31 Відповісти
Немного истории, если вы кое-что забыли...

14.09.2018


"Законопроектов "Об обороте с/х земель" несколько. Первый зарегистрирован под номером http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60724 №5535 . Его авторами являются Алексей Мушак, Сергей Хлань, Павел Ризаненко, Ольга Белькова (все от БПП), внефракционный Виктор Чумак и Виктор Романюк от "Народного фронта".
Второй законопроект http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60829 №5535-1 . Инициатор - Аркадий Корнацкий от БПП. Что первый, что второй законопроекты были зарегистрированы в декабре 2016 года, но отрабатываются в профильном аграрном комитете до сих пор"


https://biz.censor.net/resonance/3085990/kak_moratoriyi_pomog_poluchit_zemlyu_agroholdingam_i_inostrantsam



P. S. Подобной информации масса, вы с легкостью сможете найти её даже здесь на Цензоре
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27.06.2021 17:18 Відповісти
"Законопроекты призваны урегулировать функционирование рынка земли с/х назначения и создать прозрачные механизмы оборота земель, чтобы не допустить спекуляций. Но они не приняты, а мораторий действует"
Источник: https://biz.censor.net/r3085990
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27.06.2021 17:21 Відповісти
То есть клоун все будет контролировать. Естественно под управлением своего кукловода. При проведении голодомора в Украине "государство тоже все контролировало". А в составе зеленых наверняка очень много таких прямые предки которых участвовали в проведении голодомора. Вот они и сейчас будут помогать ЗЕ+КО все контролировать.
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27.06.2021 09:28 Відповісти
нет, не так. На самом деле предсказать, что будет от контроля государства невозможно. Вот, приняли Конституцию в 96-м, в ней записано "бесплатная медицина" И кто ж знал чем эта бесплатнач медицина обернется к 2021-му году. И это Конституция!
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27.06.2021 09:44 Відповісти
Всё это будет не только отменено, но ещё и купцам придётся землю возвращать в собстенность государства.
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27.06.2021 07:26 Відповісти
Один из 73% 🐏🐑 , кто теперь отменять будет ? Надо было раньше думать !
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27.06.2021 08:08 Відповісти
Что-то ваши комментарии не в дугу. Здесь совсем о другом, а вы постояно о 73%.
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27.06.2021 09:34 Відповісти
При покупке-продаже земли государство будет контролировать площадь участка и происхождение денег для оплаты, - замглавы Минагрополитики Высоцкий - Цензор.НЕТ 2025
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27.06.2021 07:54 Відповісти
При покупке-продаже земли государство будет контролировать площадь участка и происхождение денег для оплаты, - замглавы Минагрополитики Высоцкий - Цензор.НЕТ 8170
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27.06.2021 07:56 Відповісти
Мечта иудобольшевиков об уничтожении куркуля, самодостаточного и независимого, сбывается. Кого не уничтожили колхозами, того добивают холдингами.
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27.06.2021 08:06 Відповісти
с помощью этого закона я как раз закуркулюсь.
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27.06.2021 08:52 Відповісти
Для того, чтобы закуркулиться, надо сначало разбуратиниться. Иудоглобализация не для того продвинула эти законы, чтобы создать средний класс как конкуренцию своей власти, а для того, чтобы этого не допустить. Иудоглобализация это охлократия.
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27.06.2021 22:17 Відповісти
А судьи кто?
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27.06.2021 22:41 Відповісти
Мертвые с косами.
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27.06.2021 23:02 Відповісти
И зачем ты их откопал?
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27.06.2021 23:43 Відповісти
Ты попросил.
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28.06.2021 00:18 Відповісти
Бери закапывай обратно.
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28.06.2021 07:39 Відповісти
Закапывать это работа шекель-югенда.
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28.06.2021 08:38 Відповісти
Всё, сала не получишь.
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28.06.2021 08:44 Відповісти
Я дал повод подумать, что разделяю твою систему ценностей?
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28.06.2021 09:42 Відповісти
А ті пройдись по пустіне, поторгуйся.
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28.06.2021 12:13 Відповісти
Тебя ходьбой в пустыне земледелию научили или торговаться?
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28.06.2021 20:39 Відповісти
Какаяразніца?
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28.06.2021 21:05 Відповісти
Салоедная землепродавная невменяемая какаяразница.
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28.06.2021 21:44 Відповісти
А тебе то что? Интересуешься?
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28.06.2021 22:00 Відповісти
Интересуюсь дустом напичкать ваши сосала.
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28.06.2021 22:32 Відповісти
Пичкай, что мешает?
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28.06.2021 22:59 Відповісти
Разберемся с зоозащитниками и напичкаю.
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30.06.2021 07:58 Відповісти
Давай, разбирайся..
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30.06.2021 08:21 Відповісти
Вот и хорошо, что вопроса а нас за что не возникнет.
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30.06.2021 09:10 Відповісти
Рад за вас, что вы остались довольны .
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30.06.2021 09:34 Відповісти
Су..а счас ж..ды скупят всю землю в Украине
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27.06.2021 08:19 Відповісти
маланці вже все скупили...
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27.06.2021 08:36 Відповісти
земля должна быть национализирована, кроме паёв полученных по закону
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27.06.2021 08:30 Відповісти
А что делать тем, кто умер в голодомор и земля их украдена? закон владения землёй должен быть для всех, а не только для тех кто получил землю. У одних отобрали - другим выдали.
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27.06.2021 08:55 Відповісти
По этому закону и при этой власти землю скупят как раз те прямые предки которых проводили голодомор.
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27.06.2021 09:38 Відповісти
Не волнуйтесь, хватит всем.
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27.06.2021 09:40 Відповісти
..даже на кладбище придётся заплатить,"юродивый"...Орёшь не по делу ,убогий..
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27.06.2021 14:16 Відповісти
а что ты сразу про деньги, у тебя карман дырявый?
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27.06.2021 14:19 Відповісти
Вот и увидим, кто грабил народ, пусть покажут свои руки в крови
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27.06.2021 08:44 Відповісти
У анотації до книги «Іудаїзм і сіонізм» серед іншого зазначається: «Не останню роль в імперіалістичних і расистських планах сіоністів відіграють реакційні догмати іудейського віровчення про «богообраність» єврейського народу, його зверхність над іншими народами світу, про «землю обітовану», наступний прихід міфічного месії та інші.»

retrofilmsin.files.wordpress.com/2016/04/judaism-without-embellishment-by-trofim-kichko-1963.pdf
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27.06.2021 09:03 Відповісти
Народу внушают, что сейчас никакие майданы ни в коем случае нельзя проводить, так как Путин нападет. Это правда только частично. Если будут цивилизованные протесты типа как проводят в Румынии, Венгрии, когда будут такие требования, которые поддержит весь народ, все регионы, то путин не сможет напасть.
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27.06.2021 09:56 Відповісти
Притом никаких силовых действий в протестах.
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27.06.2021 09:57 Відповісти
А майдан против дерибана земли и требования новых выборов поддержат все регионы и путин не нападет. Гарантией того что все пройдет нормально, если в протестах согласованно будут участвовать разные партии - от Свободы до ОПЗЖ. А такое вполне возможно.
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27.06.2021 09:58 Відповісти
Всех толкают на " налоговую амнистию".
Типа отслюнявь 5% и покупай машину, землю , квартиру.
А иначе ты эти деньги накопил незаконно!
Рэкет на государственном уровне.
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27.06.2021 10:09 Відповісти
К сожалению, народ занят своими огородами, дачами, отдыхом и т.д. Впечатление, что всем до лампочки война в стране на нашем востоке, где ЕЖЕДНЕВНО ПОГИБАЮТ или калечатся наши воины-защитники и мирные граждане. Кажется, что война где-то там, далеко... ВОЙНА в нашем доме!!! Война на медицинском фронте в разгаре.... А мы "строим университет", "садим миллионы деревьев".... А защищают нас неизвестные нам... нас это не касается?... Господи, это реальность.... В это же время украинская земля распродается... Никакие благие намерения и "забота" не могут оправдать депутатов и верховную власть за такие решения именно в это время... Это мое личное мнение.
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27.06.2021 11:08 Відповісти
А что стоит допустим Рашке, Израилю или другим странам легализовать в Украине многомиллиардный кеш на сотню своих людей с укр. гражданством (воспользовавшись законом о легализации доходов, уплативши 5%), а потом скупить всю землю по самой дешевой цене в Европе? Если некий гражданин, который ни когда не был гос. чиновником заявит о владении миллиардом и захочет его легализовать, то как его проверят на законность накопления, если закон запрещает это делать? Заплатил 5% и все, спи спокойно. Так же можно легализовать доходы на будущее, заплативши 5% за еще не украденные и не отмытые деньги.
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27.06.2021 11:41 Відповісти
значит,контроля как такого не будет...вот этот последний пункт "проверка происхождения денег" как раз и является 30-летней болью Украины.Если этот "недуг" не вылечили до сих пор,то он останется и в отношении продажи земли...
ПОКА В ГОСУДАРСТВЕ НЕ НАЛАДИТСЯ ДОЛЖНАЯ ПРОВЕРКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ,ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАМОРОЖЕНА ПРОДАЖА ЗЕМЛИ !!!
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27.06.2021 13:18 Відповісти
..даже на кладбище придётся заплатить,"юродивый"...Орёшь не по делу ,убогий..
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27.06.2021 14:19 Відповісти
Как можно было голосовать за клоуна олигарха. Кто не хотел голосовать за Порошенко, так было много других, которые не такое зло как этот клоун.

Принцип - абы не порошенко это тупейший принцип.
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28.06.2021 01:18 Відповісти
 
 