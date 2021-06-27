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авто (6008) контрабанда (1814) Філіппіни (19)

21 контрабандний автомобіль знищило митне бюро Філіппін, серед них - рідкісний McLaren 620R, Bentley, Porsche 911. ВIДЕО

21 контрабандний автомобіль знищило митне бюро Філіппін, серед них - рідкісний McLaren 620R, Bentley, Porsche 911. ВIДЕО

21 контрабандний автомобіль на загальну суму 1,2 млн доларів було знищено митним бюро Філіппін.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю в Філіппінах митне бюро (BOC) провело одночасне знищення 21 контрабандного авто загальною вартістю 1,2 млн доларів, серед яких був рідкісний McLaren 620R, випущений тиражем 350 штук. Екскаватором також розчавили Bentley Continental Flying Spur, Hyundai Genesis, Lotus Elise, Mercedes-Benz SLK, Porsche 911 і Toyota Camry Solara. Панове! Ви звірі, панове!" - зазначив він.

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Топ коментарі
+36
Продати авто з аукціону, гроші в бюджет.
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27.06.2021 09:55
+34
Мда, ще гірші ідіоти ніж кацапи з гусьми.
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27.06.2021 09:20
+30
Нагадало
21 контрабандний автомобіль знищило митне бюро Філіппін, серед них - рідкісний McLaren 620R, Bentley, Porsche 911 - Цензор.НЕТ 2388
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27.06.2021 09:37
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Мда, ще гірші ідіоти ніж кацапи з гусьми.
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27.06.2021 09:20 Відповісти
Это железо...а не продукты..
Куда его?? Скушать нельзя...использовать как авто дорогое удовольствие...
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27.06.2021 09:22 Відповісти
Продати авто з аукціону, гроші в бюджет.
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27.06.2021 09:55 Відповісти
Возможно законы Филиппин не предусматривают этого..
Вряд ли бы они отказались от пополнения бюджета будь такая возможность..
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27.06.2021 10:00 Відповісти
На Филиппинах нелегально ввезенные автомобили, как правило, https://motor.ru/news/manilacars-15-03-2018.htm демонстративно давят бульдозером , чтобы преподать урок всем потенциальным нарушителям. Так, в 2019 году бульдозер раздавил Ferrari 360 ******, а в 2018 году власти и вовсе превратили в металлолом 60 автомобилей общей стоимостью более 5,5 миллиона долларов.
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27.06.2021 11:44 Відповісти
а может ТАК И НАДО,

господин генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко ?

чтобы подобные вам шулера не крысятничали впредь
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27.06.2021 14:10 Відповісти
Гениальная идея
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27.06.2021 16:43 Відповісти
действительно, ну что можно сделать с авто если не раздавить! Зачем только людям с мозгом улитки интернет?..
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27.06.2021 12:31 Відповісти
Почему идиоты? Закон для всех един, как и должно быть, а не как в Украине, одно для лошар, другое для неприкасаемых, при одном и том же законе.
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27.06.2021 09:52 Відповісти
Гірші ніж кацапи?? З дуба впав? Гірше ніж кацапів нікого не існує.
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27.06.2021 18:54 Відповісти
Ну значит McLaren 620R станет еще больше цениться...осталось 349 штук...😁
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27.06.2021 09:20 Відповісти
Это они у кацапов научились:идеи рюзьге мира очень заразны и пагубны для человечества! Есть люди,преступивших закон при оформлении автомобилей,они и должны быть наказаны по закону. А машины причем?! Автомобили - плод инженерной мысли и результат творческого труда тысяч людей! Неужели нет ума распорядиться материальными ценностями во благо честных и порядочных людей???!!!
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27.06.2021 15:06 Відповісти
закон суворий, але він - закон... але от чого так наш директор асоціації сполошився?
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27.06.2021 09:22 Відповісти
Та, фигня. Молоток, супер клей, скотч или синяя изолента и будут как новые.
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27.06.2021 09:26 Відповісти
21 контрабандний автомобіль знищило митне бюро Філіппін, серед них - рідкісний McLaren 620R, Bentley, Porsche 911 - Цензор.НЕТ 1715
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27.06.2021 09:38 Відповісти
Авто з Америки для лохів, тепер з Філіппін.
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27.06.2021 09:41 Відповісти
Тогда надо к нам переправлять)
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27.06.2021 09:54 Відповісти
Чтоб у єкскаваторщика руки отсохли...
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27.06.2021 09:36 Відповісти
Нагадало
21 контрабандний автомобіль знищило митне бюро Філіппін, серед них - рідкісний McLaren 620R, Bentley, Porsche 911 - Цензор.НЕТ 2388
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27.06.2021 09:37 Відповісти
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27.06.2021 09:40 Відповісти
ужос то какой, а если бы у нас всю контрабанду на границе сжигали...
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27.06.2021 09:41 Відповісти
Полыхало бы день и ночь.
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27.06.2021 11:22 Відповісти
Євробляхери в шоці. Це неправильна митниця.
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27.06.2021 09:41 Відповісти
Нельзя дикарские племена вовлекать в современное общество.Ошибка цивилизации в предоставлении доступа к технологиям всем кому попало.
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27.06.2021 09:42 Відповісти
Что сказать то хотел? Что не нужно бороться с контрабандой? У этих «дикарей» ВВП в два с лишним раза выше чем у Украины. Лучше, видимо, чтоб каждый делал как хотел, а-ля евробляхеры, и потом майданами заставляли власть легализовать свой беспредел?

Пещерный расизм плохо воспринимается когда человек от которого он исходит сам по уши живет в дерьме.
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27.06.2021 09:55 Відповісти
Мо, то він кається?
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27.06.2021 10:03 Відповісти
Автомобили это не наркотики которые сжигают чтобы они не попали на рынок, наверно можно было государству продать эти авто вне страны и деньги использовать а не на потеху уничтожать.Вот что я хотел сказать.
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27.06.2021 10:23 Відповісти
Понятное дело что это показательное событие, предназначенное как для внутреннего пиара чистоплотности системы Дутерте, так и для внешнего потребителя информации. Иначе почему бы мы читали о нем со страниц Украинского ресурса? Наверное реализация машин с аукциона не дала бы того резонанса что имеется. Стоило ли это $1.2М, и можно ли их было лучше потратить? Вопрос не ко мне. Но я знаю точно что поломать машину экскаватором много проще чем ее продавать. Машины контрабандная, но владелец у неё все же есть. Проблема в недособранных налогах/пошлинах. Идя по пути аукциона, у владельца остаются возможности судами и другими инструментами мозги парить чиновникам, а могут и вообще отстоять свою машину (допустим через банальную коррупцию) - в этом случае все эти проволочки и зарплаты бюрократов лягут на налогоплательщика. А тут, порезал, поломал, и все. Поехали дальше.
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27.06.2021 10:39 Відповісти
у них и за наркотики смертная казнь?
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27.06.2021 09:46 Відповісти
Вообще молодцы,если бы у нас так фирташей с боголюбовыми и коломойскими в машинах экскаватором давили то однозначно жить бы стало лучше.
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27.06.2021 09:53 Відповісти
<< Жизнь - это боль, когда мозгов ноль. >>
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27.06.2021 09:53 Відповісти
А че нельзя государству их конфисковать и продать?
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27.06.2021 09:56 Відповісти
А чому б не продати на аукціоні?
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27.06.2021 09:57 Відповісти
Бо дурни 😀
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27.06.2021 09:59 Відповісти
возможно потому, что у них таможня это не кормушка для особо жирных свиней и не торговый ларек на полставки (по крайней мере на камеру), а рабочая госструктура с конкретными целями, причем цели не зарабатывание бабла, а, как видим, немного другие. это конечно "для нас" очень удивительно. + отсутствие коррупционных рисков и разложения морали самих таможенников, ведь на продажу очень хочется "порешать" за долю малую, или не очень. или там сделать одного желающего выкупить за начальную цену в 1000 баксов, сына\брата\свата и т.п.
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27.06.2021 10:32 Відповісти
Он даже не отечественный .

Все отвёртками собирают из рашкиных деталей ( и так называемый Рено оттуда же) - работают на ВВП АГРЕССОРА
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27.06.2021 10:01 Відповісти
Дикари отличаются от цивилизованных тем, что УНИЧТОЖАЮТ И РУШАТ ТРУД ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.

Надеюсь, Украина перешагнула законы дикарей типа южаниной и компашки автобарыг.
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27.06.2021 09:58 Відповісти
Есть исключения. С помощью труда других людей была построена Бастилия, но разрушили её далеко не дикари.
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27.06.2021 10:05 Відповісти
А кто 😀???
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27.06.2021 10:12 Відповісти
Государственная архитектурно-строительная инспекция города Парижа в соответствии с генеральным планом реконструкции и застройки центральной части города.Проект переобустройства квартала представил городской архитектор Корбе.
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27.06.2021 10:19 Відповісти
На определённых этапах истории и архитекторы бывают дикарями . К примеру в Киеве на институтской надстроили жилой дом двумя этажами - историческую памятку .
А Бастилию могли бы сделать музеем пыток и зверств власти
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27.06.2021 10:30 Відповісти
Дикость это оставить обветшалую и не нужную тюрьму на центральной городской площади.
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27.06.2021 11:00 Відповісти
Да уж, соблюдение законности, это такая дикость ….
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27.06.2021 10:23 Відповісти
Законы часто тоже дикари пишут , типа южаниной и Васадзе - все под себя, любимых 😀
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27.06.2021 10:27 Відповісти
Да я про цивилизованные страны ))
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27.06.2021 10:30 Відповісти
Вы посмотрите на их уровень жизни, на среднюю зарплату и тд.
А все это на таком уровне, из за того что они соблюдают законы, а прессуют железо на колёсах , для того что б человек хорошо жил.
Но мы самые умные, сидя в полудерьме, можем учить развитые страны как нужно правильно делать .
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27.06.2021 10:33 Відповісти
Дикие люди...
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27.06.2021 10:02 Відповісти
Вот так чиновников надо снести, но недоораны Украины работают не на народ, поэтому недо-органов полиции должны ответить по всей строгости
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27.06.2021 10:08 Відповісти
Когда то в Афганистане дикари расстреляли исторические архитектурные памятники из орудий
УНИЧТОЖИЛИ ЧЕЙ ТО ТРУД
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27.06.2021 10:11 Відповісти
Ты посмотри что дикари наделали начиная с 1917 года
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27.06.2021 10:24 Відповісти
По твоей логике, декоммунизацию тоже не надо проводить ? И все, кто сносят памятники - это дикари по-твоему ?!
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27.06.2021 10:27 Відповісти
Вандалы и дикари.
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27.06.2021 10:12 Відповісти
В чем это выдаётся ?
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27.06.2021 10:21 Відповісти
А вот почему-то не очень жалко. Не хватает общественной порки контрабандистов.
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27.06.2021 10:38 Відповісти
У Порше крыша держалась дольще всех.
Ферри как чувствовал.
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27.06.2021 10:37 Відповісти
Машины-то ни в чем не виноваты... Лучше бы продали или в полицию определили, лучшим копам в патруль, такую бы рекламу устроили ))
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27.06.2021 10:45 Відповісти
Показуха. Если не могли продать на внутреннем рынке, продали бы за границу. Получили бы деньги в бюджет. А так еще расходы на экскаватор и утилизацию.
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27.06.2021 10:51 Відповісти
Теперь будут продавать поагрегатно. А это дороже.
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27.06.2021 22:17 Відповісти
___ну,и если следовать дальше "буквам Закона" :уничтожать все незаконные места добычи нефти,полезных ископаемых и т.д.Естессно ,и сам продукт.
Контрабандные животные тоже подпадают под "закон".?!
Хотя, всё по желанию группы товарищей, можно и покрутить таким "законом"...
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27.06.2021 11:02 Відповісти
Замість того щоб продати і гроші витратити на малозабезпечених, ці ідіоти влаштували шоу по знищенню власних коштів… тому так і живуть. Чим дурніша влада, тим бідніше нарід.
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27.06.2021 11:07 Відповісти
Так это ж одна из богатейших стран мира. Она может себе такое позволить.
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27.06.2021 11:11 Відповісти
Нащо грекам давити мотоцикли?
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27.06.2021 11:45 Відповісти
Чого москалі такі тупі, піндосами серби звали греків в складі миротворців ООН, Пінд це гірський хребет в Греції, і тільки недокраїна чомусь прилипила це до американців, звали би хоч Апалачами. Ну можна звати москалів валдайкантропами чи мордватальцями.
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27.06.2021 12:51 Відповісти
Які мотоцикли? Серійну мішуру чи ексклюзив? Не потрібно зрівнювати одне з другим. Давайте тоді й картини контрабандні знищувати. Прикиньте, як би Айвазовський згорів.
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27.06.2021 14:28 Відповісти
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27.06.2021 11:13 Відповісти
жалко такую красоту, просто произведения искусства в виде машин. но тут ситуация из разряда закон есть закон...хотя все равно жалко.
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27.06.2021 11:15 Відповісти
Взагалі то так, в усьому світі контрабанду знищують, крім продуктів звичайно, але й тут є виключення у вигляді деяких нацистських режимів.
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27.06.2021 11:47 Відповісти
Угу, ну тут американці ідіоти, треба ж москалям бути схожими на своїх американських братів, а у американців є таке - "в 6 з 22 районів Мордовії немає жодної лікарні. Про те, що в деяких районах 70% людей працездатного віку шукають роботу за межами Мордовії, бо немає робочих місць. Середня зарплата - 7 тисяч рублів (менше 2 тис. грн), а якщо погано поводитимешся, то тебе позбавлять навіть цієї роботи. Источник: https://censor.net/ru/r3273519
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27.06.2021 12:53 Відповісти
Інші авто з цих серій стали тільки дорожчими.
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27.06.2021 12:29 Відповісти
Для тих, хто сумує за знищенням цих авто, цікавий факт. За статистикою багато суперкарів знищують самі господарі у перший тиждень. Вони переоцінюють свої навики керування та розбивають автівки. Щоб керувати таким авто , треба мати відповідні навички.
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27.06.2021 12:34 Відповісти
Вибачте, при бажанні можна й прутень зламати.
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27.06.2021 14:26 Відповісти
Выглядит варварски, но по-другому наверное никак. В Украине бы эти авто с аукциона купили "те кому надо" за смешные деньги.
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27.06.2021 12:42 Відповісти
тю.. да для любого кузовщика из Бердичева восстановить любую из них после такой "давки" - неделя работы
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27.06.2021 13:25 Відповісти
а я думал одни расияне идиоты....
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27.06.2021 13:56 Відповісти
Походу дебіли не тільки в "слугах" зібралися.
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27.06.2021 14:24 Відповісти
Правильно делают! Нефиг нарушать закон!
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27.06.2021 14:25 Відповісти
Клінічні ідіоти. Гірші за "ЗЕлених".
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27.06.2021 14:53 Відповісти
Та шо ж ви робите курва!Помста буде жестокой
21 контрабандний автомобіль знищило митне бюро Філіппін, серед них - рідкісний McLaren 620R, Bentley, Porsche 911 - Цензор.НЕТ 1202
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27.06.2021 15:45 Відповісти
Все негативные комменты сразу бы улетучились, если бы на радость шариковым и швондерам сообщили, что это уродуют машины олигархов. Вот радости бы стало, а вместо презрительного - дикари, широкие народные массы Цензора распинались в глубоком уважении к братскому народу Филиппин и его мудрому руководству.
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27.06.2021 16:28 Відповісти
Было бы неплохо их раздавить после приобретения новоявленными владельцами-буржуями на глазах владельцев...нормальный человек не сможет приобрести подобное авто...
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27.06.2021 22:28 Відповісти
 
 