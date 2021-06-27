21 контрабандний автомобіль знищило митне бюро Філіппін, серед них - рідкісний McLaren 620R, Bentley, Porsche 911. ВIДЕО

21 контрабандний автомобіль на загальну суму 1,2 млн доларів було знищено митним бюро Філіппін.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю в Філіппінах митне бюро (BOC) провело одночасне знищення 21 контрабандного авто загальною вартістю 1,2 млн доларів, серед яких був рідкісний McLaren 620R, випущений тиражем 350 штук. Екскаватором також розчавили Bentley Continental Flying Spur, Hyundai Genesis, Lotus Elise, Mercedes-Benz SLK, Porsche 911 і Toyota Camry Solara. Панове! Ви звірі, панове!" - зазначив він.

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