У рамках кадрової оптимізації держорганів кількість вакансій скоротять на 10%, - Немчінов
Виконавча влада проводить кадрову оптимізацію. Насамперед будуть скорочені вакансії, які роками не заповнюються.
Про це розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Зараз, за даними Держстату, станом на I квартал 2021 року в Україні було близько 30 тисяч вакансій держслужбовців. При цьому впродовж пандемійного року відбувалася процедура кооптування вакансій через процедуру доборів. Зараз державна служба вдосконалюється в частині цифровізації, запровадження нових процесів", — сказав він.
За словами Немчінова, будуть скорочені вакансії на 10%.
"Відповідно, було доручення прем’єра, щоб оптимізувати структуру центральних органів виконавчої влади і їхніх територіальних підрозділів, оптимізувати чисельність залежно від органу і рівня виконання ним функціоналу до 10%. Це можуть бути як внутрішні реорганізації, так і скорочення вакансій. Насамперед йдеться про скорочення тих вакансій, які роками не заповнюються", — сказав він.
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а мы уже за вас вылетим в 1/4? - чем не дил?
А это совсем не одно и то же.
и что это за вакансии?
госслужащий... госсужащему рознь! ))))
и как-то ж обходились без этих должностей? ну так может их все и сократить ?
Я утримаюсь від коментарів, про те, коли держслужбовцям платили копійки, але обіцяли достойне пенсійне забезпечення (70 або 80 відсотків заробітку). Але й тут кинули.
Як на мою скромну думку, питання держслужби є висмоктаними з пальця, маніпулятивними та популістськими.
"Одесоргкомплєктнаучснабсбит". Вони що, щось виробляли? Вони тільки розподіляли!
У нас навпаки, розігнали міністерства, які формували державну політику у певних галузях. Приклад - Міністерство зв'язку. Лишили тільки рудимент під опікою підприємства, яке зветься Держспецзв'язку і яке є наступником одного з підрозділів СБУ. І це галузь, яка давала 5% надходжень до бюджету. Про Мінпромполітики взагалі промовчу.
А взагалі то, пане Євгенію, чи невже Вам не зрозуміло, що справа не у держслужбовцях та їх кількості, а у тих Законах та Постановах, які приймаються по обидві сторони вул. Грушевського?
Дійсно, аби щось ляпнуть. Може за розумного сприймуть
а твоя оцінка інтелектуального рівня, мене не цікавить.
хто працює в держустанові, зрозуміє.