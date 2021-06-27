26 червня в Україні вакцинували проти коронавірусу 43 660 осіб, - МОЗ

За минулу добу, 26 червня, в Україні від COVID-19 вакцинували 43 660 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба МОЗ.

"Одну дозу отримали 22 328 осіб, повністю імунізовані - 21 332 особи", - випливає з повідомлення.

Також зазначається, що протягом доби працювали 300 мобільних бригад, 416 пунктів щеплень і 100 центрів вакцинації.

Станом на 26 червня 2021 року року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 745 687 осіб.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 893 839 людей, з них отримали 1 дозу – 1 893 837 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 572 298 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 466 135 щеплень", - додали в МОЗ.

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