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Можливо, російська вакцина "Супутник V" ніколи не отримає схвалення європейського регулятора ЕМА, - прем'єр Італії Драгі
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі вважає, що російська вакцина проти коронавірусної інфекції "Супутник V" може не отримати схвалення Європейського агентства лікарських засобів.
Як пише ANSA, про це він заявив, коментуючи кампанію про вакцинацію в Італії і небезпеку штаму "Дельта", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
Прем'єр зазначив, що російський препарат поки не зміг отримати схвалення ЕМА "і, можливо, ніколи не отримає" його.
Також Драгі поставив під сумнів ефективність китайської вакцини проти коронавірусу, але не сказав, яку саме має на увазі.
Топ коментарі
+13 Alex Ziland
показати весь коментар27.06.2021 12:31
+7 vitaliymkua
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+6 Прощай немытая раССея
показати весь коментар27.06.2021 12:23
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https://twitter.com/zgldz Независимый взгляд
ВОЗ опубликовала претензии к Уфимскому производству Sputnik V. Вкратце: спец.одежда не стерильна; перекрестное засорение (смешивание) компонентов; не рабочая база по выпущенным препаратам (проследить препарат до его ввода пациентам не удалось). Это ставит крест на сертификации
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Ранее заражение коронавирусом выявлено у 86 жителей Финляндии, вернувшихся в страну после матчей национальной сборной на чемпионате Европы по футболу, проходивших в Санкт-Петербурге. Уже известно, что некоторые из вернувшихся не соблюдали положенный после возвращения карантин. Премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала возвращающихся из России обязательно проходить бесплатный тест.
https://mobile.twitter.com/Freud_shoot Онука Фройда @Freud_shoot
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Австралія.
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Сьогодні - 80
Відзавтра у них локдаун
Зерегистрируйте эту бодягу уже хоть где-нибудь. Хоть в списке боевых отравляющих веществ, хоть в перечне наркотиков или, на худой кацапский конец, в реестре ядовитых промышленных отходов. Люди ж старались!
Русский заговор от ковид
"корона,корона,перейди на ворону,ворона к гнезду,корона в ....."
повторять по три раза в день
Минздрав
Олексій Голубуцький
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Германо-российский форум: Германия с 27 июня усилит ограничения для приезжающих из России на фоне осложнения ситуации с коронавирусом в России. Ожидается, что им будет предписан 2-недельный карантин без возможности досрочного завершения.
Италия: Премьер Италии Марио Драги 25 июня на пресс-конференции по итогам встречи европейских лидеров в Брюсселе заявил, что «Спутник V», возможно, никогда не получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА): «Мы остановились на отдельных используемых вакцинах и констатировали, что российская вакцина еще не смогла получить и, возможно, никогда не получит одобрения ЕМА».
Европейцы узнали что-то настолько убийственное в отношении то ли россйиской вакцины, то ли пандемии в России, что сворачивают всё, что могут. "Закрывают дверь с той стороны". Но говорить в открытую не рискуют.
Некоторые российские блогеры уже допускают, что "что-то произошло, что резко ухудшило ситуацию". Либо особо опасный и контагиозный новый штамм, либо новые особо негативные данные о побочных действиях и последствиях вакцинации "Спутником" ("которые выражаются в повторном заражении уже вакцинированных и гораздо более тяжелом течении болезни").
Кажется, либо "Спутник V", либо особо ядрёный штамм, либо они вместе и станут тем "чёрным лебедем", который накроет Россию...