В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано
За минулу добу, 26 червня 2021 року, в Україні зафіксовано 450 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 28 медпрацівників - 6).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також повідомляється, що за минулу добу:
госпіталізовано – 529 осіб;
летальних випадків – 17;
одужало – 1 097 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 13 926 осіб,
методом ІФА – 2 966 осіб,
експрес-тестами – 8 936 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 233 996 осіб;
одужало – 2 163 069 осіб;
летальних випадків – 52 286;
проведено ПЛР-тестувань – 10 794 794.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях", - підкреслюють в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Киевляне мои, любимые до боли - шо та с етими кривотогатыми недомерками делать будем?
или позволим им уничтожить Киев?
Виталя - не отдавай им Киев - если для ето их всех нужно будет убить? - убей их всех,
но Киев не отдай.
Надеемся.....
не кури граматику,Лахта! )
не чути криків дурантинофілів -"майже грип"..
смешно когда ватник как и Гиркин наезжает на "власть" там, но ведь и вправду - обосрались тупо, правда в том шо х.з. почему они (блогеры) еще не на бутылке то
З суботи, 26 червня, в Ісландії скасували масковий режим, соціальне дистанціювання і обмеження на число учасників зборів.
2.
на..уй мені читати ФСБ-шника ель-мюрідку