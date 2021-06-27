Зі "справою вагнерівців" розбереться, хто треба. Ріже слух, коли минула влада говорить про мораль і повчає чинну, - "слуга народу" Верещук
Петро Порошенко не має права говорити про мораль і повчати чинну владу, зокрема, в питанні спецоперації щодо вагнерівців.
Про це нардеп "Слуги народу" Ірина Верещук написала на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Зі "справою вагнеровців" хто треба належним чином розбереться. Зрештою, це справи військової розвідки, це державна таємниця, їх не можна обговорювати публічно, навіть якщо ти колишній президент, і особливо тому що колишній президент. Уповноважені особи в належний спосіб все з’ясують і те, що може бути публічним, таким стане. Так само як буде з’ясовано багато інших речей періоду Порошенко, що стосуються сектору оборони та безпеки. Я не стверджую, що Порошенко особисто винен у військових невдачах 2014-2015 років, але мені здається, що колишній президент зовсім не в позиції читати мораль чинній владі та Президенту Зеленському зокрема", - написала Верещук.
Раніше президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.
Будь ласка, зачекайте...
"сосны палубной"
украинцев меньше всего интересует
Розкажи, до чого довела Рава-Руську, істота.
Продажно-пиз....ва *****! За 3 гривні відсосе! Таку мразоту ще пошукати!
А коли чують про це, - їм "ріже слух"!
Гидота!
Т.е. Верещучка считает, что мы - это быдло, наше дело - хлопать в ладоши и сопеть в две дырочки, а монополию на разбор полётов и озвучивание "истины" имеют только Зе с Ермаком и К. Т.е. мы должны закрыть глаза на откровенное предательство власти, на постоянное враньё Зели и его шоблы, не замечать, как они крутятся и извиваются подобно ужу на сковородке? Об этом ли мы мечтали, когда погнали поганой метлой Яныка с его талантливой семьёй? Чтобы Ермаки, Коли-котлеты и Верещучки нам указывали, где читать, где не читать, а где рыбу заворачивать? Увы...
(почти по Н.Гоголю)
Залишилось би https://censor.net/ru/comments/locate/3260543/01921460-11ed-7318-a53c-e1931edf0bd6 Я, щоправда, так тонко тролити не можу, тому мій комент десь в 13:30 був знесений, а мене забанено...
Тупі зелебенські гниди!
бурятскі хлопці,вона б ще не так верещала!!!
У дупі???
А якщо розкриється???
. і крапка .
Так вот, иди к го#дону, он даст тебе яйца свои полизать, а закусишь го#доном на палочке! Редкостная зЕбилка. А гос тайна, кончается там, когда язЕлох или дерьмак заглянул на неё, запомни это!!!
Мочи їх й надалі, Петро Олексійовичу!!!
Вот тут я согласен. Таким, как Верещук, надо горло резать, а не слух.
1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою
ТЕПЕР ЗРОЗУМІЛО НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ Зе ПРЕЗИДЕНТОМ
В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»
Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.
Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.
Ссылка на одно из немногих оставшихся незащищенных интервью:
http: //geworld. ge/ru/5096/
Ниже скрин с фото с этого интервью, скрин с Facebook где Верещук с Ахмедовой, Ахмедова с террористом Захарченко, скрин с пророссийской конференции, которую описывает российский Sputnik
T. me/repol. 2/257
Коротко, в кінці 40 ряд "артистів цирку" написали скаргу Сталіну, що їх принижують і не дають Ст. премій, почесних звань. На комітеті з їх присудження, Сталін відповів -так, народ любить балаган, але це не значить, що балаган - мистецтво. "Забивают морзянкой волну", щоб інші не слухали, а тут все перетворюється на простий вереск, замість морзянки. Як стара єврейська поговорка - якщо у Вашому містечку немає місцевого "умалишенного" то це ніяке не містечко. Рава-Руська буквально перестала бути містечком, бо Верещук перебралася в столицю.
З державною зрадою зеленського розберуться українці, і ті хто "нас втягнув" у справу "вагнерівців" . А саме американскі і турецькі розвідки. Які із задоволенням допоможуть покарати тих, хто зірвав спецоперацію і допоміг вбивцям позбутися відповідальності та продовжити вбивати.
І кримінальні провадження, проти пліснявих злочинів, будуть відкриті не за висмоктаними з пальців бені та фуйла звинуваченням, а по реальним. Чекайте
#говнонарода, мразь , мало ей пролёта в Киеве,
Чего выкобенивается ?