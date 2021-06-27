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Після повернення футбольних фанатів із Росії у Фінляндії зафіксовано спалах коронавірусу

Після повернення футбольних фанатів із Росії у Фінляндії зафіксовано спалах коронавірусу

У Фінляндії зареєстрували спалах коронавірусу після повернення футбольних уболівальників з матчів Чемпіонату Європи в Санкт-Петербурзі (Росія).

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

На цей час виявлено понад 120 випадків захворювання серед тих, хто повернувся з Санкт-Петербургу, і ця кількість вочевидь зросте.

Інститут закликає тих, хто побував у Росії, здати тест на коронавірус.

У Санкт-Петербурзі відбулися два з групових матчів збірної Фінляндії, проти Росії 16 червня і проти Бельгії 21 червня. На них, за оцінками, приїхало близько двох тисяч фінів.

22 червня на кордоні Росії з Фінляндією виникли довгі черги автобусів, якими фіни поверталися додому, через необхідність тестування просто на кордоні. Врешті їм дозволили в’їхати до Фінляндії без тестів із тим, що ці люди мали б тестуватися вже в країні, прибувши додому.

Також читайте: УЄФА скасував правило виїзного гола в єврокубках, що діяло з 1965 року
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Топ коментарі
+25
Ляді при владі, негайно закрийте кордони з касапами і бульбашами! Чого тягнете? Індійського ще вам не вистачає?
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27.06.2021 11:58
+8
удивляет позиция турков которые впустили с 22 го кацапов со свсех городв Мордора с ихними по 20 000 заражениями в сутки и радуются даже Эрдоган поблагодарил рашу что пустили в Турцию кацапов это при том что официально самих кацапов не пускали из за ковида в самой Турции но когда там все нормализовалось кацапы поехали заражать турков а вместе и наших так как груповые экскурсии на автобусах проходят вместе с кацапами нашими и белорусами также они пересекаються в ресторанах туда тест может не показать но например на 5 день прибывания если они заражены начнут заражать других, на месте Турции я бы ответил методом россии сказал бы теперь вы скрепосные заразные и самолеты с россии мы не приймем но похоже бабло для турков важнее чем жизнь своих людей
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27.06.2021 12:14
+7
Нічого не скаже, нехай русня вакцинована сраним супутником, але ж фінни вакциновани нормальною вакциною і не допомогло.
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27.06.2021 12:14
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Ляді при владі, негайно закрийте кордони з касапами і бульбашами! Чого тягнете? Індійського ще вам не вистачає?
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27.06.2021 11:58 Відповісти
Щаз,закроют...А всякие Пивоваровы кому откаты за говноконцерты будут отстегивать?
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27.06.2021 12:01 Відповісти
Им наоборот нужно, чтобы следующая волна началась... ЗеМарадер уже придумал куда следующий Ковидный фонд слить.
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27.06.2021 12:25 Відповісти
"Осли, як прибули у Трою, на ради в Трої купу гною" (за мотивами "Енеїди" Котляревського) 😁
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27.06.2021 12:03 Відповісти
*насрали. Вибачте. 😔
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27.06.2021 12:08 Відповісти
После возвращения футбольных фанатов из России в Финляндии зафиксирована вспышка коронавируса

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Після повернення футбольних фанатів із Росії у Фінляндії зафіксовано спалах коронавірусу - Цензор.НЕТ 4112
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27.06.2021 18:23 Відповісти
Подарунок від лаптєй як бонус.
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27.06.2021 12:08 Відповісти
Гарна новина!
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27.06.2021 12:11 Відповісти
До речі, переможців пар в одній восьмій Хорватія - Іспанія та Франція - Швейцарія (будуть грати завтра) будуть грати між собою саме на касапії, на тійц самій газпукораній... Це буде другого числа...
Що УЄФА скаже на це?
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27.06.2021 12:11 Відповісти
Нічого не скаже, нехай русня вакцинована сраним супутником, але ж фінни вакциновани нормальною вакциною і не допомогло.
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27.06.2021 12:14 Відповісти
.. та продажна уєфа за ті матчі вже давно бабло розсовала по карманам .. так хай там косяками падають , вони нічого не бачуть .
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27.06.2021 12:17 Відповісти
Ні. Воно на роботі в сейфі, щодня рахує, марить, в родину не несе, бо сцить)))
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27.06.2021 13:15 Відповісти
удивляет позиция турков которые впустили с 22 го кацапов со свсех городв Мордора с ихними по 20 000 заражениями в сутки и радуются даже Эрдоган поблагодарил рашу что пустили в Турцию кацапов это при том что официально самих кацапов не пускали из за ковида в самой Турции но когда там все нормализовалось кацапы поехали заражать турков а вместе и наших так как груповые экскурсии на автобусах проходят вместе с кацапами нашими и белорусами также они пересекаються в ресторанах туда тест может не показать но например на 5 день прибывания если они заражены начнут заражать других, на месте Турции я бы ответил методом россии сказал бы теперь вы скрепосные заразные и самолеты с россии мы не приймем но похоже бабло для турков важнее чем жизнь своих людей
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27.06.2021 12:14 Відповісти
Завжди коли замовляв готелі , обов,язково питав готель менеджерів чи на такий то період є у готелі бонь від русо турісто (?) а після цього вже бронював або НЕ бронював отель , і це ще задовго до Ковіда було ..
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27.06.2021 13:06 Відповісти
Ну так а шо вы ждали? От немытых лаптеногих лишнехромосомных скрепных дегенератов?
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27.06.2021 12:24 Відповісти
Ось що буває в цивілізованних країнах, коли з кліток випускають скаженних тварин....
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27.06.2021 12:45 Відповісти
Проверяйте приехавших из расеи сразу на все! Шо там ковид, там сифилис никогда не выводился. Туберкулез, гепатиты всех букв алфавита и т.д. Даже алкоголизм рашкованский имеет инфекционные формы. И йододефицит. И психзаболевания. особо опасны последние. Распространение психических инфекций поощряет и поддерживает государство, финансируя рассадник истерии и шизы - всяческие телеаналы и лахтосвинарники.
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27.06.2021 13:25 Відповісти
Не ходите, дети, в Африку гулять
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27.06.2021 14:24 Відповісти
Ось що каже з ць-ОГО приводу Ave Pastor:
Після повернення футбольних фанатів із Росії в Фінляндії зафіксовано спалах коронавірусу - Цензор.НЕТ 3766

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27.06.2021 15:03 Відповісти
 
 