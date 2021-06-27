21 контрабандний автомобіль знищило митне бюро Філіппін, серед них - рідкісний McLaren 620R, Bentley, Porsche 911. ВIДЕО
21 контрабандний автомобіль на загальну суму 1,2 млн доларів було знищено митним бюро Філіппін.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"У п'ятницю в Філіппінах митне бюро (BOC) провело одночасне знищення 21 контрабандного авто загальною вартістю 1,2 млн доларів, серед яких був рідкісний McLaren 620R, випущений тиражем 350 штук. Екскаватором також розчавили Bentley Continental Flying Spur, Hyundai Genesis, Lotus Elise, Mercedes-Benz SLK, Porsche 911 і Toyota Camry Solara. Панове! Ви звірі, панове!" - зазначив він.
Топ коментарі
+36 Nestor Nen
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+30 Eutectic
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Будь ласка, зачекайте...
Куда его?? Скушать нельзя...использовать как авто дорогое удовольствие...
Вряд ли бы они отказались от пополнения бюджета будь такая возможность..
господин генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко ?
чтобы подобные вам шулера не крысятничали впредь
Пещерный расизм плохо воспринимается когда человек от которого он исходит сам по уши живет в дерьме.
Все отвёртками собирают из рашкиных деталей ( и так называемый Рено оттуда же) - работают на ВВП АГРЕССОРА
Надеюсь, Украина перешагнула законы дикарей типа южаниной и компашки автобарыг.
А Бастилию могли бы сделать музеем пыток и зверств власти
А все это на таком уровне, из за того что они соблюдают законы, а прессуют железо на колёсах , для того что б человек хорошо жил.
Но мы самые умные, сидя в полудерьме, можем учить развитые страны как нужно правильно делать .
УНИЧТОЖИЛИ ЧЕЙ ТО ТРУД
Ферри как чувствовал.
Контрабандные животные тоже подпадают под "закон".?!
Хотя, всё по желанию группы товарищей, можно и покрутить таким "законом"...