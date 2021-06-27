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В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано

За минулу добу, 26 червня 2021 року, в Україні зафіксовано 450 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 28 медпрацівників - 6).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також повідомляється, що за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано 01госпіталізовано – 529 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано 01 летальних випадків – 17;

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано 01 одужало – 1 097 осіб.

Також читайте: Євросоюз визнаватиме паспорти вакцинації, проведеної в Україні, але з Ізраїлем і США потрібно домовлятися окремо, - МОЗ

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано 01 методом ПЛР – 13 926 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано 01 методом ІФА – 2 966 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано 01 експрес-тестами – 8 936 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано 01 захворіло – 2 233 996 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано 01 одужало – 2 163 069 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано 01 летальних випадків – 52 286;

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано 01 проведено ПЛР-тестувань – 10 794 794.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях", - підкреслюють в МОЗ.
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Топ коментарі
+4
жлобье криворогатое - вон из Киева!

Киевляне мои, любимые до боли - шо та с етими кривотогатыми недомерками делать будем?
или позволим им уничтожить Киев?
Виталя - не отдавай им Киев - если для ето их всех нужно будет убить? - убей их всех,
но Киев не отдай.
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27.06.2021 08:50
+4
Не с нашим счастьем...эти скоты уже все пфайзеом привиты...
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27.06.2021 09:05
+1
А для зе це вже така дрібничка , ці померлі ... Воно вкотре перемогло ковід . І той Воїн , що вчора загинув для бубачькі та зебілів нічого не значить .
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27.06.2021 09:06
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жлобье криворогатое - вон из Киева!

Киевляне мои, любимые до боли - шо та с етими кривотогатыми недомерками делать будем?
или позволим им уничтожить Киев?
Виталя - не отдавай им Киев - если для ето их всех нужно будет убить? - убей их всех,
но Киев не отдай.
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27.06.2021 08:50 Відповісти
зафиксированы 450 новых подтвержденных случаев Источник: https://censor.net/ru/n3273726\\\\\\\

Надеемся.....
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27.06.2021 08:57 Відповісти
Не с нашим счастьем...эти скоты уже все пфайзеом привиты...
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27.06.2021 09:05 Відповісти
А для зе це вже така дрібничка , ці померлі ... Воно вкотре перемогло ковід . І той Воїн , що вчора загинув для бубачькі та зебілів нічого не значить .
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27.06.2021 09:06 Відповісти
Самопроголошені чемпіоні продовжують нам вішати локшину на вуха...
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27.06.2021 09:43 Відповісти
чемпіоні
не кури граматику,Лахта! )
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27.06.2021 11:10 Відповісти
из-за падения заболеваемости в стране, зебилы решили открыть настеж ворота страны. пускай завозят туристы и гастербайтеры как в марте-мае 2020-го, чтобы осенью закрыть страну на локдаун. оказывается в локдаун можно больше украсть.
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27.06.2021 10:21 Відповісти
Тем временем меньш 20ти тысяч осталось болеющих... это хорошо... в феврале было 450 тысяч
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27.06.2021 10:49 Відповісти
ДАВНО..
не чути криків дурантинофілів -"майже грип"..
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27.06.2021 11:08 Відповісти
почитай кстати Эль мюридку - нормально сомневается в вирусе и в Собянине)))
смешно когда ватник как и Гиркин наезжает на "власть" там, но ведь и вправду - обосрались тупо, правда в том шо х.з. почему они (блогеры) еще не на бутылке то
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27.06.2021 11:34 Відповісти
В Ісландії вакцинувалось 87% дорослого населення - скасували всі антиковідні обмеження

З суботи, 26 червня, в Ісландії скасували масковий режим, соціальне дистанціювання і обмеження на число учасників зборів.
2.

на..уй мені читати ФСБ-шника ель-мюрідку
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27.06.2021 11:37 Відповісти
 
 