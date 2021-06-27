Можна тільки поспівчувати МЗС РФ, яке не розуміє деструктивності видачі російських паспортів на Донбасі, - МЗС

Надання жителям ОРДЛО російського громадянства свідомо руйнує Мінські домовленості, логіка яких полягає у відновленні суверенітету України і мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Как передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі Lb.ua заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи заяву МЗС Росії щодо роздачі російських паспортів в ОРДЛО.

У російському відомстві "звернули увагу на висловлювання Президента України, який 24 червня в інтерв'ю телеканалу "1 + 1" звинуватив Росію у видачі жителям Донбасу російських паспортів і порушення тим самим логіки Мінських угод".

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "логіку і претензії В.Зеленського зрозуміти важко. Добре відомо, що надання громадянства є суверенною прерогативою суверенних держав. Міжнародним правом будь-яких обмежень на цей рахунок не встановлюється".

"Ми не раз говорили, що надання жителям Донбасу російського громадянства є вимушеною гуманітарної мірою в умовах введеної Києвом соціально-економічної і транспортної блокади регіону, яку згідно з Мінським угодами він повинен зняти. Через те, що Київ цього не робить, жителів Донецька і Луганська вже сім років обмежують у своїх правах. Таким чином, гуманітарний жест Росії є прямим наслідком невиконання Україною своїх зобов'язань щодо Мінських угод", – йдеться у її заяві.

Ніколенко заявив, що "можна лише поспівчувати МЗС Російської Федерації, якому "важко зрозуміти" наслідки деструктивної російської політики".

"Російська паспортизація – випробуваний засіб поширення шовіністичної ідеології "русского міра", елемент російських гібридних тактик проти сусідніх держав. Під виглядом "захисту російських співвітчизників" війська Росії окупували частини територій Грузії та України, російські спецслужби безперестанку втручаються у внутрішні справи країн Балтії", – йдеться у його відповіді.

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Він нагадав, що у квітні 2019 року Україна та міжнародна спільнота, зокрема члени Радбезу ООН, засудили рішення РФ запровадити спрощений порядок надання російського громадянства українцям на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях. За даними українських дипломатів, за два роки понад півмільйона тамтешніх мешканців отримали російські паспорти.

За словами Ніколенка, таким кроком Росія свідомо руйнує Мінські домовленості, логіка яких полягає у відновленні суверенітету України та мирній реінтеграції тимчасово окупованих територій. "Натомість, російська сторона продовжує закріплювати результати своєї окупації, затягує контрольовані нею українські території в свій політичний, економічний, електоральний, соціальний та культурний простір. У таких умовах галасливі заклики російських посадовців про нібито небажання України досягти прогресу в Мінському процесі виглядає особливо цинічними і такими, що не мають нічого спільного з реальністю", – зазначив речник.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба неодноразово наголошував, що міжнародна спільнота має жорсткіше відреагувати на роздачу російських паспортів на Донбасі. Навіть після його реінтеграції Росія буде намагатися розіграти "карту російського громадянства". "Фактично, це – російська бомба сповільненої дії. Потрібні скоординовані кроки, зокрема санкційного характеру, аби її знешкодити", – підкреслив Ніколенко.