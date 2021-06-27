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7 років тому було підписано економічну частину Угоди про асоціацію України з ЄС на саміті в Брюсселі

7 років тому було підписано економічну частину Угоди про асоціацію України з ЄС на саміті в Брюсселі

Рівно 7 років тому, 27 червня 2014 року, відбулася урочиста церемонія підписання економічної частини Угоди про асоціацію України і Європейського Союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Цього дня під час засідання Ради ЄС в Брюсселі тодішній президент України, керівництво Європейського Союзу і глави держав і урядів 28 країн-членів ЄС підписали економічну частину Угоди про асоціацію України та ЄС.

Нагадаємо, що переговори про асоціацію України і ЄС стартували ще в березні 2007 року. На листопад 2013 року був заплановано підписання документа на Вільнюському саміті. Однак тодішній президент України Віктор Янукович під впливом Москви в останній момент вирішив взяти паузу у євроінтеграційному процесі, що призвело до масових протестів, що ввійшли в історію як Революція Гідності.

Після дострокових перевиборів президента і зміни політичного курсу країни знову поновилися переговори про євроінтеграцію України з ЄС. В умовах російської збройної агресії проти України 27 червня 2014 року в Брюсселі на засіданні Ради ЄС відбулася церемонія підписання економічної і юридичної частини Угоди. 16 вересня 2014 року Верховна Рада і Європейський парламент синхронно ратифікували цю Угоду.

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав всіх українців з річницею підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

"З гордістю згадую як сім років тому у Брюсселі мав честь поставити свій підпис "символічною ручкою Вільнюського саміту" під економічною частиною Угоди", - написав Порошенко в Facebook.

За словами Порошенка, угода є дорожньою картою реформ в Україні, комплексним змістом державної політики, в основі якої лежать демократичні цінності, суспільний розвиток і добробут, кращі європейські політичні, економічні і соціальні стандарти життя.

Також читайте: Україна сьогодні на півдорозі до виконання всієї угоди про асоціацію з ЄС, - віцепрем'єрка Стефанішина

"Я пишаюсь тим, що за той короткий час, який наша команда супроводжувала виконання Угоди, а це близько двох років, нам вдалося забезпечити виконання понад 40% Угоди про асоціацію.Ми вміли і знали як робити реформи. І багато з того, чим зараз хизується теперішня влада, починали ми: це і енергетичний союз, і поглиблена митна співпраця, і єдиний цифровий ринок, і посилення співпраці у сфері юстиції, свободи та безпеки, і багато іншого", - відзначає п'ятий президент.

"Сьогодні ми підтримуємо ініціативу про змістовне оновлення Угоди про асоціацію як в частині економічної інтеграції, так і секторальних політик. Угода — живий інструмент, який має привести нас до досягнення критеріїв членства в Євросоюзі", - переконаний Порошенко.

"Європейська Солідарність" завжди підтримуватиме всі законопроекти, які сприятимуть виконанню Угоди та просуванню нашим європейським курсом. Але так само самовіддано ми протистоятимемо всім ініціативам влади, яких стає, на жаль, дедалі більше, які суперечать демократичним стандартам, європейським цінностям, які загрожують поверненню країни до авторитаризму", - застерігає лідер партії. При цьому він зазначив, що майбутнє України в Євросоюзі.
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Топ коментарі
+11
Ты бы лучше вариантами для владимрссаныча озаботился...пятнашка за гос измену...или пожизненное по совокупности...
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27.06.2021 10:07
+8
Достижения президента П.Порошенко трудно переоценить.
Экономическая ассоциация и безвизовый режим с Европой обозначили эпохальный рывок в Европейском развитии Украины.
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27.06.2021 10:42
+6
интересный момент, за два года правления зеленого упыря, нельзя назвать хотябы три-пять его положительных достижений. вся его работа - имитация окуенной деятельности для красивых видосиков с целью удежания рейтинга.
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27.06.2021 10:17
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То БПП, то ЄС, які ще є варіанти у Петра Олексійовича?
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27.06.2021 10:03 Відповісти
Ты бы лучше вариантами для владимрссаныча озаботился...пятнашка за гос измену...или пожизненное по совокупности...
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27.06.2021 10:07 Відповісти
интересный момент, за два года правления зеленого упыря, нельзя назвать хотябы три-пять его положительных достижений. вся его работа - имитация окуенной деятельности для красивых видосиков с целью удежания рейтинга.
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27.06.2021 10:17 Відповісти
Да, легко: 1. Сдача территорий русне, 2. Запрет на ответный огонь 3. Продажа защитных средств накануне эпидемии за бугор 4. Разворовывание стратегического запаса зерна 5 Сепаратные переговоры с Патрушевым в Омане 6. Сдача бабушке Бени целых отраслей экономики 7 Сговор с олигархами по деребану земли 7 Разворовывание ковидного фонда на Большом крадивныцтве 8 Государственная измена (дела вагнеровцев) 9 Возбуждение уголовного дела в отношении нынешнего президента США - зашквар эпического масштаба 10 Узурпирование власти. Каких вам еще достижений не хватает?
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27.06.2021 10:32 Відповісти
Пока этот договор уже менять,так как мы в минусах и скатились к уровню банановых республик,так как промышленность никого не интересует.
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27.06.2021 10:36 Відповісти
Достижения президента П.Порошенко трудно переоценить.
Экономическая ассоциация и безвизовый режим с Европой обозначили эпохальный рывок в Европейском развитии Украины.
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27.06.2021 10:42 Відповісти
Для главного экспортного продукта Украины в ЕС, зерна, эта ассоциация иногда работает всего 5 дней. Сомнительное достижение. Мне кажется Порошенко продешевил.

7 років тому було підписано економічну частину Угоди про асоціацію України з ЄС на саміті в Брюсселі - Цензор.НЕТ 8872
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27.06.2021 10:47 Відповісти
А не здогадуєшся, чому є квоти на товари?
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27.06.2021 10:53 Відповісти
Чтобы Украина не мешала своими товарами странам ЕС. Хочешь продавать плати пошлину.
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27.06.2021 10:56 Відповісти
А причина цих обмежень? Невже не розумієш?
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27.06.2021 17:26 Відповісти
Насправді головний експортний український продукт в ЄС (по об'єму коштів) - металопрокат. І навіть нерафінована олія - більшого об'єму в коштах, ніж зерно. Ще раз: це в країни ЄС, а не по всьому світу.
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27.06.2021 16:48 Відповісти
НУ И ЧТО С ТОГО ! ПЕРЕМОГА !!
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27.06.2021 11:59 Відповісти
 
 