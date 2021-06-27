За останні п'ять років експорт українських товарів у ЄС збільшився на 60%, - Шмигаль
За останні п'ять років експорт українських товаріву ЄС збільшився на 60%. Уже в цьому році експорт української продукції в Євросоюз може досягти 20 млрд євро.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що сім років тому 27 червня 2014 року, була підписана економічна частина Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.
"Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України. Більше 40% всієї торгівлі у нас йде з країнами ЄС. Ми суттєво просунулися в торговельних відносинах, проте це тільки початок. Одним із головних наших пріоритетів в останній рік стала підготовка до оновлення торговельної частини Угоди про Асоціацію. Активно проводимо діалог з українським бізнесом, аби максимально врахувати його потреби та збільшити доступ українських товарів на європейські ринки", - зазначив глава уряду.
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Почему за последнии 2 года...подсолнечное масло в Украине стало стоить дороже чем в Польше???
Есть и хорошая новость. Какой бы глубокий пи@дец не случился в результате правления Зе, веерных отключений электроэнергии как в 90ых не будет.
Коломойский, Пинчук и Ахметов не могут себе позволить отключить телевизор надолго. Срать в головы мудрому нариду нужно без перерывов.
Ех-х , та шо там балакать . .
Цены на С/Х продукцию выросли за эти 5 лет примерно на столько же. Да и остальные сырьевые ресурсы подорожали - сталь, химия. Это традиционно основа украинского экспорта.
Проблема тут в другом. Сырье вывезли в ЕС и деньги/прибыля туда же.
Налогов крупные экспортеры не платят. Украине от таког экспорта толку около нуля. Только зарплаты занятых в этой сфере. А вот здесь налоги уже по полной и почти половина отправляется на счета налоговой
а за последние 2 года? а статистику за полгода 2021?
хотя лошарики услышать только... увеличилось ))))
Коррупции.
И ускоритель повышения.
Всего...
2015р - 1044541 млн грн
2018р - 1608890 млн. грн (54%)
2019р - 1636416 млн грн (57%)
2020р - 1637399 млн грн (57%)
і де тут досягнення зенаволочі?
Погано, коли воно думає дупой (73 істоти), а ще гірше - коло воно і розмовляє дупою (шмигалі, веніславські, зеленське та решта), забруднюючи все навколо.
на картинке не видно
этот придурок посвятил последние два года своей никчемной жизни на тщетные попытки посадить Пороха, на распугивание инвесторов и союзников Украины, на развал ЗСУ, на полный провал дипломатии, на подмахивание хйлу, на постоянную брехню и сдачу украинских интересов оккупанту..
короче, единственное, что Зеля провела успешно - это удалила волосы на своей впалой груди и прекратила эпоху своей бедности.. хотя таким жлобам всегда мало - теперь она хочет быть владычицей морскою и чтобы личная золотая рыбка была у неё на посылках