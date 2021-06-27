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26 червня в Україні вакцинували проти коронавірусу 43 660 осіб, - МОЗ

За минулу добу, 26 червня, в Україні від COVID-19 вакцинували 43 660 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба МОЗ.

"Одну дозу отримали 22 328 осіб, повністю імунізовані - 21 332 особи", - випливає з повідомлення.

Також зазначається, що протягом доби працювали 300 мобільних бригад, 416 пунктів щеплень і 100 центрів вакцинації.

Станом на 26 червня 2021 року року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 745 687 осіб.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 893 839 людей, з них отримали 1 дозу – 1 893 837 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 572 298 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 466 135 щеплень", - додали в МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 450 нових випадків зараження, 529 осіб госпіталізовано
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Топ коментарі
+1
получили вакцину, это по ситуации выглядит - были пойманы, допрошены и получили кроме как тумаков, вакцину. в брюхо, берцами, а потом подписали что сами упали и вакцину всегда ждали...(ну, это в Рашке, а у нас - х.з. кто после зашкваров Стебанова станет это делать, не только лишь все подпишут и даже на бумаге вакцину, мало кто станет это делать..)))
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27.06.2021 11:39
+1
Индийская была до 23 июня.
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27.06.2021 13:02
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получили вакцину, это по ситуации выглядит - были пойманы, допрошены и получили кроме как тумаков, вакцину. в брюхо, берцами, а потом подписали что сами упали и вакцину всегда ждали...(ну, это в Рашке, а у нас - х.з. кто после зашкваров Стебанова станет это делать, не только лишь все подпишут и даже на бумаге вакцину, мало кто станет это делать..)))
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27.06.2021 11:39 Відповісти
Пожалуйста пофамильно. 2 месяца жду по записи и как учитель жду обещанный Pfizer отвечают: "Нет вакцины". Не верю ни МОЗ ни статистике.
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27.06.2021 12:15 Відповісти
Минздрав второй день подряд списывает просроченную вакцину, как использованную. "Вакцинация" бьет рекорды. Это первая и вторая партия китайской вакцины со сроком годности до 01.07.2021. Под списание уйдет около 300 тысяч доз. Еще ждет одна партия около 200 тысяч где у нее срок годности до 01.09.2021.(с)....Мы неЛохи - мыТвари !!!
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27.06.2021 12:58 Відповісти
Индийская была до 23 июня.
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27.06.2021 13:02 Відповісти
він за китайську меле. каша у голові у нього.
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27.06.2021 14:45 Відповісти
Кашаед-дерьмоед -- Вакцина китайская как и вся вакцинация только на бумаге !!!
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27.06.2021 21:01 Відповісти
то ти з рашкою перплутав, зі спутнікам.
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27.06.2021 22:28 Відповісти
нет, я ничего и никогда не путаю в отличии от вас ...
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27.06.2021 23:49 Відповісти
да..
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27.06.2021 20:59 Відповісти
УСЯ КИТАЙСЬКА ВАКЦИНА В УКРАЇНІ СТРОКОМ ДІЇ ДО 2023 року!!! якщо нам не брешуть ось тут. шо ти мелеш?
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27.06.2021 14:43 Відповісти
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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27.06.2021 14:44 Відповісти
індійської вакцини була лише одна поставка, і більше не поставляли із Індії нічого, бо вони там зайнялися вирощуванням дельта-варіанта. після цього було 2 поставки по ковакс южно-корейської астразенеки. першу викололи, бо строком дії до 31.05.21, а другу ще колять (строк дії до кінця серпня і до кінця вересня)
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27.06.2021 14:49 Відповісти
 
 