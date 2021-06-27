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Україна планує домовитися із Євросоюзом про 5 "безвізів" у різних сферах, - Шмигаль

Україна планує домовитися із Євросоюзом про 5

У найближчі кілька років Україна планує домовитися з Євросоюзом про п'ять "безвізів" у різних сферах.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, йдеться про "промисловий безвіз", "авіаційний безвіз", "цифровий безвіз" та "енергетичний безвіз" і "митний безвіз".

"Промисловий безвіз" (угода АСАА) – це визначення нашої системи технічного регулювання та оцінки відповідності на рівні з європейською. Це дозволяє виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника. 

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"Укладання Угоди стане сигналом усьому світу, що в Україні якісне промислове виробництво, якому можна довіряти. Підписання цього безвізу може відбутися в найближчий рік", - підкреслив Шмигаль.

"Авіаційний безвіз" (угода про Спільний авіаційний простір). Це про лібералізацію допуску авіакомпаній на внутрішні ринки. Це означає, що українські авіаперевізники отримають розширений доступ на ринок ЄС і натомість європейські компанії зайдуть в Україну. Відтак конкуренція сприятиме зниженню цін на авіаквитки. Ринок авіаперевезень стане конкурентним, відкритим і прозорим.

"Є всі сподівання, що ця угода також буде підписана вже цьогоріч", - зазначив прем'єр-міністр.

"Митний безвіз". Приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та відповідно повноцінний запуск системи NCTS. За цими термінами стоїть вкрай важлива та фундаментальна реформа: обмін митними даними між Україною та країнами Європи. А це означає зменшення простору для шахрайства щодо митної вартості, а також спрощення роботи митниці для білого бізнесу. У березні цього року Держмитслужба розпочала етап національного застосування NCTS, а вже в 2022 році Україна може розпочати процес приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту", - зазначив глава уряду.

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"Енегетичний безвіз". Вже 2038 днів Україна не імпортує газ із Росії. Енергетичний безвіз з ЄС – це відокремлення від енергосистеми з Білоруссю та Росією та приєднання до європейської енергомережі ENTSO-E. Ринок електроенергії стане більш конкурентним та прозорим. Ми станемо частиною великої європейської енергетичної системи із чіткими та зрозумілими правилами гри. Це важливий етап для нашої енергетичної незалежності. Плануємо, що таке приєднання відбудеться вже в 2023 році", - повідомив Шмигаль.

"Цифровий безвіз", або приєднання до цифрового ринку ЄС. Позитивний ефект від приєднання до цього ринку експерти оцінюють в декілька мільярдів доларів для економіки нашої країни. Електронна комерція, телекомунікації, цифрові послуги. Все це частина Цифрового ринку ЄС і ми активно готуємося, аби стати його частиною. У 2020 році Мінцифри була розроблена Дорожня карта інтеграції до такого ринку", - зазначив він.
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Топ коментарі
+9
"Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F когнітивне упередження , яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та приймають невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє усвідомити це."(с) - это точно про зе! и его "зе-каманду". тупой настолько, что не понимает, что он тупой.
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27.06.2021 13:53
+9
Ух ты... сколько безвизов намечтали! Лавры сывочолого покоя не дают? А энергетический безвиз, это когда кацапская электроэнергия транзитом в Европу полетит, да? А кто на этом лапы греть собрался, не признаетесь? А авиационный безвиз это для бабушкиной МАУ куча преференций или еще что-то, для нас сирых?
Вы сначала для бубочки хоть какое-то подобие безвиза организуйте, а то он после оманского вояжа все никак в США визу не получит. Скоро ему вообще будет доступна одна-единственная виза - ростовская.
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27.06.2021 13:56
+6
Брехун
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27.06.2021 13:46
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Брехун
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27.06.2021 13:46 Відповісти
не совсем.
они таки и правда "планируют".

но вот получится у них - то, что всегда получается.
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27.06.2021 15:06 Відповісти
ой...только недавно кто-то написал - скоро и безвиз (какие бы формы не придумывались))) зеленая плесень поставит себе в заслугу )))
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27.06.2021 13:48 Відповісти
Що вже на лижі встали...? Типу - дозволити вїзд з відкритими кримінальними справами... ? це і є... в различных сферах...?
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27.06.2021 13:48 Відповісти
95 безвизов, моника и очко под шконкой.
ща они безвизом ветиринарньіе паспорта назовут, а клоунский видосик - томосом
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27.06.2021 13:49 Відповісти
Каки-таки сферы?
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27.06.2021 13:49 Відповісти
В основном стендапно-криминально-развлекательные.
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27.06.2021 13:58 Відповісти
Права і ліва - полужопія(сферы).. прикривають сраку - завчасно !(вїзд і прихисток) з відкритими і оголошенними карними справами... вони вже відчувають, що зараз українці їх - висміюють, а це дуже близько до вимоги - відставки, а з відставкою - кіча...
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27.06.2021 14:03 Відповісти
Все что планирует зеленое стадо..обычно планирует как фанера над Парижем...

А вот ровно полгода назад....шмыгло заявило что скоро появится оповещение...и где оно??

В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль
https://censor.net/ru/news/3231813/v_blijayishee_vremya_budet_vvedena_sistema_opovescheniya_grajdan_o_prebyvanii_v_pomeschenii_s_bolnym
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27.06.2021 13:50 Відповісти
Ближайшее время это сколько? И когда такие скоты как шмыгло будут отыечать за брехню??
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27.06.2021 13:52 Відповісти
Каким словоблудством занимается нынешняя власть ?
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27.06.2021 13:52 Відповісти
"Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F когнітивне упередження , яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та приймають невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє усвідомити це."(с) - это точно про зе! и его "зе-каманду". тупой настолько, что не понимает, что он тупой.
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27.06.2021 13:53 Відповісти
Саш, уменя к тебе просьба есть. Повторяй этот постулат как можно чаще. Везде. Всегда. Это для зе и зе-каманды. Так получается, что в виду тотальной тупости они плохо воспринимают. Может, хоть многократное повторение спровоцирует понимание?
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27.06.2021 13:59 Відповісти
не поможет.
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27.06.2021 14:07 Відповісти
А чи планує це ЕС? Думаю, навіть і не чули про таке. шмиголь, чи як тебе там, маю пропозицію. Виходь з ініціативою офіційно змінита назву Україна на більш вам приємну і відповідаючу очікуванням і бажанням наріду - ко_зеландія. Оце буде новина!
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27.06.2021 17:01 Відповісти
А когда отпускали терористов в открытыми криминальным делами без суда в Московию это оже был безвиз?
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27.06.2021 13:55 Відповісти
Ух ты... сколько безвизов намечтали! Лавры сывочолого покоя не дают? А энергетический безвиз, это когда кацапская электроэнергия транзитом в Европу полетит, да? А кто на этом лапы греть собрался, не признаетесь? А авиационный безвиз это для бабушкиной МАУ куча преференций или еще что-то, для нас сирых?
Вы сначала для бубочки хоть какое-то подобие безвиза организуйте, а то он после оманского вояжа все никак в США визу не получит. Скоро ему вообще будет доступна одна-единственная виза - ростовская.
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27.06.2021 13:56 Відповісти
Безвиз это очень странный предмет.
При Порохе стал,
А при ЗЕле исчез.
И вата ЗЕленая говорит, -
Не прйму в чем секрет,
При Порохе БЫЛ,
При Зеленском исчез.
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27.06.2021 13:56 Відповісти
Зюзя уже намечтал построить в Украине Диснейленд, Голливуд, пообещал восстановить лидерство и статус ведущего аэрокосмического государства, построить президентский университет и посадить миллиард деревьев.
Теперь к этим закидонам добавятся безвизы в каких-то пока неведомых сферах
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27.06.2021 13:58 Відповісти
Україна планує домовитися із Євросоюзом про 5 "безвізів" у різних сферах, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7742
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27.06.2021 14:05 Відповісти
А майданчики і парки забули? А зп "абіженим" вчителям і врачам? А... ***#℅, невже ця ко_зел влада є насправді? Ну не соже цього бути! Розбудіть мене!
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27.06.2021 17:04 Відповісти
Все у них в майбутньому. Зелень партія секта обіцяльників.
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27.06.2021 14:00 Відповісти
..."обiсцяльникiв".
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27.06.2021 15:59 Відповісти
Люблю планов наших громадье...(С)
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27.06.2021 14:02 Відповісти
Бубочка все больше напоминает гоголевского Хлестакова.
Кончится все тем, что евонные избиратели будут разводить руками и удивляться как же это они позволии так себя развести
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27.06.2021 14:02 Відповісти
Являются ли планы Шмыгаля планами ЕС?
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27.06.2021 14:05 Відповісти
Так обещания Слуг по большей части пустые, поэтому адекватными людьми не воспринимаются всерьез
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27.06.2021 14:15 Відповісти
24 червня російський співак Філіп Кіркоров гучно з'явився у списку осіб які становлять загрозу національній безпеці України а вже 25 червня він з цього списку тихееесенько зник.

https://mkip.gov.ua/content/perelik-osib-yaki-stvoryuyut-zagrozu-nacbezpeci.html
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27.06.2021 14:16 Відповісти
Та ви зробіть хоч щось, хоч на 5% від того, що зробив Порох, а потім базікайте, а то вже третій рік бла-бла-бла...
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27.06.2021 14:43 Відповісти
Уже 2038 дней Украина не импортирует газ из России.Источник:https://censor.net/ru/n3273745

Читай: Уже 2038 днів Україна платить втридорога за той же кацапський газ європейцям.
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27.06.2021 15:42 Відповісти
Украина отдаляется от возможности эффективного сотрудничества с Европейским Союзом и США из-за своей политики финансового давления на отрасль зеленой энергетики и иностранных инвесторов. Источник: https://censor.net/ru/n3273747
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27.06.2021 16:25 Відповісти
Здается мне, что пуйловские провокаторы оживились...
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27.06.2021 16:52 Відповісти
Шморкаль, ти просто ідіот!
От коли домося - тоді й будеш патякати, казчник.)))))
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27.06.2021 16:53 Відповісти
Слышь, Евросоюз!
Безвизы есть?!
...А если найду?!
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27.06.2021 16:57 Відповісти
зебилы решили переплюнуть пороха и сделать сразу 5 безвизов. ****, до чего же тупорылые зеленые ничтожества - под громкими заголовками оказался очередной пук в лужу.
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27.06.2021 19:12 Відповісти
с вами никто ни о чем договариваться не будет
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27.06.2021 21:53 Відповісти
 
 