При покупці-продажу землі держава контролюватиме площу ділянки і походження грошей для оплати, - заступник голови Мінагрополітики Висоцький

При покупці-продажу землі держава не контролюватиме процес домовленостей між учасниками угоди. Контролю підлягають два основних моменти — площа ділянки, що продається, а також походження грошей, якими оплачується угода.

Про це на телеканалі "Дом" розповів перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький, передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що умови ринку землі націлені насампепред на дрібні та середні сільгосппідприємства.

"Які є обмежувачі з відкриттям ринку землі з 1 липня? Площа покупки — не більш 100 гектарів в одні руки. Тобто в умовах України — це дрібне підприємство. Бо середнє — від 3 до 5 тис. гектарів. Тобто 100 гектарів — це фермери. Ми говоримо, що дрібні фермери — це взагалі до 500 гектарів. Потім, через 2,5 роки, межею буде 10 тис. гектарів. Це знову ж середні підприємства. Холдинги, в середньому, обробляють від 50 тис. гектарів і вище", — сказав заступник міністра.

Висоцький зазначив, що зараз відкривається ринок в першу чергу на паї. В основному, паї — це 3-7 гектарів."І вартість середнього паю буде близько 200 тис. грн", — уточнив він.

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Вибрати для придбання ділянку землі можна за допомогою онлайнреєстру Державний земельний кадастр. Тут складена інтерактивна карта всієї землі України, щодо кожної ділянки можна подивитися її базові параметри, цільове призначення землі, а також дізнатися про власника.

"Якщо ви хочете купити землю — дивіться, хто власник, звертаєтеся до нього з пропозицією. Держава цей процес не контролює. Ви самі домовляєтеся з власником", — пояснив Висоцький.

При цьому держава контролює два моменти при купівлі-продажі землі:

щоб не продавали понад 100 гектар;

історію походження грошей, якими оплачується покупка.

Все це перевіряє нотаріус, у якого здійснюється операція купівлі-продажу.

"Тобто треба показати джерело доходу — або довідку про доходи, про зарплату, або декларацію з податкової служби. Це дуже важливо, щоб тут не використовувалися тіньові гроші. І обов'язково платіж йде через розрахунковий рахунок. Тобто готівковий розрахунок також заборонений", — підкреслив Висоцький.

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Нагадаємо, в Україні 33 млн гектарів землі перебуває в приватній власності, від 5 млн гектарів — у комунальній, державній власності. Ринок землі передбачає придбання та продаж виключно приватної землі. На покупку державних або комунальних земель накладено безстрокову заборону, їх можна лише здавати в оренду.