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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27087) Донбас (22348) військовослужбовці (4596) втрати (4283) операція Об'єднаних сил (6725)

За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 15 порушень. Терористи дистанційно мінували територію і вели вогонь із 120-мм мінометів і озброєння БМП-1

За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 15 порушень. Терористи дистанційно мінували територію і вели вогонь із 120-мм мінометів і озброєння БМП-1

За минулу добу, 26 червня, зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Піски противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів. В результаті обстрілу один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення, несумісного з життям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття родині загиблого.

Також наголошується, що поблизу Гнутового ворог двічі обстрілював українських захисників з мінометів 120-го і 82-го калібрів.

"У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля Красногорівки російські окупанти тричі обстрілювали наші позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Старогнатівки - зі стрілецької зброї. Поблизу Новгородського ворог обстрілював українських захисників з озброєння БМП-1", - заявили в штабі.

Поблизу Золотого-4 російські найманці зробили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Біля Широкиного російські окупанти обстрілювали наших воїнів з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В районі Красногорівки був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Також читайте: Ворог від початку доби 9 разів порушив перемир'я, один воїн загинув, - пресцентр штабу ООС

БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 27 червня зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу селища Шуми ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
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За минувшие сутки погиб воин, зафиксированы 15 нарушений. Террористы дистанционно минировали территорию и вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП-1 - Цензор.НЕТ 7071
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27.06.2021 08:23 Відповісти
вічна пам"ять загиблому захиснику України...
За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 15 порушень. Терористи дистанційно мінували територію і вели вогонь із 120-мм мінометів і озброєння БМП-1 - Цензор.НЕТ 8664

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27.06.2021 09:02 Відповісти
Герої не вмирають
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27.06.2021 09:05 Відповісти
Царство небесне загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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27.06.2021 09:33 Відповісти
гасив і буду гасити цю мразоту
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27.06.2021 10:25 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 15 порушень. Терористи дистанційно мінували територію і вели вогонь із 120-мм мінометів і озброєння БМП-1 - Цензор.НЕТ 1658
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27.06.2021 18:12 Відповісти
 
 