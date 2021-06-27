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Новини
17 190 297
Зеленський (22429) Порошенко (15080) ПВК Вагнер (1534) Верещук (674)

Зі "справою вагнерівців" розбереться, хто треба. Ріже слух, коли минула влада говорить про мораль і повчає чинну, - "слуга народу" Верещук

Зі

Петро Порошенко не має права говорити про мораль і повчати чинну владу, зокрема, в питанні спецоперації щодо вагнерівців.

Про це нардеп "Слуги народу" Ірина Верещук написала на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Зі "справою вагнеровців" хто треба належним чином розбереться. Зрештою, це справи військової розвідки, це державна таємниця, їх не можна обговорювати публічно, навіть якщо ти колишній президент, і особливо тому що колишній президент. Уповноважені особи в належний спосіб все з’ясують і те, що може бути публічним, таким стане. Так само як буде з’ясовано багато інших речей періоду Порошенко, що стосуються сектору оборони та безпеки. Я не стверджую, що Порошенко особисто винен у військових невдачах 2014-2015 років, але мені здається, що колишній президент зовсім не в позиції читати мораль чинній владі та Президенту Зеленському зокрема", - написала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порівнювати примусову посадку Ryanair для арешту опозиціонера з операцією із захопленням "вагнерівців" - те саме, що порівнювати 95-й квартал із 95-ю бригадою, - Луценко

Раніше президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.
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Топ коментарі
+125
мразь
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27.06.2021 10:09
+82
Конечно разберется кто надо...прилет время и разберется...и с баксами в конвертах для зеленого стада тоже разбертся..
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27.06.2021 10:10
+79
Самая тупорылая и омерзительная власть за всю историю Украины. Даже при Хряке такого беспредела не было
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27.06.2021 10:14
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**** верещук утопится в Верещице,**** это имя.
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27.06.2021 10:48 Відповісти
О, боже. Опять это угробище вылезло... Можно ей заткнуть хлебало наконец-то??? Так уже задрала уже со своим быдло-прононсом и дебильными комментариями.
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27.06.2021 10:51 Відповісти
Похоже, Бубочка с кокса перешел на Кристаллический мет
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27.06.2021 10:55 Відповісти
Режет слух, когда Верещук верещит.
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27.06.2021 10:55 Відповісти
Чудесная вакханалия, ржу.)))
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27.06.2021 10:56 Відповісти
... не скажіть,не скажіть ! Ця риторика про "колишніх" таки доходить до черепушки зелебобофанів,недавно сам від одного тупака зеленого схоже почув.
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27.06.2021 10:57 Відповісти
вот как раз мнение
"сосны палубной"
украинцев меньше всего интересует
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27.06.2021 11:01 Відповісти
Народу "ріже слух" твоя чорнорота брехня.
Розкажи, до чого довела Рава-Руську, істота.
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27.06.2021 11:03 Відповісти
Зеленський - ЗРАДНИК та ВОРОГ!
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27.06.2021 11:05 Відповісти
"Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук
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27.06.2021 11:06 Відповісти
Балаганщице-шалашевке что то может резать? Это же проститутка без разряда)))
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27.06.2021 11:06 Відповісти
Кому розряд? Цієї повії з Рави-Руської? Та вона на нього ніколи не заробить.
Продажно-пиз....ва *****! За 3 гривні відсосе! Таку мразоту ще пошукати!
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27.06.2021 14:48 Відповісти
Вже час.. вже давно час повертатися назад в свій колгосп.
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27.06.2021 11:06 Відповісти
Язик як помело...в голові пусто...
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27.06.2021 11:07 Відповісти
Смеюсь из за одних и за других. Друг друга стоят. И главное, не на кого положится, что бы посадили, реально, одних и других. Имею ввиду с 14 года. Было - было, но такого и в сказке не найти.
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27.06.2021 11:12 Відповісти
Мери Поппинс не может даже волосы толком покрасить.
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27.06.2021 11:15 Відповісти
Зі "справою вагнерівців" розбереться, хто треба. Ріже слух, коли минула влада говорить про мораль і повчає чинну, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 4078
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27.06.2021 11:15 Відповісти
Істоти зрадили країну.
А коли чують про це, - їм "ріже слух"!
Гидота!
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27.06.2021 11:18 Відповісти
Режет слух ее "кто нада" - что-то из советского ментовского.
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27.06.2021 11:20 Відповісти
Логіки в іі «висєрі» просто нуль.
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27.06.2021 11:23 Відповісти
Спустя год после "...не было никакой спец.операции вагнеровцев..." из болота слышится новое кваканье?! А поквакать про Венедитктову в деле о Татарове; о разоружении системы ПВО руками ДБР; о преследовании волонтеров по делам которых, годами как бы не пыжилась эта власть, нет никакой доказательной базы, но люди то сидят; а не целевое использование средств COVID-ного фонда, а похищение судьи Чауса?! Видать на это и многое другое воздуха не хватает. Так может соломинку для лучшей тяги шкрякам?...
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27.06.2021 11:27 Відповісти
Курица дой бог чтобы ты мразина это прочла, разберётся народ МЫ и вам сволочи дорога одна, к яныку. И прощения а уж тем более понимания хер дождётсь. Не простим никогда.
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27.06.2021 11:28 Відповісти
Верещук--ти просто мерзота і гнида. Базіка і брехуха.
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27.06.2021 11:29 Відповісти
Зі "справою вагнерівців" розбереться, хто треба. Ріже слух, коли минула влада говорить про мораль і повчає чинну, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 8601
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27.06.2021 11:31 Відповісти
Ну, нехай спробує на другий термін, нюхатий!) Коли вже буде : "А теперь, нюхатый, я сказал, нюхатий, выхади!" Разом з бабой бенєй та ідіотами з кварталу.)
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27.06.2021 13:56 Відповісти
Він ще на третій срок буде йти.
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27.06.2021 15:45 Відповісти
А меня взбесила фраза "С "делом вагнеровцев" разберется, кто надо".
Т.е. Верещучка считает, что мы - это быдло, наше дело - хлопать в ладоши и сопеть в две дырочки, а монополию на разбор полётов и озвучивание "истины" имеют только Зе с Ермаком и К. Т.е. мы должны закрыть глаза на откровенное предательство власти, на постоянное враньё Зели и его шоблы, не замечать, как они крутятся и извиваются подобно ужу на сковородке? Об этом ли мы мечтали, когда погнали поганой метлой Яныка с его талантливой семьёй? Чтобы Ермаки, Коли-котлеты и Верещучки нам указывали, где читать, где не читать, а где рыбу заворачивать? Увы...
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27.06.2021 11:31 Відповісти
Сдается мне, что Верещучучку повесят на соседнем с гринпоцом дереве
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27.06.2021 11:32 Відповісти
На сосне. Корабельной.((
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27.06.2021 11:38 Відповісти
Кто нагадил опять зеленым в штаны? По-ро-шен-ко!
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27.06.2021 11:35 Відповісти
Меррі Впопінс, хто саме розбереться, "тимчасовий потужний"? Чи може "ока гасударєве"?
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27.06.2021 11:42 Відповісти
О, панімер вибулькнула...
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27.06.2021 11:42 Відповісти
" С "делом вагнеровцев" разберется, кто надо."--верещук . Знаємо , " цей кто надо " в ***** називається , його ж і проект " слуг урода " - зелені чоловічки .
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27.06.2021 11:45 Відповісти
Зі "справою вагнерівців" розбереться, хто треба. Ріже слух, коли минула влада говорить про мораль і повчає чинну, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 2226
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27.06.2021 11:45 Відповісти
Зі "справою вагнерівців" розбереться, хто треба. Ріже слух, коли минула влада говорить про мораль і повчає чинну, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 9747
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27.06.2021 14:06 Відповісти
Редкая мразь долетит до Киева из Равы Руской, эта долетела, потому и мразь она редкая
(почти по Н.Гоголю)
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27.06.2021 11:47 Відповісти
Аналіщуючи дії влади та імпотентних органів поліції можливо прийти до висновку, спочатку зроблять, а потім намагаються думати, проте мабуть і там туго все.
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27.06.2021 11:49 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/3260543/zastupnik_golovi_komtetu_vr_z_natsbezpeki_sluga_narodu_maryana_bezugla_2021_rk_tranzitniyi_dlya_zakonu
Залишилось би https://censor.net/ru/comments/locate/3260543/01921460-11ed-7318-a53c-e1931edf0bd6 Я, щоправда, так тонко тролити не можу, тому мій комент десь в 13:30 був знесений, а мене забанено...
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27.06.2021 11:51 Відповісти
Де ти була, *****, в 14-15 роках, коли Порошенко із розваленою армією протистояв агресії паРаші, а тепер ти, Верещук, верещиш, що Порошенко не так керував!
Тупі зелебенські гниди!
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27.06.2021 11:53 Відповісти
до речі, вище комент мій - там твій тролінг зацитовано... Видать, і в тебе вже нерви здали...
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27.06.2021 12:54 Відповісти
Да это не только она такая ,я видел становление армии с 14 по 18 ,и я скажу только то что этим ублюдкам нужно стоять на коленях и благодарить пороха за то что они ползают пока по свободной Украине а не Малороссийскому федеральному округу.
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27.06.2021 16:42 Відповісти
Зеленый принял страну на блюдечке, когда все основные кошмары были решены - создана с нуля армия , страна устояла в сложнейшей обстановке под танками, градами, пулями и пушками страна устояла!
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27.06.2021 23:04 Відповісти
Как ни относиться к прошлой власти, к ее ошибкам, но благодаря именно ПРОШЛОЙ власти, ты, мадам Верещук, сидишь в свободном мирном Киеве, а не "на подвале" и тебя не имеют во все дыры моторолы и узкоглазые бурятские братья.
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27.06.2021 11:54 Відповісти
О-О!!! Якщо цю паскуду сучку- верещучку "поїмелі" моторили та бравиє
бурятскі хлопці,вона б ще не так верещала!!!
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27.06.2021 14:58 Відповісти
"Ріже слух"!- ріжуть стрінги в тебе в сраці- недомерша парасолькова! Заткни ї"бало-курва !
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27.06.2021 11:54 Відповісти
Де її зелена парасолька???
У дупі???
А якщо розкриється???
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27.06.2021 12:07 Відповісти
Дивлячись на Верещучку намагаюсь уявити той важкий тупий предмет, яким її колись нанесли травму
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27.06.2021 12:10 Відповісти
Як би там не було , але - слів із пісні не викинеш . . Зеля тепер -

Зі "справою вагнерівців" розбереться, хто треба. Ріже слух, коли минула влада говорить про мораль і повчає чинну, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 1850 . і крапка .
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27.06.2021 12:12 Відповісти
Дайте цій дурепі якусь цукерку, щоб закрити їй пельку.
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27.06.2021 12:18 Відповісти
Може краще лопатой по морді?
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27.06.2021 15:47 Відповісти
А шо это невдаха верещачка раскудахталась? "Зетранш" отримала?
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27.06.2021 12:23 Відповісти
Что это там звездит эта не состоявшаяся дура-мери.. ПопКинс-Верещук!!
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27.06.2021 12:43 Відповісти
Баба есть баба. С ее мозгами на кухне половником орудовать, а не в политические куклы играть! Дура, набитая с куриными мозгами! Зачем-то оно хоть в Киев на мера летело?
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27.06.2021 12:57 Відповісти
Всякие сосны корабельные еще морду открывают...
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27.06.2021 13:02 Відповісти
Она не тянет на сосну, ну разве что на пол шишечки.
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27.06.2021 13:35 Відповісти
Мендель, замуж вышла? Теперь вересчук?
Так вот, иди к го#дону, он даст тебе яйца свои полизать, а закусишь го#доном на палочке! Редкостная зЕбилка. А гос тайна, кончается там, когда язЕлох или дерьмак заглянул на неё, запомни это!!!
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27.06.2021 13:03 Відповісти
Хабалка черноротая
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27.06.2021 13:22 Відповісти
"Он вам нє лох!"🐸
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27.06.2021 13:26 Відповісти
А кто это такие "кто надо"? ,Думаю, что скоро прийдёт власть, которая посадит кого надо, в том числе и эту кобылу.
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27.06.2021 13:32 Відповісти
Кто надо, или кому надо? Невежество полуграмотное. Надо гражданам Украины.
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27.06.2021 13:41 Відповісти
Я і не уявляю що було б ,щоб "оце" стало мером столиці,якщо вово таке меле.
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27.06.2021 13:44 Відповісти
При Порохе от русни освободили около 70 % Донбаса,поламали проект Новороссии,создали антипутинскую западную коалицию.Сколько оккупированных территорий освободили при Зебиле?Ноль.
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27.06.2021 13:51 Відповісти
Освободили, но со знаком минус. Впрочем как и во всем остальном.
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27.06.2021 16:46 Відповісти
70 % это уже с минусом.В пике наступления ВСУ под сепарами было 20% Донбасса.После вмешательства ВС рашки мы потеряли только 10 %.
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28.06.2021 03:29 Відповісти
Цій зеленій базарній бабі польоти на парасольках винесла залишки мозку. Найвеличнішого ЗЕбіла у нас в країні можна тільки хвалити.
Мочи їх й надалі, Петро Олексійовичу!!!
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27.06.2021 14:01 Відповісти
Вона проходила курси у Гані Герман? (позвний у КГБ був ТЕРЕЗА, коли працювала ще у Радіо Свобода -"С 1981 года работала журналисткой, с 2002 по 2004 год руководила киевским бюро «Радио Свободная Европа - Радио Свобода». В 2004 году стала пресс-секретарём премьер-министра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктора Януковича ) А ця лярва теж у Україно-Європейській структурі працювала дотичній до Медведчука ...
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27.06.2021 14:19 Відповісти
Режет слух, когда прошлая власть говорит

Вот тут я согласен. Таким, как Верещук, надо горло резать, а не слух.
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27.06.2021 14:24 Відповісти
КОЗА КРИВОЗУБА ЩЕ ЩОСЬ БЕЛЬКОЧЕ...

Зі "справою вагнерівців" розбереться, хто треба. Ріже слух, коли минула влада говорить про мораль і повчає чинну, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 6387
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27.06.2021 14:29 Відповісти
У ЧОМУ СИЛА КЛОУНА ?

1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою

ТЕПЕР ЗРОЗУМІЛО НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ Зе ПРЕЗИДЕНТОМ
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27.06.2021 14:30 Відповісти
ИРИНА ВЕРЕЩУК попала в список Слуги народа по квоте СУРКОВА.
В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»
Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.
Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.
Ссылка на одно из немногих оставшихся незащищенных интервью:
http: //geworld. ge/ru/5096/
Ниже скрин с фото с этого интервью, скрин с Facebook где Верещук с Ахмедовой, Ахмедова с террористом Захарченко, скрин с пророссийской конференции, которую описывает российский Sputnik
T. me/repol. 2/257
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27.06.2021 14:34 Відповісти
картина "за двома зайцями" раптово стала популярною. Як точно сюжет перенісся знову на Печерські пагорби. Голохвастов - Голобродько, "наречена" - Верещук. А сама ідея фільму - фігляр в пошуках наживи. А Єрмак після прогону Мендель, так "розписує" ролі і підбирає Акторів, що це перетворюється в балаган.
Коротко, в кінці 40 ряд "артистів цирку" написали скаргу Сталіну, що їх принижують і не дають Ст. премій, почесних звань. На комітеті з їх присудження, Сталін відповів -так, народ любить балаган, але це не значить, що балаган - мистецтво. "Забивают морзянкой волну", щоб інші не слухали, а тут все перетворюється на простий вереск, замість морзянки. Як стара єврейська поговорка - якщо у Вашому містечку немає місцевого "умалишенного" то це ніяке не містечко. Рава-Руська буквально перестала бути містечком, бо Верещук перебралася в столицю.
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27.06.2021 14:35 Відповісти
Эта мразь ассоциируется у меня как Старуха Шапокляк, а может и ещё хуже. Мерзкая, подлая, конченая дура. Слава Богу, что мой родной Киев не выбрал ЭТО в мэры.
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27.06.2021 15:02 Відповісти
Пліснява буде гидити в очі до останнього.
З державною зрадою зеленського розберуться українці, і ті хто "нас втягнув" у справу "вагнерівців" . А саме американскі і турецькі розвідки. Які із задоволенням допоможуть покарати тих, хто зірвав спецоперацію і допоміг вбивцям позбутися відповідальності та продовжити вбивати.
І кримінальні провадження, проти пліснявих злочинів, будуть відкриті не за висмоктаними з пальців бені та фуйла звинуваченням, а по реальним. Чекайте
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27.06.2021 15:32 Відповісти
Во даёт (в прямом и переносном смысле) корабельная сосна! Да всё общество (за исключением зебилов) почти год кричит за зраду с теми "вагнеровцами" а не только прошлая власть! Да и о какой еще морали говорить вам аморальным брехунам!
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27.06.2021 15:33 Відповісти
Грязная шмара блюёт в лицо лохам голосовавшим за
#говнонарода, мразь , мало ей пролёта в Киеве,
Чего выкобенивается ?
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27.06.2021 15:35 Відповісти
Скоро Вова ЗЕ не сможет какать, потому что при"Слуги" залижут Вове попу!
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27.06.2021 16:39 Відповісти
С сожалением приходится констатировать, что такое стало возможным при нашем участии Интересно, как самочувствуют такие юристы, как Вениславский и причие, каждый в своей области, которые считаю приоритетом угодить шефу и вопреки интересам Украины?
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27.06.2021 21:31 Відповісти
правильно.
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27.06.2021 16:41 Відповісти
еще одна шлюха вылезла
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27.06.2021 16:45 Відповісти
Но комк ,кому а вам лакеям следовало бы помалкивать собирать свои чемоданы и валить из нашей страны.
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27.06.2021 16:50 Відповісти
Наша страна просто не переживет этих лакеев которые валят страну упорно и настойчиво.
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27.06.2021 16:57 Відповісти
С делом Вагнеровцев разберется народ - и жестоко разберется!
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27.06.2021 18:31 Відповісти
Ідіотка.
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27.06.2021 19:22 Відповісти
Іноді, краще відсмоктувати,ніж говорити.
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27.06.2021 19:42 Відповісти
Лично меня не устраивает, если в этом и подобных делах будут разбираться те, КТО НАДО для зе-сообщества. Разбираться должны как НЕУПЕРЕДЖЕНI так и ЗАЦIКАВЛЕНI В IНТЕРЕСАХ Украины. То, что зе-сообщество своей деятельностью двухгодичной показывает по-моему, неудовлетворительный результат, а самодеятельность зе-лидера, особенно на международной арене, с отстранением, пожоже, дипломатии от коррекции эмоциональных порывов дилетантов при власти должна быть не только ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕНА, но и иметь орг последствия, как минимум, в ближайшей перспективе..
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27.06.2021 21:27 Відповісти
С "делом вагнеровцев" разберется, кто надо---кто надо это КТО? марьяна безмозглая и ее зам по ТСК ренат кузьмин???? Уже верим их разбирательству!
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27.06.2021 22:15 Відповісти
Какую же мразь и идиотов вынесли лоботомированные поклонники голобородько во власть.
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27.06.2021 23:45 Відповісти
" разберется, кто надо..." такая же правовая тупица , как и её лидер....ОНи вааще никто не имеет понятия о строении государства и функциях его институтов.... Хотя, для этого хватило би Конституцию почитать.... Но есть два НО. Во-первых, надо уметь читать буквы.. Во-вторых - понимать их смысл....
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28.06.2021 00:06 Відповісти
Во-вторых: кушать морковку - память восстанавливает.
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28.06.2021 00:47 Відповісти
Дайте ей селёдки
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28.06.2021 11:38 Відповісти
Уже давно зрозуміло, що ви така сама гнилота, як і папірєднікі.
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29.06.2021 10:38 Відповісти
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