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МЗС (4024) паспорт (1135) Донбас (22348) Ніколенко Олег (365)

Можна тільки поспівчувати МЗС РФ, яке не розуміє деструктивності видачі російських паспортів на Донбасі, - МЗС

Можна тільки поспівчувати МЗС РФ, яке не розуміє деструктивності видачі російських паспортів на Донбасі, - МЗС

Надання жителям ОРДЛО російського громадянства свідомо руйнує Мінські домовленості, логіка яких полягає у відновленні суверенітету України і мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Как передає Цензор.НЕТ,  про це у коментарі Lb.ua заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи заяву МЗС Росії щодо роздачі російських паспортів в ОРДЛО.

У російському відомстві "звернули увагу на висловлювання Президента України, який 24 червня в інтерв'ю телеканалу "1 + 1" звинуватив Росію у видачі жителям Донбасу російських паспортів і порушення тим самим логіки Мінських угод".

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "логіку і претензії В.Зеленського зрозуміти важко. Добре відомо, що надання громадянства є суверенною прерогативою суверенних держав. Міжнародним правом будь-яких обмежень на цей рахунок не встановлюється".

"Ми не раз говорили, що надання жителям Донбасу російського громадянства є вимушеною гуманітарної мірою в умовах введеної Києвом соціально-економічної і транспортної блокади регіону, яку згідно з Мінським угодами він повинен зняти. Через те, що Київ цього не робить, жителів Донецька і Луганська вже сім років обмежують у своїх правах. Таким чином, гуманітарний жест Росії є прямим наслідком невиконання Україною своїх зобов'язань щодо Мінських угод", – йдеться у її заяві.

Ніколенко заявив, що "можна лише поспівчувати МЗС Російської Федерації, якому "важко зрозуміти" наслідки деструктивної російської політики".

"Російська паспортизація – випробуваний засіб поширення шовіністичної ідеології "русского міра", елемент російських гібридних тактик проти сусідніх держав. Під виглядом "захисту російських співвітчизників" війська Росії окупували частини територій Грузії та України, російські спецслужби безперестанку втручаються у внутрішні справи країн Балтії", – йдеться у його відповіді.

Також читайте: Захарова про роздачу паспортів РФ жителям ОРДЛО: Це вимушений захід в умовах запровадження Києвом блокади, претензії Зеленського зрозуміти важко

Він нагадав, що у квітні 2019 року Україна та міжнародна спільнота, зокрема члени Радбезу ООН, засудили рішення РФ запровадити спрощений порядок надання російського громадянства українцям на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях. За даними українських дипломатів, за два роки понад півмільйона тамтешніх мешканців отримали російські паспорти.

За словами Ніколенка, таким кроком Росія свідомо руйнує Мінські домовленості, логіка яких полягає у відновленні суверенітету України та мирній реінтеграції тимчасово окупованих територій. "Натомість, російська сторона продовжує закріплювати результати своєї окупації, затягує контрольовані нею українські території в свій політичний, економічний, електоральний, соціальний та культурний простір. У таких умовах галасливі заклики російських посадовців про нібито небажання України досягти прогресу в Мінському процесі виглядає особливо цинічними і такими, що не мають нічого спільного з реальністю", – зазначив речник.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба неодноразово наголошував, що міжнародна спільнота має жорсткіше відреагувати на роздачу російських паспортів на Донбасі. Навіть після його реінтеграції Росія буде намагатися розіграти "карту російського громадянства". "Фактично, це – російська бомба сповільненої дії. Потрібні скоординовані кроки, зокрема санкційного характеру, аби її знешкодити", – підкреслив Ніколенко.
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Топ коментарі
+9
Когда дикари несли европейцев жарить на костре , каждый думал о своём : европейцы о несправедливости, дикари- о пожрать 😀
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27.06.2021 11:43
+8
Для кацапов - наглость - второе счастье
ОТКУДА ТУТ ЖДАТЬ ПОНИМАНИЯ ?
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27.06.2021 11:42
+7
Да всё они понимают. Просто они кацапы.
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27.06.2021 11:42
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Для кацапов - наглость - второе счастье
ОТКУДА ТУТ ЖДАТЬ ПОНИМАНИЯ ?
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27.06.2021 11:42 Відповісти
Когда дикари несли европейцев жарить на костре , каждый думал о своём : европейцы о несправедливости, дикари- о пожрать 😀
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27.06.2021 11:43 Відповісти
А украинцы должны думать о гиляках для московитов 😀😀😀
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27.06.2021 11:44 Відповісти
думаете... 1 млрд деревьев от преЗЕнелоха должен улучшить проблему с гилляками? )))
(сарказм)
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27.06.2021 12:10 Відповісти
Вава якраз і думає про мільярд дерев. Щоб було де розвішувати кацапню. Нє?))
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27.06.2021 12:14 Відповісти
здається мені що Вова думає не про ті дерева.
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27.06.2021 14:02 Відповісти
Він уже давно забув, що бовкнув,.. про "закінчення війни", "зарплатню лікарям і педагогам", "С(т)РАНУ в смартфонах", "боротьбу з корупцією","економічний прорив", "мир в очах путіна".... і про "мільярд дерев". То були просто класні "приходняки".
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27.06.2021 21:40 Відповісти
Да всё они понимают. Просто они кацапы.
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27.06.2021 11:42 Відповісти
Можно только посочувствовать МИД Украины, который не понимает, что МИД РФ, как и вся Рашка только ПРИКИДЫВАЮТСЯ непонимающими ШЛАНГАМИ.
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27.06.2021 11:46 Відповісти
...так "ваньку валять" у них-"национальная черта"..."Эй ,Иван" стихотворение Н.А. Некрасова,как раз об этих холопах,которые так и не вышли из "крепостного права"..." Объегорить и обкузьмить" кого-либо,прикинувшись "шлангом" один из "скреп" этого гнилого народца..
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27.06.2021 12:12 Відповісти
Деструктивность для кого, для Рашки? Нет конечно, это деструктивно для Украины, но почему то наш МИД сочувствует их МИДу
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27.06.2021 11:47 Відповісти
Щас еще истерику закатят! На пару!
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27.06.2021 11:51 Відповісти
Думаю, що це - ПЕРЕВАГА України, адже паспорти не видають насильно, насіленіє має прийти кудись і написати заяву обгрунтовуючи прохання... Після повернення територій - 24 години в родную говень - міжнародна норма, що не обговорюється і не оскаржується.. А в родной говені, вони стануть загальною массою без прав, свобод... гівном - коротше....
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27.06.2021 11:48 Відповісти
Кацапам Кулєба та Ко співчувають, а на країни Заходу тільки й роблять, що дзявкотять.
Все що потрібно знати про зовнішню політику ВАЗеленського.
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27.06.2021 11:55 Відповісти
https://twitter.com/nevedimka123 Сергей Нещадим

В них даже не стреляли, а ихние плоты рассыпались)))

Можно только посочувствовать МИД РФ, который не понимает деструктивности выдачи российских паспортов на Донбассе, - МИД - Цензор.НЕТ 5582
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27.06.2021 12:03 Відповісти
Наш дипломат сочувствует "коллегам" из-за поребрика? Дипломатическая этика не позволяет назвать оккупанта оккупантом?
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27.06.2021 12:04 Відповісти
та всё они прекрасно понимают (не думайте что они наивные...они ушлые, наглые, брехливые и никогда не признают своих ошибок)
с руцкими пачпортами на ошметках оккупированных территорий легче всего орать про выбор дамбацкава народа и защиту там руцкого мира...
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27.06.2021 12:08 Відповісти
Можно только посочувствовать МИДу Украины который не понимает что это и есть целью запоребрика.
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27.06.2021 12:12 Відповісти
..да всё они понимают...просто мандят не по теме...Впрочем как и предыдущие..
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27.06.2021 12:14 Відповісти
Дамбасят перетворюють в лаптєй.
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27.06.2021 12:16 Відповісти
Все они прекрасно понимают, и качественно включают дурака в стиле "А может Зинка?" Все делается сознательно. Если почти все население оккупированных территорий получит российские паспорта - это и будет вхождение их в состав России де факто. И очень сильно затруднит, если не сделает невозможной деоккупацию. Ведь государство - это не территории, это прежде всего люди
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27.06.2021 12:36 Відповісти
"Можно только посочувствовать МИД РФ, который не понимает деструктивности выдачи российских паспортов на Донбассе, - МИД"
Децкий лепет...
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27.06.2021 12:49 Відповісти
Можна "поспівчувати" Україні, що в неї таке МЗС, що таке буровить у відповідь на відверті загарбницькі дії рашистів прикриті таким нахабно-брехливим "поясненням".
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27.06.2021 13:16 Відповісти
Нужен закон о двойном гражданстве в Украине!
Лишение голоса, быть избранным и госслужба!
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27.06.2021 13:30 Відповісти
Такой закон не будет принят в Украине, т.к. почти вся олигархическая Система имеет несколько паспортов.
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27.06.2021 13:31 Відповісти
можна лише поспівчувати нашому МІДу, за провальну, недалекоглядну і безхребетну зовнішню політику (привіт Кулєбє) під "чуткім керівництвом" брехливого Вови базікала та кураторством завгоспа Андруші...
шановані мідовці, вам залишилось лише "співчувати" кацапським відморозкам?...докотились.
"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing" (
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27.06.2021 14:33 Відповісти
Дорогий МЗС, а ви там що, вірите у те, що срасія хоче на дамбасі мир установити і щось конструктивне впровадити? Чи просто так, аби не мовчати?
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27.06.2021 14:45 Відповісти
уголовки боятся.большая часть,а пенсы хотят на ссср в конце жизни приехать.на попучленском танке.
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28.06.2021 08:03 Відповісти
В ответ на логику представителей руцкего мира типа Захаровой, нужно жестко предложить логику, основанную на фиксации состояния на момент подписания, в т.ч. и передачу под контроль Украины Дебальцево (и др. территориальных извилин рускего мира), изъятие РФией всех выданных паспортов, ... для начала, т.с. конструктивного диалога и, конечно, спрятав подальше-поглубже великодержавный рф-гонор, мешающий адекватному и равноценному представлению сторон, хотя бы при взгляде со стороны..
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27.06.2021 21:53 Відповісти
Если бы это была не украинская территория то можно так "дипломатично" выражаться. А тут надо заявить о полном прекращении минских соглашений всвязи с грубым вмешательством во внутренние дела Украины. Ведь раша признала что жто территория все еще украинская? Да. Тогда какие выборы могут быть гражданами с российскими паспортами- НИКАКИЕ. И в этот колокол надо звонить . Выполнение соглашений раша сделала невозможным
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28.06.2021 02:16 Відповісти
Вы забываете, наверное, что украинские паспорта у людей в Донбассе никто не забирал.
Так что они граждане Украины, несмотря на получение и российского гражданства.
Двойное гражданство в Украине не запрещено.
Но да, прошло семь лет, уже родилось и пошло в школу поколение детей, которые де-факто живут не в Украине. И если завтра каким-то образом в Донбассе пройдут выборы, то может статься, что большинство проголосует отнюдь не за Украину.
И не потому, что их будут под автоматами заставлять, а вполне осознанно - потому что Украина с их точки зрения их бросила. Валюта там российская, управление экономикой и социалкой - под русскими. Везде Россия.
Собственно, паспорта русские люди берут тоже не потому, что их заставляют, а потому что они понимают в чьей власти они живут и кто ими управляет.
Интересно, что будет делать великий стратег Зеля. Стрелять вроде нельзя, "надо просто перестать стрелять" (с). Задушить ОРДЛО экономически тоже не получилось. Какие ещё у него варианты?
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28.06.2021 11:53 Відповісти
 
 