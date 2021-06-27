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Новини Агресія Росії проти України
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Німеччина (7094) євроінтеграція (494) Зеленський (22429) членство в НАТО (1646) членство в ЄС (1161) Лашет Армін (17) Анналена Бербок (422)

Кандидати в канцлери Німеччини відповіли на питання Зеленського про членство України в ЄС і НАТО: Таке можна легковажно пообіцяти. Реальність виглядає інакше

Кандидати в канцлери Німеччини відповіли на питання Зеленського про членство України в ЄС і НАТО: Таке можна легковажно пообіцяти. Реальність виглядає інакше

Кандидати в канцлери Німеччини прокоментували можливість вступу України в ЄС і НАТО. Відповідні питання на цю тему поставив кандидатам президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, під час загальної дискусії кандидати в канцлери Армін Лашет (ХДС), Олаф Шольц (СДПН) і Анналена Бербок ("Зелені") побачили відеозвернення Зеленського, де він ставив питання щодо євроатлантичної інтеграції України.

"Таке можна легковажно пообіцяти. Утім, реальність виглядає інакшою", - цитує агенція Reuters Арміна Лашета з ХДС.

За його словами, коли  йдеться про таку велику країну, як Україну, тоді необхідно забезпечити, щоб на її сході діяли ті ж самі правові норми, що і в Західній Європі. Також Лашет відхилив можливість постачання німецької зброї Україні.

Водночас Шольц наголосив на тому, що спочатку ЄС має провести внутрішні реформи і додав, що членство України в НАТО наразі не обговорюється.

Тим часом Анналена Бербок закликала Німеччину допомогти в розмінуванні на сході України. "Нам ясно, що ми несемо відповідальність перед Україною", - сказала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 7 років тому було підписано економічну частину Угоди про асоціацію України з ЄС на саміті в Брюсселі
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Топ коментарі
+66
Кандидаты в канцлеры Германии ответили на вопросы Зеленского о членстве Украины в ЕС и НАТО: Такое можно легкомысленно пообещать. Реальность выглядит иначе - Цензор.НЕТ 5148
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27.06.2021 12:49
+61
Какое НАТО когда главнокомандующий лично сливает военную операцию, которую страны НАТО готовили 2 года...
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27.06.2021 12:50
+45
Кандидаты в канцлеры Германии ответили на вопросы Зеленского о членстве Украины в ЕС и НАТО: Такое можно легкомысленно пообещать. Реальность выглядит иначе - Цензор.НЕТ 254
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27.06.2021 12:51
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это желание уничтожить всю международную поддержку Украины
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27.06.2021 13:37 Відповісти
Півтора роки Віслюк працював на проросійський електорат півдня і сходу України, ставив на паузу співпрацю з НАТО, заглядав в очі путіну, а прийшли місцеві вибори і проросійська вата проголосувала за опзж та шарія. І Клоун раптово став "патріотом" та "євроатлантистом" щоб утриматись при владі за рахунок українського прозахідного електорату. Але хто ж повірить косоворотнику.
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27.06.2021 14:02 Відповісти
немецким политикам рф-ия намного важнее и интереснее. от начала 18-го века проект под названием "россия" - это немецкий проект. и историю "чтобы гордиться" им написали немцы.
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27.06.2021 13:24 Відповісти
а Германия здесь причем? - ты это государство упомянул, ты и отвечай за свои слова.
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27.06.2021 13:30 Відповісти
в 410 г. германцы разграбили Рим и стали там править, а Бисмарк впереди на белом коне ехал. а счас ты переобуваешь лапти и бежишь ягель собирать, пока бояра не скисла.
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27.06.2021 14:05 Відповісти
не, читается так шо вы написал шо проект = это когда Германия уже была более менее целостной.
понятно шо никому не надо шо - 1 ученый пришел с Бранденбурга, 5 - от Пруссии, 6 от Баварии и т.д.
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27.06.2021 14:20 Відповісти
да "проект" - не лепится, но т.н. "династия Романовых"...
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27.06.2021 14:38 Відповісти
ну и вторая причина - с этим недоклоуном из #ОПУ-95 никто серьезные вопросы решать не будет.
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27.06.2021 13:27 Відповісти
Кандидати в канцлери Німеччини відповіли на питання Зеленського про членство України в ЄС і НАТО: Таке можна легковажно пообіцяти. Реальність виглядає інакше - Цензор.НЕТ 6458
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27.06.2021 13:26 Відповісти
Так, це аФторитет.)))
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27.06.2021 14:45 Відповісти
П'єса про дебілізм та політичні процеси. В одному акті.


Юлія Владіміровна (з плаксивим виразом нафарбованої пики, заламуючи рученята):

- Не продавайте нашу землю-матінку, нашу карміліцу-паіліцу всяким богомерзким Джонам і Гансам! Українська земля має належати справжнім українцям, таким як Ігор Валерійович та Рінат Леонідович.

Хор пересічних:

Не продамо! Не продамо! Мамой клянусь, не продамо!

Юлія Владіміровна (з плаксивим виразом нафарбованої пики, заламуючи рученята):

Не продавайте наші українські заводи, нашу народну власність всяким богомерзким Джонам і Гансам! Українські заводи мають право дерибанити лише справжні українські чиновники, а кришувати дерибан - справжні українські силовики та судді.

Хор пересічних:

Не продамо! Не продамо! Мамой клянусь, не продамо!

Вовчік Зеленський

Гей, противні Джони й Ганси, а чого це ви не хочете приймати нас в ЄС і НАТО? Чого не бажаєте захистити від проклятих москалів. Ми ж такі європейські європейці, мамой клянусь!

Джони й Ганси (з ******** виразом пик)

Ееее, Вовчик, ти часом не *****, а ****** нам захищати територію, де у нас нічого немає?

Хор пересічних (з грустним виразом пик):

Зрада! Зрада! Зрада!
Ганьба! Ганьба! Ганьба!
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27.06.2021 13:26 Відповісти
А ДЕ ГЕРОЙ ГОЛОВНИЙ БАРИГА, КУПЕЦЬ ЗЕМЕЛЬНИЙ.
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27.06.2021 16:43 Відповісти
А як ви переведете з дипломатичного- кловун йди на ....
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27.06.2021 21:39 Відповісти
и еще заламуючи рученята та закатуючи оченята силиконовая бабця нашей каррупции и нашего зубажиння . как она звиздит нам уже 25 лет . визжала про нашу ГТС . ЧТО ЕЕ НИ ПРОДАВАТЬ НИ СДАВАТЬ В КОНЦЕССИЮ ЕВРОПЕ нельзя --- потому что на трубе сама сидела с пашкой лазаренко . потом и ***** подсадила -- опять на выборах вставит в список очередную гадю савченко . покатается на инвалидной коляске в шпильках на босу ногу . расскажет быдлу что 148 000 000 лимонов не знает откуда ей упали и пролезет в РАДУ решать свои шкурные проблемы --- ты **** так же переживаеш за нашу землю как янукович переживал за евроинтеграцию
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27.06.2021 17:25 Відповісти
Вакуленко,ты сначала убедись,что ты сам не **** облезлая.Оскорблять женщину удел гнилых и слабых.И если ты не вкурсе о ее "упавших" миллионах,то ты тупой и невежественный,как и то стадо,которое к тебе присоединилось...Юридическая контора США,которая по найму Яныка,за наши бюджетные деньги,готовила материалы для посадки Юли,выплатила ей компенсацию.А ты,как всегда,все проспал ,а теперь,как журашлюха,"рожаешь" сенсации...
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28.06.2021 07:14 Відповісти
борис не надо эту тварь выгораживать --- ЕЕ МЕСТО ИЛИ В КАЧАНОВКЕ . ГДЕ ОНА НЕ ДОСИДЕЛА ИЛИ В ТОЙ ТЮРЯГЕ ГДЕ ЕЕ ПОДЕЛЬНИК ЛАЗАРЕНКО СИДЕЛ В АМЕРИКЕ --- дважды премьером была . на ширку с януковичем напрашивалась . у меня к тебе вопрос --- почему мы живем так ***** . я тебе отвечу --- мы 30 лет не проводили НИКАКИХ РЕФОРМ . А ТАКИЕ КАК ЖЮЛЬКА ПОДГОЛОСОВЫВАЛИ ЗАКОНЫ ДЛЯ калломойских . сукисов . пинчуков и дальше по списку . она помогала им доить наш нищий бюджет . я 22года отдал долг РОДИНЕ . я на своей шкуре испытал до какого скотского состояния была доведена наша армия благодаря премьерству жюльки и других деятелей --- эта гнида боролась против ..зубажиння народного.. 30 лет теперь зеленое лайно борется --- на острове бирючий бассейн шимпан-зе строит себе . а пенсия у зебуинов 2700грн --- билет на его гребанный 95квартал стоит больше --- пока будем в РАДУ выбирать жюльку кыву рабиновича дыркача дубинского бужанского медведчука так и будем жить в нищите . а жюлька будет заламувать рученята и трепать языком что ГТС нашу ни продавать ни сдавать в оренду нельзя и землю которую олигархи уже скупили тоже продавать нельзя
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29.06.2021 06:00 Відповісти
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28.06.2021 07:52 Відповісти
Народ, який обирає клована президентом, ще не скоро матиме право на вступ до серйозних структур. Бо безвідповідальні.
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27.06.2021 13:27 Відповісти
Ксюша,или кто ты там...Почему сейчас не воешь,что Зе продал Украину кацапам и потому не берут в НАТО?А он просится,за деньги от продаж.И спросил он,для проверки "на вшивость"этих прикормленных кацапами кандидатов.Неужели не понятно,что эти бундесы будут и есть за Сев.поток 2?
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28.06.2021 07:18 Відповісти
Дивина та й годі. Бундеси винні, що народ України обрав собі нікчемного зрадника у президенти..
Щоб вести закордонну політику, треба мати вигадливий розум та сталеву хватку.
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28.06.2021 08:25 Відповісти
Дивина та й годі, що народ проголосував за кловуна олігарха, коли йому була можливість вибрати якогось іншого ставленика олігархату чи коррупціонера з 39. Бо, через найбільшу в світі багатомільйонну виборчу заставу, в наших бюлетенях місця скуповують тільки ставленики олігархії й корупціонери. Так що нема чого все валити на народ. Цю заставу в виборчий закон нам подарував ще створювач олігархії Кучма, а потім демократи і не демократи її тільки збільшували в угоду олігархам.
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28.06.2021 10:37 Відповісти
Не виправдовуйтесь. Не вийде.
Попередник був значно ефективнішим у державних справах. Чому не проголосували ? Поржати захотілось ?
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28.06.2021 10:47 Відповісти
https://a.radikal.ru/a15/2106/82/1dd7337e079f.png
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27.06.2021 13:31 Відповісти
Ну тогда придётся украинцам снова расписываться на Рейхстаге ,ведь один раз научили фашистов ,видать не дошло ...
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27.06.2021 13:32 Відповісти
Кандидати в канцлери Німеччини відповіли на питання Зеленського про членство України в ЄС і НАТО: Таке можна легковажно пообіцяти. Реальність виглядає інакше - Цензор.НЕТ 5984
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27.06.2021 13:33 Відповісти
пока зеленое ничтожество управляет Украиной, о нато можно забыть
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27.06.2021 13:36 Відповісти
Вообще то про НАТО можно забыть по меньшей мере до тех пор пока серое ничтожество управляет рашкой .
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27.06.2021 17:18 Відповісти
Я ненавиджу Україну, ненавиджу українців та хочу перетворити їх на малоросів.
Я підриваю віру українців в себе, в державу зриваючи важливі спецоперації, продовжуючи непотизм, не проводячи структурних реформ.
Я переслідую активістів та брешу кожного разу коли відкриваю рота
. Я безвольно спостерігаю як злочинці які в нас називають олігархами продовжують гребти гроші екскаваторами єдине що я роблю аби це припинити це впроваджую декоративний закон про олігархів та кормлю інфообслугу тих самих олігархів.

Я абсолютно некомпетентний в державному управлінні і навіть не збираюсь набувати в цьому досвід та вчитися.
Я назначаю на посади єрмака татарова вєнєдіктаву та інших ворогів та проходимців,
але ж я такий красівий, такий веселий, такий творчій візміть в нато та єс незважаючи на все те що я зазначив вище.
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27.06.2021 13:37 Відповісти
Грошы экскаваторами это да,это верно...Я даже знаю,кто может снова полезть на тот экскаватор и все возродить ...Правда сначала надо съездить в Вену и получить разрешение.Будем подождать...
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28.06.2021 07:21 Відповісти
эта зеленая кодла намного опаснее для Украины, чем все пыни и луки вместе взятые!
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27.06.2021 13:43 Відповісти
А при Порошенко казали "ми бачимо майбутне України у ЄС"
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27.06.2021 13:44 Відповісти
У наркоманів інша реальність,як і 73%-ої чумної отари.
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27.06.2021 13:44 Відповісти
Відомо, що в 1991 році, біля 90% народу, навіть Крим, проглосували за незалежність України. Значить вміли поавильно голосувати. От цікаво хто за 30 років перетворив цей народ на "чумну отару".
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28.06.2021 10:48 Відповісти
Если бы изоляции президента. Хуже, что этот щелкопер изолирует Украину от Запада и постепенно тащит нас к убийце-расее.
Над Германией, и не только, он просто издевается, плюет ей в лицо и смотрит, что из этого получится.
Так же как издевается над "мудрим наридом". Серет уже им на голову, а они все утираются и утираются, и терпят. Это ж наш любимый малчик Бубочка, за которого мы голосовали и ждали, что будем есть икру ложками. Надо еще подождать, а вдруг.
Опомнятся только тогда, когда начнут есть своих детей...
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27.06.2021 13:47 Відповісти
Опомятаються раніше - коли грошей буде хватати або на оплату комунальних послуг, або на продукти з ліками
І тоді навідь реноме клоуна Зе не спасе.
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27.06.2021 14:16 Відповісти
Як один в виходу по спасіння України --відправити клоуна назад на сцену 95 кварталу. Скільки вже він може принижувати державу?
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27.06.2021 13:57 Відповісти
Тем более, что "гарант" сам признал за собой узурпацию влади. Послушаем, как он в день Конституции - торжества демократии будет как ни в чем не бывало с важным, по его мнению, видом державного мужа поздоровляти пересiчного укра з цим святом, яке вiн опаскудив своею клоунадою в тому числi i на мiждержавному рiвнi. Спiвчуваю нашим дипломатам за те, як працювати, приймати рiнення, получати вказiвки, яки суперечать здравому i не тiльки дипломатичному умислу..
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27.06.2021 20:32 Відповісти
ЦЕ Ж ТРЕБА СКІЛЬКИ КРЕМЛІВСЬКИХ ПРОСТІТУТОК БАЛОТУЮТЬСЯ НА КАНЦЛЄРА НІМЕЧЧМНИ
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27.06.2021 14:14 Відповісти
В Україні - вони вже пройшли.
Чим ФРН - гірше?!😎
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27.06.2021 14:18 Відповісти
В Україні вони нікуди і не уходили з 1991 го року.
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27.06.2021 14:19 Відповісти
Та тти шо?
І безвіз зробили, мабуть, із ненависті до нас?!)))))))
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27.06.2021 14:35 Відповісти
Порох не комуняка як що ти за це, але всі риги і слугова мразота це комуністи і їх діти, годі наївним бути. Про Кучму з Кравчуком взагалі мовчу, та і Януковощ та ж сама комуняцька мразота, де зараз всі подєльники і люди Януковоща.
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27.06.2021 14:38 Відповісти
Отож! Тобто, було виключення.
Нажаль, біомассі це - нецікаво, бо вони, бідні, "усталі ат вайни".
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27.06.2021 14:45 Відповісти
Я виключеннями не цікавлюсь - головний ворог України це комуняки з минулого і їх діти у владі.
Хто проти Європи і за кремлівську тайгу тот і ворог України.
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27.06.2021 14:47 Відповісти
++++++++++++
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27.06.2021 22:31 Відповісти
Тобi разом з зе-спiвтовариством до РФii - буде повна адаптацiя до сприятливого середовища
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27.06.2021 20:35 Відповісти
Кацап ти мабуть відтіля и пишеш під проксі, так Лахта?
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27.06.2021 21:48 Відповісти
"Он вам - нє лох!"
Да, зєбіли?🎹
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27.06.2021 14:15 Відповісти
Дремучий тупень. На лоха, с его IQ, не дотягивает.
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27.06.2021 14:23 Відповісти
Какие же терпеливые европейцы, уже 300 раз отвичать на идиотский вопрос...
1 реформа судов

2 побороть коррупцию

3 оставить бизнесс в покое

от всех нагло требует, а сам "я вам ничего не должен".
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27.06.2021 14:20 Відповісти
Ой, та це наше срамовисько на весь всесвiт.
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27.06.2021 14:22 Відповісти
Зебил ща сделал КВНовскую разминку, такой себе капустник по-Маслякову , для внутренних баранов, мол, Западу мы - не нужны. Можно только предположить , какой последует основной КВНовский сценарий с быкованием... Вангую, шо зебуин в такий кшталт готовит разворот на 180*, относительно наших устремлений на Запад, как шлепер... Готов уже отдать лугандонию муйлу, еще и стеной отгородиться.
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27.06.2021 14:21 Відповісти
Зеле просто пора завязывать с коксом! Или мухоморами?
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27.06.2021 14:23 Відповісти
Съедобно-коксовые мухоморы -тока в нарабсее-симбирских епенях.
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27.06.2021 15:09 Відповісти
Кандидати в канцлери Німеччини відповіли на питання Зеленського про членство України в ЄС і НАТО: Таке можна легковажно пообіцяти. Реальність виглядає інакше - Цензор.НЕТ 5390
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27.06.2021 14:24 Відповісти
А хтось бачив - як сивочолий боровся з медведчуком і іншою проросійською шваллю? І ніхто цього не бачив - бо цього не було.
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27.06.2021 14:35 Відповісти
а ну напомни мне ура как чувствовал себя бизнес медведчука, каломойского, ахметова при порохе ?
а расскажи где были при порохе портнов и прочие рыги которые вернулись в страну?
а напой как мне укурок что было в стране в 2014-2015 годах? а расскажи как экономика росла, зеленые энергетики работали, украинцы ездили отдыхать в ЕС по безвизу. давай не стесняйся гамадрил крашеный.. вываливай
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27.06.2021 14:53 Відповісти
плохо боролся? ну так на жри сейчас

Кандидати в канцлери Німеччини відповіли на питання Зеленського про членство України в ЄС і НАТО: Таке можна легковажно пообіцяти. Реальність виглядає інакше - Цензор.НЕТ 2782
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27.06.2021 14:55 Відповісти
І як бубочка бореться з медведчуком- омарів прислав? А ти дурень зуби встав.
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27.06.2021 21:46 Відповісти
Все такие предвыборные обещания и высказывания кандидатов в.... ничего общего с реальностью не имеют. Любой на своем посту в этой законопослушной стране будет действовать в дозволенных ему рамках и в интересах Германии. И из этого надо исходить, а не строить иллюзий...
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27.06.2021 14:31 Відповісти
"Нам ясно, что мы несем ответственность перед Украиной", - сказала она-после немецкой ответветственности подельницы рашиста Меркель - на территории Украины ее и францускими потугами было создано по указанию рашиста,подконтрольное ему ордл .которое создавалось по обоюдному согласию Германии ,Франции и Росии для ведения войны с Украиной.которая на неопределенный срок должна отложить вступление Украины и в ЕС и в НАТО
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27.06.2021 14:54 Відповісти
Ребята, не рвите друг другу жопы. Армия Германии гордится разве что для гей парадов. Это не то, что было при Гитлере. Пусть они закроют свои клювики. Нам на них глубоко плевать.
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27.06.2021 15:21 Відповісти
Давайте я скажу проще... Европейцы сцат перед Путиным и РФ плюс не хотят терять бабки.
Как только Мордор ослабнет или исчезнет вся эта лабуда про реформы и коррупцию никому уже мешать не будет.
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27.06.2021 15:22 Відповісти
Давай я скажу ещё проще.
Европа ввела санкции против *****, у которого оманский покупает электроэнергию.
При этом ишак требует от Европы денег, чисто трошки попилить, и ...принять его в НАТО.
Ну а само оно "ничего не должен". О коррупции и международном преступнике Бене - отдельная тема.
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27.06.2021 16:28 Відповісти
Вчергове Зеленського - нікчему послали нах. Причому - ВСІ.
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27.06.2021 15:35 Відповісти
Послали, а почему, да всё просто, - он это заслужил!
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27.06.2021 19:21 Відповісти
Зепил, не скиглы
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27.06.2021 15:36 Відповісти
Бубочка чомусь вирішив що кандидати у канцлери будуть обіцяти як він народу України...)))
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27.06.2021 16:01 Відповісти
так при папереднике уже вступили. разве нет?
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27.06.2021 16:29 Відповісти
Так . Патужно та невпинно . 101 раз поспіль . Геть зелене болото . Нехай наше болото буде знов з чистої сої.
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27.06.2021 17:15 Відповісти
не Анналена, Анна Лена. Это двойное имя
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27.06.2021 16:46 Відповісти
При Зе нам ничего не светит, как он и его семья мечтали, всё по плану)))
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27.06.2021 17:41 Відповісти
Повторяется Бухарест 2008...
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27.06.2021 17:43 Відповісти
Я тож орнул вголосину )...Annalena..прям порнстар
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27.06.2021 22:39 Відповісти
Это безусловный провал внешней политики команды Зеленского...
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27.06.2021 17:36 Відповісти
Провал внешней политики даже в том, что президент обращается с такими вопросами к первым лицам держав. Неужели никого не было с яйками, кто мог бы ему объяснить. что этого нельзя делать, что этого никто не делал. Наверное в нашем дип.корпусе таких людей нет. Все высекочки и все занимают не свои места.
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27.06.2021 19:11 Відповісти
Вот и пришла ответка, хоть радует то, что Зе добился прямого ответа, Петруха еще бы 20 лет уверял бы нас, что мы уже там. Мы придаток и их это устраивает, жаль, 14 процентов это не понимают или на этом подзарабатывают.
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27.06.2021 18:57 Відповісти
Ловите наркомана
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27.06.2021 19:42 Відповісти
Плохо то, что зе дискредетирует не только себя перед западными партнерами - это уже состоялось давно, это только часть проблемы!! А как в такой зе-верхушке работать украинской дипломатии(???!!!), как иметь желаемую перспективу ЕвроАтлантическую??? Пожоже, что, особенно в последние месяцы, под видом здравых желаний, проводится гибридная атака на устремления украинцев, за которые с 2013 погибли десятки тысяч!!! Под видом дурника - нетерпеливого чувака при владе. Мысленно приношу свои ... за "дитячi шалостi" "не лоха", которые больше похожи на патологическую мелочную месть особи, которой по ее требованию вовремя не дали "большую сладкую конфету"...
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27.06.2021 20:50 Відповісти
Ахахах))) Тільки не кажіть про це нєлоху, а то він ще обідиться
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27.06.2021 21:50 Відповісти
Тут деякі називають 73% чумною отарою.
Відомо, що в 1991 році, біля 90% народу, навіть Крим, проглосували за незалежність України. Значить вміли поавильно голосувати. От цікаво - хто за 30 років перетворив цей народ на "чумну отару".
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28.06.2021 11:04 Відповісти
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