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експорт (4380) Євросоюз (12775) Денис Шмигаль (4398)

За останні п'ять років експорт українських товарів у ЄС збільшився на 60%, - Шмигаль

За останні п'ять років експорт українських товарів у ЄС збільшився на 60%, - Шмигаль

За останні п'ять років експорт українських товаріву ЄС збільшився на 60%. Уже в цьому році експорт української продукції в Євросоюз може досягти 20 млрд євро.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що сім років тому 27 червня 2014 року, була підписана економічна частина Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.

Також читайте: Україна отримає $350 млн від Світового банку, - Шмигаль

"Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України. Більше 40% всієї торгівлі у нас йде з країнами ЄС. Ми суттєво просунулися в торговельних відносинах, проте це тільки початок. Одним із головних наших пріоритетів в останній рік стала підготовка до оновлення торговельної частини Угоди про Асоціацію. Активно проводимо діалог з українським бізнесом, аби максимально врахувати його потреби та збільшити доступ українських товарів на європейські ринки", - зазначив глава уряду.
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Топ коментарі
+20
Это конечно хорошо...но это заслуга не зеленого стада...не шмыгла...и не осла..
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27.06.2021 12:55
+14
За последние пять лет экспорт украинских товаров в ЕС увеличился на 60%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1553
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27.06.2021 13:03
+13
Так нелох скоро тоже начнет рассказывать что благодаря ему безвиз для Украины.
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27.06.2021 12:57
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З них Вова у руля лише два роки...
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27.06.2021 12:54 Відповісти
За кермом Козирь, а Вова їде зайчиком на підніжці.
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27.06.2021 13:06 Відповісти
НУПРІЧЕМТУТУЗЕЛЕНСКІЙ?!
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27.06.2021 14:11 Відповісти
Это конечно хорошо...но это заслуга не зеленого стада...не шмыгла...и не осла..
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27.06.2021 12:55 Відповісти
У них свои огромные заслуги..."лавина инвестиций"...."уменьшение цены на газ в два раза"....
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27.06.2021 12:57 Відповісти
Это, типа, Шмыгаль приписывает в свои заслуги?...
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27.06.2021 12:55 Відповісти
Так нелох скоро тоже начнет рассказывать что благодаря ему безвиз для Украины.
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27.06.2021 12:57 Відповісти
А как шмыгло обьяснит такую вещь..
Почему за последнии 2 года...подсолнечное масло в Украине стало стоить дороже чем в Польше???
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27.06.2021 12:57 Відповісти
Так - Порошенко ж .. ! .
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27.06.2021 13:00 Відповісти
За последние пять лет экспорт украинских товаров в ЕС увеличился на 60%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1553
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27.06.2021 13:03 Відповісти
шмигаль плутає українське з ахмєтовським.
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27.06.2021 12:57 Відповісти
і заслуги Порошенко (3 роки) приплюсував ЗЕнелошку (останні 2 ))))
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27.06.2021 13:06 Відповісти
Все вивозьте, то продукти ще на 200% здорощають
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27.06.2021 12:57 Відповісти
https://twitter.com/donikroman Роман Донік


Есть и хорошая новость. Какой бы глубокий пи@дец не случился в результате правления Зе, веерных отключений электроэнергии как в 90ых не будет.
Коломойский, Пинчук и Ахметов не могут себе позволить отключить телевизор надолго. Срать в головы мудрому нариду нужно без перерывов.
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27.06.2021 12:58 Відповісти
Хвала мудрому кєрівництву держави ,, під командуванням велікіх полководців , Зелєнського і Шмигаля . Якби не вони .... ! .
Ех-х , та шо там балакать . .
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27.06.2021 12:59 Відповісти
А що Шмигаль скаже за останні два роки? Чи тому і каже про 5, бо про останні два казати нічого? Цікаво, через два роки він буде говорити про останні 4, чи таки про стані 7?
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27.06.2021 12:59 Відповісти
Як на мене ЄС - деградує... вона трохи в інших формах переживає часи 90х в Україні, а далі занепад, корупція... Коротше ми не з заду, а попереду планети всієї....
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27.06.2021 12:59 Відповісти
Ты дальше своего Задрюченска выезжал когда нибудь?
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27.06.2021 15:24 Відповісти
Це ти до кого чучало русско-изыкое.. ?
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27.06.2021 15:32 Відповісти
и что? у нас такие огромные квоты, что 60 % - это смех. типа экспортировали 10 тонн меда, а стали 16. и уже рост на 60 %.
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27.06.2021 13:01 Відповісти
Та не. Всё проще намного.
Цены на С/Х продукцию выросли за эти 5 лет примерно на столько же. Да и остальные сырьевые ресурсы подорожали - сталь, химия. Это традиционно основа украинского экспорта.
Проблема тут в другом. Сырье вывезли в ЕС и деньги/прибыля туда же.
Налогов крупные экспортеры не платят. Украине от таког экспорта толку около нуля. Только зарплаты занятых в этой сфере. А вот здесь налоги уже по полной и почти половина отправляется на счета налоговой
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27.06.2021 13:11 Відповісти
Ха... И Нам теперь спасибо за это надо сказать Зеленому и его камарилье или кому-то другому !?
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27.06.2021 13:01 Відповісти
Это не украинские товары, это кипрские товары, от которых на Украине я имею высокохудожественный кукиш.
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27.06.2021 13:02 Відповісти
Якби то лише дулю... А пестициди та фосфати та нітрати? Кажуть вони дюже корисні для печінки простого українця.
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27.06.2021 13:20 Відповісти
Кипрские товары учитываются в статистике Кипра, а в статистике Украины только украинские компании зарегистрированные в Украине
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27.06.2021 13:22 Відповісти
Да кто ж спорит то, украинский "товар" это силос и силосная яма лтд, зарегистрированная в Украине на Киву. Ваша фирма в Украине зарегана? Аякже.
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27.06.2021 13:49 Відповісти
стоп! за последние 5 лет ? )))
а за последние 2 года? а статистику за полгода 2021?
хотя лошарики услышать только... увеличилось ))))
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27.06.2021 13:04 Відповісти
Зелень звикла піаритись на чужих досягненнях.
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27.06.2021 13:09 Відповісти
Су #ка, ты лучше о мышах, которые сжерлы 280 вагонов зерна и запили тонами подсолнечного масла из Гос.резервов расскажи.... От б..ди пришли...ни совести, ни чести
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27.06.2021 13:07 Відповісти
за последние пять лет увеличилось лишь количество эскортниц
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27.06.2021 13:08 Відповісти
А можно детальней - на сколько увеличилось при Порошенко, и на сколько при шпионе-бубасичке?
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27.06.2021 13:10 Відповісти
а этот пассажир причем до 60%? - он посажен хозяином "нарiд" Украины облапошить, пока Г+Г еще работает...
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27.06.2021 13:17 Відповісти
Давай статистику по годам
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27.06.2021 13:19 Відповісти
Контору попалить хотите?
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27.06.2021 14:01 Відповісти
Был бы смысл …
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27.06.2021 14:24 Відповісти
а я думаю, чего так продукты подорожали...
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27.06.2021 13:19 Відповісти
За последние пять лет экспорт украинских товаров в ЕС увеличился на 60%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5596
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27.06.2021 13:25 Відповісти
Конец OLXам и всяким кидстафам.
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27.06.2021 14:14 Відповісти
Ответ прост ,так ни хера не экспортировали а сейчас ни хера плюс 60%..
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27.06.2021 13:30 Відповісти
Шмигаль ссци ще.
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27.06.2021 13:39 Відповісти
Згадую як кловун піарився на Гросіних швидких, до яких він ніяким боком. Зелень своїм традиціям не зраджує.За останні п'ять років експорт українських товарів у ЄС збільшився на 60%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4968
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27.06.2021 13:39 Відповісти
Таку заяву він повинен був робити в обнімку з Гройсманом...
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27.06.2021 13:41 Відповісти
А зачем это нужно было бы Гройсману? Он же не кловун
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27.06.2021 13:52 Відповісти
Так он же могильщик.
Коррупции.
И ускоритель повышения.
Всего...

За останні п'ять років експорт українських товарів у ЄС збільшився на 60%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8798
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28.06.2021 01:19 Відповісти
Не вашими трудами, остапы бендеры, вернее остолопы
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27.06.2021 13:51 Відповісти
А при чем тут ты, лакей ахметова и зеленский прислуга коломойского?
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27.06.2021 14:00 Відповісти
а благодаря кому?
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27.06.2021 14:03 Відповісти
За 3 года при Порошенко росло, за 2 года при ЗЕкловуне падало ..но в среднем за 5 лет ЗЕбубачка маладец.., а Порошенко барига мародьор..
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27.06.2021 14:12 Відповісти
Сморкалю нужно говорить не за пять лет , а в период правления зеленой плесени ... Дрянь хитрожопая ...
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27.06.2021 14:19 Відповісти
Порошенко так крав, так крав, що аж збільшив товарообіг із ЄС на 60%.
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27.06.2021 14:24 Відповісти
експорт в ЄС з України:
2015р - 1044541 млн грн
2018р - 1608890 млн. грн (54%)
2019р - 1636416 млн грн (57%)
2020р - 1637399 млн грн (57%)
і де тут досягнення зенаволочі?

Погано, коли воно думає дупой (73 істоти), а ще гірше - коло воно і розмовляє дупою (шмигалі, веніславські, зеленське та решта), забруднюючи все навколо.
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27.06.2021 14:29 Відповісти
Экспорт Украины в ЕС за 2013-й год : 16, 9 млрд. долларов. В 2021-м году, то бишь, через семь лет после подписания ассоциации с ЕС, Ермак радостно рапортует о почти 20 млрд. долларов. Это, если я не ошибаюсь, 15,5 %.
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27.06.2021 16:55 Відповісти
ЕС не единственный рынок, нужно экспорт на весь мир увеличивать, а импорт сокращать, чтобы защитить своих производителей. Экспорт - это единственный способ увеличить поток денег в Украину и потом нужно разрабатывать больше органов ориентированных на увеличение экспорта во все страны. Экспорт - это должна быть главная задача власти и нужно жить увеличением экспорта. Больше - экспорт, больше - денег у страны! Рынки все на карте мира открыть для экспорта Украины и контракты нужно добиваться любыми способами - акулами надо быть в экспорте!
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27.06.2021 14:48 Відповісти
Водой тоже, было можно торговать в прошлом году.
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27.06.2021 20:03 Відповісти
А за последние два года доля товарооборота с ЕС снизился, а с рашкой вырос. Но Шмыга об этом умалчивает
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27.06.2021 15:18 Відповісти
Лес и Янтарь?)
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27.06.2021 15:46 Відповісти
скиздел и глазом не моргнул..или моргнул??
на картинке не видно
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27.06.2021 15:48 Відповісти
Было один евро -стало 1.6 евро? Зачем гавно рисовать в процентах? Вы в деньгах,а не в процентах. А в деньгах мы на уровне субсахарной Африки и то не всегда. Приведите статистику,уродцы.
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27.06.2021 15:57 Відповісти
только причём тут Зеля и его зекомандА?..
этот придурок посвятил последние два года своей никчемной жизни на тщетные попытки посадить Пороха, на распугивание инвесторов и союзников Украины, на развал ЗСУ, на полный провал дипломатии, на подмахивание хйлу, на постоянную брехню и сдачу украинских интересов оккупанту..
короче, единственное, что Зеля провела успешно - это удалила волосы на своей впалой груди и прекратила эпоху своей бедности.. хотя таким жлобам всегда мало - теперь она хочет быть владычицей морскою и чтобы личная золотая рыбка была у неё на посылках
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27.06.2021 16:40 Відповісти
Но вспоминать попередника тут конечно никто не будет.
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27.06.2021 16:54 Відповісти
Экспорт Украины с ЕС в 2018-м году (при Порошенко) составлял 20,2 млрд. евро. Через три года, распираясь от гордости, Шмыгаль радостно извещает нас о возможных 20 млрд. евро. Огромнейший успех выдающейся зе-команды.
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27.06.2021 17:08 Відповісти
Добре що не «порівняно з 1914 роком»…. Клоуни….
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27.06.2021 17:29 Відповісти
с 2018-2019 приходится 60%.
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27.06.2021 18:06 Відповісти
А насколько он возрос за последние 2 года???
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27.06.2021 18:33 Відповісти
 
 