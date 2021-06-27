Кандидати в канцлери Німеччини відповіли на питання Зеленського про членство України в ЄС і НАТО: Таке можна легковажно пообіцяти. Реальність виглядає інакше

Кандидати в канцлери Німеччини прокоментували можливість вступу України в ЄС і НАТО. Відповідні питання на цю тему поставив кандидатам президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, під час загальної дискусії кандидати в канцлери Армін Лашет (ХДС), Олаф Шольц (СДПН) і Анналена Бербок ("Зелені") побачили відеозвернення Зеленського, де він ставив питання щодо євроатлантичної інтеграції України.

"Таке можна легковажно пообіцяти. Утім, реальність виглядає інакшою", - цитує агенція Reuters Арміна Лашета з ХДС.

За його словами, коли йдеться про таку велику країну, як Україну, тоді необхідно забезпечити, щоб на її сході діяли ті ж самі правові норми, що і в Західній Європі. Також Лашет відхилив можливість постачання німецької зброї Україні.

Водночас Шольц наголосив на тому, що спочатку ЄС має провести внутрішні реформи і додав, що членство України в НАТО наразі не обговорюється.

Тим часом Анналена Бербок закликала Німеччину допомогти в розмінуванні на сході України. "Нам ясно, що ми несемо відповідальність перед Україною", - сказала вона.

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